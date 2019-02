Ματσαριζόμαστε στο τίντερ. Μετά από μερικές ημέρες βλέπω bio update "in relationhsip looking to have fun". Λέω όπα και τον ρωτάω: "Καλά κάνεις και το γράφεις, αλλά η κοπέλα σου ξέρει ότι είσαι στο τίντερ?". Υποψιαζόμουν την απάντηση αλλά λέω κάτσε να δω, θα την ξεστομίσει?

Απαντάει: "Όχι". Unmatch, ρε φίλε και άντε μου στο δ..ο που θες και να περάσεις ωραία...Άμα δεν περνάτε ωραία, χωρίστε.