Την περασμένη Πέμπτη, ένα ισοπεδωτικό μπλακάουτ άφησε χωρίς ρεύμα και χωρίς φως ένα μεγάλο τμήμα της Βενεζουέλας, διαλύοντας συγχρόνως και τις βασικές υποδομές της χώρας, από το πόσιμο νερό ως την ιατρική περίθαλψη και τις τηλεπικοινωνίες. Μετά από μια μακρόχρονη οικονομική και πολιτική κρίση που μοιάζει εδώ και καιρό εκτός ελέγχου, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κατηγορούν η μία την άλλη για την κατάρρευση του δικτύου παροχής ρεύματος. Το ρεύμα έχει σταδιακά αποκατασταθεί σε συνοικίες του Καράκας, οι διακοπές όμως συνεχίζονται και μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι. Οι εικόνες που παρουσιάζονται εδώ είναι από το Καράκας, από το Σαν Κριστόμπαλ και από τα σύνορα με την Κολομβία.

Μια γυναίκα κοιτάζει τη γειτονιά από το μπαλκόνι της κατά τη διάρκεια του μπλακάουτ στην περιοχή Catia του Καράκας A woman looks out from a balcony during a blackout in the Catia slum in Caracas, on March 8, 2019. # Carlos Jasso / Reuters