Η εστίαση είναι ένας κλάδος που πλήττεται σημαντικά αυτή την περίοδο - γι' αυτό και χρειάζεται τη στήριξή μας, περισσότερο από ποτέ. Καθώς καφέ, εστιατόρια και επιχειρήσεις βιώνουν την κρίση της πανδημίας με τον πιο δύσκολο τρόπο, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί μία συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε, να μπορέσουμε να συναντηθούμε και πάλι στα αγαπημένα μας μέρη, με το τέλος της δύσκολης αυτής περιπέτειας.

Σε αυτό έρχεται να μας βοηθήσει η Edenred, με μία ξεχωριστή πρωτοβουλία που έχει σκοπό να ενισχύσει τα συνεργαζόμενα καφέ και εστιατόρια του δικτύου Ticket Restaurant®, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε και μία μικρή επιστροφή της στήριξης αυτής.

Συγκεκριμένα, με το μήνυμα «Ένα δώρο για το καλό» και από 1η έως 31 Δεκεμβρίου, οι κάτοχοι της κάρτας Ticket Restaurant® μπορούν να επιλέξουν τις αγαπημένες τους γεύσεις από τα συνεργαζόμενα καφέ και εστιατόρια και ως επιβράβευση, για κάθε παραγγελία από €10 και άνω, η Edenred θα τους επιστρέφει €3, σαν ένα ελάχιστο ευχαριστώ. Η επιστροφή του ποσού πραγματοποιείται απευθείας στην κάρτα και κατόπιν εκκαθάρισης της συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα More than Ever, #morethanever, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.edenred.gr/morethanever. Επιπλέον, για την αναλυτική λίστα των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.myedenred.gr.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, έχει στόχο να ενισχυθούν άμεσα περί τα 4.000 καταστήματα εστίασης, καφέ και εστιατόρια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Edenred στηρίζει τους κλάδους που έχουν πληγεί σημαντικά - από την αρχή της πανδημίας, η εταιρεία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στον τομέα των παροχών, σχεδίασε και προσέφερε νέες, καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, όπως η κάρτα MyBenefits®, μέσω της οποίας έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες, να αξιοποιήσουν την παροχή του εταιρικού Holiday Voucher και με τους εργαζομένους τους, να στηρίξουν τον κλάδο του τουρισμού που μαζί με εκείνον της εστίασης, βιώνουν μία πρωτόγνωρη κρίση.

Η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής, έχει εξίσου μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. «Ό,τι ενέργεια και αν γίνεται σε αυτήν την πρωτόγνωρη εποχή που ζούμε, σίγουρα εμένα σαν επιχειρηματία με ευχαριστεί και με ικανοποιεί πολύ. Η Edenred, με την πρωτοβουλία αυτή, θα δώσει μία ώθηση και είναι στο χέρι του κάθε καταστήματος να την εκμεταλλευτεί αναλόγως», αναφέρει ο Πέτρος Καραμπάς, ιδιοκτήτης του Coffee Berry στο Γαλάτσι.

Παράλληλα, η Σταυρούλα Βάθη, Operations Manager του Wagamama στην Κηφισιά, είπε: «Η Edenred για μία ακόμη φορά αποδεικνύει ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς θεωρούμε πως θα δώσει μία ώθηση στα καταστήματά μας, που τόσο έχουν πληγεί από τον Covid-19».

Τώρα, κάνοντας «Ένα δώρο για το καλό» και μέσα από μία απλή κίνηση, όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στους επαγγελματίες του κλάδου που μας έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Απλώς επιλέγοντας τα αγαπημένα μας καταστήματα του δικτύου Ticket Restaurant®, συμβάλλουμε στο να συνεχίσουν να βρίσκονται πίσω από κάθε ξεχωριστή γεύση που μας έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα.

