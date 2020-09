Τρεις σινεφίλ, καταξιωμένοι σεφ, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Γιάννης Μαρκαδάκης και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, δημιούργησαν το «Stellar», το pop up θερινό σινεμά που από αυτή την εβδομάδα προβάλλει αγαπημένες ταινίες σε συνδυασμό με προσεγμένα, θεματικά μενού.

Η παρέα των σεφ επιλέγει κάθε φορά την ταινία που θα προβληθεί και στήνει το αντίστοιχο μενού με έμπνευση μια συγκεκριμένη σκηνή, την πόλη στην οποία διαδραματίζεται η ταινία ή –πιο ελεύθερα– με αναφορές στο κινηματογραφικό σύμπαν των αγαπημένων τους σκηνοθετών.

Αυτό το ενδιαφέρον crossover μεταξύ σινεμά και γαστρονομίας ξεκίνησε την Τετάρτη στην ταράτσα του Τ16 στο Γκάζι και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Στην οροφή του βιομηχανικού κτιρίου ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ καθισμάτων. Λαμπιόνια, φυτά και μια μικρή «καντίνα» συνθέτουν το σκηνικό γύρω απ' την οθόνη.

Αυτό που θέλαμε ήταν να παίζουμε ταινίες, όχι απαραίτητα Α' προβολής, αλλά ταινίες αγαπημένες μας, μαζί με φαγητό πολύ πιο ποιοτικό από αυτό που πετυχαίνεις συνήθως στα σινεμά.

Με θέα τα φώτα της Αθήνας, το «Stellar» έκανε πρεμιέρα προβάλλοντας το «Χαμένοι στη μετάφραση» της Σοφία Κόπολα. Όταν για τον Μπιλ Μάρεϊ ήταν «Suntory time», για τους θεατές ήταν ώρα για το πρώτο πιάτο της γαστρο-κινηματογραφικής λέσχης: καψαλισμένα edamame με yuzu και λάδι τσορίθο, για να ακολουθήσει, λίγο αργότερα, το ταρτάρ τόνου σερβιρισμένο πάνω σε tostada. Όσο η ταινία προχωρούσε το μενού συνέχιζε με sushi: rolls με πικάντικο σολομό και χορτοφαγικά inside out rolls. Στο τέλος, σε χαρτονένιο κουτάκι, ένα χορταστικό yakisoba με κοτόπουλο.

Αυτό το ενδιαφέρον crossover μεταξύ σινεμά και γαστρονομίας ξεκίνησε την Τετάρτη στην ταράτσα του Τ16 στο Γκάζι και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο.

Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας το μπαρ της ταράτσας είναι ανοιχτό, ενώ δίπλα του ένας μικρός χώρος με αναπαυτικά καθίσματα προσφέρεται για όσους θέλουν να πιουν εκεί το ποτό τους ακόμη και μετά το τέλος της ταινίας.

Από σήμερα το «Stellar» θα προβάλλει το εμβληματικό «Breakfast at Tiffany's» ενώ ολόκληρη η πρώτη εβδομάδα του (10-15/9) θα είναι αφιερωμένη στη Νέα Υόρκη, με φιλμ όπως το «Ghost Dog» του Τζιμ Τζάρμους και το «Husbands and Wives» του Γούντι Άλεν.

O Δημήτρης Κοντόπουλος αναφέρει σχετικά με το πρότζεκτ: «Αυτό που θέλαμε ήταν να παίζουμε ταινίες, όχι απαραίτητα Α' προβολής, αλλά ταινίες αγαπημένες μας, μαζί με φαγητό πολύ πιο ποιοτικό από αυτό που πετυχαίνεις συνήθως στα σινεμά. Διαλέξαμε ταινίες που έχουν αναφορές σε αγαπημένες μας κουλτούρες και καταλήξαμε σε ένα ποτ πουρί αγαπημένων μας γεύσεων που δένουν μαζί σε ένα μενού. Ουσιαστικά μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση θέλαμε να κάνουμε και κάτι να χαρούμε. Να έχουμε τις ταινίες που μας αρέσουν και, στο γαστρονομικό κομμάτι, κάτι τίμιο το οποίο θα είμαστε ευχαριστημένοι να παρουσιάσουμε».

«Εγώ πάντως ήθελα οπωσδήποτε να παίξουμε Ταραντίνο» συμπληρώνει ο Πάνος Ιωαννίδης που φαντάζεται tex-mex γεύσεις να συνοδεύουν την προβολή.

Καψαλισμένα edamame με yuzu και λάδι τσορίθο. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/ LIFO

Προς το παρόν, για την εβδομάδα της Νέας Υόρκης οι σεφ έχουν σχεδιάσει ένα value for money μενού που για 25 ευρώ περιλαμβάνει αρχικά ένα ποτό καλωσορίσματος, έπειτα ένα prawn cocktail με ψητές γαρίδες, αλλά και μια ιδιαίτερη, αλμυρή βάφλα με πάπια tempura, jalapeno mayo και gastrique μελάσσας, ένα μοσχαρίσιο yakitori και τέλος New York style πίτσα με πεπερόνι και μοτσαρέλα fior di latte. «Είναι ένα πληθωρικό μενού με πράγματα που δεν βρίσκεις συχνά στην Αθήνα. Θέλαμε να περάσουμε την αίσθηση ότι βρίσκεσαι και τρως στην Νέα Υόρκη» συνεχίζει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Το θεματικό μενού τεσσάρων πιάτων, που επιμελούνται, οι σεφ θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα, με έμπνευση την ατμόσφαιρα των ταινιών που συνοδεύει. To «Stellar» λειτουργεί καθημερινά, εκτός Τρίτης.

Ταρτάρ τόνου σερβιρισμένο πάνω σε tostada. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/ LIFO

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/ LIFO

Με θέα τα φώτα της Αθήνας, το «Stellar» έκανε πρεμιέρα προβάλλοντας το «Χαμένοι στη μετάφραση» της Σοφία Κόπολα.

Sushi: rolls με πικάντικο σολομό και χορτοφαγικά inside out rolls. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/ LIFO

Υakisoba με κοτόπουλο. Φωτο: Γιώργος Αδάμος/ LIFO

Stellar Street Food & Movies

Τζαφέρη 16, Roof Garden, Γκάζι, Αθήνα

Τηλ.: 210 3422006 / 6974 581408 / Email: stellarstreetfoodandmovies@gmail.com

Ώρα Προσέλευσης: 19:30-20:00 (Η προβολή και το σταδιακό σερβίρισμα του menu ξεκινά στις 20:30).

Εισιτήρια: €25 / άτομο (περιλαμβάνει 1 Welcome Drink, Menu 4 πιάτων & προβολή της ταινίας)

Στα καταστήματα Public και στο tickets.public.gr



Στην είσοδο της T16 πριν από την προβολή (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας @ 210 3422006).

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και το μενού από τη σελίδα του Stellar στο Facebook.

*Η χρήση μη-ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου (είσοδος, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας και από τον ανελκυστήρα έως την είσοδο του roof garden).