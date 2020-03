Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες με τους μεγαλύτερους να προσβληθούν και να μεταδώσουν τον ιό, επειδή όμως κατά κανόνα παρουσιάζουν ελαφρότερα ή και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις συμπτώματα, πολλοί νέοι ανά την υφήλιο δηλώνουν ότι δεν φοβούνται τον κορωνοϊό και διοργανώνουν ήδη διάφορα «lockdown πάρτι» ή «πάρτι για το τέλος του κόσμου», προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό.

Ήδη από το περασμένο σαββατοκύριακο που έκλεισαν υποχρεωτικά πάνω από 60 κλαμπ και μπαρ στο Βερολίνο, η αστυνομία έχει κληθεί να διαλύσει διάφορες τέτοιες «πειρατικές» συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν ανοίξει διάφορα μυστικά στέκια ("corona speakeasies") στην πόλη, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική, στα οποία μπορείς να μπεις μόνο με πρόσκληση και με συγκεκριμένο χτύπημα στην πόρτα.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανάρτησε και σχετική προειδοποίηση στο Twitter: «Αν είσαι διαχειριστής μπαρ και αντί να το κλείσεις σφραγίζεις τα παράθυρα και επιτρέπεις σε θαμώνες να εισέρχονται κρυφά χτυπώντας συνθηματικά την πόρτα ή με ειδική πρόσκληση, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι δεν ζούμε στο Σικάγο του 1920, και ότι θα επέμβει άμεσα η αστυνομία».

Στη Ντούνεντιν της Νέα Ζηλανδίας, οι φοιτητές του τοπικού πανεπιστημίου αγνοούν επιδεικτικά την απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων και οργανώνουν το μεγάλο ετήσιο πάρτι της 4ης Απριλίου, στο οποίο συγκεντρώνονται χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές και είναι διαβόητο για την ομαδική μέθη, τις συμπλοκές και τον γενικό χαμό που προκαλείται από τους παρευρισκόμενους εκείνη τη νύχτα. Επισήμως, η εκδήλωση έχει ματαιωθεί για φέτος, εκατοντάδες όμως φοιτητές δηλώνουν σε ομάδες του Facebook ότι το πάρτι θα γίνει οπωσδήποτε.

Μετά από την ανακοίνωση του γνωστού αμερικανικού Πανεπιστημίου Princeton με έδρα το Νιου Τζέρσι ότι τα μαθήματα μεταφέρονται online και οι φοιτητές καλούνται να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους, πολλοί φοιτητές όχι μόνο αρνούνται να πειθαρχήσουν αλλά διοργανώνουν μια σειρά από μαζικές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος με τίτλους όπως «Χορεύοντας κάτω από το ηφαίστειο».

Στο Ισραήλ οι παραλίες δεν λένε να αδειάσουν με τίποτα, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση σε μια σειρά από διαγγέλματα στα οποία καλείται το κοινό να επιδείξει υπευθυνότητα και να πειθαρχήσει στην οδηγία περί κοινωνική απόστασης.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο επίσης, και ειδικά στην πααρδοσιακά μποέμικη γειτονιά της Σάντα Τερέζα, το πάρτι συνεχίζεται παρά (ή και εξαιτίας) των κυβερνητικών απαγορεύσεων. Στην γειτονική Αργεντινή πάλι, χιλιάδες έχουν πάρει άδεια και έχουν κατακλύσει τις παραλίες, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο.

Στη Βρετανία, την Τρίτη το βράδυ, οι περισσότερες παμπ ήταν γεμάτες με αφορμή την γιορτή του Αγίου Πατρικίου. Πολλοί από τους θαμώνες τραγουδούσαν αγκαλιασμένοι και εν χορώ «fuck the coronavirus» στο σκοπό του γνωστού τραγουδιού των White Stripes, 'Seven Nation Army'. Κάποια άλλα μέρη πάντως αποφάσισαν να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στις νέες συνθήκες.'Όπως το κλαμπ Reasons to be Cheerful (Λόγοι για να είσαι χαρούμενος) στο Μάντσεστερ που άλλαξε προσωρινά το όνομά του σε Reasons to be Careful (Λόγοι για να είσαι προσεκτικός) και μετατράπηκε σε takeaway ποτάδικο. Οι υπεύθυνοι του μαγαζιού δηλώνουν ότι η ανταπόκριση είναι ήδη «εκπληκτική».

Με στοιχεία από τον Guardian