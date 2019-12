Zillers roof garden

Μια εμπειρία γεύσης και ατμόσφαιρας που αλλάζει την καθημερινή οπτική σου.

Όπως ακριβώς όλα εξαρτώνται από το αν βλέπεις το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο, έτσι και η Αθήνα αποκτά άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με την οπτική σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η οπτική είναι κυριολεκτική έννοια, αφού η θέα της πόλης που σoυ προσφέρει το roof garden του Zillers αλλάζει την εικόνα της πόλης, με την Ακρόπολη να κλέβει τη ματιά σου όπου κι αν πας να κοιτάξεις. Αυτή η ατμόσφαιρα από μόνη της κάνει αυτό το σημείο του κέντρου να ξεχωρίζει, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για να αφεθείς στις γεύσεις που θα σε ενθουσιάσουν.



Η συνεργασία με τον νέο, ταλαντούχο και βραβευμένο σεφ Παύλο Κυριάκη είναι η καινούργια πρόταση του Zillers στη γαστρονομική σκηνή της πόλης. Το μενού, που χωρίζεται σε πιο casual μεσημεριανές επιλογές και σε πιο δημιουργικά πιάτα για fine dining, περιλαμβάνει συνταγές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη κουζίνα με επιρροές, φυσικά, από την ελληνική παράδοση, που παραμένει παρούσα στις γευστικές προτάσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στα πιάτα που θα συνοδεύσουν το καθημερινό σου lunch break θα πρέπει να δοκιμάσεις τον τάκο με χοιρινή πανσέτα, τομάτα και τζατζίκι, ενώ πολύ ιδιαίτερο και ελαφρύ επιδόρπιο είναι η κρέμα γιαούρτι με καραμέλα μελιού και καρύδι. Στις βραδινές επιλογές θα βρεις ένα ξεχωριστό ραβιόλι αστακού, ζουμερή μοσχαρίσια στηθοπλευρά και το λαχταριστό σαραγλί με φιστίκι, φράουλες και παγωτό ανθόνερο που θα κλείσει ιδανικά το δείπνο σου, αφήνοντας την κατάλληλη επίγευση.



Οι bartenders Φώτης Κουλέτος και Γιάννης Γεωργουλόπουλος δημιουργούν πίσω από το μπαρ (αυτό και μόνο είναι αρκετό για να αφεθείς στις προτάσεις αυτού του διδύμου) προτάσεις κλασικών cocktails with a twist για κάθε στιγμή της ημέρας. Κι επειδή είναι δύσκολο να αντισταθείς στις μείξεις τους, το Zillers προσφέρει πλέον εκλεκτό bar food για να τις συνοδεύσεις. Όποια στιγμή κι αν βρεθείς στο roof top του ξενοδοχείου Zillers, μπορείς να ζήσεις μια εμπειρία που τα έχει όλα: θέα, ατμόσφαιρα, γεύση και creative mixology. Μια εμπειρία που σε κάνει σίγουρα να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο!

Zillers, Μητροπόλεως 54, Αθήνα, 210 3222277, thezillersathenshotel.com, FB: TheZillersAthens, Instagram: thezillersathens

Eleon Loft Art and Hospitality

Δημιουργεί μια δική του πραγματικότητα στο κέντρο της Αθήνας.

Λένε πως η πραγματικότητα αλλάζει ανάλογα με την πλευρά από την οποία θα τη δεις. Η πραγματικότητα της Αθήνας αποκτά μια εντελώς διαφορετική μορφή όταν τη βλέπεις από το Eleon Loft. Ο χώρος, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, στον ιστορικό Ελαιώνα, αναδεικνύει μέσα από την περιμετρική τζαμαρία όλη την ομορφιά που ξεχνάς κατά την καθημερινότητα, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε ένα μαγευτικό σκηνικό με φόντο την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Μια ανάσα από τον λόφο του Φιλοπάππου, οι γενναιόδωροι και πολυμορφικοί χώροι του Eleon Loft προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης για να φιλοξενήσουν από 100 έως 1.000 καλεσμένους σε κάθε είδους event. Από cocktail parties, gala dinners και casual lunches μέχρι εταιρικά meetings και γαμήλιες δεξιώσεις, η υψηλή αισθητική του Eleon Loft δημιουργεί μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας. Οι γεύσεις της κουζίνας που επιμελείται ο executive chef Jean Yves Carattoni προτείνονται σε διαφορετικά μενού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας σου. Οι επιλεγμένες πρώτες ύλες, οι σύγχρονες τεχνικές και η stylish παρουσίαση συνδυάζονται με το art de la table και δημιουργούν μια εικόνα υψηλής αισθητικής. Το προφιτερόλ που δημιουργείται μπροστά σου με φρεσκοψημένα σου και επιλογή από 3 διαφορετικές σοκολάτες ολοκληρώνει τη γευστική απόλαυση με εικόνες υψηλής ζαχαροπλαστικής. Το κτίριο, που αποτελεί υπόδειγμα για τις βιοκλιματικές εφαρμογές και τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, θα φιλοξενήσει ιδανικά κάθε γιορτινό event κοινωνικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας αλλά και το εταιρικό πάρτι που θέλεις να μείνει αξέχαστο, με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα. Στο Εleon Loft θα ζήσεις μιαν άλλη πλευρά της πραγματικότητας, που μπλέκεται με τη φαντασία και βασίζεται στην υψηλή ποιότητα.

Eleon Loft, Ναυτικού 17, Βοτανικός, 210 3219600, FΒ: Eleon Loft, Instagram: eleonloft

Ella Greek Cooking

Η ελληνική παράδοση σε καλεί σε γεύμα.

Το Ella ακούγεται σαν πρόσκληση. Μια πρόσκληση σε γεύμα με πιάτα της ελληνικής κουζίνας που εμπνέεται η Νένα Ισμυρνόγλου και υλοποιεί με αριστοτεχνία η ομάδα που βρίσκεται στην κουζίνα. Η εικόνα της νοικοκυράς που μαγειρεύει με αγάπη για την οικογένεια ή τους καλεσμένους της αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο και μάλιστα συνδυάζεται με τις σύγχρονες τεχνικές που αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τα ολόφρεσκα υλικά τα οποία διαλέγονται με προσοχή καθημερινά. Τα μαγειρευτά και οι σούπες ημέρας θα νοστιμίσουν τις χειμωνιάτικες μέρες και νύχτες, ενώ στις συνταγές θα βρεις παραδοσιακές γεύσεις της ελληνικής Κυριακής, όπως τα ντολμαδάκια, το γιουβέτσι με μοσχαράκι ή το φρικασέ με ζυγούρι. Από το μενού δεν λείπουν οι συνταγές με θαλασσινά αλλά και προτάσεις για vegetarians, που θα βρουν τα δικά τους αγαπημένα πιάτα. Όσο για τα πρωινά, αυτά κατέχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στο Ella, αφού εδώ μπορείς να απολαύσεις τον πρωινό σου καφέ και να τον συνοδεύσεις με προτάσεις brunch που θα σε γεμίσουν με την αίσθηση της αυθεντικής φροντίδας. Στα γλυκά φιγουράρουν το παραδοσιακό εκμέκ κανταΐφι και το λαχταριστό προφιτερόλ, ενώ δεν λείπουν οι gluten free επιλογές αλλά και επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, όπως η πανακότα πορτοκάλι. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το Ella, που πήρε το όνομά του από την Έλλα, κόρη του Αθάμα και της Νεφέλης, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα άνεσης και οικειότητας για να μπορέσεις να το απολαύσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Το παντοπωλείο που λειτουργεί στον χώρο ολοκληρώνει το concept, προσφέροντας μια σειρά από προϊόντα που αναδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομίας.

Ella, Μητροπόλεως 26, Σύνταγμα, 210 3315547, Facebook: EllaGreekCooking, Instagram: ellagreekcooking

By the Glass Wine Bistrot

Ένας χώρος που τιμά το κρασί σε όλο του το μεγαλείο.

Το αν θα βάλεις εσύ αυθαίρετα μια ετικέτα σε ό,τι κάνεις ή αν θα υπηρετήσεις την επιλογή σου και η ταμπέλα θα έρθει να επιβεβαιώσει αυτή την αφοσίωση είναι κάτι που έχει να κάνει με μια ολόκληρη στάση ζωής. Στην περίπτωση του By the Glass ο τίτλος «wine bar bistro» έρχεται ως φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας του χώρου. Και ο χώρος έρχεται ως φυσική συνέχεια της Φωτεινής Παντζιά και της αγάπης της για το κρασί. Εν μέσω μιας περιόδου αδράνειας, κρίσης και φόβου, η ιδιοκτήτρια του By the Glass μετουσίωσε το 2012 όλο της το πάθος για τον οίνο σε έναν χώρο πραγματικά ξεχωριστό, που τιμά τον τίτλο του με κάθε τρόπο. Τοποθετημένο στη στοά Ράλλη, που χρονολογείται από το 1925, αυτό το wine bar σε μαγνητίζει με την πρώτη ματιά. «Καταφύγιο να κρυφτείς, να απομονωθείς από το βουητό της πόλης, να πάρεις δυο ανάσες και να ξαναριχτείς στους αθηναϊκούς καθημερινούς ρυθμούς», όπως λέει η κ. Παντζιά και τα λόγια της γίνονται η ατμόσφαιρα που σε κερδίζει στο By the Glass.



Γύρω στις 500 ετικέτες κρασιού από τον ελληνικό και τον παγκόσμιο αμπελώνα, παλιές ελληνικές σοδειές, fine wines, μια σειρά από σαμπάνιες και αφρώδεις οίνους καθώς και από αποστάγματα και dessert wines φιγουράρουν περήφανα στην κάρτα που έχει επιμεληθεί η ιδιοκτήτρια και τιμήθηκε ως Best Wine List για το 2017. Εξάλλου, περίπου 200 ετικέτες μπορείς να τις απολαύσεις σε ποτήρι χάρη στο σύστημα Coravin και το dispenser 36 θέσεων. Μαζί με τις σταθερές επιλογές κρασιού, θα βρεις ενδιαφέρουσες προτάσεις που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, για να μπορείς να γευτείς το κρασί σε όλο του το μεγαλείο.



Στην κουζίνα του By the Glass θα βρεις πιάτα βασισμένα στις καλύτερες πρώτες ύλες, σχεδιασμένα για να ταιριάζουν απόλυτα με την οινική εμπειρία, με τη νέα σεφ Κυριακή Φωτοπούλου από το νέο έτος να θέλει να αναδείξει το πάντρεμα φαγητού-κρασιού, που τόσο καλά γνωρίζει. Οι τζαζ και σόουλ μουσικές ολοκληρώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του wine bistrot που ψηφίζεται επί τέσσερα χρόνια ως το καλύτερο wine bar της Αθήνας και βρίσκεται σταθερά στα 100 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας (Restaurant 100 Awards). Το By the Glass είναι εκείνο το καταφύγιο στο κέντρο της Αθήνας που θα σε υποδεχθεί για να σε παρασύρει σε αυθεντικά χαλαρωτικές στιγμές.

By the glass, Γ. Σουρή 3 & Φιλελλήνων, Στοά Ράλλη, 210 3232560, 210 3249988, FΒ: By the glass, Instagram: bytheglass.gr, www.bytheglass.gr

ZAF eatery + coffee bar

Το γνωστό στέκι της Αγίας Ειρήνης συστήνει μια νέα εκδοχή της διασκέδασης.

Πώς γίνεται να ξανασχεδιάσεις κάτι πραγματικά καλό; Είναι μια ερώτηση τόσο δύσκολη όσο και η επανεφεύρεση του εαυτού σου. Το ZAF ξαναγράφει τη δική του ιστορία, κρατώντας το όνομα του κολλητού από το σχολείο και φυσικά όλες εκείνες τις στιγμές που το έκαναν σημείο αναφοράς στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης εδώ και επτά χρόνια. Φανταστικός καφές, πάρτι που κράτησαν μέχρι το πρωί, 20 διαφορετικές λίστες κοκτέιλ και μουσικές από επώνυμους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γνωστούς DJs στα decks.



Το ZAF eatery + coffee bar ήρθε να συστηθεί εκ νέου, παραμένοντας όμως το λατρεμένο στέκι σου. Ο χώρος ξανασχεδιάστηκε, ο καφές απέκτησε το δικό του micro roaster και το μενού ανανεώθηκε με την υπογραφή της ομάδας food gang. Όσο για τη διασκέδαση, αυτή έγινε ακόμα πιο εκλεκτή, με events όπως το Wine Thursdays κάθε Πέμπτη, με έναν μπουφέ finger food που προσφέρεται δωρεάν 18:00-21:00 με κάθε ποτήρι κρασί από εκλεκτές ετικέτες ανερχόμενων Ελλήνων οινοποιών σε ένα ιδιαίτερο wine party. Ειδικά για τις γιορτές το ZAF ετοιμάζει μοναδικά events που θα σε φέρουν ξανά και ξανά στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Wine Thursdays στις 19/12 με τη Ραφαέλλα Ράλλη στα decks, Κυριακή 22/12 απογευματινό shopping party με τη ραδιοφωνική παραγωγό του Pepper Glaoudia Mattola, παραμονή Χριστουγέννων με μουσικές από τη Μαρία Παπιδάκη και την τελευταία Κυριακή του χρόνου απογευματινό party με την Άννα Αναστασίου.

Όσο για το κομμάτι eatery, το εορταστικό μενού στο ZAF περιλαμβάνει μοναδικές προτάσεις από 4 πιάτα που θα συνοδεύσεις με κάποια επιλογή κρασιού από την ενημερωμένη κάρτα στην τιμή των 24 ευρώ. Μια εμπειρία διασκέδασης και απόλαυσης σε περιμένει τις γιορτές στο στέκι που κρατά ως σταθερή αξία αυτό που λέει το μότο στην είσοδο: «Nothing is ever really lost».

ZAF, Αγίας Ειρήνης 8, 210 3236711, FΒ: ZAF eatery + coffee bar, Instagram: zaf_eaterycoffeebar

Barreldier

All-day απόλαυση που ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια.

Το όνομα του Barreldier περιλαμβάνει δύο λέξεις που λειτουργούν ως hint για το τι θα συναντήσεις εκεί, το «bar» και το «barrel. Και, ναι, θα τα βρεις και τα δύο στο all-day στέκι του κέντρου με την classic chic ατμόσφαιρα και τον ζεστό φωτισμό. Η μεγάλη μπάρα (6 μέτρα!) και τα ημίψηλα σκαμπό σού δίνουν αμέσως την αίσθηση της άνεσης και της ελευθερίας. Άλλωστε, αυτό δεν είναι η ουσία ενός μπαρ; Η διαδραστικότητα με τον bartender, η επικοινωνία με τον διπλανό σου και η απόλαυση της παρασκευής ενός ιδιαίτερου κοκτέιλ. Τα κοκτέιλ του Barreldier κρύβουν το δεύτερο στοιχείο κατατεθέν, αφού στον χώρο υπάρχουν δρύινα βαρέλια όπου παλαιώνονται για 2 έως 4 μήνες spirits μέσα από μια διαδικασία που διεγείρει τα χαρακτηριστικά τους για να καταλήξουν στις κλασικές συνταγές, που όμως διαφέρουν στη γεύση και, φυσικά, στην απόλαυση. Αυτή η καινοτομία του Barreldier σε φέρνει εδώ για να απολαύσεις ένα Νegroni που δεν μοιάζει με τίποτε απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα, και μάλιστα με τη συνοδεία της πιο κατάλληλης μουσικής, που κινείται σε ήχους jazz, soul και funk, με κάποιες πιο mainstream εξάρσεις τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Όσο για την all-day πλευρά, αυτή προκύπτει δικαίως με τον εκλεκτό καφέ που περιλαμβάνει και επιλογές από specialty coffees (με διαφορετικές ποικιλίες ανά εβδομάδα) αλλά και το καθημερινό brunch που μετατρέπεται σε εύκολο lunch break ή το bar food που συνοδεύει το ποτό σου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Όπως και να το κάνεις, εδώ και πέντε χρόνια το Barreldier φέρνει στο κέντρο της Αθήνας την επιλογή να περάσεις καλά!

Barreldier, Βουλής 7, Στοά Μπολάνη, 210 3254711, FΒ: Barreldier, Instagram: barreldier

Cardinale all-day Italian restaurant

Η αίσθηση της ιταλικής κουλτούρας στην πιο αυθεντική, γευστική εκδοχή της.

Εκείνο που κάνει έναν χώρο να ξεχωρίζει δεν είναι απλώς η αισθητική αλλά και η αίσθηση που αποπνέει. Γιατί αυτή παραμένει πάντα αυθεντική κι έχει να κάνει με την έμπνευση των δημιουργών που κρύβονται πίσω από κάθε ιδέα. Πίσω από το Cardinale, όμως, δεν κρύβονται αλλά αποκαλύπτονται δύο ονόματα. Η Φωτεινή Παντζιά του By the Glass και ο Κωστής Βλασόπουλος του Διά Ταύτα δημιούργησαν ένα «πανιταλικό» γαστρονομικό σημείο με συνταγές και υλικά από τη βόρεια, την κεντρική και τη νότια Ιταλία, που παρουσιάζει ο έμπειρος international σεφ Κώστας Τσίγκας. Η all-day φιλοσοφία του Cardinale σε φέρνει στο νεοκλασικό κτίριο από το πρωί για καφέ και brunch και σε κρατάει μέχρι το βράδυ για ένα after-office drink από την ενημερωμένη wine list που έχει σχολαστικά επιμεληθεί η Φωτεινή με ετικέτες κατεξοχήν από τον ιταλικό αμπελώνα, αλλά και ελληνικές, με πολλές από αυτές στο ποτήρι. Antipasti, γνήσια ιταλικά τυριά και αλλαντικά και μια σειρά από εξαιρετικές συνταγές πάστα και ριζότο βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές του Cardinale. Must-try πιάτα, το carpaccio di manzo από μοσχαράκι γάλακτος με τυρί ταλέτζιο, τα μύδια με λουκάνικο από τη Σικελία και φασόλια ή το ριζότο με τις γαρίδες, τα μανιτάρια και το σαφράν. Στις άκρως χειμωνιάτικες προτάσεις θα βρεις κολοκυθόσουπα, με farro όμως, φουντούκια και τρούφα ή ραβιόλια Mantovana, με κολοκύθα και μανιτάρια σιτάκε. Στο μενού υπάρχουν ασφαλώς και πίτσες, χωρισμένες σε λευκές και κόκκινες. Μη χάσεις την Diavola με σοπρεσάτα και ίνες τσίλι −καυτερής κόκκινης πιπεριάς− ή τη λευκή Salsiccia με το φρέσκο λουκάνικο. Σε ένα ιστορικό, εκ βάθρων ανακαινισμένο νεοκλασικό με χαρακτήρα μιλανέζικο, θα χαρείς και την ιταλική παράδοση του aperitivo νωρίς το απόγευμα, στο έτσι κι αλλιώς υπέροχο mozzarella bar, που τώρα θα το βρεις και καταστόλιστο για τις γιορτές, για μια στάση από το shopping therapy των ημερών. Στο Cardinale, που είναι διαμπερές, με δύο εισόδους, μία από τη Μητροπόλεως και μία από τον γραφικό πεζόδρομο της Πετράκη, σε κερδίζουν η αισθητική αλλά κυρίως η αίσθηση της ιταλικής κουλτούρας στην πιο αυθεντική εκδοχή τους.

Cardinale, Μητροπόλεως 38, Σύνταγμα, 210 3314397, FΒ: Cardinale Athens, Instagram: cardinale.athens

The Bank Job

Αυθεντικό παιδί της νύχτας που κλέβει τις εντυπώσεις.

Στη μακρά πορεία του bar hopping ανακαλύπτεις χώρους που έχουν προσαρμοστεί πολύ επιτυχημένα στην ιδέα των δημιουργών. Κάποιες φορές, δε, ανακαλύπτεις και ιδέες που διαμορφώθηκαν με βάση τον χώρο. Σε αυτή την περίπτωση έχεις να κάνεις με την έννοια του concept στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή και με ένα success story που δύσκολα αντιγράφεται. Αυτή είναι η περίπτωση του The Bank Job, του μπαρ που εδώ και επτά χρόνια γράφει τη δική του ιστορία στη νύχτα του κέντρου, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τον πιο νόμιμο τρόπο. Ο χαρακτηρισμός «μπαρ» δεν προκύπτει τυχαία αλλά είναι η ακριβής περιγραφή του είδους που αντιπροσωπεύει το The Bank Job. Ίσως ένα από τα λίγα (τελευταία;) νυχτερινά μαγαζιά που ανοίγουν στις 6 το απόγευμα για να προσφέρουν την μπάρα και την ενημερωμένη κάβα τους στους λάτρεις του είδους. Στημένο στο ιστορικό σημείο όπου στεγαζόταν ο θησαυρός του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το στέκι αυτό θυμίζει αστυνομικό φιλμ νουάρ με ληστές και αστυνόμους, παλιά χρηματοκιβώτια, κάγκελα φυλακής και μια λίστα κοκτέιλ που αντιπροσωπεύει την απόλυτη ελευθερία. Η κάρτα με τίτλο «Notes of a gentleman thief» είναι το σημειωματάριο με τις συνταγές του bartender. Τα κοκτέιλ που θα βρεις τιμούν διαβόητους απατεώνες αλλά και την τέχνη του mixology, αφού, ό,τι κι αν δοκιμάσεις, θα σε ενθουσιάσει. Κάθε βράδυ ένας διαφορετικός DJ αναλαμβάνει τα decks, παίζοντας μουσικές funky, soul και r'n'b. Που σημαίνει πως, ανάλογα με την ημέρα, μπορεί να συνοδεύει την κουβέντα με τους φίλους, να σε σπρώξει σε ένα light ρυθμικό κούνημα ή να σε βάλει να χορεύεις ασταμάτητα μέχρι νωρίς το πρωί. Άλλωστε, αυτό δεν είναι που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει; Η δυνατότητα να σε διασκεδάσει, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για αρκετή επικοινωνία. Α, κι όλα αυτά κρατώντας στο χέρι ένα από τα πιο ψαγμένα κοκτέιλ της Αθήνας.

The Bank Job, Κολοκοτρώνη 13, 6940 634363, FΒ: The-Bank Job, Instagram: thebankjob, thebankjob.gr

MONO wine restaurant

Μια εμπειρία γεύσης που προσφέρεται σε διαφορετικές εκδοχές απόλαυσης.

Μόνο απόλαυση εμπνευσμένη από την παραδοσιακή κουζίνα. Αυτό θα βρεις στο MONO restaurant, το δημιούργημα του chef-patron Βασίλη Βασιλείου και της γυναίκας του, της σομελιέ Γιώτας Βαμβακά. Η ελληνική γαστρονομία βασίζεται στα φρέσκα υλικά, στο ελαφρύ μαγείρεμα και στις fusion τεχνικές και μετουσιώνεται σε πιάτα που σε καλούν σε μια γιορτή γεύσης. Το νέο χειμερινό à la carte μενού αποπνέει την ουσία της ελληνικής φιλοξενίας με πιάτα που στήνονται στη μέση του τραπεζιού, αποτελώντας σημείο συνάντησης με την παρέα σου.

Δώδεκα ορεκτικά, τρεις σαλάτες, τέσσερις πάστες και ριζότι, οκτώ κυρίως πιάτα και πέντε γλυκά. Αυτή η πανδαισία υλικών, αρωμάτων και νοστιμιάς συνδυάζει την ελληνική παράδοση με πινελιές από εξωτικές κουζίνες και περιλαμβάνει προτάσεις όπως ταρτάρ σολομού με αγκινάρες, σεβίτσε μυλοκόπι, μεξικάνικα τάκος με κεμπάπ, τηγανητούς γίγαντες καθώς και μια σειρά από vegetarian γεύσεις. Πέρα από το à la carte, το ΜΟΝΟ προσφέρει πέντε πληθωρικά μενού τριών πιάτων το καθένα, όλα με κρέας ή ψάρι, πρώτο, κυρίως και γλυκό, μαζί με ένα ποτήρι κρασί, σε φιξ τιμή 24 ή 29 ευρώ, για το καθημερινό σου lunch break. Στη συνοδεία των πιάτων ένα ποτήρι κρασί από τη λίστα που έχει επιμεληθεί η Γιώτα (160 ετικέτες από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα) ολοκληρώνει τη χειμωνιάτικη γευστική εμπειρία. Όσο για τα εορταστικά ρεβεγιόν, το χριστουγεννιάτικο μενού του MONO περιλαμβάνει ταρτάρ χτένια και τόνο, βελουτέ καπνιστής γλυκοπατάτας, φουά γκρα σωτέ, ριζότο με δαμάσκηνα, μοσχάρι Black Angus μπουργκινιόν και ναμελάκα λευκής σοκολάτας στην τιμή των 50 ευρώ. Ενώ την Πρωτοχρονιά θα αποχαιρετήσεις το 2019 με ταρτάρ σφυρίδας, βελουτέ αγκινάρας με αστακό, καρπάτσιο μοσχαρίσιο με βασιλικό καβούρι, φιλέτο αγριογούρουνου και μπάρα πικρής σοκολάτας (τιμή μενού: 60 ευρώ). Μια εορταστική πανδαισία γεύσεων που θα ζήσεις ΜΟΝΟ εδώ!

MONO, Μπ. Παλαιολόγου 4Γ, πλ. Μητρόπολης, 210 3226711, www.monorestaurant.gr, FΒ: Mono Restaurant, Instagram: monorestaurant

Boccanegra refined restaurant-bar

Ένας chic colonial χώρος που δικαίως εκπροσωπεί τη φιλοσοφία της μπιστρό κουζίνας.

Τι σχέση μπορεί να έχει ένας ελέφαντας με την όπερα του Βέρντι; Η ερώτηση είναι ουσιαστική και όχι ρητορική και η απάντηση βρίσκεται στο Boccanegra, το νέο δημιούργημα της Φωτεινής Παντζιά, την οποία ήδη γνωρίζουμε καλά από το By the Glass. Στον χώρο που έχει πάρει το όνομά του από τον ήρωα της όπερας του Βέρντι συναντιόμαστε όλοι όσοι αναζητάμε εκείνο το all-day σημείο που θα μας ενθουσιάσει για την ατμόσφαιρα, τις γεύσεις και τη φρεσκάδα του και φυσικά για τη λίστα κρασιών που έχει επιμεληθεί η ιδιοκτήτρια Φωτεινή Παντζιά. Το café-restaurant-bar with a twist της Βουκουρεστίου, που φιγουράρει ανάμεσα στα 100 καλύτερα της χώρας (Restaurant 100), καταφέρνει να σε γεμίσει με μια ανεξήγητη χαρά από την πρώτη στιγμή που θα περάσεις την πόρτα του.



Ο βραβευμένος chef de cuisine Στέργιος Τσαγκαδόπουλος δημιουργεί εποχικά πιάτα, στα οποία τα φρέσκα υλικά συναντούν τις σύγχρονες τεχνικές, προσφέροντας μια comfort κουζίνα με στοιχεία fine dining που απαντά στη θεωρία πως το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μαγειρέψεις απλά. Στο μενού, που έχει σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία της μπιστρό κουζίνας, θα συναντήσεις εξαιρετικές επιλογές, όπως οι τραγανές γαρίδες τηγανητές με wasabi, μαγιονέζα και μέλι, η δροσιστική JC σαλάτα με baby μαρούλι, τραγανό κοτόπουλο, τραγανή πανσέτα και αυγό μελάτο και το ποδαράκι 1.200 γρ. από αρνί γάλακτος με λαχανικά, baby πατάτες και καπνιστό γιαούρτι, που σερβίρεται για δύο. Στις προτάσεις pasta ξεχωρίζει το πιάτο Bucatini με pecorino romano αλλά και το ριζότο με χτένια, ενώ must-try για κάθε στιγμή της ημέρας είναι τα mini burgers με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, καμαμπέρ, μαγιονέζα τρούφας και μαρμελάδα κρεμμύδι. Είτε επιλέξεις ένα από τα ιδιαίτερα πιάτα, είτε ένα εκλεκτό πλατό αλλαντικών ή τυριών, θα το απολαύσεις σε εξαιρετικό pairing με κάποια από τις 75 ετικέτες που έχει επιλέξει για την οινική λίστα η Φωτεινή, εκ των οποίων οι μισές προσφέρονται σε ποτήρι με το σύστημα Coravin.



Το Boccanegra ανοίγει στις 10, σερβίροντας καθημερινά προτάσεις πρωινού και brunch, και είναι εκεί μέχρι το βράδυ, για να υποδεχτεί την ανάγκη σου να ξεφύγεις από το πολύβουο κέντρο και να βρεθείς σε μια colonial chic ατμόσφαιρα με art-deco αέρα που θυμίζει ευρωπαϊκό μπιστρό, την οποία έχει επιμεληθεί η Αλεξάνδρα Νικολάου. Όσο για τον ελέφαντα, αυτός φιγουράρει σε μια αναπάντεχη τοιχογραφία στο κέντρο του χώρου για να αποδείξει πως, όταν η φαντασία συνδυάζεται με την αισθητική, όλα δένουν αρμονικά.

Boccanegra, Βουκουρεστίου 4, Αθήνα, 210 3210007, FΒ: Boccanegra, Instagram: boccanegra.athens

Heteroclito

Καθημερινά το κρασί αποτελεί ξεχωριστή εμπειρία.

Το Heteroclito αποτελεί από το 2012 έναν οινικό προορισμό στο κέντρο της Αθήνας. Ένα σημείο που τιμά τη φιλοσοφία του bar à vin, προσφέροντας επιλεγμένες ετικέτες με επίκεντρο τον ελληνικό αμπελώνα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε μια γοητευτική γωνιά του ιστορικού κέντρου, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος & Πετράκη. Κι επειδή η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το Heteroclito δεν ησυχάζει ποτέ, παρουσιάζει κάτι νέο στον διπλανό χώρο. Κρασιά ήπιας, φυσικής οινοποίησης σε μια κάρτα με 150 ετικέτες οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς και εμπλουτίζονται κάθε φορά που υπάρχει κάποια νέα πρόταση. Οι περισσότερες από τις επιλογές του καταλόγου εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και παίρνουν τη θέση τους στο Heteroclito, που πάντα έχει να μας παρουσιάσει κάτι καινούργιο. Η προέλευση των κρασιών είναι από χώρες της Μεσογείου και αποτελούν γηγενείς ποικιλίες αμπέλου. Η πανέμορφη μπάρα προσφέρεται για να απολαύσεις το κρασί που επιθυμείς και να συνοδεύσεις την επιλογή σου με τις γεύσεις που ετοιμάζονται καθημερινά στο Feyrouz της οδού Καρόρη. Το pairing πιάτων και οίνου αναβιώνει τη σύνδεση μεταξύ της γαστρονομίας και του οίνου των λαών της ανατολικής Μεσογείου, οδηγώντας την εμπειρία σου σε αυτό το διαχρονικό σταυροδρόμι πολιτισμών. Εξάλλου, η κάβα του Heteroclito είναι ανοιχτή και σου δίνει τη δυνατότητα να αγοράσεις όποια ετικέτα επιθυμείς για να την απολαύσεις στον χώρο σου, προσφέροντας σε κάθε στιγμή σου το πλήθος συναισθημάτων που ξυπνά το κρασί με το άρωμα και τη γεύση του. Στο Heteroclito αυτό το ιδιαίτερο προϊόν βρίσκει τον χώρο που το αναδεικνύει έτσι όπως του αξίζει.

Heteroclito, Φωκίωνος 2 & Πετράκη, 210 3239406, FΒ: heteroclito cave & bar a vin, Instagram: heteroclitoathens

Winter Garden - Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Χριστούγεννα στο Winter Garden του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία: H Μεγάλη Βρεταννία δημιουργεί μια αυθεντική εμπειρία γεύσεων που ξεπερνά κάθε φαντασία.

Λένε ότι η φαντασία είναι πάντα πιο δυνατή από την πραγματικότητα. Κάποιες φορές, όμως, η πραγματικότητα ξεπερνά οτιδήποτε φαντάζεσαι. Το Winter Garden της Μεγάλης Βρεταννίας είναι μια εμπειρία μοναδική, που σε καλωσορίζει στον πιο elegant χώρο του κέντρου για brunch κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11:00 έως τις 14:00. Η lounge μουσική και η υπέροχη ατμόσφαιρα συνοδεύουν τις γεύσεις του ανανεωμένου μενού με αλμυρές και γλυκές γεύσεις που επιμελούνται ο executive chef Αστέριος Κουστούδης και η ταλαντούχα ομάδα του, ενώ ο pastry chef Ευγένιος Βαρδακαστάνης δημιουργεί κάποιες από τις επιλογές που θα συνδυαστούν ιδανικά με τον καφέ, τον χυμό ή το τσάι σου. Κάθε Πέμπτη του Δεκεμβρίου ο χώρος αποκτά τη μαγεία από τους ήχους της Όπερας και διαμορφώνεται ειδικά για να φιλοξενήσει αυτές τις ξεχωριστές βραδιές που θα απολαύσεις με ένα ποτήρι σαμπάνια ή ένα κοκτέιλ και τη συνοδεία γεύσεων από το ειδικό μενού. Οι Opera Nights σε οδηγούν στην εορταστική περίοδο όπου το Winter Garden παρουσιάζει το μενού Christmas Flavors με γιορτινά γλυκά, όπως ιταλικό panettone, stolen αμυγδάλου ή λαχταριστό κέικ κάστανο με βατόμουρο, που προσφέρονται καθημερινά 16:00-22:00, από τις 30 Νοεμβρίου 2019 έως τις 7 Ιανουαρίου 2020. Την ίδια περίοδο το Christmas Afternoon Tea σε περιμένει καθημερινά 12:00-20:00 για να σε ταξιδέψει από την Ινδία στη Βρετανία με δεκάδες διαφορετικά είδη τσαγιού που τιμούν τη συνήθεια του περίφημου 5 o'clock tea και συνοδεύονται από κέικ, σκόουνς ή σνακ. Και αυτά τα Χριστούγεννα οι στιγμές στο Winter Garden μοιάζουν με φαντασία, αλλά είναι τόσο αληθινές όσο η ανάγκη σου για κάτι αυθεντικά εκλεκτό.

Winter Garden, Βασ. Γεωργίου Α' 1, 210 3330000, grandebretagne.gr, Instagram: @hotelgrandebretagne

42 Barstronomy Athens

Το κλασικό στέκι του κέντρου παρουσιάζει μια νέα εμπειρία γεύσης και service.

Δύσκολο πράγμα να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Δύσκολο αλλά και δημιουργικό. Στο 42, αυτό το κλασικό στέκι του κέντρου που δεν αντιγράφεται εύκολα, η δημιουργικότητα μετουσιώνεται σε αριστοκρατική ατμόσφαιρα, δημιουργικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας και μια νέα εμπειρία service που δεν έχεις ζήσει ποτέ ως τώρα.



Για να ξεκινήσουμε από τα γνωστά στοιχεία, το μενού του 42 ανανεώθηκε και παρουσιάζει εδώ και 15 μέρες τις νέες του προτάσεις. Εκτός, όμως, από τις εξαιρετικές επιλογές πιάτων, πλέον θα βρεις και ένα νέο concept brunch που επιμελείται ο σεφ Μιχάλης Noυρλόγλου το οποίο σερβίρεται κάθε Κυριακή από τις 12 έως τις 6 το απόγευμα με έναν τρόπο που δένει αρμονικά με τον χώρο. Το set menu (€25) περιλαμβάνει 2 πιάτα (ορεκτικό και κυρίως), ένα γλυκό και τον καφέ, μαζί με μια σειρά από continental επιλογές που φιγουράρουν σε ένα τρόλεϊ. Με τον ίδιο ευφάνταστο τρόπο θα επιλέξεις και το γλυκό από τις προτάσεις που επιμελείται ο chef pâtissier Βασίλης Παπαματθαίου (Paraxenes Yles) και τις οποίες ανανεώνει κάθε εβδομάδα, ώστε να εμπλουτίζεται συνεχώς η γευστική σου διαδρομή. Ο ειδικός κατάλογος με τα κοκτέιλ που μπορούν να συνοδεύσουν τις γεύσεις είναι στη διάθεσή σου, παρουσιάζοντας εκλεκτές μείξεις στη λογική του aperitivo.

Στις νέες προτάσεις του 42 βρίσκεται η ιδέα του privé χώρου, που πλέον λειτουργεί στο κάτω επίπεδο με το όνομα Angus Hudson. Αν η σκέψη σου πήγε στον Gordon Jackson που υποδύεται τον μπάτλερ στη σειρά «Upstairs Downstairs», στις αρχές των '80s, μπορείς να φανταστείς τι σε περιμένει σε αυτό το lounge space. Υπηρεσίες μπάτλερ από επαγγελματία που αναλαμβάνει να παρασκευάσει και σερβίρει ό,τι επιθυμήσεις, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας για σένα και τους καλεσμένους σου. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει από 12 έως 22 άτομα στην περίπτωση της privé κράτησης και είναι σίγουρο πως θα σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Tempting; Τουλάχιστον... Εξάλλου, το 42 δεν θα μπορούσε παρά να προτείνει κάτι που ανεβάζει το bar experience ένα level πιο πάνω.

42 Barstronomy Athens, Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα, 213 0052153, FΒ: 42 Barstronomy.Athens, Instagram: 42_bar.athens

Οinoscent

Στη Βίβλο του κρασιού δηλώστε Οinoscent!

Αν είστε λάτρης του κρασιού και δεν έχετε επισκεφτεί ακόμα τον απόλυτο οινο-προορισμό στο κέντρο της πόλης, ήρθε η ώρα! Το Οinoscent, που μόνο αθώο δεν είναι με τις 1.000 ετικέτες κρασιών στο κελάρι του, θα φροντίσει για μια οινο-εμπειρία που σίγουρα θα θέλετε να ξαναζήσετε. Γι' αυτό έχει επιστρατεύσει μια ομάδα οινοχόων που βρίσκονται εκεί για να σας μυήσουν στον μαγικό κόσμο του νέκταρ των θεών και, ανάλογα με την περίσταση ή το πιάτο, να σας προτείνουν κάποιους δυνατούς συνδυασμούς. Η παρέα αυτή των πολύ εξειδικευμένων και πολύ φιλικών σομελιέ θα φροντίσει για το καλύτερο food pairing με το κρασί σας, καθότι και η κουζίνα έχει πάρει τα πάνω της πλέον με προτάσεις που θα γαργαλίσουν τη φαντασία και σίγουρα τον ουρανίσκο σας. Δοκιμάστε υπέροχο σεβίτσε λαβράκι με shisho, ακτινίδιο και μάνγκο, καλαμάρι με σπανάκι, αβγό και... μπέικον(!), αλλά και νοστιμότατο κατσικάκι γάλακτος με φάβα Φενεού.

Όσο για τις ετικέτες, αν και τα ελληνικά κρασιά πρωταγωνιστούν, υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές απ' όλο τον κόσμο που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς. Αυτό το μπορντό Mouton Rothschild του 1996 συνέχεια μας κλείνει το μάτι...

Σημειώστε ότι ο πρόσφατα ανακαινισμένος χώρος του Οinoscent, που οδεύει προς τον 12ο επιτυχημένο χρόνο λειτουργίας του, μπορεί να φιλοξενήσει ιδανικά εταιρικά events, ενώ πραγματοποιεί και βραδιές γευσιγνωσίας με πρωταγωνιστή πάντα το κρασί. Σημειώστε, επίσης, ότι αν σκοπεύετε να πάτε με την παρέα σας σε μέρα και ώρα αιχμής, καλό είναι να έχετε κάνει κράτηση προηγουμένως.

Οinoscent, Βουλής 45-47, Σύνταγμα, Πλάκα, 210 3229374, www.oinoscent.com

Granello

Η αυθεντική ιταλική γεύση ζυμώνεται με φυσικό προζύμι και ωριμάζει για 48 ώρες.

Η ιταλική κουζίνα έχει χαρακτηριστικά που χάνονται μέσα στις mainstream συνταγές και όταν τα ανακαλύπτεις νιώθεις ότι γνωρίζεις για πρώτη φορά τη γαστρονομία αυτής της χώρας. Μια γαστρονομία που παίρνει τη μορφή street food και σερβίρεται στην πιο αυθεντική εκδοχή της στο Granello. Εδώ η ναπολιτάνικη πίτσα προτείνεται σε διαφορετικές συνταγές, με κοινό στοιχείο πάντα την ιδιαίτερη ζύμη που παρασκευάζεται με φυσική προζύμη και ωριμάζει για 48 ώρες πριν γίνει βάση για τα φρέσκα υλικά. Άλλωστε, στο Granello όλες οι πρώτες ύλες επιλέγονται προσεκτικά (αλλαντικά και τυριά από την Ιταλία, λάδι από τη Μάνη, λαχανικά από μικρό παραγωγό της γειτονιάς) και συνδυάζονται μοναδικά σε κάθε συνταγή. Ο Κυριάκος Λιοδάκης, που βρίσκεται πίσω από την ιδέα αλλά και την κουζίνα του Granello, έχει φροντίσει ώστε η μαγειρική να γίνεται αφορμή επικοινωνίας μέσα από το ανοιχτό παρασκευαστήριο, απ' όπου μπορείς να χαζέψεις την εντυπωσιακή παρασκευή της ζύμης που ανοίγεται στον αέρα. Κι έπειτα, ο εντυπωσιακός χειροποίητος ξυλόφουρνος, ειδική παραγγελία που έχει κατασκευαστεί στη Νάπολη, θα σου επιβεβαιώσει αυτό που υποψιάζεσαι ήδη: εδώ η ιταλική γεύση απογειώνεται χάρη στη φωτιά αλλά και στην ιδιαιτερότητα της ζύμης. Όταν έρθει η ώρα να δοκιμάσεις, νιώθεις την αυθεντικότητα και την ουσία της ιταλικής κουζίνας σε κάθε υλικό, που αναδεικνύεται όπως πρέπει. Στις χειμωνιάτικες προτάσεις δεν πρέπει να παραλείψεις την πίτσα με κολοκύθα, καπνιστή πανσέτα, μοτσαρέλα, ρικότα και φρέσκια ρίγανη, ενώ, αν είσαι τυχερός, θα γευτείς τα λαζάνια ή κανελόνια που ετοιμάζονται καθημερινά σε περιορισμένες μερίδες, για όποιον προλάβει. Και, φυσικά, όλες οι προτάσεις μπορούν να σε βρουν όπου κι αν βρίσκεσαι, αφού το Granello κάνει delivery καθημερινά σε όλο το κέντρο. Γιατί αυτές οι ιταλικές γεύσεις φτιάχνονται για να κυκλοφορούν όσο περισσότερο γίνεται.

Granello, Περικλέους 18, Αθήνα, 210 3226542, FB: granellopizza, Instagram: granellopizza

Gypsy Jungle

Μια ζούγκλα στο κέντρο της Αθήνας - Ελληνικό σούσι, brunch και εξωτικά signature cocktails στο νέο talk of the town.

Ένας υπέροχος χώρος που στεγάζεται σε ένα κτίριο του 1870 είναι η νέα πρωτοποριακή πρόταση για να ξεκουραστούμε μετά από ένα δύσκολο οκτάωρο ή ένα εξοντωτικό shopping therapy στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για το all-day bar-restaurant Gypsy Jungle στο απόλυτο meeting point της αθηναϊκής διασκέδασης, την πλατεία Αγίας Ειρήνης. Μια πραγματική ζούγκλα ζωγραφισμένη στο χέρι, με εντυπωσιακούς παπαγάλους, κοκοφοίνικες, πουλιά παραδεισένια, ελέφαντες, ακροβάτες, νωχελικές τίγρεις, παγόνια και ιπτάμενες μαϊμούδες!



Η ψυχή του concept, o επιχειρηματίας Αλέξανδρος Συρόπουλος, έρχεται να εμπλουτίσει μοναδικά τις γαστρονομικές προτάσεις της πόλης με κάτι διαφορετικό και μοναδικό: το ελληνικό σούσι!



Στην άγρια ομορφιά αυτής της ζούγκλας θα δοκιμάσεις nigiri με φαγκρί και γαύρο μαρινάτο, ρολάκια γαρίδες σαγανάκι ή με φάβα και χταπόδι, ελληνική paella rolls και χωριάτικη σαλάτα rolls! Θα βρεις ακόμα πεντανόστιμα tapas και από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, καθημερινά, brunch. Με τροπικό χαρακτήρα, ονόματα από ζώα της ζούγκλας και διάθεση άκρως εξωτική, ο κατάλογος brunch του Gypsy Jungle είναι γεμάτος εκπλήξεις, με πολλά χρώματα, βρώσιμα λουλούδια και μοναδικές γεύσεις! Και επειδή έφτασαν τα Χριστούγεννα και στη ζούγκλα κάθε μέρα είναι γιορτή, τα signature cocktails σερβίρονται από νωρίς σε συνδυασμό με τις ταξιδιάρικες μουσικές του Gypsy Jungle και θέα τη μοναδική Ακρόπολη. Μerry Exotic & Gypsy Jungle Xmas!

Gypsy Jungle, Αιόλου 27Α, Μοναστηράκι, 210 3252335 & 6987 454777, Δευτ.-Κυρ. 9:00 μέχρι αργά, Facebook & Instagram

Mask bar-restaurant

Ένας αλλιώτικος κόσμος πίσω από τις μάσκες.

Και ξαφνικά, εκεί που βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται μια μάσκα και σου αλλάζει το οπτικό πεδίο. Σταρ μαϊμούδες ποζάρουν όλο χάρη στον φακό για το πορτρέτο τους, στεφανωμένες με πολύχρωμα ανθισμένα μπουκέτα. Από το πιο ψηλό σημείο της οροφής, το κορίτσι των λουλουδιών αγναντεύει όλο αυτό το ετερόκλητο πλήθος, καβαλικεύοντας με χάρη τη ράχη ενός ψαριού. Μέσα σε αυτό το υπέροχα δομημένο σουρεάλ σκηνικό νιώθεις διαρκώς ένα διαπεραστικό βλέμμα να σε ακολουθεί. Είναι το βλέμμα του Κιθ Ρίτσαρντς που ξεπροβάλλει ανάμεσα από σκιές ώχρας και σύννεφα γαλάζιου καπνού για να συναντήσει το βαθύ πράσινο ενός εξωτικού κήπου πάνω από την κεντρική μπάρα, που τα βράδια γίνεται το κέντρο της διασκέδασης. Σημείο αναφοράς τα εντυπωσιακά κοκτέιλ, σερβιρισμένα με μια νότα περιπέτειας και μια διάθεση φυγής από τα καθημερινά και τα τετριμμένα. Η κουζίνα του Mask προσφέρει εκπληκτικές γεύσεις από τη μεσογειακή κουζίνα, και για τους λάτρεις του brunch, το πρωινό στο Mask δεν είναι μόνο η πολυτέλεια του Σαββατοκύριακου. Σερβίρεται καθημερινά 10:00-18:00 και έχει φανατικούς followers! Στo top 10 των πολλών επιλογών σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις φιγουράρουν μοναδικά προϊόντα, όπως το ελληνικό καλάθι, η αυθεντική λαδένια (pizza breakfast) και ο σιδηρόδρομος, με γλυκά και αλμυρά pancakes.

Αυτό είναι το Μask και ο ονειρικός κόσμος του πίσω από τις μάσκες. Γιατί είναι ωραίο να φοράς τη μάσκα σου και να νιώθεις τη δύναμη της μαγείας. Γιατί η μαγεία υπάρχει παντού. Ακολούθησέ την...

Mask bar-restaurant, Kαλαμιώτου 16-18, πλ. Αγίας Ειρήνης, Σύνταγμα, 210 3314676, 6987 454777

Chomolungma

Γευστικό ταξίδι στο Θιβέτ.

Chomolungma, όπως λέμε «κορυφή των Ιμαλαΐων». Βέβαια, για τους σοφούς Θιβετιανούς που έχουν μια καρμική σχέση με το βουνό τους αυτό σηματοδοτεί και την αρχή του σύμπαντος. Για όλους εμάς, πάλι, που δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουμε μέχρι τη «στέγη του κόσμου», φρόντισε ο σεφ Γιάννης Δημητρίου και μας πάει μέχρι εκεί νοητά, μέσω των γευστικών του προτάσεων, που είναι όλες εμπνευσμένες από τα δικά του ταξίδια στο Θιβέτ. Η χαρά, δε, όλων μας, Αθηναίων και εν γένει των εραστών της πόλης, που μπορούμε να γευτούμε εν είδει street food κουζίνες απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης γίνεται πραγματικότητα από ανθρώπους που τολμούν να διαφοροποιηθούν. Γι' αυτό, αν σας αρέσει να δοκιμάζετε νέες κουζίνες, αν έχετε αγαπήσει τις ασιατικές γεύσεις που φιλοξενούνται στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, τότε αυτή είναι μια ακόμα στάση που πρέπει να κάνετε σίγουρα. Μιλάμε για το πρώτο θιβετιανό street food της Αθήνας, με υλικά που μαρτυρούν τις επιρροές από Κίνα, Ινδία και Νεπάλ, δημιουργώντας συνταγές ξεχωριστού χαρακτήρα. Σε αυτό το πολύχρωμο και ζεστό στέκι δοκιμάστε ζυμαρένια momos, δηλαδή μπουκίτσες με γέμιση από ψιλοκομμένα λαχανικά, αν είστε vegetarian, διαφορετικά με κότοπουλο curry, ή χοιρινό με chutney mango, ή μοσχάρι με sweet chilli, και όλα αυτά μαγειρεμένα στον ατμό, σοτέ ή τηγανητά – η γεύση τους δεν υπάρχει. Επίσης, μη φύγετε αν δεν παραγγείλετε την πίτα των μοναχών. Όταν τη φάτε, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Δοκιμάστε σίγουρα τις ιδιαίτερες σαλάτες Tangtse και Tibetan, συνοδεία τσαγιού Ιμαλαΐων, για να ζήσετε όλη την εμπειρία.

Chomolungma, Καρύτση 10, 216 8006539, FB: Chomolungmagr, Instagram: @Chomolungmagr

Πέρα πολίτικη κουζίνα

Εδώ θα γευτείς το αυθεντικό κιουνεφέ αλλά και μια σειρά από παραδοσιακά πιάτα της Ανατολής.

Και μόνο στη σκέψη της Κωνσταντινούπολης ένας κόμπος ανεβαίνει στον λαιμό σου για τον πληθωρικό πολιτισμό που άφησε το στίγμα του στην Iστορία. Αυτός ο κόμπος λύνεται μόλις δοκιμάσεις τις γεύσεις της πολίτικης κουζίνας. Γεύσεις που δεν συγκρίνονται, δεν αντιγράφονται και παραμένουν αυθεντικές, παίρνοντας τον ρόλο του οδηγού στην παγκόσμια γαστρονομία. Στο Πέρα του Γιώργου και της Μαίρης, ανάμεσα σε αυτές τις γεύσεις, θα βρεις το αυθεντικό κιουνεφέ. Αυτό το ιδιαίτερο γλυκό με τη μακρά ιστορία, η οποία, έχοντας ως βάση το φύλλο, ξεκίνησε από τους Άραβες στη Συρία, στον Λίβανο και στην Παλαιστίνη, και πέρασε στους Τούρκους, οι οποίοι εφηύραν το κανταΐφι. Από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, το κιουνεφέ ακολούθησε μια πορεία στα βάθη της Ανατολής για να καταλήξει στη σημερινή του μορφή, όπου κανταΐφι, σιρόπι και τυρί συνδυάζονται αρμονικά. Στο Πέρα θα γευτείς την πιο ντελικάτη συνταγή που θα σε ταξιδέψει στην ιστορία του, αναδεικνύοντας όλη τη μαεστρία και τη γνώση που χρειάζονται γι' αυτό το σιροπιαστό γλυκό που δεν μοιάζει με τίποτε απ' όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Στον κατάλογο φιγουράρουν κι άλλες εξαιρετικές γεύσεις, όπως το πολίτικο προφιτερόλ, ενώ, πριν από τα γλυκά, θα δοκιμάσεις συνταγές που έρχονται από διάφορα σημεία της Ανατολής και αντιπροσωπεύουν την πολίτικη κουζίνα στην πιο νόστιμη αλλά και ελαφριά εκδοχή της. Το λαχματζούν και το κεμπάπ είναι από τις επιλογές που πρέπει να γευτείς, ενώ τα μπουρεκάκια και το πεϊνιρλί προσφέρονται σε διαφορετικές προτάσεις, με must-try την περίφημη εκδοχή με τα ανατολίτικα σουτζούκ και παστουρμά. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το Πέρα θα σου προσφέρει μια γευστική εμπειρία που έρχεται από το παρελθόν και γίνεται σήμα κατατεθέν ενός μοναδικού πολιτισμού.

Πέρα, Αιόλου 57, Αθήνα, 210 323 2368, FΒ: Pera