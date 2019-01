Νομιζω πως οσο περνανε τα χρονια διαπιστωνω ενα απο τα μεγαλυτερα προβληματα της Ελληνικης κοινωνιας.. Αντι να αναδειξουμε σαν κοινωνια, εικονες, προσωπα, κλαδους, ιδεες που μπορουν να πανε μπροστα την χωρα, που μπορουν να δωσουν στους νεους κατι να ονειρευονται και να κανουν καλυτερο αυτο τον κοσμο, συνεχιζουμε να τους δειχνουμε ζευγαρια παουερ οφ λοβ, ριαλιτι με μαγειρες, συνεντευξεις με "μοντελα", ινφλουενσερς, πολιτικους χωρις ηθικη, δημοσια προσωπα χωρις παιδεια, you get my point..

Και απο πισω υπαρχει μια πλειαδα μυαλων που δεν εχουν πως να φανουν γιατι δεν εχουν 100Κ στο ινσταγκραμ ή βυσμα να βγουν στην τηλεοραση ή διαθεση να εξευτελισουν τις αξιες τους. Και το εργο τους μενει σιωπηλο. Γιατι τοση προβολη αραγε σε επαγγελματα που δεν εχουν κατι ουσιαστικο να προσφερουν στην κοινωνια και στον τοπο μας; Ωραιο το φαγητο αλλα καταληγει στην αποχετευση, ωραιες και οι φωτογραφιες αλλα σβηνονται, ωραια και τα λογια και η προβολη και τα τραγουδια και τα τατουαζ και οι καφεδες και τα ποτα και οοολα αυτα που η σημερινη Ελλαδα προωθει. Τι απο αυτα θα κρατησει μια χωρα ορθια ομως..; Απορω και εγω..