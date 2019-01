Προσπαθώ να βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά αλλά δεν ξέρω από που να ξεκινήσω.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε εγκεφαλικα πλάσματα. Άμα ο άλλος είναι τεμπέλης, βολεύεται με αυτά που η γυναίκα του προσφέρει, είναι γενικά ένας κομπάρσος στο σπίτι πως περιμένει να τον βλέπει η γυναίκα του? Πραγματικά απορώ με αυτά που ακούω, αλλα και προβληματιζομαι καθώς έφαγα 10 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή μου εθελοτυφλωντας. Δεν θέλουμε ούτε τεμπέληδες, ούτε άντρες χωρίς ονειρα, ούτε άντρες με στόμα νταλικέρη και χιούμορ 15χρονου. Και αν μερικοί εκεί έξω έχετε μεγαλη ιδέα για αυτό που κουβαλάτε στο παντελόνι σας και νομίζετε ότι πρέπει να είμαστε σκλάβες και δουλαρες σας, i have news for you, υπάρχουν και καλύτερα. Οπότε να με συγχωρείτε τώρα πάω να καλέσω το δικηγόρο μου να ξεκινήσει το διαζύγιο