Έξι αποκαλύψεις για την ζωή της Μελάνια Τραμπ μέσα από μια νέα βιογραφία της

Οι πάντες φαίνονται να έχουν μια άποψη για την Μελάνια Τραμπ. Η Μελάνια είναι κρατούμενη στο ίδιο της το σπίτι – και στον ρόλο της ως σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, εξ ου και το σλόγκαν "Free Melania" (Λευτεριά στην Μελάνια). H Μελάνια είναι αυτή που κάνει κουμάντο στην πραγματικότητα. Η Μελάνια είναι συνένοχη, είναι άσχετη, βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της, της αρέσει η Ουάσιγκτον, την μισεί την Ουάσιγκτον, θέλει να συμμετέχει περισσότερο στα κοινά, θέλει να την αφήσουν ήσυχη.

Η ρεπόρτερ του CNN, Kate Bennett, πάντως, που παρακολουθεί από κοντά τα τεκταινόμενα στον Λευκό Οίκο, έχει τις δικές της θεωρίες όπως έχουν προκύψει από το καθημερινό ρεπορτάζ και αποφάσισε να της μοιραστεί με το κοινό σε ένα νέο βιβλίο για την Πρώτη Κυρία που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο "Free, Melania" (η συγγραφέας δεν εξηγεί στο βιβλίο γιατί έχει βάλει το κόμμα ανάμεσα στις δύο λέξεις του τίτλου). Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο τονίζεται οτι η Μελάνια είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να πει 'κατάμουτρα' στον Πρόεδρο αυτό που σκέφτεται. Ιδού έξι από τις αποκαλύψεις αυτής της - μη εγκεκριμένης βεβαίως από την ίδια την κυρία Τραμπ – βιογραφίας, όπως παρουσιάζονται στους New York Times...

Καμία από τις ενδυματολογικές επιλογές της δεν είναι τυχαία – κάθε άλλο.

«Έχοντας καλύψει τις κατά καιρούς δημόσιες εμφανίσεις της», γράφει η Bennett, «μπορώ να πω με βεβαιότητα πως οτιδήποτε κάνει κρύβει κάποιο νόημα. Η θεωρία μου είναι ότι όταν δεν βρίσκεται στην πιο αρμονική σχέση με τον σύζυγό της – ο οποίος δεν έχει σταματήσει να μας υπενθυμίζει πόσο του αρέσει να βλέπει γυναίκες με στενά, κοντά, σέξι και 'θηλυκά' φορέματα – η Μελάνια επιλέγει όσο πιο 'ανδροπρεπή' εμφάνιση γίνεται».

Σημειώνει ωστόσο ότι το ένδυμα της που είχε προκαλέσει τα πιο πολλά σχόλια – εκείνο το περιβόητο στρατιωτικό parka από το Zara με το σλόγκαν "I REALLY DON'T CARE, DO U?" που είχε φορέσει πέρσι τον Ιούνιο όταν είχε επισκεφτεί καταυλισμό κράτησης μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό, δεν είχε 'αποδέκτη' τον σύζυγό της, αλλά την κόρη του: «Η πεποίθηση μου τότε ήταν ότι εκείνο το τζάκετ ήταν μια έμμεση μπηχτή στην Ιβάνκα και τις διαρκείς απόπειρές της να την επισκιάσει».

Η σχέση της με την Ιβάνκα είναι πολύπλοκη

«Ως κάποια που έχει περάσει μπόλικο χρόνο και με τις δύο γυναίκες, θα έλεγα ότι η σχέση τους είναι πολύπλοκη. Κάποιες φορές μπορεί να μοιάζει ακόμα και εγκάρδια, αλλά σίγουρα δεν θα την έλεγες στενή. Τα διάφορα ταξίδια και οι περιοδείες της Ιβάνκα είναι βέβαιο ότι έχουν εκνευρίσει την Μελάνια, η οποία θεωρεί εισβάλλει στο δικό της πεδίο αρμοδιοτήτων ως Πρώτη Κυρία».

Το σλόγκαν 'Be Best' που λάνσαρε πέρσι δεν φαίνεται να λειτουργεί

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από την έναρξη της καμπάνιας για τα παιδιά που έχουν ανάγκη φροντίδας με τίτλο "Be Best", αλλά όπως σημειώνει στο βιβλίο η δημοσιογράφος, «μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί κάποιο σχετικό πλαίσιο ή χρονοδιάγραμμα και μοιάζει εντελώς απίθανο να αποκτήσει το σλόγκαν αυτό την ισχύ που είχε η καμπάνια με τίτλο 'Let's Move' της Μισέλ Ομπάμα ή το παλιότερο σλόγκαν 'Just Say No' της Νάνσι Ρέιγκαν για τα ναρκωτικά».

Η περιπέτεια της υγείας της δεν ήταν καθόλου επιπόλαιη

Γράφει σχετικά η Bennett, επικαλούμενη μια ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή: «Το ζήτημα υγείας της Μελάνια ήταν αρκετά σοβαρό. Η αφαίρεση όγκου, μικρού ή μεγάλου, στο συκώτι, όπως συνέβη στην περίπτωσή της, αποτελεί πάντα μια διαδικασία κρίσιμη και σύνθετη που κρύβει κινδύνους». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πόνοι από τους οποίους υπέφερε για καιρό πριν από την επέμβαση, ήταν αβάσταχτοι και υπήρχε έντονη ανησυχία μήπως αναγκαστούν οι γιατροί να προχωρήσουν σε αφαίρεση του οργάνου».

Η πρώτη κυρία δεν τα πάει καθόλου καλά με την δεύτερη

Σύμφωνα με το βιβλίο, οι σχέσεις της Μελάνια Τραμπ με την σύζυγο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κάρεν Πενς, δεν είναι καθόλου θερμές και τρανή απόδειξη περί αυτού είναι ότι σε πρόσφατη τους κοινή εμφάνιση όταν επισκέφτηκαν το Τέξας, η κυρία Τραμπ δεν φρόντισε να φορέσει χαμηλά τακούνια, όπως κάνει συχνά όταν φωτογραφίζεται με κάποιον ή κάποιαν μετρίου αναστήματος, με αποτέλεσμα να μοιάζει απείρως και «σχεδόν κωμικά», ψηλότερη από την σύζυγο του Μάικ Πενς.

Η Μελάνια έχει τον δικό της ιδιωτικό χώρο στον Λευκό Οίκο

Ενώ ο Πρόεδρος κοιμάται στο μεγάλο υπνοδωμάτιο που βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο του Λευκού Οίκου, η σύζυγός του διαμένει σε διπλό δωμάτιο του τρίτου ορόφου, εκεί όπου έμενε η μητέρα της Μισέλ Ομπάμα, Μάριαν Ρόμπινσον. Η Μελάνια Τραμπ διαθέτει επίσης για τον εαυτό της ένα δωμάτιο που αποκαλεί "glam room" - χώρος που χρησιμοποιείται κυρίως για την επιμέλεια της κόμμωσης και του μακιγιάζ της – αλλά και μια ιδιωτική αίθουσα γυμναστηρίου που περιλαμβάνει και μηχάνημα για Pilates.

