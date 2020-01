Δουράμπεης

Το καλύτερο ψάρι της Αθήνας.

Στον τομέα του παραμένει ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας. Σερβίρει καθημερινά τα πιο φρέσκα ψάρια και οστρακοειδή της ελληνικής θάλασσας δίπλα σε αγνά και εξίσου άψογα συνοδευτικά, ενώ οι τεχνικές παρασκευής των φαγητών του παραμένουν απλές, αλλά ιδιοφυείς και μοναδικές, αφού στηρίζονται σε μια παράδοση που τείνει να χαθεί. Ο Δουράμπεης είναι ένα κλασικό εστιατόριο του Πειραιά που συνεχίζει να προσελκύει όχι μόνο τους καλοφαγάδες της Αττικής αλλά και τους ξένους επισκέπτες που σπεύδουν να δοκιμάσουν, εντυπωσιασμένοι, φαγητά που δεν βρίσκουν πουθενά αλλού.



Τι χαρακτηρίζει τη μαγειρική του Δουράμπεη; Η απλότητα, ο σεβασμός στην πρώτη ύλη, η ένταση της γεύσης. Όλα τα ψάρια ψήνονται στη φωτιά της γιγαντιαίας θράκας που καταλαμβάνει τον χώρο της κουζίνας, με μόνη παρέμβαση το θαλασσινό αλάτι και τη σπάνια τεχνική του ψήστη που μετατρέπει τους θησαυρούς της θάλασσας σε πεντανόστιμα φαγητά.



Όλα τα ψάρια «εκτίθενται» στα ειδικά ψυγεία του εστιατορίου και ο πελάτης μπορεί, και επιβάλλεται, να επιλέξει αυτό που αγαπά. Τι μπορείτε να φάτε εδώ; Στην αρχή, το μαγαζί θα σας προσφέρει ένα μικρό φλιτζάνι κακαβιά. Θα συνεχίσετε με όστρακα. Κυδώνια, άγρια στρείδια ελληνικής καταγωγής, γυαλιστερές και φρεσκότατο αχινό που έρχεται με τους χυμούς του και λίγο παρθένο ελαιόλαδο.

Μπορείτε να τον φάτε πάνω σε τραγανές φέτες ψωμιού ή σκέτο, με ένα κουταλάκι, με την προσθήκη λεμονιού ή χωρίς. Επίσης, έχετε την επιλογή του σασίμι καραβίδας με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τα αυγά της καραβίδας στο πλάι. Κάπου εδώ θα έρθει στο τραπέζι και η φημισμένη σαλάτα του Δουράμπεη. Λίγα εστιατόρια στον κόσμο έχουν στον κατάλογό τους μια σαλάτα που είναι εξίσου διάσημη με τις σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Λίγα πιάτα στην Ελλάδα έχουν αντιγραφεί τόσο πολύ –και συνήθως αποτυχημένα– όσο αυτή σαλάτα.



Μαζί με τη σαλάτα έρχονται τα τηγανητά και άλλα μεζεδάκια: καλαμαράκια, μαρίδα τηγανητή με κρεμμύδι, η διάσημη καραβιδόψιχα, χταπόδι ψητό, χτένια ψητά λεμονάτα, σαρδέλες ψητές, γαρίδες από την Κοιλάδα Αργολίδας, όταν είναι η εποχή τους, μικρές τηγανητές πεσκανδρίτσες που σερβίρονται με σκορδαλιά από παντζάρι – ο κατάλογος εμπλουτίζεται ανάλογα με το τι φέρνουν οι ψαράδες-προμηθευτές του Δουράμπεη.

Και κάπου εδώ μπορούμε να περάσουμε στον βασικό λόγο για τον οποίο αγαπάμε αυτό το εστιατόριο, τα μοναδικά ψητά του ψάρια. Ό,τι καλό βγάζει το Αιγαίο έρχεται πρώτα εδώ: πελαγίσιες τσιπούρες, στήρες, σφυρίδες, ροφοί και συναγρίδες. Ό,τι και να επιλέξετε θα έρθει στο τραπέζι σας ψημένο στην εντέλεια. Δίπλα στο ψάρι, παραπούλια αχνιστά al dente με ελαιόλαδο και άγρια ραδίκια που μαζεύονται καθημερινά. Πάντα ένα χόρτο με όνομα συγκεκριμένο, που μαζεύεται και μαγειρεύεται με την ίδια φροντίδα όπως και το ψάρι. Μην παραλείψετε τους λουκουμάδες στο τέλος και τα μοναδικά σπιτικά γλυκά.



Η εμπειρία στο εστιατόριο Δουράμπεης είναι μοναδική στην Ελλάδα όχι μόνο για το σπουδαίο φαγητό αλλά και για το άψογο σέρβις. Ξεκινώντας από τον Σέργιο Δουράμπεη, που θα σας υποδεχτεί με χαμόγελο, και φτάνοντας μέχρι τη φροντίδα των σερβιτόρων, θα βρείτε πολλούς λόγους να κατεβαίνετε συχνά στον Πειραιά για ψάρι στον Δουράμπεη.

Ακτή Δηλαβέρη 29, Καστέλλα, 210 4122092

Beluga bar-restaurant

H Τρούμπα έγινε σημείο all-day διασκέδασης

Η Τρούμπα, αυτή η ιδιαίτερη συνοικία που συνδέεται με την εικόνα αλλά και την κουλτούρα της σύγχρονης Ελλάδας, μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης, διασκέδασης και γεύσης που αλλάζει την ιστορία της περιοχής, χωρίς να την αποποιείται. Το Beluga, αυτό το all-day spot, συνδυάζει τη σύγχρονη φιλοσοφία της απόλαυσης με την υψηλή αισθητική, το μοντέρνο design με τα θεμέλια της 5ης Στοάς (435 π.Χ.) που αποκαλύπτονται κάτω από το γυάλινο δάπεδο και τη φήμη της περιοχής με μια νέα άποψη για την Τρούμπα. Γιατί μόλις βρεθείς στο Beluga αισθάνεσαι τα vibes της Ιστορίας, ενώ χαζεύεις την ατμοσφαιρική διακόσμηση με στοιχεία ρετρό, σύγχρονης τέχνης αλλά και φουτουριστικές πινελιές.



Εδώ ο χαρακτηρισμός all-day υπακούει στην ουσία του όρου, αφού στο Beluga θα ξεκινήσεις την ημέρα σου με προσεγμένο καφέ και εξαιρετικά σνακ, θα συνεχίσεις με τον κατάλογο του καθημερινού brunch και θα επιστρέψεις για γεύσεις από τον κατάλογο που επιμελείται ο σεφ Στράτος Κουλέλης. Tα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσεις είναι πολλά (μάλλον όλα!), αλλά, αν πρέπει από κάπου να ξεκινήσεις, το ταρτάρ σολομού με σος από πάστα τρούφας είναι ιδανική εισαγωγή. Για κυρίως θα βρεις μια σειρά από επιλογές που μυρίζουν θάλασσα ή φέρουν την τέχνη μιας αριστοτεχνικής κοπής κρέατος. Το φιλέτο σφυρίδας με πουρέ σελινόριζας και χόρτα εποχής και το μοσχαρίσιο Βlack Αngus διάφραγμα, με πουρέ πατάτας, σπαράγγια και σάλτσα ντιζόν είναι χαρακτηριστικές προτάσεις που θα συνδυάσεις με κάποιο από τα κρασιά της ενημερωμένης λίστας. Όσο για το φινάλε, το εκμέκ με κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης, παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού βύσσινο είναι ασυναγώνιστο!



Ό,τι κι αν επιλέξεις, στο Beluga αισθάνεσαι την έννοια της περιποίησης και της προσωπικής φροντίδας των δημιουργών Σπύρου Μητρόπουλου και Σάββα Παντελίδη που οραματίστηκαν έναν χώρο-στολίδι για την περιοχή και κατάφεραν να τον καθιερώσουν ως στέκι για κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Γιατί στο Beluga η λίστα με τα signature cocktails θα σε κρατήσει στην μπάρα μέχρι αργά, ενώ οι μουσικές σε τζαζ, φανκ και ποπ ρυθμούς θα συνοδεύουν τη διασκέδασή σου. Τα live μία φορά την εβδομάδα θα σε τραβήξουν στο spot της Τρούμπας, ενώ οι Κυριακές, με το Σπικ Γκρικ event από τις 19:00, έχουν καθιερωθεί στον χάρτη της διασκέδασης!

2ας Μεραρχίας 8-10, Πειραιάς, 210 4116505, Facebook

Jackaroo sandwiches

H αμερικανική παράδοση μεταφράζεται γευστικά σε πληθωρικά πιάτα.

Το σάντουιτς είναι μια ολόκληρη γευστική κατηγορία, η μοναδική ίσως που παρουσιάζει τόσους διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών, κατακτώντας δικαίως τον τίτλο του κορυφαίου street food. Ο Μιχάλης Μαντζουράνης του επιτυχημένου Μπάρμπεεκιου πάει αυτή την κατηγορία γρήγορου φαγητού πιο μακριά, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Από εκείνη την πλευρά του πλανήτη εμπνεύστηκε το Jackaroo και τα αμερικανικής καταγωγής σάντουιτς που ακολουθούν πιστά την κουλτούρα της πληθωρικότητας, παρουσιάζοντας μια σειρά από συνταγές μεγάλου μεγέθους!



Εκτός από τη γενναία ποσότητα φαγητού, εδώ θα δοκιμάσεις ιδιαίτερες γεύσεις που δεν θα βρεις πουθενά αλλού, βασισμένες στη λατρεία των Αμερικανών για τα ιδιαίτερα κρέατα. Κάθε κομμάτι μαρινάρεται για ώρες (ακόμα και 24 σε κάποιες περιπτώσεις), ώστε να αναδειχτούν στο έπακρο η γεύση και τα αρώματά του, και ψήνεται ακριβώς τη στιγμή που θα το παραγγείλεις. Κι αν αυτό νομίζεις ότι πάει ενάντια στην ταχύτητα του street food, θα εντυπωσιαστείς μόλις διαπιστώσεις πως 3 λεπτά είναι αρκετά για ένα κρέας που έχει κοπεί με μαεστρία κι έχει μαριναριστεί ακριβώς όπως του ταιριάζει.



Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από ιδιαίτερα σάντουιτς με ολόφρεσκα υλικά και συνδυασμούς που θα σε καταπλήξουν: το Buffalo Fried Chicken με τη μυστική μαρινάδα, το Porky Greek με το χειροποίητο τζατζίκι και το τηγανητό κοτόπουλο που αποτελεί σταθερό best seller, ενώ στα new entries θα βρεις το Pastrami Cheesesteak με χειροποίητο παστράμι καπνισμένο για 12 ώρες σε ξύλο οξιάς (με την υπογραφή του μάστερ του είδους Νάσου Κερίτη). Όσο για τις τηγανητές πατάτες, απαραίτητο συνοδευτικό στα πιάτα, εδώ θα βρεις τις μοναδικές που τηγανίζονται σε βοδινό λίπος και σε εισάγουν σε μια νέα γευστική εμπειρία.



Το Jackaroo γράφει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην κατηγορία street food, μεταφράζοντας γευστικά ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Τα cook to order υλικά συνδυάζονται σε γενναίες ποσότητες και σερβίρονται σε πληθωρικά πιάτα που σε κάνουν φανατικό και μπορείς να τα απολαύσεις dine in, σε take away ή στον χώρο σου με delivery. Ανοιχτά από Τρίτη έως Κυριακή, από τις 6 το απόγευμα ως τις 3 τα ξημερώματα.

Σωτήρος Διός 45, Πειραιάς, 210 4100015.

Facebook, Instagram

Βelle Amie

Ο γευστικός προορισμός του Πειραιά.

Στην καρδιά του Πειραιά, στον πεζόδρομο της Αγγέλου Μεταξά στο Πασαλιμάνι, το Belle Amie, το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για ένα άκρως ποιοτικό και γευστικό ταξίδι. Μέσα στο comforting περιβάλλον του μοιραζόμαστε καθημερινά ωραίες στιγμές, γεύσεις, εικόνες και συναισθήματα, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή vintage ατμόσφαιρα που αποπνέει.

Ο σεφ Marko Rossi προτείνει συνταγές που σε κάνουν να ταξιδεύεις και να νοσταλγείς τα οικογενειακά τραπέζια και το καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό της μαμάς και της γιαγιάς. Μια επιλογή ουσίας για όσους αγαπάνε τις ελληνικές γεύσεις που φτιάχνονται καθημερινά με μια νέα δημιουργική ματιά, απλότητα και μεράκι. Λαδένια Κιμώλου, ρόστο Απεράθου, κόκορας κρασάτος, σφουγγάτα Κύθνου, ριζότο φρικασέ και στριφτούδια χωριάτικα είναι λίγες μόνο από τις πολλές προτάσεις που μπορείς να γευτείς ως κυρίως γεύμα ή να μοιραστείς στη μέση με την παρέα σου, σε συνδυασμό με εκλεκτές ετικέτες ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων.

Γεύσεις που έχουμε αγαπήσει συνθέτουν και το brunch, που σερβίρεται καθημερινά 9:00-14:00, με επιλογές όπως στραπατσάδα, αυγά μάτια και ποσέ, τηγανίτες αλμυρές ή με νουτέλα, Croque Madame με κουλούρι Θεσσαλονίκης και πολλές άλλες προτάσεις που διεγείρουν τις αισθήσεις. Tις Κυριακές το μεσημέρι στρώνεται το παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι με γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις συνδεδεμένες με γνώριμα συναισθήματα, συνοδεία ελληνικών ακουσμάτων που όλοι έχουμε αγαπήσει. Το Belle Amie αποτελεί τον απόλυτο προορισμό ποιότητας και απόλαυσης για όσους εκτιμούν τις γεύσεις της καρδιάς μας.

Αγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι, Πειραιάς, 210 4175740, Facebook, Instagram

Filotimos

Το νέο μας στέκι δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο κύριος Φιλότιμος ήταν ένας Πειραιώτης, ευγενής βιβλιοφάγος και άνθρωπος της τέχνης, ο οποίος δήλωνε πάντα «παρών» στις παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και σύχναζε στα café της πλατείας. Αγέρωχος, γοητευτικός και με μια φράση να ανεβαίνει συχνά στα χείλη του: «Όλα κανείς να τα τολμάει πρέπει!».



To all-day café bar Filotimos εμπνεύστηκε το όνομά του από αυτή την ξεχωριστή προσωπικότητα και μας συστήνεται ως το νέο καθημερινό μας στέκι σε έναν ιδιαίτερα διακοσμημένο, ατμοσφαιρικό χώρο, στη νέα αγαπημένη μας πλατεία, στο πλάι του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.



Με ξεχωριστές προτάσεις comfort finger food, υπέροχους καφέδες, φρέσκους χυμούς, smoothies, κοκτέιλ με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και μια εξαιρετική λίστα κρασιών που θα ζήλευε και ένα ψαγμένο wine bar, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις βραδινές εξορμήσεις σας αλλά και για τις after-office εξόδους σας.



Σημείο αναφοράς για όλους όσοι επιθυμούν κάτι διαφορετικό, με ιδιαίτερη freestyle μουσική (funky, soul, R&B κ.ά.) και μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα σε βαθείς τόνους τιρκουάζ, που δημιουργούν οι τοιχογραφίες της εικαστικού Άννας Δημητρίου, αποτελεί το νέο μας καθημερινό στέκι για όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας.

Αγίου Κωνσταντίνου 2, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 210 4100650, Facebook, Instagram

Ουζερί «To Χάι Λάιφ» αστικό μεζεδοπωλείο

Ένα ιστορικό σημείο του Πειραιά φιλοξενεί και πάλι την αυθεντικότητα άλλων εποχών.

Το Ουζερί «To Χάι Λάιφ», ως όνομα, διαθέτει μια δόση αυτοσαρκασμού και καλοπροαίρετης ειρωνείας, υπενθυμίζοντας πως η καλή ζωή δημιουργείται μέσα από τις πιο απλές στιγμές. Η ομάδα του επιτυχημένου Che αναβιώνει τη φιλοσοφία του αστικού μεζεδοπωλείου στο ιστορικό κτίριο που πρωτολειτούργησε στις αρχές του 1900 ως στέκι λογοτεχνών, δικηγόρων και επιχειρηματιών της περιοχής και άφησε τη δική του ιστορία ως κινηματογράφος, κουρείο, κομμωτήριο και διάσημο γαλακτοπωλείο τη δεκαετία του '60.

Στα '70s το Ουζερί «To Χάι Λάιφ» λειτουργούσε ως ζυθοπωλείο με πιάτα που το είχαν καθιερώσει ως στέκι της περιοχής. Αν θυμάσαι εκείνη την εποχή, τότε θα αναγνωρίσεις στοιχεία από εκείνες τις γεύσεις στο σημερινό μενού που επιμελείται ο σεφ Νίκος Φωτιάδης. Μια σειρά από παραδοσιακά μεζεδάκια, εμπνευσμένα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, μερακλίδικα και αυθεντικά. Κλασικά πιάτα του παλιού Ουζερί «To Χάι Λάιφ» επανασυστήνονται, ενώ θα γευτείς ελληνικά μπλε καβούρια, υπέροχες γαρίδες jumbo, πολίτικο τας κεμπάμπ και στηθοπλευρά μοσχαριού με γιουβέτσι. Το τζατζίκι προτείνεται σε τρεις εκδοχές, ενώ το μενού συνδυάζει βουνό και θάλασσα με τον πιο επιτυχημένο τρόπο.

Κάθε μήνα γυναίκες σεφ από διάφορα μέρη της Ελλάδας καταφθάνουν με τις συνταγές τους, οι οποίες παραμένουν στο μενού του Ουζερί «To Χάι Λάιφ», παρουσιάζοντας τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας. Στη συνοδεία των γεύσεων θα απολαύσεις εξαιρετικά αποστάγματα και θα ακούσεις μουσικές ρετρό από άλλες δεκαετίες που δένουν απόλυτα με την όλη ατμόσφαιρα. Πινελιές '50s και '60s με τα κάδρα στον τοίχο, το μωσαϊκό στο δάπεδο και το πανέμορφο τζουκ μποξ συνδυάζονται σε έναν χώρο όπου η χάι λάιφ αποκτά την αυθεντική έννοια της απλότητας μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Καραΐσκου 117, Πειραιάς, 210 4129197, Facebook, Instagram, www.hailaif.gr

Che Cocina y Barra Sudamericana

Η κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής μέσα από την τέχνη της γεύσης.

Η κουζίνα της Λατινικής Αμερικής σού δίνει την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένη από χρώματα και μουσικές. Αυτά τα δύο στοιχεία γίνονται γεύση αλλά και αίσθηση, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το Che μεταφέρει αυτήν ακριβώς την εμπειρία σε ένα ιστορικό κτίριο του 1890 που οι δημιουργοί του αναπαλαίωσαν προσεκτικά για να στεγάσουν μια ιδέα που αφορά την αυθεντική λατινοαμερικάνικη και περουβιανή κουζίνα.

Ο σεφ Θάνος Στασινός, που εξειδικεύεται σε αυτήν, παρουσιάζει ένα μενού όπου η δική του, σύγχρονη και εξόχως σημαντική ματιά συναντά τις παραδοσιακές συνταγές εκείνης της γωνιάς του πλανήτη. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από πιάτα που θα σε τραβήξουν σε αυτή την ιδιαίτερη χασιέντα του Πειραιά για χειμωνιάτικες γεύσεις αλλά και ζεστά κοκτέιλ που θα σε ταξιδέψουν στο Περού και τη Βραζιλία. Το γκράφιτι της Φρίντα Κάλο, που φτάνει σε ύψος τα 14 μέτρα, σε υποδέχεται πριν από τις γεύσεις για να σου θυμίσει πως η Λατινική Αμερική χάρισε στον κόσμο μια υπέροχη κουλτούρα που εκφράζεται τόσο μέσα από την τέχνη όσο και μέσα από τη γεύση.

Ανοιχτό από τις 10 το πρωί, το Che θα σου προσφέρει καφέ και πρωινό που κοιτά προς την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, παραμένοντας κοντά στη δική σου γευστική αναζήτηση. Εξάλλου, κάθε πιάτο εδώ έχει τη δική του ενέργεια και σου τη μεταδίδει με την υπέροχη γεύση, το προσεγμένο σερβίρισμα και με μια νότα χαράς που σε κάνει να θέλεις να φωνάξεις «Viva»!

Καραΐσκου 151, Πειραιάς, 210 4296660, Facebook, Instagram

Nόε - Γεύσεις και ακούσματα

Ελληνικές γεύσεις σε έναν χώρο που θυμίζει παλιά γειτονιά.

Αν έχεις ζήσει την εποχή με το μπακάλικο της γειτονιάς και τα αυθόρμητα μεζεδάκια, τότε το Νόε έχει να σου θυμίσει ένα παρελθόν στο οποίο ο ρομαντισμός και το μεράκι μετατρέπονταν σε γεύσεις και κεράσματα. Το κτίριο μιας παλιάς ποτοποιίας αποτέλεσε έμπνευση για τους δύο ιδιοκτήτες, τον Παναγιώτη Αλοίμονο και τον Τάσο Σπανό, οι οποίοι με πολύ προσωπική δουλειά και κόπο δημιούργησαν αυτό το ιδιαίτερο κουτούκι, διατηρώντας στοιχεία από την παλιά επιχείρηση, με πρώτο και καλύτερο το όνομά της.

Η εξωτερική ταμπέλα αλλά και τα βαρέλια με το χαρακτηριστικό σήμα που φιγουράρουν στον χώρο, ακόμα και αποκόμματα από εφημερίδες εποχής, σε κάνουν να νιώθεις πως μπαίνεις σε μια χρονομηχανή που σε γυρίζει πίσω στις μέρες που το φαγητό ήταν μοίρασμα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πιάτα με τους πιο χαρακτηριστικούς μεζέδες απ' όλη την Ελλάδα, ενώ κάθε τόσο θα βρεις συνταγές ημέρας με ό,τι μπορεί να έχει εντυπωσιάσει την ομάδα της κουζίνας. Ολόφρεσκα υλικά από τον τόπο μας, ετικέτες κρασιών κατάλληλες να συνοδεύσουν τις γεύσεις αλλά και χύμα επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα απλώνονται στο τραπέζι και σε ταξιδεύουν στην αυθεντική ελληνική παράδοση.

Οι μουσικές επιλογές από παλιές καλές λαϊκές επιτυχίες συνοδεύουν τις βραδιές σου, ενώ Παρασκευή και Σάββατο βράδυ αλλά και Κυριακή μεσημέρι θα απολαύσεις live με ζεστές φωνές που συνοδεύουν το μπουζούκι, την κιθάρα και το ακορντεόν αλλά και όργανα όπως το ούτι και το σπάνιο κανονάκι. Στο Νόε όλη η ατμόσφαιρα σου θυμίζει σκηνικό από τα παλιά για να επιβεβαιώσει πως στην Ελλάδα η γαστρονομία βρίσκεται εκεί όπου βρίσκονται οι ρίζες της παράδοσής μας, δηλαδή στις κουζίνες της γειτονιάς.

Νοταρά 18, Πειραιάς, 213 0044666, Facebook, Ανοιχτά: Τετ.-Σάβ. βράδυ και Κυριακή μεσημέρι

Eighteenscreen Micro Roastery / Wine & Nuts

Αρώματα καβουρδίσματος που σε οδηγούν στον Πειραιά.

Λένε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν άστρο. Ένα άστρο που τους οδηγεί από τη μακρινή καταγωγή τους στο κέντρο του Πειραιά, για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Ο barista-roaster Γιάννης Γκιουρτζιάν ακολούθησε το δικό του αστέρι, δημιουργώντας το Εighteenscreen, έναν χώρο όπου ο καφές αποδομείται μέσα από την πρέπουσα ιεροτελεστία και γίνεται ένα σύνολο από αρώματα, υφές και τεχνικές, όλα μελετημένα στην τελευταία λεπτομέρεια.

Στο Eighteenscreen η διαδικασία ξεκινά από την επιλογή της προέλευσης κάθε ποικιλίας και ολοκληρώνεται με την τέχνη του καβουρδίσματος. Τα εξαιρετικά και σπάνια χαρμάνια αναδίδουν τα αρώματά τους, προκαλώντας τις αισθήσεις σου και αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα κάτι από τη γεύση που θα φτάσει στο φλιτζάνι σου.

Εδώ, οι έμπειροι baristas βάζουν την τέχνη τους αλλά και την ανεξάντλητη υπομονή τους ώστε, μέσα από δοκιμές, να καταλήξουν στο σερβίρισμα της απόλυτης απόλαυσης. Aκριβώς δίπλα στα αρώματα του καφέ θα γευτείς μια σειρά από προϊόντα που παρουσιάζονται στο Eighteenscreen Wine & Nuts. Ένα delicatessen που σε ενθουσιάζει με την εντυπωσιακή του κάβα, που περιέχει περισσότερες από 100 ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα, αλλά και με τους φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς του.

Σε έναν χώρο όπου επικρατούν το ξύλο και το μέταλλο, όλα είναι σχεδιασμένα για να συνυπάρχουν με βάση τη φιλοσοφία της υψηλής ποιότητας. Η αυθεντικότητα και η ένταση των αρωμάτων σε παρασύρουν στα Eighteenscreen και Eighteenscreen Wine & Nuts, μια γωνιά όπου η τέχνη του roastery αλλά και το αγνό μεράκι κάνουν τη διαφορά.

Τζαβέλλα 88, Πειραιάς, eighteenscreen.gr, Facebook, Instagram: Eighteenscreen cofferoasters / Eighteenscreen Wine & Nuts, Τζαβέλλα 90, Πειραιάς, 210 4120631

Ιστιοπλοϊκός



Ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αττικής ανακαινίστηκε σε πλήρη αρμονία με τη θάλασσα.

Για εμάς τους Έλληνες η θάλασσα θα είναι πάντα εκείνο το σημείο κατατεθέν που σε κάνει να ξεχνιέσαι, να ξεφεύγεις και να αισθάνεσαι πως σε παρασύρει η ορμή της απόλυτης ελευθερίας. Ακριβώς μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό ο ιστορικός χώρος του Ιστιοπλοϊκού στην ακτή του Μικρολίμανου σε καλωσορίζει, και μάλιστα ανανεωμένος μετά από μια ριζική ανακαίνιση. Ως μέλος της momentum Group (Akanthus, Opus, New Habits, Νalu, Feedέl, Balzac) πλέον, αναδεικνύει τον νεανικό αέρα και τη σύγχρονη αισθητική μέσα από τα γήινα χρώματα και τις μίνιμαλ φόρμες που βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Ο νέος Ιστιοπλοϊκός σού δίνει έναν πολύ καλό λόγο να βρεθείς δίπλα στη θάλασσα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αφού μπορείς να απολαύσεις το all-day menu από τις 9 το πρωί, συνοδεύοντας τον καφέ σου. Ο executive chef Νίκος Κοντομάρκος έχει επιμεληθεί μια σειρά από εκλεκτά πιάτα τα οποία θα απολαύσεις στο μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα σου στον ισόγειο χώρο, ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα. Το ψάρι, φυσικά, σερβίρεται στην καλύτερη εκδοχή του, μέσα από συνταγές που αναδεικνύουν την ντελικάτη γεύση των πρώτων υλών, ενώ δεν λείπουν ιδιαίτερες προτάσεις με κρέας αλλά και ριζότο ή pasta που έρχονται να συμπληρώσουν την easy φιλοσοφία πιάτων ή σνακ για κάθε στιγμή.

Όσο για τις βραδινές ώρες, ο Δημήτρης Νταφόπουλος (γνωστός bar consultant και δημιουργός του success story «the three cents») έχει δημιουργήσει μια λίστα ιδιαίτερων signature cocktails που θα απολαύσεις στην επιβλητική μπάρα, ενώ χαζεύεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Γιατί όσες φορές κι αν βρεθείς στον Ιστιοπλοϊκό, η ώρα που δύει ο ήλιος έχει μια ενέργεια ξεχωριστή και σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αττικής.

Ακτή Κουμουνδούρου, Πειραιάς, 210 4134084, FΒ: Istioploikos, Instagram: istioploikoscafe

Darling all-day coffee bar

Μια αγάπη για κάθε στιγμή της ημέρας!

Το Darling δεν θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς... Γιατί έχει όλη την οικειότητα και τη ζεστασιά του καλού φίλου ή φίλης που έχει πάντα την πόρτα ανοιχτή για σένα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. To Darling είναι το all-day στέκι που σε περιμένει από το πρωί για καφέ, ενώ τα Σαββατοκύριακα έχει να σου προτείνει πεντανόστιμο brunch που σερβίρεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα (must try το ασυναγώνιστο croque madame).

Εξάλλου, εδώ κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας αποκτά τη γεύση που επιθυμείς με μια σειρά από εύκολα και λαχταριστά πιάτα που θα συνοδεύσουν το καθημερινό lunch break, το βραδινό ραντεβού ή το ποτό σου. Γιατί το ποτό φυσικά δεν λείπει από το Darling, αφού το μπαρ του έχει πολύ ενημερωμένη κάβα, ενώ μια λίστα με signature cocktails θα σε κρατήσει μέχρι αργά στον πεζόδρομο της οδού Δραγάτση.

Ο χώρος με τα ρετρό και αρ ντεκό στοιχεία σε συναρπάζει από την πρώτη στιγμή, ενώ αρχίζεις να χαζεύεις τα έπιπλα και υφάσματα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα για να ολοκληρώσουν την ατμόσφαιρα ενός από τα πιο όμορφα στέκια του Πειραιά. Η μουσική στο Darling παίζει καθημερινά σε happy vibes, ενώ κάθε Παρασκευή, μετά τις 11, οι ρυθμοί ανεβαίνουν για το καθιερωμένο πάρτι.

Στα must και το απογευματινό πάρτι του Σαββάτου που ξεκινά από τις 5 με ελληνικούς ήχους από τα '80s και τα '90s, και θα σε ξεσηκώσει όσο κι αν αντιστέκεσαι. Από την άλλη, το Darling είναι εκείνο το μέρος που δεν μπορείς να του αντισταθείς κι αυτό μόνο σε καλό θα σου βγει!

Δραγάτση 8, Πειραιάς, 210 4101410, Facebook, Instagram: darling_the_bar

TO THEATRON art & food gallery

Ένας all-day πολυχώρος κόσμημα, ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι κάθε στιγμή της ημέρας στο γεμάτο ζωή και πολύβουο κέντρο του Πειραιά.

Από νωρίς το πρωί για να απολαύσεις έναν καφέ, με ή χωρίς εκλεκτές πρωινές γευστικές προτάσεις, με ή χωρίς παρέα. Ιδανικό σημείο για να συναντήσεις έναν φίλο, έναν συνεργάτη ή και έναν συμφοιτητή. Το ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του θα σε κάνει να το αγαπήσεις αμέσως, γιατί τόσο ο ιδιαίτερα φροντισμένος και σε τρία επίπεδα χώρος του όσο και οι άνθρωποι που θα ικανοποιήσουν κάθε σου επιθυμία θα το μετατρέψουν σε ένα στέκι που θα αντέξει στον χρόνο.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που υπάρχει από το 1998 και συνεχώς εξελίσσεται, εμπλουτίζοντας με θεάματα τέχνης τα βράδια σου. Γιατί η τέχνη είναι βασικό συστατικό της επιτυχημένης συνταγής του. Θα βρεις εκθέσεις φωτογραφίας για να «ταξιδέψεις», θα απολαύσεις μουσικοθεατρικές παραστάσεις και θα συμμετάσχεις στα πρώτα βήματα νέων, πολλά υποσχόμενων καλλιτεχνών αλλά και ήδη γνωστών και αγαπημένων.

Τα events είναι πολλά, γι' αυτό stay tuned στα social media του πολυχώρου. Η εκλεκτή κουζίνα υπόσχεται σπουδαίες γαστρονομικές βραδιές που μπορούν να πλαισιώσουν άριστα το επόμενο πάρτι γενεθλίων σου, μια εταιρική εκδήλωση ή και οινοποσίες με συμβουλές από έμπειρους σομελιέ.

Αν είσαι λάτρης των κοκτέιλ, θα μπορέσεις να τα απολαύσεις με θέα το όμορφο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, και αν είσαι γλυκατζής, ακόμα καλύτερα: ήδη από το 2006 στο Θέατρο φιλοξενείται το Bon Bonet Chocolat, ζαχαροπλαστείο πολυτελείας με τέλεια γλυκά και εξαιρετικές πραλίνες Βελγίου.

Καραΐσκου 115, Πειραιάς, 210 4117897, 210 4224637, Facebook, theatron.gr

Ccino's

Η τελειότητα σερβίρεται σε φλιτζάνι!

Ένα καλό concept είναι αυτό που μπορεί να κάνει έναν χώρο να ξεχωρίσει. Αυτό, και ο καλός καφές... Το Ccino's διαθέτει και από τα δύο, και μάλιστα στην πιο εκλεκτή εκδοχή τους. Με όχημα έναν χαρακτήρα γέννημα-θρέμμα Ιταλό, με όλα τα γνωρίσματα αυτής της κουλτούρας και ιδιαίτερο πάθος για τον καφέ, το Ccino's θα σου σερβίρει έναν από τους καλύτερους καφέδες που μπορείς να γευτείς, αφού ο ίδιος ο Ccino έχει ταξιδέψει σε 3 ηπείρους για να ανακαλύψει τα καλύτερα χαρμάνια.

Μείγματα από Αιθιοπία, Κολομβία, Παπούα και Βραζιλία θα ικανοποιήσουν όσους θεωρούν τον καφέ κορυφαία απόλαυση (όπως ο ήρωας του Ccino's), ενώ εξαιρετικά συνοδευτικά, όπως οι σπιτικές μπάρες, τα homemade cookies και κέικ, οι χειροποίητες σοκολάτες με αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς και τα φρεσκοψημένα κρουασάν, θα ολοκληρώσουν τη γευστική εμπειρία που φέρνει αυτός ο Ιταλός στον Πειραιά!

Δραγάτση 8, Πειραιάς, 210 4113045, Facebook, Instagram, Δευτ.-Παρ. 6:30-21:00, Σάβ. 08:00-17:00

Battlenet Arena

Το νέο student-friendly στέκι σε περιμένει για καφέ, καλό φαγητό και ασφαλώς hi-end παιχνίδι!

Οι απανταχού gamers γνωρίζουν. Το brandname Battlenet, άλλωστε, είναι συνώνυμο της 3D διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ένα τέτοιο δεν θα μπορούσε να λείπει από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όπου το παιχνίδι είναι συνώνυμο της πειραιώτικης ζωής. Το πολύ όμορφα διαμορφωμένο νεοκλασικό στο κέντρο του Πειραιά είναι μια ιδανική επιλογή από το πρωί για έναν καφέ μετά πρωινού αλλά και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας (...και όλης της νύχτας!), με πολύ γευστικές προτάσεις που θα χαρεί σίγουρα ο ουρανίσκος σου. Ο άσος στο μανίκι του, άλλωστε, είναι τριπλός: πολύ καλή ποιότητα, παιχνίδι μέχρι τέλους και ανοιχτό 24 ώρες!



Αυτός ο μοντέρνος πολυχώρος θα σου λύσει τα χέρια ποικιλοτρόπως. Πέρα από το gaming, προσφέρει και υπηρεσίες γραφείου: σκανάρεις, εκτυπώνεις, φωτοτυπείς και, φυσικά, στέλνεις e-mail. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδανικό σημείο για να συναντήσεις την ομάδα από το πανεπιστήμιο για παιχνίδι ή μελέτη, συνοδεία λαχταριστής Pizza Arena, τους συναδέλφους μετά τη δουλειά για μια γευστικότατη pasta, τους κολλητούς για ένα φοβερό Battle Burger ή Battle Hot Dog, το αμόρε για ένα σούπερ Battle Game γλυκό.

Και μια και θυμήθηκα το πανεπιστήμιο, φήμες λένε ότι οι φοιτητές εκεί έχουν προνόμια, οπότε για δες το: καλύτερες τιμές για σένα, ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα, πάνω από 30 διαφορετικά επιτραπέζια και σούπερ γευστικές επιλογές. Επιπλέον, το νέο αυτό στέκι στο κέντρο της πόλης γίνεται και η απόλυτη επιλογή για τις μαγικές βραδιές του Champions League όταν παίζει μπάλα η ομάδα. Θέλεις κάτι άλλο;

Ηρώων Πολυτεχνείου 13, 210 4118106, Facebook

Barong

Τρεις σε έναν λόγοι για να βρεθείς στη μαρίνα Ζέας.

Αν είσαι λάτρης της θάλασσας και γοητεύεσαι από την υψηλή αισθητική και ποιότητα στις γεύσεις που νοστιμίζουν τη μέρα σου, αυτό που ακολουθεί είναι για σένα. Το Barong μπορεί να κατάγεται από το εξωτικό Μπαλί, αλλά ως λιοντάρι δεν θα μπορούσε να λείπει από το Πόρτο Λεόνε. Αυτό το μυθικό πλάσμα αποτελεί ακόμα και σήμερα σύμβολο της υγείας, της δικαιοσύνης και της καλοτυχίας, γι' αυτό βάλε το Barong στη ζωή σου. Τρεις συμβολισμοί, τρεις και οι βασικοί λόγοι που πρέπει να επισκεφτείς από το πρωί το Barong lounge restaurant & coffee bar.



Ο πρώτος είναι η μεσογειακού χαρακτήρα, υψηλής γαστρονομίας κουζίνα του. Το ελληνικό fusion μενού του σου προτείνει δροσερή σαλάτα με τοματίνια, παξιμάδι από χαρούπι, καππαρόφυλλα και πηχτόγαλο Χανίων, ενώ για κυρίως μη χάσεις το ζουμερό, καλοψημένο κατσικάκι με εσπεριδοειδή, θυμάρι και πούδρα πορτσίνι ή το φιλέτο σολωμού με γαρίδες, μανιτάρια και yuzu. Αν, πάλι, θέλεις κάτι πιο φάνκι, δοκίμασε τραγανές μπάλες μουσακά ή τόλμησε το τραγανό μπέργκερ μπακαλιάρου, που δεν έχεις ξαναφάει. Κι αν είσαι λάτρης της γειτονικής χώρας, προτίμησε pasta με άρωμα Ιταλίας και, φυσικά, αυθεντική πίτσα μαργαρίτα.



Ο δεύτερος λόγος δεν είναι άλλος από τα signature cocktails στο Barong, που θα κάνουν τα ηλιοβασιλέματα ακόμα πιο μαγικά. Ξεχωριστοί συνδυασμοί υλικών που θα απογειώσουν τους γευστικούς σου κάλυκες και δεν θα μπορείς να σταματήσεις.



Και όλα αυτά μάς φέρνουν στον τρίτο και σημαντικότερο Barong-λόγο, που δεν είναι άλλος από τη θέα στην πιο όμορφη μαρίνα της Αττικής, με φόντο τη μάγισσα θάλασσα και τα ονειρεμένα σκάφη.

Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 210 4180180, Facebook, Instagram

La Marina

Οι ψητές γεύσεις περνούν σε άλλο επίπεδο.

Το σουβλάκι, ως μέρος της γαστρονομικής μας παράδοσης, τιμάται δεόντως στη Lamarina που γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη του ψησίματος αλλά και της δημιουργίας των κατάλληλων συνοδευτικών που απογειώνουν τη γευστική σου εμπειρία. Μαζί με τις ζουμερές πανσέτες, τα λαχταριστά παϊδάκια και τις εκλεκτές σούβλες θα απολαύσεις δροσερές σαλάτες και αλοιφές αλλά και φρέσκες τηγανητές πατάτες σε ένα περιβάλλον όπου η παράδοση συναντά την ποιότητα και τη σύγχρονη αισθητική στο σερβίρισμα. H ποικιλία κρεατικών στο Lamarina θα σου μείνει αξέχαστη και οι γεύσεις θα σε οδηγούν εκεί κάθε φορά που αναζητάς ένα πραγματικά προσεγμένο γεύμα, ψημένο στα κάρβουνα.

Μαρίνα Ζέας, 211 0124117, Facebook, Instagram

Moby all-day bar

Στέκι για κάθε στιγμή της ημέρας, που σου φτιάχνει τη διάθεση.

Κάποια ονόματα δεν θέλουν πολλές επεξηγήσεις και το Moby είναι ένα από αυτά. Συνώνυμος της all-day διασκέδασης, ο υπέροχος χώρος που βρίσκεται στη μαρίνα Ζέας σε υποδέχεται οποιαδήποτε στιγμή στη φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρά του, όπου επικρατούν τα γήινα χρώματα και το ζεστό στοιχείο του φυσικού ξύλου, με την μπάρα να δεσπόζει στο κέντρο και τα τραπεζάκια να στρώνονται για privé ή παρεΐστικα καθημερινά ραντεβού. Από το πρωί ο προσεγμένος καφές και το καταπληκτικό brunch σου δίνουν έναν πολύ καλό λόγο να περάσεις την πόρτα του Moby, ενώ τα πιάτα που σερβίρονται όλη μέρα και, φυσικά, το ποτό και τα κοκτέιλ θα σε κρατήσουν στο spot των νοτίων προαστίων μέχρι αργά. Στην ανανεωμένη cocktail list θα βρεις το Pink Carbon με φράουλες, Ρrosecco, ροζ λεμονάδα και βότκα αλλά και το La Pojena που συνδυάζει την τεκίλα Reposado με χυμούς μάνγκο και ανανά, τζίντζερ και λάιμ. Η θέα της μαρίνας, οι happy vibes μουσικές και η homey αισθητική συνοδεύουν κάθε στιγμή στο Moby, που αποτελεί καθημερινό στέκι για Νότιους και όχι μόνο!

Μαρίνα Ζέας, 211 0123778, Facebook, Instagram

Portofino, the seafood bar

Ο πλούτος της θάλασσας γίνεται καθημερινή απόλαυση.



Η θέα της μαρίνας και η eclectic ατμόσφαιρα είναι τα πρώτα που σε εντυπωσιάζουν στο Portofino Seafood Bar, μέχρι να δοκιμάσεις τις γεύσεις, που σε οδηγούν σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία με πρωταγωνιστές τους θαλασσινούς θησαυρούς, και φυσικά την τέχνη της γαστρονομίας. Σεβίτσε καραβίδας, καβούρια με σος ταρτάρ, αχνιστά μύδια και ολόφρεσκα ψάρια που φιγουράρουν στη βιτρίνα είναι εκείνα που κάνουν το Portofino κλασική επιλογή ψαροφαγίας και μάλιστα σε μια value for money φιλοσοφία που θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Πιάτα που μυρίζουν ιώδιο και θαλασσινή φρεσκάδα και ό,τι μπορεί να επιθυμήσεις αγναντεύοντας το υπέροχο γαλάζιο σερβίρεται μπροστά σου με τον πιο elegant τρόπο και σε καλωσορίζει σε ένα υπέροχο περιβάλλον που σου θυμίζει πως η Μεσόγειος είναι το σπίτι σου!

Μαρίνα Ζέας, 211 0123779, Facebook, Instagram

Rocambolesco, handmade gelato & brunch

Ένα ιδιαίτερο στέκι με γεύσεις που σε ενθουσιάζουν.

Το concept της γνήσιας ιταλικής gelateria που συνδυάζεαι με το ιταλικό brunch είναι το πρώτο που σε εντυπωσιάζει στο Rocambolesco. Όταν όμως δοκιμάσεις τις γεύσεις, ο ενθουσιασμός γίνεται πρωτόγνωρη απόλαυση. Το αυθεντικό gelato που φτιάχνεται καθημερινά με φρέσκο γάλα Κουκάκι, ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα, παρουσιάζεται σε μια σειρά από συνταγές που σε βάζουν σε δίλημμα. Το Belle Époque, με πραλίνα σοκολάτας και αλμυρή καραμέλα, το Pistachio με φρέσκο φυστίκι Αιγίνης αλλά και το Nocciola Piemonte, που ευωδιάζει φουντούκι είναι κάποιες μόνο από τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσεις! Όσο για το brunch, εδώ τα πράγματα είναι εξίσου εντυπωσιακά, με ιταλικά πιάτα αλμυρά και γλυκά που σερβίρονται όλη μέρα. Φοκάτσιες, αυγά σε διάφορες εκδοχές αλλά και εξαιρετικά ζυμαρικά θα ικανοποιήσουν τη γευστική σου αναζήτηση, ενώ η χειροποίητη πίτσα που ψήνεται όταν την παραγγείλεις είναι στα must του Rocambolesco brunch! Σε έναν γενναιόδωρο και ζεστό χώρο όπου επικρατεί το λευκό θα γευτείς ολόφρεσκο ιταλικό παγωτό και πεντανόστιμο brunch μπροστά ακριβώς στη μαρίνα Ζέας.

Μαρίνα Ζέας, 210 4523779, Facebook, Instagram