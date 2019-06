Folk.

Γαστρονομική εμπειρία που πρεσβεύει τη φιλοσοφία του ανοιχτού.

Είναι ορισμένα ονόματα που σημαδεύουν μια ολόκληρη έννοια και καταχωρίζονται στο μυαλό μας ως αντιπροσωπευτικά της φιλοσοφίας που πρεσβεύουν. Το Folk. θα μπορούσε να σημαίνει «ανοιχτό» κι αυτό είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του νέου χώρου που δημιουργήθηκε από τους Εβίτα Κουτσοπούλου και Αlex Canvin, με την προσθήκη της Ναταλίας Στρατήγη στο ισόγειο του Blend Hotel. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει την ευκολία πρόσβασης όλων, ενοίκων και μη, αφού το Folk. δεν μπορεί να μη σε εντυπωσιάσει, καλώντας σε στο εσωτερικό του με την πρώτη ματιά.

Κι όταν μιλάμε για εσωτερικό, η κλασική έννοια καταρρίπτεται, από τη στιγμή που οι περιμετρικές τζαμαρίες που ανοίγουν ενώνουν το μέσα με το έξω. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση τα κρεμαστά φυτά και τα ιδιαίτερα φωτιστικά δημιουργούν μια αίσθηση αίθριας κατασκευής όπου επικρατεί το σκανδιναβικό design. Τα ξύλινα έπιπλα και οι clean cut γραμμές φέρνουν την απλότητα στην πρώτη γραμμή της αισθητικής που ξεδιπλώνεται και στο μενού με πιάτα εμπνευσμένα από το ταξίδι του Alex στην Καλιφόρνια, όπου οι ταμπέλες δεν έχουν λόγο ύπαρξης και τα ποιοτικά υλικά συνδυάζονται δημιουργικά σε εξαιρετικές προτάσεις για brunch ή φαγητό.

Το «αρπαγμένο» χειροποίητο μπριός, η χειροποίητη ricotta με μαρμελάδα κυδώνι, φράουλα ή ντομάτα, όπως και το τηγανητό άγριο ρύζι με αυγό μάτι, μπρόκολο, ανοιξιάτικα μπιζέλια και φύλλα μουστάρδας, είναι κάποιες από τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσεις. Στο Folk παρασκευάζονται επί τόπου υλικά όπως το γιαούρτι, οι μαρμελάδες, οι πίκλες, το ψωμί μπριός και το naan, ενώ πολλά προϊόντα φτάνουν ολόφρεσκα από γειτονικούς εκλεκτούς προμηθευτές, όπως τα Καραμανλίδικα του Φάνη, απ' όπου το πρόβειο προσούτο, και το Elixir, που προμηθεύει τα πολύτιμα μπαχαρικά.

Ο καφές Taf αποτελεί επιλογή υψηλής ποιότητας και ακόμα και το νερό σερβίρεται αρωματισμένο με αγγούρι για να αποδείξει ότι η προσοχή στη λεπτομέρεια κάνει τεράστια διαφορά στην απόλαυση. Δίπλα στις γεύσεις θα βρεις μπίρες από εγχώριες μικροζυθοποιίες, κρασιά από τον ελληνικό αμπελώνα και κοκτέιλ που ολοκληρώνουν με τον πιο σωστό τρόπο τη γαστρονομική σου εμπειρία. Στο ιστορικό κτίριο όπου το 1841 άνοιξε το Γλυκισματοποιείον Παυλίδης βρίσκεται ένας χώρος που τιμά την ιστορία του, δημιουργώντας τη δική του αφήγηση.

Folk., Bύσσης 2, Μοναστηράκι, 210 3221219, www.blendhotel.gr, FB: folkathens, Instagram: folkathens

Gargaretta

Ένα μπιστρό που εμπνέεται από μια πανέμορφη αθηναϊκή συνοικία.

Υπάρχουν κάποιοι χώροι των οποίων το όνομα δεν είναι ένας απλός τίτλος αλλά μια ολόκληρη αναδρομή στην ιστορία κάποιου τόπου. Το Gargaretta πήρε το δικό του όνομα από τη Γαργαρέττα, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της Αθήνας που εξακολουθεί να διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Σε έναν τέτοιο χώρο, που αποπνέει την κουλτούρα μιας άλλης εποχής, το Gargaretta συστήνεται ως ένα all-day bistrot με προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.

O εξαιρετικός Gran Caffè Italiano συνδυάζεται με λαχταριστά cookies, financiers, cakes και μπέιγκελ ακόμα και σε take away, ενώ μια σειρά από προσεγμένες επιλογές για brunch περιλαμβάνεται στο μενού που έχουν επιμεληθεί οι Μανώλης Μαυριγιαννάκης και Μάριος Πιρπιρίδης, με head chef τον Άρη Πουλόπουλο.

Ιδιαίτερες γεύσεις θα συναντήσεις στα tapas, στα πιάτα αλλά και στα πλατό τυριών και αλλαντικών, που συνδυάζονται αρμονικά με τις εκλεκτές ετικέτες της λίστας κρασιών (προτάσεις της Αμάντας Κοντίνου) και τα signature cocktails, ενώ ιδιαίτερα είναι και τα γλυκά. Όλα τα υλικά που έρχονται από την περιοχή της Μεσογείου και συνδυάζονται στα ξεχωριστά πιάτα μπορείς να τα προμηθευτείς από το παντοπωλείο, μεταφέροντας ένα κομμάτι απόλαυσης στον χώρο σου. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική του χώρου που έχει σχεδιάσει η Έλενα Σταυροπούλου δημιουργεί δύο επίπεδα, ώστε να μπορείς να εξερευνήσεις τα τοπικά προϊόντα που προέρχονται από διάφορες γωνιές της Ελλάδας.

Η γυάλινη επιφάνεια που περιβάλλει το Gargaretta του δίνει άπλετο φυσικό φως, συνδέοντας το εσωτερικό με το αστικό τοπίο. Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ο ιδιαίτερος χώρος παραμένει ένα σημείο απόδρασης που θα σε μεταφέρει σε άλλες εποχές μέσα από μια εμπειρία που έχει γεύση, αρώματα και ατμόσφαιρα μεσογειακής παράδοσης.

Gargaretta, Ροβέρτου Γκάλλι 1, Ακρόπολη, 210 9228713, FB: gargaretta, Instagram: gargaretta

Point a

Μια ταράτσα που συνδυάζει γεύση, αισθητική και ιστορία.

Όσο κι αν η Αθήνα μοιάζει κάποιες φορές ανυπόφορη, υπάρχει ένα σημείο που χωρίς δεύτερη σκέψη σε συγκινεί για την αισθητική, την ιστορία και τη φιλοσοφία που αντιπροσωπεύει. Η θέα της Ακρόπολης, επιβλητική και ανυπέρβλητη, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Point a προνομιακό σημείο απόδρασης από την καθημερινότητα της πόλης. Τοποθετημένο στο roof garden του Herodion Hotel, προσφέρει όχι μόνο την πιο όμορφη εικόνα που μοιάζει με καρτ ποστάλ αλλά και ένα μενού που συνοδεύει τις μοναδικές στιγμές σε μία από τις πιο όμορφες ταράτσες της Αθήνας.

Οι Barflies δημιουργούν τη λίστα των φετινών Point a Signature Cocktails με αναφορές στα κορυφαία μπαρ του κόσμου, με αρώματα ελληνικών βοτάνων και εγχώριων αποσταγμάτων. Το Wine Spritz με μαστίχα, το Sexy Mule με ρακόμελο, το Herodion Cocktail με METAXA 12 αστέρων, το Unlikely Gimlet με τσίπουρο και το Meraki με ούζο είναι κάποιες από τις tailor-made προτάσεις που θα απολαύσεις, συνδυάζοντάς τες με τις εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές που επιμελούνται οι Μανώλης Μαυριγιαννάκης και Μάριος Πιρπιρίδης. Οι δύο σεφ υπογράφουν το Main Menu και το Tapas Bar Menu που θα σε ταξιδέψουν στις γειτονιές του κόσμου, κάνοντας στάσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και συνδυάζοντας υλικά και μεθόδους παρασκευής του Μεξικού, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιαπωνίας με το μανούρι Ελασσόνας, τον τόνο Αλοννήσου, το ζαμπόνι Νάξου και τη λούζα Μυκόνου.

Το αποτέλεσμα καταγράφεται στο τραγανό nigiri με λευκή μελιτζάνα Σαντορίνης και σκόνη ρυζιού, στα tapas θαλασσινών, στο λαβράκι ceviche με συριανό λουκούμι πιπερόριζας, στα ψωμάκια ατμού με καβουρμά Θράκης και τηγανητό αυγό αλλά και σε πολλές ακόμα αναπάντεχες γευστικές δημιουργίες. Το Point a αποτελεί μια συνολική fine drinking and dining εμπειρία που φωτίζεται από την αίγλη της Ακρόπολης σε μια ταράτσα που αναδεικνύει την πιο όμορφη πλευρά της Αθήνας.

Point a, Ροβέρτου Γκάλλι 4, Ακρόπολη, 210 9238991, acropolispoint.com, FB: acropolispoint, Instagram: pointarestaurant

Alficon

Το καλοκαίρι σερβίρεται δημιουργικά στον πεζόδρομο της Ηρώνδα.

Αν μια καλή ιδέα χρειάζεται μια επιτυχημένη συνταγή, τότε για να δείξεις κάτι εντελώς διαφορετικό χρειάζεσαι πολλές επιτυχημένες συνταγές, και μάλιστα εμπνευσμένες από διάφορα μέρη του κόσμου. Στο Alficon οι δύο σεφ Έλβι Δημήτρης Ζύμπας και Νίκος Βοργίας δημιουργούν πιάτα που αναφέρονται στην ελληνική παράδοση με επιρροές από τη σύγχρονη γαστρονομία, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό μενού που βασίζεται στις ποιοτικές πρώτες ύλες και στο ταλέντο των δύο δημιουργών. Και επειδή η γαστρονομία είναι μια υπόθεση που αλληλεπιδρά με τις εποχές, το μενού του Alficon συνεχώς ανανεώνεται για να προτείνει κάτι νέο, σφραγίζοντας με τον δικό του τρόπο τη γεύση στο κέντρο της Αθήνας. Οι καλοκαιρινές βραδιές θα σε οδηγήσουν στον πεζόδρομο της οδού Ηρώνδα, στο νεοκλασικό κτίριο που από μόνο του αποτελεί σημείο αναφοράς.

Εκεί θα βρεις τα τραπεζάκια του Alficon φωτισμένα και ανθισμένα να σε καλωσορίζουν σε μια γαστρονομική εμπειρία που τα έχει όλα: παναρισμένη φέτα σε λευκό και μαύρο σουσάμι με τζελ από μέλι, νουαζέτα από καρπούζι και πέτρες λαδιού αρωματισμένες με δενδρολίβανο και θυμάρι, γιαουρτοταβά με αρνίσια γλυκάδια, ψάρι ημέρας αχνιστό σε βελουτέ με πατάτα, πράσο και αρμυρίκια και ταρτάρ ψαριού, μαριναρισμένο σε βινεγκρέτ ούζου με κολοκυθάκι και αγγούρι. Αυτές είναι κάποιες από τις γεύσεις που πρέπει να δοκιμάσεις, ενώ για το κλείσιμο οι σεφ του Alficon ετοιμάζουν μια μους από τριαντάφυλλο με φιλέ αμύγδαλο και σορμπέ πικραμύγδαλο που θα σε δροσίσει και θα αλλάξει τη γεύση σου με τον πιο ισορροπημένο τρόπο.

Όσο για τους λάτρεις των κοκτέιλ, θα πρέπει να δοκιμάσουν τις χειροποίητες επιλογές με βάση τη γρανίτα, που προτείνει το Alficon. Η γρανίτα από ρούμι με σόδα καρπούζι και λάιμ, αλλά και το κλασικό τζιν τόνικ, φτιαγμένο με γρανίτα από τζιν και εσπούμα τόνικ, θα σε εκπλήξουν, ενώ τα συνοδευτικά τάπας, που ταιριάζουν απόλυτα με το ποτό σου, θα σε παρασύρουν στο Alficon τις καλοκαιρινές νύχτες σε μια συνολική εμπειρία, όπου φαγητό και ποτό συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Γιατί στο Alficon κάθε γεύση είναι ένα μικρό ταξίδι που σου μένει αξέχαστο και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά.

Alficon, Ηρώνδα 8, Παγκράτι, 216 9005059, FB: Alficon, Instagram: alficonathens

Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κακός Λύκος

Ένα παραμύθι με αληθινές γεύσεις!

Πόσες φορές έχεις φάει κοκκινιστό της μαμάς με μακαρόνια, πουρέ ή πατάτες; Και πόσες φορές αυτό το φαγητό σού έχει φέρει στο μυαλό την Κοκκινοσκουφίτσα; Μια φορά ήταν αρκετή για τους δημιουργούς αυτού του νέου γαστρονομικού σποτ που αυτοπροσδιορίζεται ως ελληνική τρατορία αλλά είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Στην Κοκκινοσκουφίτσα και τον Κακό Λύκο θα βρεις γεύσεις που θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς (ή μήπως της γιαγιάς του γνωστού παραμυθιού;). Θα νιώσεις ότι είσαι ξανά το πιτσιρίκι που περιμένει να στρωθεί το κυριακάτικο τραπέζι και θα κάνεις τους συνειρμούς του ενήλικα σε σχέση με τους συμβολισμούς των παιδικών ιστοριών.

Ο ξυλόφουρνος όπου ψήνεται το ζυμωτό ψωμί, το κλασικό κοκκινιστό που αχνίζει (και το οποίο όντως μπορείς να απολαύσεις με πουρέ, πατάτες ή μακαρόνια), το ριγανάτο κουνελάκι και κάθε είδους κυνήγι (ανάλογα με το τι θα πιάσει ο κυνηγός) που σε μεταφέρει στο δάσος του παραμυθιού αλλά και στην πραγματικότητα μιας γεύσης αυθεντικής, είναι κάποια από τα στοιχεία-αλληγορίες που θα σε ενθουσιάσουν στην Κοκκκινοσκουφίτσα και τον Κακό Λύκο. Η σύγχρονη αισθητική που καταγράφεται στον χώρο αλλά και στο σήμα του συνδυάζεται άψογα με την ιδέα της γάστρας που μπαίνει στο κέντρο του τραπεζιού για να τη μοιραστεί η οικογένεια ή η παρέα (αρκεί να κάνεις την παραγγελία σου από την προηγούμενη μέρα) σαν σε παλιά κυριακάτικη φωτογραφία.

Στη συνοδεία θα βρεις εξαιρετικές επιλογές από χύμα κρασί, τσίπουρο απλό και παλαιωμένο, καθώς και χειροποίητη ψημένη ρακή. Και όλα αυτά σε μια καταπράσινη αυλή με πέργκολα και ξύλινο φράχτη που θα σε κάνει να νιώσεις ότι η Κοκκινοσκουφίτσα μπορεί και να τρώει στο διπλανό τραπέζι, και μάλιστα κάνοντας αστεία με τον Κακό Λύκο...

Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κακός Λύκος, Προύσσης 13, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 2580908, FB: KokkinoskoufitsaTrattoria, Instagram: kokkinoskoufitsatrattoria

Beauty killed the Beast

Ένα καλοκαιρινό στέκι που δεν σκοτώνει, αλλά σώζει το θηρίο.

Η ομορφιά είναι υποκειμενική υπόθεση. Το ίδιο και το τι ορίζεται ως άγριο θηρίο. Γιατί κάποια θηρία κρύβουν μια δική τους, άγρια ομορφιά, που σε συναρπάζει. Το Beauty killed the Beast δίνει τη δική του απάντηση μέσα από έναν κατάλογο κοκτέιλ που αποτελεί το concept του φετινού καλοκαιριού. Μεταφέροντας το μοναδικό του περιβάλλον στα τραπεζάκια που έχουν στηθεί έξω, ανάμεσα σε πράσινα φυτά και φωτιστικά που δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, το Beauty killed the Beast μας καλεί σε βραδιές γεμάτες από τις δροσιστικές επιλογές του «extinct species», ενός μενού όπου κάθε κοκτέιλ έχει το όνομα κάποιου ζώου, και μάλιστα από εκείνα που απειλούνται με εξαφάνιση.

Το Groundhog, το Black Cockatoo ή το Pongo Βounce είναι το ίδιο εντυπωσιακά με τα πλάσματα που τους έχουν δώσει το όνομά τους. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει το βράδυ αλλά το πρωί, εδώ θα πιεις τον αρωματικό καφέ που θα σου δώσει ενέργεια για όλη την ημέρα και θα απολαύσεις δημιουργικά πιάτα brunch με υλικά που καταφθάνουν φρέσκα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η καλοκαιρινή version του Beauty killed the Beast είναι ένας all-day (και all night) προορισμός που έχει να προτείνει γεύσεις για κάθε περίσταση, από το lunch break μέχρι το βραδινό eat and drink. Γιατί κάποιες φορές beauty is the beast!

Beauty killed the Beast, Παραμυθίας 14, Κεραμεικός, 210 5240117, FB: Beauty Killed the Beast, Instagram: beauty_killed_the_beast_gr

Different Square

Δίνει και πάλι ζωή στην πλατεία Κοτζιά.

Αν μέχρι τώρα περνούσες από την πλατεία Κοτζιά χωρίς να δίνεις ιδιαίτερη σημασία στο πού βρίσκεσαι, πλέον η βόλτα σ' εκείνο το σημείο γίνεται προορισμός, αναδεικνύοντας και πάλι την Κοτζιά σε μία από τις πιο όμορφες πλατείες της Αθήνας, γιατί εκεί βρίσκεται το Different Square. Απέναντι ακριβώς από το παλιό δημαρχείο και εμπνευσμένο από το ύφος και την αρχιτεκτονική της πλατείας, το Different Square αποτελεί τη διαφορετική πρόταση που αναζητάς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ένα all-day στέκι που συνδυάζει το νεοκλασικό ύφος με τα industrial στοιχεία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό mix & match στους τρεις χώρους του. Το βιομηχανικό μπαρ και η εσωτερική σάλα με αναφορές βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής χωρίζονται από τη στοά του μεγάρου, ενώ τα τραπεζάκια πάνω στην πλατεία συνθέτουν μια ατμόσφαιρα πιο ρομαντική, που δημιουργεί καλοκαιρινή διάθεση με happy vibes!

Ακριβώς ανάμεσα στο Μοναστηράκι και την Ομόνοια, παράλληλα σε δύο από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, την Αθηνάς και την Αιόλου, το Different Square εδώ και έναν χρόνο αποτελεί το all-day café-restaurant που θα σου προτείνει την κατάλληλη επιλογή ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Από το πρωί ο αρωματικός specialty coffee Taf θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για το ξεκίνημα της ημέρας, ενώ τα ιδιαίτερα σνακ και τα προσεγμένα πιάτα θα δώσουν γεύση στο lunch break από τη δουλειά ή στο διάλειμμα από τη βόλτα σου. Η δροσερή σαλάτα με παντζάρι, λόλα μιξ, κατσικίσιο τυρί, καρύδια και ρόδι είναι μια υπέροχη ελαφριά επιλογή, ενώ το μπέργκερ που ετοιμάζεται από 100% μοσχαρίσιο χειροποίητο μπιφτέκι και συνοδεύεται από πατάτες country είναι από τις προτάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις.

Όσο για το μενού των ποτών, περιλαμβάνει signatures cocktails, όπως το φρουτένιο Sensation Red, TIKI συνταγές, όπως το εξωτικό Dark Sparrow, αλλά και mocktails και slushies με διάφορες επιλογές σε γεύσεις και χρώματα, όπως μάνγκο, λεμόνι, μέντα και αρωματικό tonic. Το after office drink γίνεται καθημερινή συνήθεια στο Different Square και συνοδεύεται από bar snacks, όπως τα εξαιρετικά πλατό τυριών και αλλαντικών, τα mini burgers ή τα στικ μοτσαρέλα με μέλι και θυμάρι. Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό στο κέντρο, η απόλαυση σε περιμένει στην πλατεία Κοτζιά (ή έρχεται στον χώρο σου με ένα τηλέφωνο!).

Different Square, Κρατίνου 7, πλ. Κοτζιά, 210 3230886, FB: differentsquarekotzia, Instagram: differentsquare

Mamacita

Μια πραγματικά πεντανόστιμη καλοκαιρινή φιέστα!

Περπατώντας στο πιο κεντρικό και έθνικ σημείο της Πλάκας, στην οδό Απόλλωνος, θα συναντήσεις το Mamacita. Αν δεν το ξέρεις ήδη, ήρθε η ώρα να το γνωρίσεις! Λίγα μόλις βήματα μακριά από την πλατεία Συντάγματος, το Mamacita σου χαρίζει απλόχερα το πολύχρωμο, ethnic vibe του και σε μεταφέρει με μαγικό τρόπο σε μια πληθωρική μεξικάνικη φιέστα: λάτιν μουσικές, κανάτες με παγωμένη μαργαρίτα και σανγκρία, μοναδικά κοκτέιλ συνοδευόμενα από λαχταριστές, παραδοσιακές μεξικάνικες γεύσεις, σε περιμένουν για να σε ταξιδέψουν μέχρι την πανέμορφη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Εκεί όπου η απλότητα γίνεται αυθεντική έκφραση της καθημερινής ζωής και οι λάτιν ήχοι είναι αρκετοί για να ξεσηκώσουν μια αυτοσχέδια και αυθόρμητη γιορτή. Κάκτοι και τοιχογραφίες από την παραδοσιακή γιορτή Dίa de los Muertos του Μεξικού, led φωτισμοί που χαρίζουν στον χώρο την απαραίτητη ατμόσφαιρα για τις βραδινές ώρες, λάτιν μουσική και ένα μοναδικό κλίμα, φιλόξενο, παρεΐστικο και γεμάτο κέφι, στήνουν το κατάλληλο σκηνικό που σε προσκαλεί να απολαύσεις τα δροσερά κοκτέιλ και το απίθανο φαγητό του Mamacita.

Και μιλάμε για πραγματικά απίθανο φαγητό! Καθημερινά σου ετοιμάζουν υπέροχα πιάτα που θα σε ταξιδέψουν μέχρι το Ακαπούλκο, την Τιχουάνα ή τη Γουαδαλαχάρα: Chilli con Carne, chorizo, barbacoa µέσα σε tacos, nachos, tortillas, quesadillas, fajitas, µεξικάνικες σαλάτες και ορεκτικά είναι μερικές από τις γευστικές προτάσεις που θα σε ξετρελάνουν! Το Mamacita σερβίρει εντυπωσιακά πιάτα, τόσο σε γεύση όσο και σε εμφάνιση, που έχουν γίνει ήδη τα αγαπημένα πολλών Αθηναίων και περαστικών της πόλης, καθώς συμπληρώνουν ιδανικά έναν χώρο που συνδυάζει αρμονικά τη σύγχρονη και την παραδοσιακή μεξικάνικη κουλτούρα.

Ένας έθνικ παράδεισος του κέντρου που ξεχωρίζει για τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του σε προσκαλεί καθημερινά να τον ανακαλύψεις, από το πρωί για brunch και μεσημεριανό μέχρι αργά το βράδυ για βραδινό φαγητό και δροσερό ποτό. Και επειδή η μεξικάνικη κουλτούρα απαιτεί οι φίλοι να μοιράζονται τα πάντα, στο Mamacita θα βρεις απολαυστικές και δροσιστικές κανάτες με παγωμένη μαργαρίτα και σανγκρία για να μοιραστείς με την παρέα σου!

Mamacita, Απόλλωνος 9Β, Πλάκα, 210 3210240, FB: Mamacita - Taquerίa y Coctelerίa, Instagram: @mamacita.athens

Νικόλας

Μια καλοκαιρινή αυλή γεμάτη γεύσεις.

Κάποια ονόματα που ακούγονται συνηθισμένα σε ξεγελάνε, γιατί κρύβουν μια ξεχωριστή προσωπικότητα που σε εντυπωσιάζει από την πρώτη κιόλας γνωριμία. Ο Νικόλας είναι μια τέτοια ιδιαίτερη προσωπικότητα που θα συναντήσεις στη γαστρονομική σου αναζήτηση και θα σε κάνει να κολλήσεις. Η κατηγορία «μεζές» αποκτά μια άλλη διάσταση, αφού οι αναφορές στην ελληνική παράδοση γίνονται αφορμή για fusion πιάτα με στοιχεία από τη διεθνή κουζίνα που κάνουν τη διαφορά. Τα ολόφρεσκα υλικά και ο συνδυασμός γης και θάλασσας συνθέτουν ένα μενού που έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς με γεύση που δεν μπορείς να τη φανταστείς...

Στoν νέο καλοκαιρινό κατάλογο ξεχωρίζουν τα κλασικά κεφτεδάκια, η σεφταλιά και η παραδοσιακή κυπριακή τηγανιά ως επιλογές που σίγουρα θα βρεθούν στο τραπέζι σου, ενώ στις ιδιαίτερες γεύσεις ξεχωρίζει το κριθαρότο θαλασσινών με χταπόδι, γαρίδες, μύδια και καλαμάρι που φτιάχνεται με μπισκ, αλλά και το φιλέτο σολομού με κέικ πατάτας, σπαράγγια και φιμέ σολομού. Για δροσερή συνοδεία είναι ιδανική η πράσινη σαλάτα με σπανάκι, μαρούλι και μήλο, που απογειώνεται με τη βινεγκρέτ μουστάρδας με μπαλσάμικο και κονιάκ. Όσο για το ποτό που θα συνοδεύσει τις καλοκαιρινές στιγμές στον Νικόλα, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στο εξαιρετικό χύμα κρασί, το πραδοσιακό τσίπουρο ή την αυθεντική κρητική ρακή.

Η αυλή του Νικόλα με τα ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, τα λουλούδια και τα καταπράσινα φυτά είναι ιδανικός προορισμός απόδρασης από το κέντρο της Αθήνας αλλά και από τους ρυθμούς της πόλης, αφού θα σε μεταφέρει σε μια ατμόσφαιρα όπου το μεράκι και η ελληνική φιλοξενία συναντούν τη σύγχρονη διεθνή κουζίνα.

Νικόλας, Θεμιστοκλέους 6, Χαλάνδρι, 210 6839337, FB: Nikolas.halandri, Instagram: nikolas.halandri