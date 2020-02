Avancai

Ένα bar-restaurant με άρωμα Λατινικής Αμερικής.

Ένα new entry στη γαστρονομική Αθήνα χορεύει σάλσα, ακούει μπόσα νόβα και σε καλεί να απολαύσεις γεύσεις και αρώματα από το Μεξικό μέχρι τη Βραζιλία και το Περού. Ο λόγος για το Avancai, που ήρθε ως μια φρέσκια πρόταση εξόδου από το πρωί, για καφέ και brunch, μέχρι το βράδυ, με μοναδικά signatures cocktails και έναν πολλά υποσχόμενο κατάλογο που φέρει την υπογραφή του σεφ Ιωσήφ Συκιανάκη.

Για πρωινό, δοκίμασε Avancai Skinny Benedict ή Avocado Royal Eggs. Αν, όμως, βρεθείς εκεί αργότερα, σου προτείνουμε μια μεξικάνικη αρχή με Mexican Quinoa Salad σε συνδυασμό με Soft Tacos Carnitas. Στη συνέχεια, αν επιλέξεις κοτόπουλο, μπορείς να κινηθείς μεταξύ ενός Pollo Αsado και των fajitas με την αγαπημένη μας γουακαμόλε. Αν, πάλι, είσαι καθαρόαιμος meatlover, τόλμησε την Carne Asada Chimichurri, μια χοιρινή μπριζόλα 750 γραμμαρίων, απ' αυτές που ξέρουν να τρώνε στην Αργεντινή. Για κλείσιμο, δεν πρέπει να χάσεις το Peruvian Μagic Muffin, καθότι μιλάμε για ένα απολαυστικό σουφλέ σοκολάτας με πορτοκάλι και παγωτό πικρής κουβερτούρας.



Είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε για κλείσιμο, προτίμησε ένα από τα signature cocktails με εξωτικά αρώματα που θα σε κερδίσουν από την πρώτη γουλιά. Μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δροσερό και τεκιλάτο Queen Jee ή με ένα καυτερό και τεκιλάτο Smoke Salt and Chilly, για να κλείσεις με ένα ρουμάτο και φρουτένιο Most Wanted ή με ένα γλυκό και ψαγμένο Mama D. Διαφορετικά, μπορείς πάντα να επιλέξεις από την ενημερωμένη λίστα κρασιών που θα συνοδεύσει ιδανικά όποια επιλογή κι αν κάνεις.

Σωκράτους 4, Χαλάνδρι, 210 6818305

Facebook, Instagram

Butcher's Burger & Steakhouse

Το όνειρο των κρεατοφάγων που έγινε πραγματικότητα.

Αν το μπέργκερ ήταν θρησκεία, ο ναός του θα βρισκόταν στο βραβευμένο Butcher's Burger & Steakhouse. Μιλάμε για τον απόλυτο προορισμό αν θες να απολαύσεις γευστικό κρέας α' ποιότητας, σε μεγέθη που δεν τα έχεις φανταστεί. Η οικογενειακή αυτή υπόθεση που παρακολουθεί όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσει το μπιφτέκι στο πιάτο σου (φάρμα - κρεοπωλείο - εργαστήριο παρασκευής) μετράει ήδη 4 γενιές και είναι πασίγνωστη στη χαλανδρέικη γειτονιά. Κι επειδή, όπως προαναφέραμε, αποτελεί ναό και ο κόσμος το έχει λατρέψει, το Butcher's Burger & Steakhouse έχει επεκταθεί σε Περιστέρι, Κεφαλάρι, Ηλιούπολη και Σύνταγμα!

Μια επίσκεψη για μια δοκιμή των κινηματογραφικής φύσεως πιάτων που σερβίρονται θα σε πείσει. Θα βρεις το Αρμαγεδδών Burger με 3 μπιφτέκια συνολικά 600 γραμμαρίων αλλά και το Hannibal Burger με 5 μπιφτέκια, που σημαίνει 1 κιλό κιμάς για σένα μόνο... Και αν νομίζεις ότι έπιασες ταβάνι, ο κατάλογος σού έχει και μια μπεργκερότουρτα που θα τρίβεις τα μάτια σου για τα επόμενα γενέθλιά σου. Το μεγαλύτερο μπέργκερ εν Ελλάδι, που βγήκε το καλύτερο της χρονιάς, λέγεται «La Butcher Familia» και μιλάμε για ενιαίο μπιφτέκι 2 κιλών με το οποίο ταΐζεις όλη τη φαμίλια και τους φίλους της.



Αντίστοιχα, must-eat είναι και οι μπριζόλες τους, γιατί οι ειδικοί ξέρουν. Δοκίμασε την μπριζόλα από ελληνικό βουβαλίσιο κρέας της λίµνης Κερκίνης Σερρών. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο κρέας υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς λίπος και τοξίνες, αλλά με μπόλικη πρωτεΐνη για σένα που βλέπεις το καλοκαίρι να έρχεται. Επίσης, δεν μπορείς να μη δοκιμάσεις τη Σταβλίσια του Χασάπη με 45 μέρες ξηρής ωρίμανσης(!) ή κάποια από τις διάσημες Rib-eye ή T-bone αλά Butcher.

Αγίας Παρασκευής 17, Χαλάνδρι, 210 6890500

Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 10-12, Ηλιούπολη, 210 9910099

Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 3230801

Κολοκοτρώνη 37, Κεφαλάρι, 210 8089000

Αιμίλιου Βεάκη 41, Περιστέρι, 210 5766662

www.butchersburger-steak.gr, Instagram

Butterfly all-day bar

Ένας vintage κήπος παντός καιρού

Όλοι, από την επιστήμη μέχρι τα παιδικά τραγούδια, υποστηρίζουν πως η πεταλούδα δεν ζει τον χειμώνα, εκτός κι αν βρει έναν κήπο όπου να μπορεί να πετάει όλον τον χρόνο. Το Butterfly έχει δημιουργήσει αυτόν τον κήπο, καταργώντας τον διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, για να μπορεί να σε καλωσορίζει σε ένα κατάφυτο περιβάλλον με happy vibes χειμώνα-καλοκαίρι. Σόμπες, τέντες, αναπαυτικές πολυθρόνες, όλα συνδυάζονται σωστά για να χουχουλιάσεις, απολαμβάνοντας καφέ, γεύσεις ή το ποτό σου.

Άλλωστε, το Butterfly είναι all-day υπόθεση και δύσκολα μπορείς να ξεχωρίσεις ποια στιγμή είναι η αγαπημένη σου. Το brunch είναι σίγουρα σε αυτά που πρέπει να δοκιμάσεις, ξεκινώντας ίσως με το Butterfly Ρlate (αυγά, πατάτες, λουκάνικα και σαλάτα), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να αντισταθείς στα pancakes ή στα ολόφρεσκα γλυκά που ετοιμάζονται καθημερινά.

Το βράδυ θα απολαύσεις κοκτέιλ, ακούγοντας ήχους σόουλ, τζαζ, σουίνγκ και φανκ, ενώ τα πιάτα μπορούν να συνοδεύουν το ποτό σου. Κι όλα αυτά σε μια vintage ατμόσφαιρα με έπιπλα, αντικείμενα και χρώματα που σε γυρίζουν σε άλλες δεκαετίες και σου θυμίζουν πως η καλή ενέργεια μπορεί να είναι κρυμμένη σε μια γωνιά της καθημερινότητας, αρκεί να έχεις τον χρόνο να την ανακαλύψεις. Το Butterfly με τον υπέροχο χώρο και το ξεχωριστό περιβάλλον είναι εδώ για να σε υποδεχτεί σε έναν χειμώνα που μυρίζει καλοκαίρι...

Λεωφ. Πεντέλης 8 & Στρατάρχου Παπάγου 5, Χαλάνδρι, 210 6896007

Facebook, Instagram

Φ Bakery

Κάνει την αρμονία καθημερινή απόλαυση μέσα από χειροποίητες δημιουργίες

Ο χρυσός αριθμός Φ είναι αυτός που εκφράζει την απόλυτη αρμονία όχι μόνο στα μαθηματικά ή τη φυσική αλλά και στην Τέχνη, στη φύση, άρα και στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή η αρμονία βρίσκεται στη φιλοσοφία του Φ Bakery, όπου ψήνονται καθημερινά μια σειρά από χειροποίητες λαχταριστές λιχουδιές. Τα αγνά υλικά και η αγάπη που κρύβονται πίσω από κάθε συνταγή κάνουν κάθε δημιουργία ξεχωριστή, με το διάσημο πια carrot cake να αποτελεί γευστική αναφορά

Εδώ θα βρεις γλυκά που σου θυμίζουν τον ρομαντισμό άλλων εποχών, όπως άλλωστε και όλη η ατμόσφαιρα με τις vintage λεπτομέρειες. Η πάστα αμυγδάλου, η σοκολατίνα και το μωσαϊκό παρουσιάζονται στην πιο αυθεντική και μαμαδίστικη εκδοχή τους, ενώ στα must συγκαταλέγεται το brunch που θα απολαύσεις στον καινούργιο εξωτερικό χώρο που σε καλωσορίζει σε ένα κουκλίστικο περιβάλλον. Τα pancakes, με αυθεντική αμερικανική χειροποίητη συνταγή για γλυκές αλλά και αλμυρές επιλογές, η βάφλα Λιέγης, με κρέμα λεμονιού και κόκκινα φρούτα, και το Croque Madame είναι κάποιες από τις επιλογές που έκαναν το brunch του Φ Βakery γνωστό σε όλο το Χαλάνδρι.

Στα πολύ δυνατά πιάτα του ανανεωμένου καταλόγου είναι οι διαφορετικές ομελέτες, όλες φτιαγμένες με φρέσκα αυγά και πρώτες ύλες από Έλληνες παραγωγούς. Οι προτάσεις του Φ Βakery, καθώς και μια σειρά από εξαιρετικά πιάτα, προσφέρονται και στο δεύτερο κατάστημα της οδού Ξενίας για τους φοιτητές και το προσωπικό του The American College of Greece, ενώ πολλά από τα χειροποίητα παρασκευάσματα διατίθενται μέσω χονδρικής για να μπορούν να τα απολαμβάνουν ακόμα περισσότεροι φαν. Γεύση, ποιότητα και αγάπη στην πιο αρμονική αναλογία είναι αυτά που φέρνουν το Φ Βakery πρώτο στην καθημερινή μας απόλαυση!

Αγίας Παρασκευής 101, Χαλάνδρι, 210 6842184

Facebook, Instagram

Ξενίας 6, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Hole

Τα μπέιγκελ έγιναν καθημερινή απολαυστική συνήθεια

Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που κινείται στην πόλη με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι. Το όνομά τους είναι Holers και αγαπούν τη γεύση του μπέιγκελ που γεμίζεται με διαφορετικούς γευστικούς συνδυασμούς και προσφέρεται όλη μέρα στον έναν και μοναδικό χώρο που έφερε αυτή την ιδιαίτερη επιλογή στην Αθήνα. Το Hole δεν είναι απλώς ένα στέκι, είναι μια συνήθεια που γίνεται καθημερινή ανάγκη, όπως ο καφές. Γιατί εννοείται πως εδώ θα απολαύσεις αρωματικό specialty coffee ο οποίος παρασκευάζεται με τέχνη από τους baristas του Hole και σερβίρεται με εντυπωσιακά σχέδια latte art.

Μαζί με τον καφέ θα γευτείς ιδιαίτερες επιλογές για brunch που σερβίρεται καθημερινά από τις 7 έως τις 2 το μεσημέρι. Ανάμεσα στις προτάσεις θα βρεις την εξαιρετική ομελέτα με παστράμι και κατίκι Δομοκού, ντομάτα, κρεμμύδι και πιπεριά ή το μπέιγκελ κοτόπουλο με γραβιέρα Νάξου που έχει φανατικούς οπαδούς. Εκείνο που κάνει, όμως, έναν Holer να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του πιάτο με τα υλικά που θέλει (τέλος το «δεν τρώω πιπεριά, αλλά θα τη βγάλω στην άκρη»).

Απόλυτα προσαρμοσμένη στα γούστα, τις διατροφικές συνήθειες αλλά και στο budget σου, η custom εκδοχή του μενού θα σε ενθουσιάσει. Άλλωστε, όλη μέρα τα λαχταριστά μπέιγκελ, οι τορτίγιες, οι μπάρες και τα γλυκά του Hole σε καλωσορίζουν σε έναν κόσμο όπου τα φρέσκα υλικά, η υγιεινή διατροφή και οι δικές σου θρεπτικές ανάγκες παίζουν τον πρώτο ρόλο στη γεύση που έτσι κι αλλιώς σε κερδίζει. Σε λίγο καιρό το Hole θα βρίσκεται και σε δεύτερο σημείο, προσφέροντας τα τρομερά μπέιγκελ αλλά και το νέο του μενού. Holers της Αθήνας, ετοιμαστείτε!

Λεωφ. Πεντέλης 138, Χαλάνδρι, 210 6812324, Facebook

Solo Gelato Gelateria Artigianale

Η αγάπη για το παγωτό προσφέρεται σε κυπελλάκια

Σ' αυτήν τη ζωή υπάρχουν οι άνθρωποι που αγαπούν το παγωτό και όλοι οι άλλοι. Αν ανήκεις στην πρώτη κατηγορία, σ' εκείνους που δεν μπορούν να φανταστούν έναν κόσμο χωρίς αυτό το κρύο έδεσμα, τότε το όνομα «Solo Gelato» έρχεται πρώτο στο μυαλό σου κάθε φορά που αναζητάς την αγαπημένη σου γεύση. Γιατί στην κατηγορία «παγωτό» μπορείς να βρεις διαφορετικές προτάσεις, αλλά το αυθεντικό gelato μπορείς να το βρεις εδώ και να αντιληφθείς τη διαφορά στην ποιότητα αλλά και στη νοστιμιά.

Άλλωστε, η ιστορία του Νίκου Χριστογεώργου, που δημιούργησε το Solo Gelato, είναι συνδεδεμένη με το παγωτό, αφού ακολουθεί ως τρίτη γενιά την παράδοση του παππού παγωτοποιού που το 1951 δημιουργούσε συνταγές που άφησαν το δικό τους στίγμα. Οι αγνές πρώτες ύλες, το φρέσκο γάλα, τα φρούτα εποχής, οι καλύτεροι ξηροί καρποί και η παντελής απουσία συντηρητικών είναι οι αδιαπραγμάτευτες βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι συνταγές του Solo Gelato.

Ανάμεσά τους θα ξεχωρίσεις τις signature γεύσεις που δεν θα βρεις αλλού: Vogue Νoir με μονοπικοιλιακές κουβερτούρες, φίνο κριόλο Opera, Mediterraneo με ξηρούς καρπούς και εσπεριδοειδή, Cremino, κρέμα Solo Gelato με αμαρέτο, αυθεντικό zabaglione al marsala, μασκαρπόνε με σύκο αλλά και τα κλασικά φιστίκι Σικελίας, τζιαντούγια και πολλά άλλα. Όλα τα παγωτά παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο του Solo Gelato, το οποίο δικαιολογεί απόλυτα τον ορισμό της gelateria artigianale. Στα must-try και τα σορμπέ από φρέσκα φρούτα, καθώς και τα χειροποίητα γλυκά, όπως το παραδοσιακό cannoli Σικελίας. Τι άλλο μπορεί να ζητήσεις από ένα σημείο που συνδέεται με τις πιο απολαυστικές στιγμές σου; Μόνο παγωτό, όπως λέμε μόνο αγάπη!

Παπανδρέου 44, Χαλάνδρι, 210 6813622. Επίσης σε Γλυφάδα, Κέρκυρα, Ρόδο (Φαληράκι), Σαντορίνη (Οία & Θήρα), Πόρτο Χέλι και Κρήτη (Χερσόνησος)

www.sologelato.gr, Facebook, Instagram

Benjamin Ηouse of Βurgers

Φάε σαν να μη σε βλέπει κανείς.

Πόσο δύσκολο είναι να φας σαν να μη σε βλέπει κανείς; Ή πόσο εύκολο γίνεται αν το δοκιμάσεις; Το Benjamin Burger σε προκαλεί να νιώσεις ξανά την πραγματική απόλαυση των γεύσεων, χωρίς να σε απασχολεί τίποτε άλλο. Σε έναν χώρο που εύκολα γίνεται στέκι, η βασική προτεραιότητα είναι να αισθανθείς άνετα και να χαλαρώσεις, ξεχνώντας την καθημερινότητα και τους ρυθμούς που σε πιέζουν. Μετά από αυτό, η απόλαυση έρχεται από μόνη της και σε γεμίζει με θετική ενέργεια.

Το Benjamin σε ενθαρρύνει να φας με τα χέρια τις μπεργκεράρες του, γιατί αυτό μπορεί να ξυπνήσει ένα πια αυθεντικό και πιο χαρούμενο κομμάτι του εαυτού σου που δεν κρίνει τα πάντα και δεν γκρινιάζει με το παραμικρό. Όσο για τον όρο «μπεργκεράρες», δεν είναι τυχαίος, αφού το μέγεθος των πιάτων είναι τεράστιο και η νοστιμιά ακόμα πιο εντυπωσιακή. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και το καταλαβαίνεις από την πρώτη μπουκιά. Η γαστρονομική εμπειρία στο Benjamin γίνεται πιο ιδιαίτερη όταν κινείσαι μακριά από τα πρέπει του μαχαιροπίρουνου και τους περιορισμούς του δήθεν και αφήνεσαι στην απόλαυση των πιάτων.

Στα must το President με μπιφτέκι χειροποίητο 100% αυθεντικό Βlack Αngus, το Dude, που σερβίρεται σε ντόνατ, αλλά και το Pulp Fiction με μπούτι κοτόπουλο και επικάλυψη πάνκο. Όλα στο Benjamin Burger είναι χειροποίητα, από τα τρομερά μπιφτέκια μέχρι τις σος, ενώ μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου πιάτο με τα υλικά που υπάρχουν στον κατάλογο. Κι αφού φας σαν να μη σε βλέπει κανείς, τότε θα χαμογελάσεις πλατιά, χωρίς να σε νοιάζει αν έχει κολλήσει λίγο μαρούλι στα δόντια...

Ανδρέα Γκίνη 12, Χαλάνδρι, 211 2163300

Facebook, Instagram

Santa Muerte

Ένα γευστικό ταξίδι που πρέπει να πας.

Τα τελευταία χρόνια το street food έχει αλλάξει μορφή, ποιότητα και χρώμα. Πλέον μπορείς να βρεις υψηλής ποιότητας γρήγορο φαγητό που θυμίζει περισσότερο ψαγμένο εστιατόριο. Μια τέτοια μοναδική πρόταση εξωτικού χαρακτήρα θα βρίσκεις στο εξής στο Χαλάνδρι.



Εκεί, διά χειρός και εμπνεύσεως των σεφ και φίλων Χρήστου Μπουμπούλη και Δημήτρη Κόκκορη, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε λατινοαμερικάνικη γαστρονομία σε συνδυασμούς που αποδείχτηκαν πραγματική αποκάλυψη. Οι συμπαθέστατοι οικοδεσπότες μάς έβαλαν στο κλίμα γρήγορα και κέρδισαν τις καρδιές μας για πάντα. Το Santa Muerte είναι ένας «γλυκός θάνατος» για τους γευστικούς σου κάλυκες που θα δοκιμάσουν την τεχνική του sous vide, ήτοι κρέας μαγειρεμένο σε κενό αέρος από 15 έως 24 ώρες, που το κάνει πραγματικό λουκούμι! Οι έντονες μαρινάδες αλλά και οι φρουτώδεις γεύσεις της λατινοαμερικάνικης κουζίνας θα σε ταξιδέψουν νοητά στα σοκάκια της Μπογκοτά, στην παραλία της Αβάνας και στις πλατείες του Μπουένος Άιρες.



Εμείς δοκιμάσαμε όλα τα καλούδια του γκριλ, αφήνοντας για την επόμενη φορά τα λαχταριστά τους μπέργκερ. Λοιπόν, τα spare ribs με chili είναι μακράν τα πιο ωραία που έχουμε δοκιμάσει ever και είναι a must-eat before you die... Γευστικότατο το Rib-Eye σε κρούστα από βραζιλιάνικο καφέ και πιπέρι, ενώ ιδιαίτερη ήταν και η περουβιανή πάπια, μαριναρισμένη με κύμινο και κόλιανδρο. Πέρα από τα κυρίως, δεν θα μπορούσαμε να μη βάλουμε στη μέση και τα χειροποίητα εντυπωσιακά μπλε τάκος με κοτόπουλο mango salsa και Βlack Αngus brisket, όπως και τη σαλάτα Βanana mix με το υπέροχο μάνγκο ντρέσινγκ.

Hρακλείου 3-5, Xαλάνδρι, 210 6850223

Facebook, Instagram

Sweet Beirut

Όλη η γλύκα της Ανατολής κρυμμένη στο Χαλάνδρι.

Φαντάσου ότι μπορείς να απολαύσεις τα περίφημα λιβανέζικα γλυκίσματα καθημερινά, κατόπιν παραγγελίας, ακόμα και στην πόρτα σου, κατευθείαν από τη Βηρυτό. Μιλάμε για νουγκά, λουκούμια, παστέλια και χουρμάδες που δεν θα μπορείς να σταματήσεις να τρως αλλά και για ιδιαίτερους ξηρούς καρπούς και μπαχαρικά που θα απογειώσουν την κουζίνα σου.

Δεν λείπουν τα διάσημα μπακλαβαδάκια γεμιστά με κάσιους και φιστίκια, ενώ μη χάσεις τα λαχταριστά μπισκότα maamoul και barazk. Η οικοδέσποινα Λίνα είναι εκεί για να σε μυήσει σε αυτόν τον μαγικό κόσμο που, συν τοις άλλοις, προσφέρει μοναδικό χούμους και μολάσα, υψηλής ποιότητας σοκολάτες και βραβευμένα κρασιά του Chateau Kefraya. Μια ξεχωριστή επιλογή για δώρα ή κεράσματα που θα λατρέψουν οι φίλοι σου.

Εθνικής Αντιστάσεως 20, Χαλάνδρι, 210 6829800

www.sweetbeirut.com, facebook, instagram

Lollo's Atene

Aπό την Αντίπαρο στο Χαλάνδρι.

Η pizzeria italiana «Lollo's» της Αντιπάρου για δεύτερο χρόνο στο Χαλάνδρι!

Σε μια τυπική μεταπολεμική μονοκατοικία των αθηναϊκών προαστίων του '50 στο Χαλάνδρι χτυπάει η καρδιά του πιο φίνου αυθεντικού ιταλικού τραπεζιού. Ένα μεγάλο οβάλ τραπέζι από γυαλισμένο μωσαϊκό δεσπόζει εσωτερικά και πλάι στα παράθυρα που κοιτούν τη μαγευτική αυλή, μια αυλή που θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται σε μια πανέμορφη γωνιά της ιταλικής υπαίθρου, με τις μυρωδιές της φρεσκοψημένης πίτσας και τις χαρούμενες φωνές μικρών και μεγάλων να πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα.

Το εστιατόριο «Lollo's» της Αντιπάρου αποτελεί σταθερό σημείο συνάντησης όσων λατρεύουν και ξέρουν καλά την ιταλική κουζίνα. Το καλοκαίρι του 2008 η Sabrina Ciarpelloni και ο Stefano Gentili αποχαιρέτησαν την Ιταλία και επέλεξαν την Αντίπαρο για να ανοίξουν μια κλασική ρωμανική πιτσερία. Μετά από 10 χρόνια μετέφεραν το 2018 και στην Αθήνα τη γαστρονομική παράδοση της χώρας τους. Στόχος, να φέρουν τους Αθηναίους κοντά στην πολυμορφία της ιταλικής κουζίνας, χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές από περιοχές της Ιταλίας. Στο νέο τους βήμα στην Αθήνα είναι μαζί τους η Όρσα Ρεμπούσκου και ο Αντώνης Ζωγράφος, που είχαν ούτως ή άλλως στενή σχέση με την Ιταλία.

Στο Lollo's Atene θα βρεις ό,τι ακριβώς έβρισκες και στην Αντίπαρο: τα χειροποίητα ζυμαρικά (tornarelli al gorgonzola, gnocchetti di patate alla sorentina, ravioli al tartufo, lasagna alla Bolognese, tagliatelle al ragu) και pinse που χωρίζονται σε 6 κατηγορίες: margherite (με bacon, bufala και prosciutto di Parma), rosse (capricciosa, funghi, Napoli, Norma, porcini), bianche (όπως η bresaola, grana e rucola ή η tricolore), piccanti (Diavolina, Nduja di Spilinga), vegan και gourmet, στις οποίες ο Stefano έχει βάλει τον καλύτερό του εαυτό, όπως στη strega με mozzarella, πουρέ κολοκύθας, guanciale, pecorino romano, καπνιστή scamorza και κοπανισμένο μαύρο πιπέρι. Η pinsa είναι μια παραδοσιακή συνταγή της αρχαίας Ρώμης. Η πάστα είναι χειροποίητη, τα ιταλικά αλλαντικά και τυριά είναι DOP και IGP.

Εθνικής Αντιστάσεως 3Α, Χαλάνδρι, 210 6801040. Facebook

Ο Ψητός Μπακαλιάρος

Η ψαροφαγία της παραδοσιακής κουζίνας γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας.

Ο πλούτος της ελληνικής θάλασσας είναι κομμάτι της ελληνικής γαστρονομίας, ίσως το πιο ντελικάτο και ιδιαίτερο, που μας δίνει πιάτα γεμάτα φρεσκάδα και νοστιμιά. Αυτόν τον πλούτο προσφέρει ο Ψητός Μπακαλιάρος που εδώ και τέσσερα χρόνια μεταφέρει στο Χαλάνδρι τη φρεσκάδα της θάλασσας σε πιάτα εξαιρετικών μεζέδων που ακολουθούν τη φιλοσοφία της απλότητας σε συνδυασμό με την ποιότητα των υλικών, ώστε κάθε γεύση να είναι ουσιαστική, χωρίς στολισμούς και περιττές φλυαρίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέρνει να φέρει την ψαροφαγία στην καθημερινότητά σου, δίνοντας τη δυνατότητα να φας και να πιεις όσο θέλεις με 14 ευρώ ανά άτομο.

Ειδικά στον Ψητό Μπακαλιάρο του Χαλανδρίου μπορείς να πας ακόμα και μόνος, να επιλέξεις ανάμεσα στους εξαιρετικούς μεζέδες και να συνοδεύσεις με κάποιο από τα αποστάγματα ή με κρασί το γευστικό σου ταξίδι στα νερά της Μεσογείου. Κι αν νιώσεις πως κάποιο πιάτο σε ενθουσίασε (αυτό είναι το μόνο σίγουρο) και θέλεις να το επαναλάβεις, μπορείς να το κάνεις χωρίς καμία έξτρα χρέωση. Γαριδάκι, θράψαλο, σαρδέλα, τσιπούρα, είναι κάποιες από τις επιλογές που θα βρεις στο μενού του Ψητού Μπακαλιάρου, ενώ είναι σίγουρο πως δεν θα αντισταθείς στον γαλέο σκορδαλιά ούτε στον ψητό μπακαλιάρο, φυσικά, που έρχεται σε σουβλάκι και έχει φανατικούς οπαδούς.

Τα κάρβουνα που ανάβουν καθημερινά βάζουν τη δική τους σφραγίδα στα ψητά, ενώ το τηγάνι της κουζίνας βγάζει μικρά αριστουργήματα που μυρίζουν Ελλάδα. Ο Ψητός Μπακαλιάρος είναι το στέκι της ψαροφαγικής αναζήτησης που αναδεικνύει όχι μόνο ένα σημαντικό κομμάτι της γαστρονομίας μας αλλά και το απαραίτητο μεράκι και την προσωπική φροντίδα που κάνουν κάθε πιάτο πιο νόστιμο.

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι, 215 5004101.

Facebook, Instagram. Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη

Στο χέρι

Ψητές γεύσεις που θυμίζουν την οικειότητα της ελληνικής γαστρονομίας.

Το σουβλάκι είναι το γευστικό καταφύγιο της δικής μας παράδοσης. Εκείνη η γνώριμη επιλογή στην οποία επιστρέφεις όσες γκουρμέ βόλτες κι αν κάνεις, όσες fusion κουζίνες κι αν δοκιμάσεις. Όταν θέλεις να νιώσεις τη νοστιμιά του ψητού και την απόλαυση της απλότητας, στο μυαλό σου θα έρθει η εικόνα μιας τυλιχτής πίτας. Το Στο χέρι είναι εκείνο το στέκι που θα σου προσφέρει όλες τις παραδοσιακές ψητογεύσεις στην πιο χειροποίητη εκδοχή τους και με νοστιμιά που θα σε κάνει θαμώνα.

Τα αγνά υλικά και τα εκλεκτά κρέατα γίνονται βάση σε ένα οικείο μενού που θα σε ενθουσιάσει με τη γεύση του, αφού το μεράκι και η εμμονή στην ποιότητα κάνουν τις πιο γνωστές επιλογές να έχουν διαφορετική γεύση. Εκτός από τα κλασικά καλαμάκια και τα τυλιχτά με παραδοσιακές πίτες, το Στο χέρι σου προτείνει μια σειρά από ορεκτικά αλλά και πιάτα που θα σου θυμίσουν την αξία της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας: μανιταροκροκέτες με λάδι τρούφας, φλογέρες με παστουρμά, φάβα με σύγκλινο Μάνης, αλλά και το χοιρινό κοντοσούβλι που σε καλεί να το δοκιμάσεις καθώς γυρίζει αργά στη σούβλα.

Πολλές και εξαιρετικές προτάσεις στα ορεκτικά αλλά και στις σαλάτες κάνουν τη γευστική εμπειρία ακόμα πιο πλούσια σε απόλαυση, ενώ δεν λείπουν οι επιλογές για όσους δεν είναι φαν του κρέατος. Μην ξεχάσεις τη δυνατότητα της πίτας γίγας με διπλάσια ποσότητα υλικών για τις πολύ πεινασμένες στιγμές(!). Είτε επιλέξεις να απολαύσεις τα πιάτα του Στο χέρι, στον χώρο του, ή στο σπίτι σου, μέσα από την υπηρεσία delivery, οι γεύσεις θα σε πείσουν για τη γαστρονομική ουσία της ελληνικής κουζίνας.

Αγίας Παρασκευής 2 & Ηρακλείου, Χαλάνδρι, 210 6851230

www.stoxeri.com, Facebook, Instagram



Η Σούβλα του Χασάπη

Tο μοναδικό κοντοσουβλάδικο στην Αθήνα

Αν είσαι λάτρης της βέργας και κάθε φορά ψάχνεις πού να πας για λίγο (ή πολύ) κοντοσούβλι, διάβασε προσεχτικά. Η γνωστή οικογένεια εμπορίας κρεάτων Αλαφούζου, εκτός από τα γνωστά Butcher's Burger & Butcher's Steak House σε Χαλάνδρι, Κηφισιά, Περιστέρι, Ηλιούπολη και Σύνταγμα, που αποθεώνουν τις μπριζόλες και τα μπέργκερ, έφτιαξαν τον απόλυτο προορισμό και για το κοντοσούβλι. Μιλάμε αυτήν τη στιγμή για το μοναδικό κοντοσουβλάδικο της Αθήνας, με concept από τη Βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα από το Μέτσοβο.

Η μακρά παράδοση στο κρέας, άλλωστε, ξεκινάει το 1960 με τον παππού και τις παραδοσιακές συνταγές του, τις οποίες φρόντισε να μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές που τις εκτίμησαν και τις τίμησαν δεόντως. Σήμερα, στο εργαστήρι του κρεοπωλείου τους στην Αγία Παρασκευή (Αγίας Τριάδος 6) φτιάχνουν καθημερινά τις βέργες, εννοείται από κρέατα παραγωγής τους, και τροφοδοτούν με την καλύτερης ποιότητας πρώτη ύλη τα μαγαζιά τους. Σκέψου ότι στον εν λόγω βουκολικό παράδεισο θα βρεις όλα τα είδη από κοντοσούβλι: πρόβειο, χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχαράκι γάλακτος! Να σημειώσουμε, δε, ότι οι βέργες είναι ατομικές και μπαίνουν στη φωτιά την ώρα που θα το παραγγείλεις. Σα να είσαι το Πάσχα στο χωριό και να τσιμπάς πάνω από τη σούβλα.

Εκτός από κοντοσούβλι, θα βρεις κοκορέτσι (γιατί ο μερακλής θέλει και το κατιτίς του), όπως και παραδοσιακό λουκάνικο με πράσο. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη λίστα υπάρχει και το Τυλιχτό του Χασάπη, δηλαδή μια μεγάλη σουβλακόπιτα την οποία μπορείς να φτιάξεις με όποιο κοντοσούβλι θέλεις και να την απολαύσεις ακόμα και στον δρόμο για το σπίτι. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα χορτάσεις και με το παραπάνω με ό,τι πιο ποιοτικό και γευστικό υπάρχει σε κρέας στην Αθήνα!

Ανδρέα Παπανδρέου 28, Χαλάνδρι, 210 6851001

Cheap Sheep

Η ουσιαστική γεύση χωρίς φλυαρίες ανεβάζει το επίπεδο του street food.

Μέσα στην πολυπλοκότητα της γαστρονομικής σκηνής υπάρχουν ορισμένες γεύσεις που ξεχωρίζουν για την απλότητα και την ουσία που προκύπτει αβίαστη και πεντανόστιμη. Το Cheap Sheep βασίζεται στη φιλοσοφία του απέριττου και νόστιμου και πηγαίνει το παραδοσιακό σουβλάκι ένα βήμα πιο πέρα με συνταγές που βασίζονται στα ποιοτικά κρέατα από ελληνικές φάρμες.

Όταν οι πρώτες ύλες έχουν να αφηγηθούν την αυθεντική γεύση, οι φλυαρίες περισσεύουν, γι' αυτό στο Cheap Sheep θα βρεις τυλιχτές πίτες με χοιρινό ή πρόβατο που περιλαμβάνουν μόνο κρεμμύδι και ντομάτα, επιτρέποντας στο ζουμερό κρέας να αναδειχτεί δεόντως. Το ίδιο θα νιώσεις αν επιλέξεις κάποιο από τα καλαμάκια του καταλόγου, ανάμεσα στα οποία θα βρεις και το μπούτι κοτόπουλο, ενώ στα must του μενού είναι το μπιφτέκι, απλό ή γεμιστό, τα ψητά μπριζολάκια και η μερίδα κεμπάπ που θα σε κάνει φανατικό!

Οι πατάτες, απαραίτητο συνοδευτικό σε κάθε πιάτο, τηγανίζονται σε ελαιόλαδο και βάζουν τη δική τους γευστική σφραγίδα. Ό,τι κι αν επιλέξεις, οι τιμές του Cheap Sheep είναι η επόμενη ευχάριστη έκπληξη μετά τη γεύση, χωρίς όμως να επηρεάζουν στο ελάχιστο την ποιότητα, που παραμένει αδιαπραγμάτευτα υψηλή.

Εκτός από το παραδοσιακό περιβάλλον του σύγχρονου ψητοπωλείου, μπορείς να απολαύσεις όλες τις γεύσεις με delivery που λειτουργεί καθημερινά 13:00-1:00 και από Παρασκευή έως Σάββατο μέχρι τις 2:30. Απλά, ποιοτικά και παραδοσιακά, τα πιάτα του Cheap Sheep γίνονται η πιο ουσιαστική εκδοχή street food που μπορείς να γευτείς.

Κολοκοτρώνη 15, Χαλάνδρι, 210 6893392

Facebook, Instagram

Παραγγελίες και στα deliveras.gr και e-food.gr

Ταβέρνα Κισσός

Η ελληνική κουζίνα στα καλύτερά της.

Aν σου αρέσει το καλό φαγητό που σου θυμίζει τα καλούδια της γιαγιάς σου τα οποία ακόμα αναπολείς, ο επόμενος γαστρονομικός σταθμός είναι για σένα. Από το 1986 η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός προσφέρει ανελλιπώς την απόλυτη εμπειρία στην ελληνική κουζίνα. Η ποιότητα των υλικών και η αγάπη των ανθρώπων που θα σε περιποιηθούν φαίνεται στα πιάτα τους. Η επιμονή τους στα φρέσκα ελληνικά κρέατα και λαχανικά από Έλληνες παραγωγούς θα νοστιμέψει μοναδικά τα μεσημέρια και τα βράδια σου. Ο χώρος, κρυμμένος σε ένα μυστικό στενάκι της περιοχής, θα σε ζεστάνει με το τζάκι του τους κρύους μήνες, ενώ θα σε δροσίσει τους ζεστούς, στην καταπράσινη αυλή του.

Η οικογενειακή αυτή επιχείρηση περνάει σταθερά το μεράκι της από γενιά σε γενιά και θέλει να σε κάνει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου. Η νοστιμιά των γεύσεων της Μεσογείου θα σε κάνει να θέλεις να ξαναπάς. Πώς να ξεχάσεις, άλλωστε, τα απίθανα κολοκυθάκια, το ξακουστό κοτόπουλο παϊδάκι του κύριου Νίκου, τα ντολμαδάκια της γιαγιάς Σοφίας και τα μαγειρευτά της μαμάς Μαίρης, που απογειώνονται με την ψαρόσουπα βελουτέ και τα σουτζουκάκια με πουρέ; Αυτά και μόνο αρκούν για να ξαναβρεθείς εκεί με τους καλοφαγάδες φίλους σου.

Τρ.-Παρ. 13:00-16:00 / 19:30-00:00, Σάβ. 13:00-00:00, Κυρ. 13:00-17:00

Ρούμελης 28, Χαλάνδρι, 210 6840288. www.taverna-kissos.gr

Halandri Club

Ένας πολυχώρος που θα σου λύσει τα χέρια

Ο χώρος του Halandri Club μπορεί να γίνει το μέρος που θα συνδέσεις με τις πιο σημαντικές και όμορφες στιγμές της ζωής σου. Γιατί εκεί θα βρεις ένα εστιατόριο που όλες τις εποχές μπορεί να φιλοξενήσει τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα, όπως ο γάμος σου ή η βάφτιση του παιδιού σου. Επιπλέον, μπορείς να τον κλείσεις για ένα εταιρικό event, ένα συνέδριο ή ακόμα και για οποιοδήποτε gathering απαιτεί χώρο και χρόνο οργάνωσης που δεν έχεις. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί η έμπειρη ομάδα του κλαμπ που θα τα αναλάβει όλα και θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των καλεσμένων σου.



Τον χειμώνα ο καλαίσθητος χώρος με το τζάκι θα φτιάξει την ιδανική ατμόσφαιρα που ζητάς, ενώ το καλοκαίρι, με θέα την πισίνα, θα μπορούν όλοι να χαλαρώσουν, να νιώσουν λίγο διακοπές και να ξεχάσουν ότι βρίσκονται δύο βήματα από το κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ιδιωτικό πάρκινγκ.



Ανεξάρτητα από τις εκδηλώσεις, όμως, μπορείς όλη μέρα να απολαύσεις τις γαστρονομικές προτάσεις του σεφ Αλέξανδρου Ξενάκη που απογειώνονται το βράδυ με γκουρμέ πιάτα και μπορείς να συνοδεύσεις με κάποιο κρασί από την ενημερωμένη λίστα ή με κάποιο από τα signature cocktails των έμπειρων bartenders.



Το ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον τους ζεστούς μήνες θα γίνει ο αγαπημένος σου προορισμός, πίνοντας έναν premium καφέ συνοδεία ενός σνακ δίπλα στην πισίνα. Όσο για την πισίνα, μπορείς είτε να γίνει μέλος είτε να τη χρησιμοποιείς απλώς ως επισκέπτης (με είσοδο), χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρείσαι κάθε φορά στις παραλίες της Αττικής.

Γαρυττού 13, Χαλάνδρι, 210 6398336

www.halandriclub.gr

Κτήμα Αρίστη

Mια όαση μέσα στην πόλη.

Τι πιο όμορφο από το να μπορείς να κάνεις σύντομες αποδράσεις μέσα στην ίδια σου την πόλη! Να περπατάς μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μποστάνια, και να πίνεις τον καφέ σου με την παρέα κάτω από τον αττικό ήλιο. Να καταφέρνεις, ακόμα και σε απόσταση αναπνοής από το τσιμέντο, να βρίσκεις την εσωτερική σου ηρεμία και να έρχεσαι σε επαφή με τη φύση και την αρμονία της που τόσο σου έχει λείψει μέσα στους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας. Όλη αυτή η μαγική εικόνα υπάρχει κάπου στο Χαλάνδρι κι εσύ δεν έχεις παρά να την ανακαλύψεις. Ο λόγος για το Κτήμα Αρίστη που, ως ένας ζωντανός πολυχώρος, σε προσκαλεί να ζήσεις τη φυσική ομορφιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

Ιδανικό μέρος για γάμους, βαπτίσεις, πρωτότυπα παιδικά πάρτι και εναλλακτικές εταιρικές εκδηλώσεις, όπως και για προσωπικά gatherings με την παρέα σου, ώστε να απολαύσετε τη μέρα συνοδεία ενός bio-oriented catering που μπορεί να σας προσφέρει το κτήμα. Αν έχετε παιδιά, δε, ακόμα καλύτερα, γιατί στον χώρο γίνονται και ειδικά εργαστήρια όπου θα μπορέσουν να πειραματιστούν, να παίξουν με το χώμα και να φυτέψουν, να νιώσουν τη φύση με όλες τους τις αισθήσεις και να κοινωνικοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



Ένα ακόμα δυνατό χαρτί αυτού του πράσινου πολυχώρου είναι η υπηρεσία Bio-Basket. Βάσει αυτής μπορείς να έχεις κάθε εβδομάδα στην πόρτα σου ένα καλάθι από πιστοποιημένα φρέσκα, βιολογικά λαχανικά, φρούτα και βότανα εποχής που καλλιεργούνται στο κτήμα. Σημειώνεται ότι ο χώρος δέχεται και τους τετράποδους φίλους σας, ενώ καλό θα ήταν, πριν πάτε, να έχετε ελέγξει ότι δεν έχει κλείσει για κάποια εκδήλωση.

Πλουτάρχου & Κέας, Χαλάνδρι, 210 6085559

www.ktimaaristi.com