Italus

Μια ιστορία steet food για βασιλιάδες.

Δεν ξέρω αν ο Ίταλος, ο Έλληνας βασιλιάς της Σικελίας που έδωσε το όνομά του στην Ιταλία έτρωγε καλά, πάντως στο μαγαζί που φέρει το όνομά του είναι σίγουρο πως θα φας βασιλικά! Το Italus εδώ και περίπου δύο χρόνια σού προσφέρει μια γαστρονομική εκδοχή του street food, εμπνευσμένη από τη γειτονική χώρα, μέσα από ένα μενού που επιμελείται ο food blogger Cool Artisan ή, αλλιώς, Γαβριήλ Νικολαΐδης. Οι ιδέες, φρέσκες όσο και τα υλικά, συνδυάζονται με την εμπειρία του, δημιουργώντας μια σειρά από αναπάντεχες προτάσεις.

Στο νέο μενού του Italus θα βρεις το Ρulled Βeef Βurger, βασισμένο στο αργομαγειρεμένο κρέας και στην κουζίνα των νότιων Πολιτειών των ΗΠΑ, αλλά και το Beyond Burger, ένα 100% plant based μπιφτέκι που θα διχάσει αλλά και θα ενώσει vegan και κρεατοφάγους κάτω από την ίδια... γεύση. Άλλωστε, οι υγιεινές εκπλήξεις της γαστρονομίας παίρνουν μορφή με τα νέα gluten free χειροποίητα ψωμάκια σε δύο λαχταριστές και υγιεινές εκδοχές, με χούμους και ψητά λαχανικά ή με φιλέτο κοτόπουλο και vegan μοτσαρέλα, ενώ οι δροσερές σαλάτες με φρέσκα λαχανικά, όπως οι superfood, και citrus αποτελούν από μόνες τους εξαιρετικό γεύμα. Φυσικά, στις σταθερές επιλογές παραμένει ο καφές, που σερβίρεται στη λαχταριστή choco cup, η οποία πλέον προσφέρεται και σε γεύση ruby σοκολάτας, ενώ οι συνταγές των αυγών έχουν καθιερώσει το Italus ως καθημερινό brunch προορισμό (η Croque Madame Italus έχει παίξει τον δικό της καταλυτικό ρόλο).

Και επειδή στις ρίζες του Ιταλού βρίσκεται το ποιοτικό γλυκό, το cannoli στην πιο αυθεντική του μορφή σε περιμένει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (ή της νύχτας). Άλλωστε, από το απόγευμα και μετά μπορείς να απολαύσεις το κλασικό aperitivo ή κάποιο από τα νέα κοκτέιλ που οδηγούν τις κλασικές συνταγές ένα βήμα πιο πέρα. Το Italus γίνεται η στάση που θα ανεβάσεις στο επόμενο instastory σου!

Ιtalus, Ελευθερίου Βενιζέλου 104, Καλλιθέα, 210 9512341, www.italus.gr, FB: ItalusKingMythPlace, Instagram: italus_kingmythplace

The Big Bad Wolf

O λύκος που οδηγεί το street food.

Ο κακός λύκος, αυτός ο αδικημένος ήρωας των παιδικών παραμυθιών, επιτέλους αποκαθίσταται στα μάτια της ενήλικης ζωής μας και βρίσκει τη θέση που του αρμόζει στη γαστρονομική αναζήτηση του street food. O Big Bad Wolf δεν είναι ένα σημείο γρήγορου φαγητού. Είναι επτά σημεία απόλαυσης με γεύσεις που βασίζονται στην ποιότητα των πρώτων υλών που επιλέγονται προσεκτικά από πιστοποιημένους προμηθευτές και συνδυάζονται με φαντασία και έμπνευση για να δημιουργήσουν τις γευστικές συνταγές του «Λύκου».

Το σουβλάκι και το μπέργκερ γίνονται leaders σε ένα εμπνευσμένο μενού που έχει απ' όλα, για όλους! Εκτός από τα κλασικά τυλιχτά, εδώ μπορείς να απολαύσεις τη μοναδική πίτα pitapot σε επτά διαφορετικούς συνδυασμούς, καθώς και τα περίφημα club sandwiches που θα σε ενθουσιάσουν. Όσο για τα μπέργκερ, οι επιλογές είναι πολλές και όλες βασίζονται στο αφράτο ψωμί, τα καλοψημένα μπιφτέκια και τις premium σος που τα συνοδεύουν.

Το Summer Delight είναι το entry του καλοκαιριού, ενώ στον νέο κατάλογο θα βρεις μια σειρά από vegan πιάτα με την αυθεντική remoulade σος που απαντούν σε έναν νέο τρόπο ζωής αλλά και γαστρονομικής εμπειρίας. Η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και η φιλική εξυπηρέτηση είναι εκείνα τα στοιχεία που θα διαπιστώσεις από την πρώτη στιγμή και θα καταλάβεις πώς ο Big Bad Wolf μέσα σε λίγα χρόνια έγινε συνώνυμο του γρήγορου φαγητού και συνεχώς αναπτύσσεται, φέρνοντας μια νέα κουλτούρα στον χώρο.

Το τηλεφωνικό κέντρο σού δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις απ' όπου κι αν βρίσκεσαι, ενώ το online σύστημα delivery σου προσφέρει 10% έκπτωση με κάθε παραγγελία σου. Αν, πάλι, βρεθείς σε κάποιο Big Bad Wolf, μπορείς να απολαύσεις τη γεύση που επιθυμείς σε έναν πεντακάθαρο χώρο που ορίζει το σύγχρονο ψητοπωλείο. Τα 240 άτομα που αποτελούν την ομάδα του «Λύκου» είναι εκεί για να σε κάνουν να νιώσεις τη φιλοξενία και τη φροντίδα που κρύβεται πίσω από κάθε λεπτομέρεια. Ο Μεγάλος Κακός Λύκος κάνει βόλτες σε όλη την Αθήνα και χτίζει μια άλλη φήμη που δεν σχετίζεται με τα παραμύθια αλλά με τις παραμυθένιες γεύσεις.

The Big Bad Wolf, Αθήνα, Μελίσσια, Νέα Σμύρνη, Χολαργός, Παγκράτι, Καλλιθέα, Πειραιάς, Τηλ. κέντρο 211 100 100 1, www.tbbw.gr, FB: tbbw.gr, Ιnstagram: tbbw.gr

To Kreas

Έχει και το όνομα και τη χάρη στις εκλεκτές γεύσεις.

Αν το όνομα λέει κάτι για το ποιος είσαι, τότε το Κreas έχει επιλέξει την πιο κατάλληλη ονομασία για να περιγράψει μια μικρή Μέκκα αφιερωμένη στην πιο εκλεκτή εκδοχή της πρώτης ύλης που όλοι αγαπάμε. Γιατί το κρέας μπορεί να υπάρχει στην καθημερινή μας διατροφή, αλλά αυτό που θα γευτείς στο στέκι των Πετραλώνων δεν έχει καμία σχέση με όσα έχεις συνηθίσει μέχρι σήμερα. Οι ιδιαίτερες κοπές, η εξαιρετική ποιότητα κρεάτων και ο φούρνος Josper, στον οποίο οφείλεται ένα μεγάλο κομμάτι της εκλεκτής γεύσης, είναι τα βασικά στοιχεία που δημιουργούν πιάτα που θα λατρέψεις.

T-Bone, πικάνια black angus, tomahawk, New York steak, chuck flap αλλά και μοσχαράκι ραγού ή χοιρινό κότσι για δύο είναι κάποιες από τις must επιλογές, ενώ οι πιο «ψαγμένοι» δεν πρέπει να αφήσουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ταρτάρ 31 ημερών ωρίμανσης που σερβίρεται με τζίντζερ, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρόκα και flakes παρμεζάνας. Όποιο κρέας κι αν επιλέξεις, θα το συνοδεύσεις με κάποιο από τα προσεγμένα ορεκτικά ή τις δροσιστικές σαλάτες (must είναι η επιλογή με κουλούρι Θεσσαλονίκης) κι αν είσαι τυχερός θα πέσεις σε μέρα με εξαιρετικό κρέας από αγριογούρουνο ή μαύρο χοίρο, ανάλογα την εποχή.

Σε έναν χώρο που αποθεώνει την απόλαυση του κρέατος, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια του πιάτου, θα νιώσεις την άνεση και την οικειότητα που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Το καλοκαίρι η υπέροχη ταράτσα της μονοκατοικίας που φιλοξενεί τo Kreas θα σε μεταφέρει μακριά από τους δρόμους της Αθήνας (στην κυριολεξία), δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για μια γαστρονομική εμπειρία που θα σε κάνει φανατικό οπαδό!

To Kreas, Δημοφώντος 96, Άνω Πετράλωνα, 210 3247028, FB: tokreasmeatspirits

KGrill στη Βούλα

Περήφανος υποστηρικτής των κρεατοφάγων (και όχι μόνο).

Όταν σε ρωτάνε «ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;» και το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό είναι ένα καλοψημένο κρέας, τότε ανήκεις στην κατηγορία του κρεατοφάγου και μπορείς να είσαι περήφανος γι' αυτό! Το ίδιο περήφανα σε υποδέχεται το KGrill Βούλας σε έναν χώρο αφιερωμένο σε κάθε είδος κρέατος, από τα πιο κλασικά μέχρι τα πιο ιδιαίτερα, που όμως γίνονται γρήγορα κλασική επιλογή.

Με τη σφραγίδα του Ομίλου Καστελόριζο να εγγυάται τη γαστρονομική εμπειρία, το KGrill Βούλας ψήνει στα κάρβουνα παραδοσιακό σουβλάκι σε καλαμάκι ή πίτα, ζουμερό κοτόπουλο, νόστιµο κεµπάπ, χωριάτικο λουκάνικο και χοιρινά µπριζολάκια που επιβεβαιώνουν τον όρο «κρεατοφαγείο». Εξάλλου, η μεγάλη σειρά κρεατικών δεν σταματά εκεί, αφού η εκλεκτή πικάνια είναι από τα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις, όπως άλλωστε και τα μοσχομυριστά μοσχαρίσια μπιφτέκια με αυγά μάτια, το λαχταριστό γιαουρτλού κεμπάπ και η λεμονοριγανάτη τηγανιά κοτόπουλου. Κι επειδή το φαγητό δεν πρέπει να μας διχάζει αλλά να μας ενώνει, στο KGril Βούλας θα βρεις εμπνευσμένες επιλογές vegetarian πιάτων που θα σε κάνουν να νιώσεις τη φρεσκάδα της ελληνικής φύσης. Οι δροσερές σαλάτες είναι must συνοδευτικά, αναδεικνύοντας τον άψογο συνδυασμό των υλικών.

Η ποιότητα των πρώτων υλών και η δεξιοτεχνία στο ψήσιμο φιλοξενούνται σε έναν φωτεινό χώρο με έντονο το φυσικό στοιχείο, όπου κάθε λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά στη γαστρονομική απόλαυση. Τα παιδικά καθίσματα που είναι διαθέσιμα και τα τραπέζια πάνω στην πλατεία της Βούλας δημιουργούν ένα απολύτως family friendly περιβάλλον, για κάθε στιγμή της ημέρας. Το όνομα του KGrill Βούλας απαντά στην ερώτηση «ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό;».

KGrill, Βασιλέως Παύλου 78, Βούλα, 210 8994040, kgrillvoula.gr, FB: kgrillvoula, Instagram: kgrillvoula

Balcony

H αστική Αθήνα του παρελθόντος συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία.

Το μπαλκόνι στην παλιά αστική Αθήνα ήταν σημείο επικοινωνίας με τον διπλανό, τον περαστικό ή τον γείτονα από απέναντι. To Balcony, που στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 19ου αιώνα, φέρει αυτό το χαρακτηριστικό, ενώ παραμένει ένα σημείο συνάντησης οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σε έναν χώρο ανακαινισμένο και ιδιαίτερα προσεγμένο στην παραμικρή λεπτομέρεια. Στο μενού του θα συναντήσεις παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής κουζίνας εκτελεσμένες με έναν τρόπο δημιουργικό, που βασίζεται στη σύγχρονη γαστρονομία.

Ο σεφ Γιώργος Ιωάννου ετοιμάζει τις νέες προτάσεις που μπορείς να απολαύσεις σε έναν υπέροχο εξωτερικό χώρο ο οποίος σε ταξιδεύει στο παρελθόν με τον πιο μοντέρνο τρόπο. Το φρικασέ θαλασσινών με κρέμα αυγολέμονου, η τσιπούρα με ντολμά λαχανικών, πουρέ αγκινάρας και τζελ λεμονιού και ο μπακαλιάρος με αλμυρίκι, πουρέ παντζαριού, ταραμά από καπνιστό χέλι και αφρό μοσχολέμονου είναι από τα πιάτα που θα σε ενθουσιάσουν και τα οποία θα συνοδεύσεις με κάποια από τις επιλεγμένες ετικέτες κρασιού του ελληνικού αμπελώνα ή τις ελληνικές μπίρες που παράγονται από μικροζυθοποιίες της χώρας. Στο φινάλε του γεύματος επιβάλλεται η αποδομημένη πάβλοβα με μαρέγκα, κρέμα λευκής σοκολάτας, γιαούρτι και σορμπέ αγριοκέρασο ή ένα εκμέκ ραβανί με κρέμα μαστίχας, σαντιγί βανίλιας, τραγανό φαγόπυρο και σορμπέ μανταρίνι.

Οι ελληνικές πρώτες ύλες, που καταφθάνουν φρέσκες στο Balcony, συνθέτοντας ένα μενού που συνεχώς αλλάζει, ανάλογα την εποχή, και η παράδοση, που αποτελεί πηγή έμπνευσης, δημιουργούν έναν χώρο που σε μεταφέρει στην παλιά αστική Αθήνα, προσφέροντας την αυθεντική φιλοξενία εκείνης της εποχής.

Balcony, Βεΐκου 1, 211 4118437, balconyathens.com, FB: balconyathens

Neuf

To καινούργιο είναι καθημερινή πρόταση.

Το Νeuf δεν είναι πια καινούργιο. Γιατί όταν ένα μαγαζί γίνεται στέκι και σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν στο κέντρο της Αθήνας μια πινελιά ευρωπαϊκή, αλλά με έντονη τη δροσιά της Μεσογείου, τότε δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το σημείο ακόμα προσπαθεί να πείσει για την αισθητική και τη διαφορετικότητά του. Το Neuf μας έχει πείσει εδώ και καιρό. Το πραγματικό μυστικό του all day bistro bar με αυτό το όνομα, όμως, είναι πως κάθε τόσο έχει να προτείνει κάτι καινούργιο που θα σε ενθουσιάσει.

Για το καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε επιβάλλεται να δοκιμάσεις τους νέους παγωμένους καφέδες με λίγο αλκοόλ σε απρόβλεπτους συνδυασμούς: Campari, Βaileys και σαντιγί, ουίσκι με σπιτικό σιρόπι μελιού και espresso σε κολονάτο ποτήρι ή μαύρο ρούμι με σπιτικό σιρόπι ανανά, γάλα και μια φέτα ανανά γαρνίρισμα! Οι λάτρεις της μπίρας, εκτός από τις ιδιαίτερες ετικέτες του μενού, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουν τη νέα draft μπίρα Hofbrau σε lager και Weiss, την οποία παρουσιάζει υπερήφανα το Neuf ως αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην περιοχή.

Θα τη συνοδεύσουν με λουκάνικο αυθεντικής βαυαρικής συνταγής –από την ίδια τη ΗΑ– αλλά και με μια σειρά από κοσμοπολίτικα πιάτα. Καθημερινά θα βρεις ωραία μπέργκερ και πεντανόστιμα μικρά πιάτα με φτερούγες κοτόπουλου ή chicken lollipops (κρεατικά, πουλερικά και αυγά από τη Φάρμα Μπράλου) δίπλα στη θεϊκή κις λορέν ή στο ρατατούιγ, αλλά και στα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα ημέρας. Όσο για τα καλοκαιρινά βράδια, τα premium cocktails επιβάλλονται στον εξωτερικό χώρο του Neuf με τα boho στοιχεία και την κουνιστή πολυθρόνα. Mια πρόταση γεύσης, χαλάρωσης και διασκέδασης που έχει πάντα κάτι νέο να προσφέρει.

Neuf, Αρχελάου 9, Παγκράτι, 210 7223724, FB: bistrobarneuf, Instagram: neuf_bistrobar

BarBara Que

Η αυθεντική γεύση που δεν καρυκεύεται.

Αν σε κάποιες κουζίνες τα μυρωδικά είναι απαραίτητo συμπλήρωμα γεύσης, στην κουζίνα του BarΒara Que τα μυρωδικά δεν έχουν καμία θέση, γιατί η πρώτη ύλη είναι τέτοια που πρέπει να την απολαμβάνεις «απείραχτη», για να σου προσφέρει την πλούσια νοστιμιά της. Το μοσχάρι Black Angus, που θεωρείται (και όχι αδίκως) το καλύτερο στον κόσμο, γίνεται το βασικό συστατικό που δημιουργεί διαφορετικά μπέργκερ αλλά και steaks για τους λάτρεις της ξεχωριστής του γεύσης. Κι όταν μιλάμε για γεύση, στο BarΒara Que εννοούμε ό,τι καλύτερο μπορεί να σου δώσει το εξαιρετικό κρέας που εισάγεται από την Αμερική και την Αυστραλία, και μάλιστα από φάρμες με ζώα ελευθέρας βοσκής που μεγαλώνουν με αγνές τροφές.

Το αποτέλεσμα είναι πιάτα από κοπές πικάνια, rib eye, tagliata, ribroast, strip loin και tomahawk αλλά και μπέργκερ με πλούσια «κρεατένια» γεύση από το μπιφτέκι που ψήνεται χωρίς κανένα πρόσθετο στη γεύση του. Εκτός από τα κλασικά πιάτα, για τα οποία επιστρέφεις στο Barbara Que, οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν το Old Boy με μαγιονέζα Wasabi, κινέζικο μανιτάρι, ντομάτα, φέτα μπέικον, chutney mango και τσένταρ παλαιωμένο με ουίσκι, καθώς και το Sweet Love με ρόκα, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, Philadelphia και sweet chili sauce. Οι φρέσκες πατάτες και οι χειροποίητες σος συνοδεύουν κάθε επιλογή σου.

Όσο για τον χώρο, το ψηλό ταβάνι και οι τζαμαρίες που ανοίγουν δημιουργούν ένα ευχάριστο μπέρδεμα ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, αφού, όπου και να καθίσεις, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια αγαπημένη αυλή. Τα εκλεκτά κρασιά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και σε ποτήρι και τα κοκτέιλ που σε περιμένουν στην μπάρα του BarΒara Que ολοκληρώνουν τη γευστική σου εμπειρία. Μια εμπειρία που αποδεικνύει ότι η αυθεντικότητα δεν χρειάζεται καρυκεύματα.

BarBara Que, Εθνικής Αντιστάσεως 27, Βριλήσσια, 213 0349058, FB: BarBara Que, Instagram: Barbara_que_

Στης Έλλης

Ελληνική φιλοξενία σε μια αυλή με γεύσεις.

Αν έπρεπε να αποτυπώσεις με κάποιον τρόπο την ελληνική φιλοξενία, μπορεί και να ζωγράφιζες ένα ζευγάρι που ανοίγει την αυλή του και ετοιμάζει για τους καλεσμένους του ό,τι πιο νόστιμο μπορεί να δημιουργήσει στην κουζίνα του. Αυτό το ζευγάρι είναι η Έλλη και ο Χρήστος και η αυλή είναι ο υπέροχος κήπος της Έλλης. Με μια ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του '60, το εστιατόριο της Αγίας Παρασκευής μένει πιστό στην παράδοση της αυθεντικής φιλοξενίας, με τη δεύτερη και τρίτη γενιά να προσφέρει με την ίδια αγάπη πιάτα της ελληνικής κουζίνας μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Αυτή η ματιά εξακολουθεί να δίνει βάση στην υψηλή ποιότητα των υλικών αλλά και στη χειροποίητη φροντίδα που κρύβεται πίσω από κάθε πιάτο. Με πρώτες ύλες που προέρχονται από το οικογενειακό μποστάνι, οι άνθρωποι της «Έλλης» θα μοιραστούν μαζί σου όχι μόνο τις εξαιρετικές γεύσεις αλλά και έναν ολάνθιστο κήπο που θα σε παρασύρει μακριά από την πραγματικότητα της Αθήνας. Το λευκό χαλίκι και τα νερά του μικρού καταρράκτη θα σου μεταδώσουν τη χαλαρότητα και την ηρεμία της φύσης, ενώ οι γεύσεις από τα ορεκτικά και τις σαλάτες μέχρι τα ψητά ή τα μαγειρευτά πιάτα ημέρας θα σε κάνουν να θυμηθείς την ουσία της ελληνικής παράδοσης. Μια ουσία που παραμένει εξόχως υγιεινή, αφού όλες οι συνταγές δίνουν βάση στα θρεπτικά συστατικά αλλά και στην απόλαυση, θυμίζοντας το κυριακάτικο τραπέζι της ελληνικής οικογένειας.

Ιδανικό για οποιαδήποτε εκδήλωση ή business lunch στον κλειστό ή ανοιχτό του χώρο, το εστιατόριο «Στης Έλλης» έχει κάτι από τον ρομαντισμό της παλιάς εποχής μαζί με τη σύγχρονη άποψη πάνω στο ποιοτικό φαγητό.

Στης Έλλης, Aγίας Τριάδoς 57, Αγία Παρασκευή, 210 6082005, stisellis.gr, FB: stisellis

Café Boheme

Η μποέμικη αισθητική συναντά τη δημιουργική κουζίνα.

Όταν σκέφτεσαι πού θα πας και αυθόρμητα σου έρχεται στο μυαλό ένα συγκεκριμένο μέρος, τότε μπορείς να είσαι χαρούμενος, γιατί ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που έχουν το δικό τους στέκι. Το Café Boheme είναι ακριβώς αυτό, το στέκι του κέντρου όπου διαφορετικές παρέες ανθρώπων συναντιούνται σε διπλανά τραπέζια, απολαμβάνοντας τις εξαιρετικές γεύσεις αλλά και την μποέμικη ατμόσφαιρα του γνωστού κολωνακιώτικου spot. Μέσα σε ένα κλασικό περιβάλλον που θυμίζει αριστοκρατική Αθήνα ο σεφ Άλκης Κάρο παρουσιάζει ένα μενού βασισμένο στις μεσογειακές συνταγές αλλά και στα ολόφρεσκα υλικά που καταφθάνουν καθημερινά στο Boheme για να δημιουργήσουν μοναδικά πιάτα.

Η περίφημη τραγανή πίτσα, και μάλιστα στην εκδοχή boheme, με φύλλα από ρόκα και σπανάκι, φλοίδες παρμεζάνας και ντοματίνια, είναι από τις must try επιλογές, ενώ το ριζότο σπανάκι με κατσικίσιο τυρί και καβουρδισμένο κουκουνάρι είναι ιδανικό για ένα ελαφρύ lunch break. Άλλωστε, οι γεύσεις στο Café Boheme διαδέχονται η μία την άλλη μέχρι το βράδυ, με το λαβράκι σοτέ, τον ψητό σολομό και τα ζουμερά φιλέτα rib eye ή πικάνια να φιγουράρουν σε δημιουργικές συνθέσεις που ταιριάζουν με την elegant αισθητική του χώρου.

Καθημερινά τα πιάτα ημέρας είναι μια γευστική έκπληξη, χωρίς να λείπουν οι επιλογές σε λαδερά ή όσπρια με τη ματιά της δημιουργικής κουζίνας. Οι επιλεγμένες ετικέτες κρασιών συνοδεύουν ιδανικά τις γεύσεις, ενώ το βράδυ τα κοκτέιλ παίρνουν τη δική τους θέση στη μεγάλη μπάρα του Café Boheme και οι DJs στα decks αποδεικνύουν ότι εδώ η λέξη «διασκέδαση» βρίσκει την αυθεντική της εκδοχή.

Café Boheme, Ομήρου 36, Κολωνάκι, 210 3608018, FB: CafeBohemeAthens



Collage

Μια πρόταση γαστρονομίας που δημιουργεί τη δική της τέχνη.

Όταν μιλάμε για την τέχνη του collage, δύο πράγματα μας έρχονται στο μυαλό. Οι διαφορετικές τεχνοτροπίες που συνδέονται σε έναν καμβά ή οι διαφορετικές στιγμές απόλαυσης που συνδυάζονται στο ίδιο σημείο στο κέντρο της Αθήνας. Το Collage είναι εκείνο το στέκι από το οποίο θα περάσεις για τον καφέ και το πρωινό σου ή θα σταματήσεις για ένα lunch break με παγωμένη μπίρα, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια σαλάτα, ένα από τα ζουμερά μπέργκερ, την τραγανή πίτσα ή ένα εξαιρετικό πιάτο ριζότο. Κυρίως, όμως, είναι εκείνο το σημείο που το βράδυ θα σου προσφέρει, μέσα από ένα εστιατορικό μενού, μια γαστρονομική απόλαυση εμπνευσμένη από την περιοχή της Μεσογείου.

Ο σεφ Σπύρος Μαραβέλιας, που έχει τη συνολική επιμέλεια των γεύσεων, παρουσιάζει προτάσεις όπου τα φρέσκα υλικά συνδυάζονται με τη δημιουργική μαγειρική για να προσφέρουν εξαιρετικά πιάτα. Τα dumplings με αρωματικά βότανα και χώμα ελιάς είναι μια ενδεικτική εισαγωγή στις γεύσεις που ακολουθούν, ενώ η σαλάτα με τατάκι σολομού, τραγανά λαχανικά και σάλτσα εσπεριδοειδών συνοδεύει εξαιρετικά το γεύμα σου. Τα μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ με χειροποίητο νιόκι πατάτας, τραγανό φύλλο και αφρό πατάτας με τρούφα ή ο φρέσκος τόνος με υφές παντζαριού είναι κάποιες από τις επιλογές του νέου μενού που αποδεικνύουν ότι το Collage φέρνει μια εξαιρετική πρόταση γαστρονομίας στον πεζόδρομο δίπλα στην ιστορική εκκλησία της Καπνικαρέας.

Για το κλείσιμο, ο σεφ παρουσιάζει ένα γλυκό από εύπλαστη σοκολάτα Valrhona με σάλτσα από βατόμουρο και φρούτα του δάσους, συνδυασμένη με χειροποίητο παγωτό brownies, ενώ το μοναδικό (κυριολεκτικά, αφού δεν θα το βρεις αλλού) ελληνικό τιραμισού με τσουρέκι, κρέμα μαστίχας Χίου, σάλτσα καραμέλα καφέ και παγωτό τσουρέκι πραλίνα αποτελεί από μόνο του λόγο για να επισκεφτείς το καλοκαιρινό Collage και να αφεθείς στην τέχνη της γαστρονομικής απόλαυσης που θα σου προσφέρει.

Collage, Καπνικαρέας 3 & Ερμού, 210 3232060, www.collageathens.com, FB: CollageAthens, Instagram: collageathens

Frankie

Tailor-made μαγειρική μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος.

Αν η γεύση είναι προσωπική υπόθεση, τότε και η δημιουργία ενός πιάτου πρέπει να εμπνέεται από τη στιγμή αλλά και από τον τελικό αποδέκτη. Στο Frankie, το γνωστό πλέον spot του Χαϊδαρίου, που αποτελεί γαστρονομικό προορισμό λίγο πιο πέρα από το κέντρο της Αθήνας, ο σεφ Άγγελος Γκιόκας βάζει την υπογραφή του στο ανανεωμένο μενού, παρουσιάζοντας γεύσεις της μεσογειακής fusion κουζίνας. Με βάση τα πιο εκλεκτά υλικά, που καταφθάνουν ολόφρεσκα καθημερινά, αλλά και το ταλέντο του, ο σεφ μαγειρεύει για κάθε πελάτη σε μια tailor-made φιλοσοφία που αντλεί έμπνευση από την προσωπικότητα που έχει απέναντί του.

Η γαστρονομική εμπειρία γίνεται μια διαδραστική διαδικασία που δημιουργεί μοναδικά πιάτα. Οι τρεις εκδοχές του μεσογειακού ριζότο, με δημητριακά, χαλούμι ή φραγκοστάφυλο, είναι ιδανικές για να ξεκινήσεις το γεύμα σου, ενώ στο πιάτο ημέρας μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε εξειδικευμένα κρέατα, όπως ο μαύρος χοίρος, ή να δοκιμάσεις κάποια από τις ιδιαίτερες κοπές, όπως η γαλλική ή η πικάνια, και φυσικά να γευτείς την αυθεντική νοστιμιά που προσφέρουν τα κρέατα ωρίμανσης. Στο κλείσιμο του γεύματος, οι γλυκές προτάσεις θα σε ενθουσιάσουν, με το New York Cheesecake να αποτελεί ιδανική επιλογή.

H μοντέρνα αισθητική του χώρου, που έχει σχεδιαστεί σε πλήρη αρμονία με το καταπράσινο Δάσος Χαϊδαρίου που τον περιβάλλει, συνδυάζεται με το φυσικό φως για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα φιλική οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ιδανική ως γαστρονομικός προορισμός αλλά και ως εναλλακτικό working place. Το Frankie είναι το σημείο απόδρασης που βρίσκεται τόσο κοντά σου ώστε να μπορείς να το απολαμβάνεις όποτε έχεις ανάγκη κάτι διαφορετικό στη διασκέδασή σου.

Frankie, Γεωργ. Παπανδρέου 57, Δάσος Χαϊδαρίου, 210 5321882

Royal Souvlaki

Παραδοσιακά βασιλικό γεύμα.

Τι ορίζει ένα βασιλικό γεύμα; Η ποιότητα, η γεύση και οι premium συνταγές. Αν είναι έτσι, τότε το σουβλάκι μπορεί να είναι όντως μια απόλαυση υψηλών προδιαγραφών που ορίζει τη δική του γαστρονομική εμπειρία. Το Royal Souvlaki είναι εδώ για να αποδείξει ότι το τυλιχτό καλαμάκι έχει τη δική του τέχνη, και μάλιστα μια τέχνη που μπορείς να απολαμβάνεις καθημερινά, όποια ώρα το επιθυμείς.

Εκτός από το παραδοσιακό καλαμάκι, χοιρινό, κοτόπουλο ή μοσχάρι, εδώ θα βρεις και ξεχωριστές προτάσεις, όπως καλαμάκι από στρουθοκάμηλο, προβατίνα ή και γαρίδα. Τα ολόφρεσκα υλικά, οι ιδιαίτερες σος που συνοδεύουν κάθε επιλογή και, φυσικά, τα αφράτα ζυμαράκια, λευκά ή ολικής, δημιουργούν πιάτα χορταστικά που πηγαίνουν την παραδοσιακή γεύση του ψητού λίγο πιο πέρα. Στο Royal Souvlaki θα βρεις μια σειρά από μαγειρευτά αντιπροσωπευτικά της ελληνικής κουζίνας, αλλά και ζυμαρικά, σούπες και παιδικό μενού που μπορείς να απολαύσεις στα δύο καταστήματα, στην Ερμού και στα Ιλίσια, ή στον χώρο σου, με ένα τηλέφωνο. Από το μενού δεν λείπουν vegetarian προτάσεις, όπως το υπέροχο μπιφτέκι λαχανικών, ενώ κάθε γεύμα ολοκληρώνεται με κάποιο από τα λαχταριστά γλυκά του καταλόγου, όπως το σουφλέ σοκολάτας ή η πανακότα.

Το Royal Souvlaki είναι ιδανική επιλογή για τη βραδινή σου έξοδο ή για μια βραδιά με φίλους στο σπίτι, προσφέροντας λίγη από τη βασιλική του γεύση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας σου. Αν, μάλιστα, παραγγείλεις online, θα έχεις 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Από νωρίς το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα βρεις τις ιδιαίτερες προτάσεις του Royal Souvlaki στα δύο σημεία της Αθήνας ή στην... πόρτα σου.

Royal Souvlaki, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 1, Ιλίσια (πλησίον Χίλτον), 210 7298778, FB: royalsouvlaki.ilisia, Instagram: royalsouvlaki.ilisia / Ερμού & Αιόλου, κέντρο, 210 3315873, FB: royalsouvlaki.ermou, Instagram: royalsouvlaki.ermou., www.royalsouvlaki.gr