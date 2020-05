Η επιστροφή στην καθημερινότητα έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες. Αλλά η επιστροφή στην ευχαρίστηση αναμένεται από τη στιγμή που τα αγαπημένα μας στέκια άνοιξαν τις πόρτες τους και μας υποδέχονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αλλά και με όλες εκείνες τις γεύσεις και τα αρώματα που τόσο μας έχουν λείψει. Η LiFO παρουσιάζει έναν οδηγό με 13 σημεία που πρέπει να επισκεφτείς για να νιώσεις και πάλι τη χαρά της απόλαυσης!

Italus

To Italus έχει πάρει το όνομά του από τον βασιλιά της Σικελίας και τη φήμη του από τις εξαιρετικές γεύσεις που προσφέρει. O food blogger Cool Artisan ή, αλλιώς, Γαβριήλ Νικολαΐδης επιμελείται ένα μενού που εκφράζει τη γαστρονομική εκδοχή του street food, με έμπνευση από την Ιταλία και υλικά που αναδεικνύονται σε κάθε πιάτο.

Ελευθερίου Βενιζέλου 104, Καλλιθέα, 2109512341, www.italus.gr, Facebook, Instagram

Lot51

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Ο καφές είναι μια ολόκληρη επιστήμη και το Lot51 γνωρίζει πολύ καλά πώς να αναδείξει αυτή την αγαπημένη συνήθεια σε μοναδική απόλαυση. Καφέδες μοναδικής γεωγραφικής προέλευσης, όλες από την Area51, εναλλάσσονται καθημερινά, ενώ οι έμπειροι baristi χειρίζονται κάθε ποικιλία με τον τρόπο που της αρμόζει, σερβίροντας αξέχαστες γεύσεις.

Παπαδιαμαντοπούλου 24Β, Ιλίσια, 693 733 7066, Facebook, Instagram

Godmama's Yard

Το Godmama's Yard είναι ένα μικρό αριστούργημα στο Περιστέρι, που αντιπροσωπεύει την έννοια του «ιδιαίτερου». Στον χώρο που σε μεταφέρει μακριά από την Αθήνα θα βρεις διαφορετικές γωνιές για να απολαύσεις αρωματικό καφέ, πεντανόστιμες γεύσεις και signature cocktails που έχουν ονόματα λουλουδιών. Ένα all day στέκι που απλά θα λατρέψεις!

Βασιλέως Αλεξάνδρου 98, Περιστέρι, τηλ: 210-5718393, Facebook, Instagram

Kayak

Το όνομα Κayak συνδέεται με τις πιο αγαπημένες γεύσεις μικρών και μεγάλων. Τα παγωτά που παρουσιάζονται στα καταστήματα και τις μπουτίκ της αγαπημένης αλυσίδας προκύπτουν μετά από αμέτρητες γευστικές δοκιμές και πειραματισμούς σε διαφορετικές συνταγές, ενώ οι νέες γεύσεις δεν παύουν ποτέ να προκαλούν τις αισθήσεις σου!

www.kayak.gr

Κυβέλη

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Πίσω από την Κυβέλη κρύβεται μια οικογενειακή παράδοση που ξεκινά από το κάλεσμα φίλων στο σπίτι και φαγητά που βγαίνουν αυθόρμητα από την κουζίνα της μαμάς για φίλεμα. Το μενού βασίζεται σε συνταγές από διάφορα μέρη της Ελλάδας και σου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείς τα διαφορετικά πιάτα ή να απολαύσεις ατομικές μερίδες.

Επτανήσου 15, Πλ. Αγ. Γεωργίου, Κυψέλη, Delivery: 210 821 9406, Facebook, Instagram

Mimosa

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Σχεδιασμένο με έναν τρόπο που σου θυμίζει αυλή, το Mimosa μεταδίδει το μήνυμα της οικολογίας ως βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας. Όλα τα προϊόντα είναι βιολογικά και εκλεκτά και σερβίρονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Single origin καφέδες με εξαιρετικό brunch, λημνιό κρασί με πεντανόστιμες γεύσεις, αλλά και πιάτα ημέρας που θα σε μαγέψουν καθώς χαζεύεις τον εντυπωσιακό κρεμαστό κήπο.

Εφέσσου 26 και Μουδανίων, 210 258 1027, Facebook, Instagram

Beauty Killed The Beast

Το Beauty Killed the Beast σε εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή με την ατμόσφαιρα, τις χρωματιστές γωνιές του και τις γεύσεις που σε παρασύρουν σε ένα ταξίδι στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας. Στο μενού θα συναντήσεις επιλογές φτιαγμένες με ελληνικές πρώτες ύλες που συνθέτουν δημιουργικά πιάτα.

Παραμυθίας 14, Κεραμεικός, 210 5240117, Facebook, Instagram

Pax Burgers

Αυθεντικό στέκι για burger lovers, το Pax Burgers που λατρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη έχει κατακτήσει την Αθήνα με πιάτα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο έχεις δοκιμάσει σε αυτό το είδος. Τα ολόφρεσκα και προσεγμένα υλικά παίζουν το βασικό ρόλο σε μια σειρά από επιλογές που πρέπει να δοκιμάσεις.

Αιόλου 34 & Αθηναΐδος 12, Delivery: 2310 221970, www.paxburgers.gr

The Bank Job

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Το μπαρ που εδώ και χρόνια γράφει τη δική του ιστορία στη νύχτα του κέντρου κλέβει τις εντυπώσεις και μάλιστα με τον πιο νόμιμο τρόπο. Στημένο στο ιστορικό σημείο που στεγαζόταν ο θησαυρός του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το The Bank Job θα σου παρουσιάσει την τέχνη του mixology υπό τους ήχους funky, soul και r'n'b.

Κολοκοτρώνη 13, 6940634363, Facebook, Instagram, thebankjob.gr

Heteroclito

Ένα σημείο που τιμά τη φιλοσοφία του bar à vin, προσφέροντας επιλεγμένες ετικέτες με επίκεντρο τον ελληνικό αμπελώνα και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στη συμβολή των οδών Φωκίωνος και Πετράκη. Στο Heteroclito το pairing ανάμεσα σε γεύσεις και κρασί αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που φέρνει κοντά τους πολιτισμούς των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.

Φωκίωνος 2 και Πετράκη, 210 32 39 406, Facebook, Instagram

TGI Fridays

Αυγά Benedict Milkshake Smores

Η αλυσίδα που μας έκανε να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο την Παρασκευή προσφέρει αυθεντική αμερικανική ατμόσφαιρα η οποία ζωντανεύει μέσα από τη διάθεση των ανθρώπων του TGI Fridays™ και μεταδίδεται σε κύματα. Οι κλασικές πλέον γεύσεις εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες προτάσεις σε πιάτα αλλά και cocktails για να ανακαλύπτεις συνεχώς κάτι καινούργιο.

Facebook, Instagram

Just Made 33

Φωτο: Γιώργος Αδάμος/LIFO

Industrial αισθητική και βιτρίνες με λαχταριστές επιλογές είναι τα πρώτα στοιχεία που συναντάς στο Just Made 33. Γεύσεις brunch που έχει επιμεληθεί ο σεφ Alberto Tettos Simillides, μενού που φροντίζει ο σεφ Ανδρέας Λαγός και γλυκά του βραβευμένου pastry chef Χρήστου Παπαδόγιαννη κάνουν το στέκι αυτό all day must go επιλογή.

Ευαγγελιστρίας 33, 215 5258062, Facebook, Instagram

Gypsy Jungle

Εμπνευσμένο από μακρινά ταξίδια και την ομορφιά της φύσης, το Gypsy Jungle μεταμόρφωσε ένα νεοκλασικό κτίριο σε ένα σύγχρονο all day bar. Το πρωί θα γευτείς φανταστικό brunch, ενώ στο κυρίως μενού θα δοκιμάσεις ελληνικό σούσι! Και το βράδυ τα signature cocktails θα σε ταξιδέψουν σε «εξωτικά» μονοπάτια.

Αιόλου 27 Μοναστηράκι, 210 3252335, Instagram