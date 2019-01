Σ ευχαριστώ που ήρθες στην ζωή μου,

σ ευχαριστώ για όλες τις στιγμές, για όλες τις κάλτσες που κατέστρεψες,για όλες τις λιχουδίες που έκλεψες, για το ασταμάτητο γάβγισμα σου,για όλα μα περισσότερο για όλη την δύναμη που έδειξες.

Πάλεψες παπακι μου, πάλεψες και το θεριό σε έτρωγε. Δεν το έδειξες ποτέ, πως είναι δυνατόν τόσο καιρό να μην μου δείξεις τίποτα. Θα το πολεμούσαμε μαζί , το κράτησες όλο μέσα σου μέχρι που σε διέλυσε.Όλοι έλεγαν πόσο δυνατός και ατρόμητος που είσαι, αλλά μονο εγώ καταλάβαινα πόσο χαδιάρης είσαι. 'Ενας γίγαντας , παταλος και αγαπησιάρης.

Σε αγάπησα από την πρώτη ματιά, αυτά τα αμυγδαλωτά σου μάτια που πάντα με προστάτευαν .



Σου έδωσα αγάπη και μου έδωσες δύναμη. Δύναμη να σε λυτρώσω. Ξέρω θα με περιμένεις, όπως πάντα. Θα σε ξαναδώ παπί μου τέτοια αγάπη δεν χάνεται.

My once in a lifetime..



Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είσαι ο καλύτερος ντοπερμανάκος του κόσμου όλου.