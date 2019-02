New Taste

Καλωσήρθατε στο μέρος που το brunch αποτελεί μια υπέροχα ολοκληρωμένη εμπειρία.

Είναι το ξενοδοχείο που σύστησε το brunch στην πόλη και σίγουρα μια σταθερή και αγαπημένη επιλογή μας, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, που το κέντρο μάς γοητεύει και μας μεταμορφώνει σε πιστούς θαμώνες του.

Το New Taste, το εστιατόριο του New Hotel, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα του location, μια ανάσα από το Σύνταγμα, την υπέροχη αύρα ενός σύγχρονου και εμπνευσμένου design και την ασταμάτητη διάθεση να μας συναρπάζει και να θέλουμε να το ζούμε τόσο στα meet ups με τους φίλους όσο και στα family gatherings.

Σ' αυτό, βέβαια, βοηθάει το γεμάτο παλμό lobby του, οι φιλόξενοι χώροι με τους άνετους, βελούδινους καναπέδες που συμβάλλουν στην άμεση χαλάρωση και ευχαρίστηση αλλά και το εξαιρετικό μπαρ, απ' αυτά που αρμόζουν σε κάθε μητρόπολη και εμπνέουν για μεγάλες συζητήσεις αλλά και after office drinks που εξαφανίζουν τα προβλήματα της μέρας.

Σε αυτό το περιβάλλον, που έχει διακριθεί για το design του σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να απολαμβάνουμε επικό brunch à la carte και να περνάμε ευχάριστες ώρες μετά το shopping το Σάββατο ή τις Κυριακές, όταν θέλουμε να απογειώσουμε την υπέροχη αίσθηση χαλάρωσης που προσφέρει η μέρα. Και, φυσικά, οι γεύσεις που μας προτείνονται στο προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια μενού είναι υπέροχες και περισσότερο από ικανοποιητικές.

Comfort food με ένα twist για να εξιτάρεται ο ουρανίσκος και healthy χαρακτήρας που συνηγορεί υπέρ της επιθυμίας μας για το καλύτερο και έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τις αγνές πρώτες ύλες που έχουν επιλεχθεί με αγάπη και μεράκι.

Με αρτοσκευάσματα δημιουργημένα από παρθένο ελαιόλαδο και μαύρο αλάτι Χαβάης, οργανικά αυγά που εξελίσσονται σε γευστικά μεγαλουργήματα, δροσερές σαλάτες, μπέργκερ και σάντουιτς για κάθε γούστο αλλά και vegan επιλογές, το brunch του New Taste είναι, τουλάχιστον, εθιστικό για όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι το επιλέγει το πιο cool crowd της πόλης ούτε και το γεγονός ότι προτείνεται από όλους τους τουριστικούς οδηγούς για τους επισκέπτες της Αθήνας.

Εξαιρετικά, επίσης, είναι και τα κοκτέιλ του, signature ή μη, με αγαπημένο μας το Bloody Mary σε κάθε εκδοχή του. Το γεγονός, μάλιστα, ότι σερβίρεται σε πιατέλα για να αναμείξουμε μόνοι μας τα μπαχαρικά και να δώσουμε την ένταση και τη σπιρτάδα που επιθυμούμε κάνει την όλη διαδικασία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και μαγική.

Τέλος, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε κάποιο από τα γλυκά. Ρωτήστε για το γλυκό ημέρας. Σε αυτή την κουζίνα πάντα δημιουργούνται θαύματα.

New Taste Restaurant, Φιλελλήνων 16, Αθήνα, 210 3273170

Barreldier

Για brunch που απολαμβάνεις κάθε μέρα.

Βρίσκεται στο πιο κεντρικό μέρος της πόλης και ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι πως έχει τραπεζάκια στη στοά Μπολάνη, προσφέροντας χαλάρωση και ησυχία μακριά από τη βαβούρα της πόλης. Βέβαια, εκείνο που διακρίνει περισσότερο το Barreldier είναι η μεγάλη προσοχή και το μεράκι που δείχνουν οι ιδιοκτήτες του σε όλες τις γεύσεις.

Γιατί στο Barreldier κάθε πιάτο έχει δημιουργηθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις και κάθε ρόφημα ή ποτό φτιάχνεται με σκοπό να ολοκληρώνει ιδανικά τη γευστική εμπειρία. Γι' αυτό αγαπάμε να το επισκεπτόμαστε καθημερινά και να δοκιμάζουμε τα πάντα.

Εξάλλου, το brunch του προσφέρεται καθημερινά μέχρι τις 16:00 και τις Κυριακές μέχρι τις 18:00. Έτσι, μπορούμε να απολαμβάνουμε όποτε θέλουμε τις φανταστικές αυγόφετες με μπέικον και κατσικίσιο τυρί, τα γλυκά ή αλμυρά pancakes, το επικό Croque Madame με απάκι κοτόπουλο, προζυμένιο ψωμί και τσένταρ ή ένα από τα κλασικά και χορταστικά μπέργκερ του.

Το brunch ολοκληρώνoυν κι άλλες επιλογές, όπως λουκάνικα με σος κάρι, πατάτες μπράβας με αυγά τηγανητά και τσορίθο και σαλάτες, ενώ ο καφές που σερβίρεται είναι αρωματικός και με πλούσια γεύση.

Εννοείται ότι στο Barreldier μπορείς να συνοδεύσεις τα πιάτα του δεκατιανού με επιλεγμένα κοκτέιλ, όπως το Babe, με gin, μοσχολέμονο, ρόδι, θυμάρι και μέλι, το Bloody Mary, με βότκα, χυμό ντομάτας και σέλερι, ή το απαλό Mimosa, με prosecco και χυμό πορτοκάλι.

Τα κοκτέιλ, όπως και οι μουσικές του, θα σε κάνουν να προτιμήσεις το Barreldier και για τη βραδινή σου διασκέδαση.

Barreldier, Βουλής 7, Αθήνα, 210 3254711, Facebook, Instagram

Beauty Killed the Beast

Η ομορφιά της γεύσης αλλάζει τα δεδομένα του brunch.

Αυτό που όλοι αναζητάμε μέσα στην καθημερινότητα είναι λίγη ομορφιά που θα μας εκπλήξει ευχάριστα και θα πάρει από πάνω μας το βάρος της ρουτίνας. Το Beauty Killed the Beast είναι ένα τέτοιο μέρος που σε εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή με την ατμόσφαιρα, τις χρωματιστές γωνιές του και τις γεύσεις που σε παρασύρουν σε ένα ταξίδι στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας.

Στο πλούσιο μενού του brunch θα συναντήσεις πιάτα φτιαγμένα με ελληνικές πρώτες ύλες που καταφθάνουν ολόφρεσκες στην κουζίνα και συνθέτουν δημιουργικά πιάτα υπό την επιμέλεια του σεφ Γαβριήλ Νικολαΐδη (Ιnstagram: gabnikolaidis), ο οποίος, εξάλλου, είναι υπεύθυνος για ολόκληρο τον κατάλογο του Beauty Killed the Beast.

Το ταλαγάνι, το μελίχλωρο, το λαδοτύρι Μυτιλήνης, το απάκι και το σύγκλινο συνδυάζονται με έναν τρόπο βασισμένο στις σύγχρονες τάσεις του brunch, παρουσιάζοντας πιάτα από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους.

Το στιφάδο που έχει εξελιχθεί σε μπέργκερ, οι βάφλες που εμπνέονται από τους πατατοκεφτέδες, και τα αλμυρά rainbow pancakes με αυγό και απάκι είναι κάποιες από τις επιλογές που αποδεικνύουν πως η φαντασία μπορεί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία γαστρονομίας.

Από το Beauty Killed the Beast δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι vegan επιλογές, όπως τα λιγκουίνι με vegan τσένταρμελτ που φτιάχνεται από κάσιους και γλυκοπατάτα και αφορά όχι μόνο όσους απέχουν από το κρέας αλλά και όσους είναι ανοιχτοί στις γευστικές προκλήσεις. Γιατί, τελικά, μόνο η ομορφιά μπορεί να σκοτώσει τη γευστική ανία...

Beauty Killed the Beast, Παραμυθίας 14, Κεραμεικός, 210 5240117, Facebook, Instagram, Brunch: Παρ.-Κυρ. 12:00-18:00

Piu Verde

Πρωινό(ς) Παράδεισος.

Είχαμε και στο χωριό μας brunch, απλώς το λέγαμε πρωινό, αλλά και πάλι δεν ήταν πρωινό, αφού το σερβίραμε μέχρι τις 17:00, όπως άλλωστε και το brunch.

Μπερδευτήκατε; Στo Piu Verde το πρωινό είναι μια παράδοση που κρατάει περισσότερο από 15 χρόνια και τις παραδόσεις τις τιμάμε εδώ, στον εξωτικό και καταπράσινο Παπάγο. Απλώς τις εξελίσσουμε κάθε χρόνο λίγο παραπάνω.

Στη φετινή έκδοση του παραδοσιακού μας brunch θα «κλάψετε» με τα αυγά ποσέ σε φρυγανισμένο ψωμί με guacamole mousse, cottage cheese και σχοινόπρασο, θα βγείτε σέλφι με τα λαχταριστά πολυώροφα pancakes, ενώ θα παραδώσετε πνεύμα, αφού δοκιμάσετε το Πεϊνιρλί Βolognese με μοτσαρέλα Buffala, αυγό και λάδι βασιλικού.

Η λίστα όμως δεν τελειώνει εδώ, έχει κι άλλα... Ομελέτες, καφέδες, φρουτοσαλάτες, smoothies, χυμούς, κρουασάν, πίτες, μπρουσκέτες και, φυσικά, αυθεντικές λαχταριστές tortillas, όπως ακριβώς τις έφτιαχνε μια προγιαγιά μας στο μακρινό Ζιχουατανέχο. Και όλα αυτά από νωρίς το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Εκτός, όμως, από τις προσθήκες στο brunch, προσθέσαμε καινούργιες πινελιές στον εσωτερικό μας διάκοσμο, με κρεμαστά φωτιστικά να αιωρούνται σε όλο το καθιστικό παράλληλα με τα δέντρα (ναι, έχουμε και δέντρα στο σαλόνι μας), για να απολαμβάνετε το πρωινό σας στο indoor δάσος μας, γιατί, ως γνωστόν, η φύση ανοίγει την όρεξη.

Εντάξει, αλλάξαμε και τις καρέκλες, βάλαμε πολυθρόνες, τραπεζάκια σε στυλ «Café de Paris», ευρύχωρους ξύλινους πάγκους για να ακουμπάτε τα laptops σας και να δείχνετε ότι εργάζεστε, όσο σερφάρετε ελεύθερα στα social, κάνοντας ελεύθερη και ασφαλή χρήση του αξιόπιστου Wi-Fi μας.

Άμα διψάσετε, έχουμε και νερό (είπαμε, είμαστε στο δάσος) αλλά και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς πως χρειάζεστε για να ξεδιψάσετε: τσάι, φρουτοαναψυκτικά, fresh αναψυκτικά – ο κατάλογος έχει τον ατελείωτο. Ω, ναι, βρίσκεστε στον καθημερινό σας παράδεισο.

Piu Verde, the all day Paradise, Στρατάρχη Παπάγου & Πεντέλης, 11 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας (μετρό Εθνική Άμυνα), στην καρδιά του άλσους Παπάγου, 210 6546185, Instagram, Facebook, www.piu-verde.gr

Chocolat Royal

To brunch με την ωραιότερη θέα.

Βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο, με υπέροχη θέα στην Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Αυτό από μόνο του κάνει το Chocolat Royal μια ιδανική επιλογή για όλες τις ώρες της μέρας.

Κι ενώ το βράδυ έχει μια έξτρα δόση γοητείας με τα φώτα της πόλης κάτω από τον αττικό ουρανό, εμείς έχουμε εθιστεί στο brunch του, που, μάλιστα, σερβίρεται καθημερινά από τις 9:00 έως τις 18:00 και δεν χάνουμε ευκαιρία να το απολαμβάνουμε.

Με πολλές επιλογές για όλα τα γούστα, προσεγμένες πρώτες ύλες και εξαιρετική παρουσία, το Chocolat Royal προσφέρει όχι μόνο νόστιμα αλλά και ινσταγκραμικά πιάτα που δεν χορταίνεις ούτε να δοκιμάζεις ούτε και να φωτογραφίζεις.

Θα το επισκεφτείς είτε με φίλους είτε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, όταν θέλεις ένα κομψό περιβάλλον, και θα χαλαρώσεις αμέσως με το φως του χώρου, τα παστέλ χρώματα και τη φιλοξενία του προσωπικού. Βέβαια, εκεί που θα χαρείς περισσότερο είναι όταν θα φτάσουν τα πρώτα πιάτα μπροστά σου.

Δοκίμασε σίγουρα τα αυγά μάτια με τη φρέσκια ντομάτα, το τραγανό μπέικον και την παρμεζάνα πάνω στις φρέσκες τηγανητές πατάτες, τα ποσέ με την πιο απαλή μπεαρνέζ που μπορείς να φανταστείς, το εξαιρετικό pretzel με τον καπνιστό σολομό και, φυσικά, τα λαχταριστά pancakes με σοκολάτα και φράουλες ή τα πιο απλά με maple syrup!

Δημιουργικές και χορταστικές είναι, βέβαια, και οι σαλάτες αλλά και κάθε άλλο πιάτο του μενού. Κλείσε εγκαίρως τραπέζι για να βρεις εκείνο με την καλύτερη θέα και προετοιμάσου για μια ξεχωριστή εμπειρία.

Chocolat Royal, Αποστόλου Παύλου 27, Αθήνα, 210 3469077, www.chocolatroyal.gr, Facebook

Lucca

Ένα brunch χωρίς ταμπέλες είναι αληθινά ξεχωριστό.

Όταν σκέφτεσαι να βγεις από το σπίτι υπάρχουν δύο τρόποι για να αποφασίσεις πού θα πας. Ο ένας σε βάζει να σκεφτείς τι θα φορέσεις και πώς θα στηθείς και ο άλλος σε κάνει απλώς να ανοίξεις την πόρτα σου.

Το Lucca είναι εκείνο το μέρος που, αν και δεν διαθέτει καμία ταμπέλα διαφορετικής ή εναλλακτικής άποψης, σε υποδέχεται σε ένα ειλικρινές περιβάλλον χωρίς περιττές αναφορές και βροντερές δηλώσεις, γεγονός που το κάνει πέρα για πέρα οικείο και αληθινό.

Όταν, λοιπόν, θέλεις να απολαύσεις ένα πραγματικό brunch με φρέσκα υλικά, o κατάλογος του Lucca θα σε ενθουσιάσει και, κυρίως, θα σε χορτάσει με τους συνδυασμούς και την ποιότητα των πιάτων του.

Όλα ξεκινάνε από τον κορυφαίο καφέ Kudu Coffee Roasters που θα σε καταπλήξει με το άρωμα και τη γεύση του και θα συνοδεύσει τη γευστική εμπειρία του brunch του Lucca.

Το μπέργκερ με ψωμί που ζυμώνεται in house και, φυσικά, με το χειροποίητο μπιφτέκι που σερβίρεται με πατάτες τηγανητές, το αυθεντικό club sandwich, οι πέντε διαφορετικές πίτσες με χειροποίητη λεπτή ζύμη και τα αφράτα αμερικανικά pancakes με σιρόπι σφενδάμου ή Nutella και καραμελωμένη μπανάνα είναι κάποιες από τις επιλογές που θα σε κάνουν να νιώσεις την πραγματική φροντίδα που κρύβει ένα καλό γεύμα.

Οι φυσικοί χυμοί και τα smoothies του Lucca γίνονται πηγή ενέργειας, ενώ η λίστα με τα κοκτέιλ βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σου ή, μάλλον, φτιάχνει πάντα τη διάθεσή σου. Άλλωστε, όταν η μέρα σου αρχίζει (ή τελειώνει) στο στέκι όπου αισθάνεσαι ο εαυτός σου, τότε νιώθεις πραγματικά ξεχωριστός.

Lucca, Μεσογείων 250, Χολαργός, 210 6549002, Facebook, Instagram



Napolitivo

Αυθεντικό brunch του ιταλικού Νότου.

Η γαστρονομία είναι ένας τρόπος να μάθεις για την κουλτούρα κάποιου τόπου και να νιώσεις μέρος κάποιας μακρινής καθημερινότητας. Το Napolitivo μάς ταξιδεύει στη γραφική Νάπολη και μας μυεί σε μια γευστική εμπειρία όπου επικρατεί το ταμπεραμέντο του ιταλικού Νότου.

Ξεκινήστε τη μέρα σας και επιλέξτε τα παραδοσιακά Uova al Forno, αυγά ψημένα στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο με αυθεντική σάλτσα Napoletana, πεκορίνο, πιπεριές, κολοκύθι, κόλιανδρο και chili, που συνοδεύονται με φρεσκοψημένο ψωμί, ή την ιταλική εκδοχή των scrambled eggs με salsiccia με φρέσκια πράσινη σαλάτα με παρμεζάνα, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την ιταλική εκδοχή των pancakes με ρικότα στη ζύμη που τα κάνει αφράτα και πλούσια στη γεύση, όπως τα σπιτικά Pancakes con Frutta e Caramelo ή τα Pancakes con Cioccolato, με πραλίνα φουντουκιού, φράουλες, μπισκότο βουτύρου, ζάχαρη άχνη και μπισκότα Οreo.

Ό,τι κι αν επιλέξεις, ο αρωματικός ιταλικός espresso ή cappuccino που ετοιμάζουν οι έμπειροι baristas του Napolitivo συνοδεύει τις γεύσεις σου μαζί με τους φρέσκους χυμούς, τα αυθεντικά aperitivo ή κάποια από τις ετικέτες ιταλικών κρασιών του μενού.

Όλα αυτά στη Μαρίνα Φλοίσβου με την καλύτερη θέα στη θάλασσα, σε ένα περιβάλλον όπου η ιταλική παράδοση συνδυάζεται με τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας έναν χώρο εξαιρετικά φιλικό, που σε κάνει να νιώθεις «una faccia, una razza»! Kαθημερινά μέχρι τις 13:00

Napolitivo, Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 210 9840012, www.napolitivo.gr, Facebook, Instagram

Mask

Brunch στο σαλόνι ενός παλατιού.

Σε ένα υπέροχο νεοκλασικό του προηγούμενου αιώνα που κάποτε υπήρξε μία από τις κατοικίες του Όθωνα το brunch έχει γίνει πια αγαπημένη συνήθεια.

Κόντρα στους κανόνες, δεν είναι μόνο η πολυτέλεια του Σαββατοκύριακου. Σερβίρεται καθημερινά από τις 10 έως τις 6 και είναι ένας καλός λόγος για διάλειμμα από το γραφείο, για συνάντηση με φίλους ή για μια απολαυστική στάση μετά το shopping.

Ο κατάλογος του brunch δεν είναι μέρος ενός άλλου καταλόγου αλλά είναι ξεχωριστός και περιέχει 50 επιλογές βασισμένες σε μοναδικές συνταγές με pancakes, αυγά, κρουασάν και υπερτροφές.

Η φιλοσοφία του Mask είναι ότι ένα καλό brunch, εκτός από γευστικό, πρέπει να σου δίνει ενέργεια και πολύτιμες βιταμίνες για να ξεκινήσει σωστά η μέρα και να συνεχίσει δυναμικά.

Δοκιμάστε οπωσδήποτε την Pizza Breakfast, που δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού, το καλάθι πρωινού, που είναι από μόνο του ένα ολοκληρωμένο γεύμα, το κουλούρι Θεσσαλονίκης με σολομό και αυγά Benedict και το εξαιρετικό smoothie Maccha Tricolore με βάση το τσάι μάτσα με τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες.

Mask, Καλαμιώτου 18 & Κολοκοτρώνη 55, Αθήνα, 210 3314676, 6987 454777, Facebook, Instagram

L΄arrêt du temps

Εκεί όπου ο χρόνος δεν έχει σημασία.

«Tα ρολόγια σκοτώνουν τον χρόνο. O χρόνος είναι νεκρός όσο τον ροκανίζουν μικρά γρανάζια· μόνο όταν το ρολόι σταματήσει ο χρόνος ζωντανεύει» μονολογεί ο ήρωας του πλέον γνωστού μυθιστορήματος του William Faulkner και τα λόγια του γίνονται μότο στο L' arrêt du temps, έναν χώρο ιδιαίτερο, όπου ο χρόνος σταματά και σε μεταφέρει στην εποχή των αυθεντικών γαλλικών μπιστρό, τότε που η ποιότητα είχε να κάνει με τη χαλάρωση και την ηρεμία.

Μια σειρά από αρωματικά τσάγια αλλά και το μοναδικό άρωμα του specialty coffee συνοδεύουν την πρωινή σου αναζήτηση για ένα όμορφο ξεκίνημα, ενώ το brunch μενού σε ενθουσιάζει με τις συνταγές και τη φαντασία των πιάτων.

Ανάμεσα σ' εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις είναι τα αυγά Βenedict με σολομό και το φρυγανισμένο ψωμί με λουκάνικο, ντομάτα, φέτα, αυγό ποσέ και φρέσκο κρεμμυδάκι.

Οι jazz και lounge μουσικές επιλογές συμβάλλουν στην εμπειρία που κρύβει το L' arrêt du temps, ενώ τα ξύλινα έπιπλα και η vintage διακόσμηση, που φτιάχνει ξεχωριστές γωνιές στους δύο ορόφους, δημιουργούν ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο, την απόλαυση και τη γεύση.

Ένα ταξίδι που μπορεί να τραβήξει ως αργά, με συνοδοιπόρο επιλεγμένες ετικέτες ελληνικών κρασιών και ποικιλία συνοδευτικών πιάτων.

Οι άνθρωποι πίσω από αυτό το υπέροχο μπιστρό άλλαξαν πρόσφατα και η αλλαγή είναι προφανής στον ανανεωμένο κατάλογο, με πιάτα για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, κέφι και προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια έτσι ώστε τα ρολόγια να σταματάνε όταν περνάς την πόρτα του L' arrêt du temps.

L΄arrêt du temps, Βασιλέως Αλεξάνδρου 5-7, Αθήνα, 210 7253200, Facebook, Instagram

Collage

Το all day αγαπημένο μας μέρος και για τις πρωινές γευστικές μας ανησυχίες.

Βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Καπνικαρέα, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, για να μπορείς να το προσεγγίζεις εύκολα όποτε θέλεις. Το Collage είναι αδιαμφισβήτητα ένα μαγαζί με πολλά διαφορετικά πρόσωπα και ξέρει να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Σίγουρα θα το έχεις επισκεφτεί για να απολαύσεις ένα από τα κοκτέιλ του, πιθανότατα έχεις πάει ήδη σε κάποια από τις εκθέσεις που φιλοξενεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Loft και αποκλείεται να μην έχεις παρευρεθεί σε ένα από τα πάρτι και τα events που διοργανώνει με μεγάλη πάντα επιτυχία.

Εμείς, τον τελευταίο καιρό, λατρεύουμε να το επισκεπτόμαστε για να απολαμβάνουμε το πρωινό και το brunch του. Φανταστικό, χορταστικό breakfast με αυγά ποσέ, βουτυράτα κρουασάν και αυγά με σπανάκι και γραβιέρα Νάξου για να ξεκινήσει η μέρα όπως πρέπει, πλούσιες ομελέτες για όλα τα γούστα και Croque Madame που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς είναι πάντα κάποιες από τις επιλογές μας.

Εννοείται πως κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στα pancakes με μαρμελάδα μούρο και maple syrup ή να πει «όχι» σε ένα μεγαλοπρεπές cheesecake lime με figs confit και framboise.

Στο Collage, βέβαια, αξίζει να πας και για ένα lunch break και να κανακέψεις ακόμα περισσότερο τον εαυτό σου με κάποιο από τα νόστιμα σάντουιτς με ολόφρεσκα ψωμιά που ζυμώνονται στην κουζίνα του. Φυσικά, όλα αυτά θα τα συνοδέψεις με τον πιο αρωματικό καφέ της πόλης και υπέροχη, ζεστή σοκολάτα που γεμίζει το στόμα ευτυχία.

Τα σέβη μας στον γενικό manager Πάνο Καΐτση που καταφέρνει να διατηρεί πάντα υψηλό το επίπεδο και τη φιλοξενία, καθώς και σε όλο το προσωπικό που φροντίζει να φεύγουμε με πλατιά χαμόγελα.

Collage, Καπνικαρέας 3, Αθήνα, 210 3232060, Facebook, Instagram

IT restaurant

The IT Sunday brunch is a never-ending love!

Το IT restaurant είναι η ανάσα στο κέντρο της πόλης. Αυτή την αίσθηση έχουμε από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε και αυτή θα διατηρούμε πάντα, αφού καταφέρνει να αλλάζει και να παραμένει ίδιο και πιστό στη φιλοσοφία του με έναν μοναδικό τρόπο.

Στο IT restaurant το πρώτο που αγαπάς είναι ο eco-friendly χαρακτήρας του, τα ξύλινα τραπέζια, οι πάγκοι, το καθαρό φως και ο λιτός σχεδιασμός που σε αποφορτίζει αμέσως από την καθημερινότητα της πόλης. Στη συνέχεια, δεν γίνεται να μην αγαπήσεις και το φαγητό του.

All day επιλογές από αγνές πρώτες ύλες σε συνταγές που δεν κουράζουν το μυαλό, αλλά δημιουργούν αναμνήσεις και ικανοποιούν τέλεια τη γεύση.

Φυσικά, στο It δεν θα κουραστούμε ποτέ να πηγαίνουμε για να απολαύσουμε το brunch του, που είναι από τα πρώτα της πόλης και ξεχωρίζει για την απλότητα και την τιμιότητά του. Τα αυγά είναι βιολογικά, το ψωμί χειροποίητο και τα λαχανικά πάντα φρέσκα.

Σας προτείνουμε να το βάλετε στα άμεσα πλάνα σας και όταν το επισκεφτείτε, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε τα αυγά ποσέ με τη σαλάτα κινόα, τα αυγά μάτια στον φούρνο αλλά και το french toast με τσουρέκι, αντί για ψωμί, που πραγματικά είναι απολαυστικό.

Εξαιρετικά και τα pankcakes, είτε στην αλμυρή είτε στη γλυκιά εκδοχή τους, που φτιάχνονται με αυθεντική συνταγή, αλλά και τα smoothies, τα κοκτέιλ και ο αρωματικός καφές. Κάθε Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.

IT restaurant, Σκουφά 29, 210 3635773, www.itrestaurant.gr, Facebook, Instagram

Κόκκινη Σβούρα

Γυρίζει για να αλλάξει όσα ξέραμε για το brunch.

Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που δημιουργούνται με σύνεση και κάποια που φτιάχνονται με τρέλα, αυτή την τρέλα που κρύβει όλη την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια πίσω από τις πραγματικά καλές στιγμές.

Η Κόκκινη Σβούρα είναι ένα στέκι που φιλοξενεί τις τρελές ιδέες των ανθρώπων του και τις καλές στιγμές των θαμώνων του. Κι επειδή ένας τέτοιος χώρος δεν ησυχάζει ποτέ, εδώ μπορείς να απολαύσεις brunch με έναν τρόπο μοναδικό που εμπνέεται από τη λογική του μπουφέ, αλλά στήνεται στα δικά σου μέτρα.

Επιλέγοντας το μενού που κοστίζει 10 ευρώ, μπορείς να απολαύσεις δύο πιάτα από τον κατάλογο brunch και να τα συνοδεύσεις με τον χυμό ή τον καφέ της επιλογής σου, χωρίς καμία έξτρα χρέωση.

Εξάλλου, στην Κόκκινη Σβούρα σού δίνεται η δυνατότητα να διαλέξεις ακόμα και την προέλευση του καφέ που θα συνοδεύσει το πρωινό σου ανάμεσα από μια σειρά single estate ποικιλιών με γεύση και άρωμα που θα σε εντυπωσιάσουν.

Το Crack me up, με δύο αυγά ποσέ πάνω σε cheddar southern biscuits, spicy λουκάνικο, παντζάρι fry-up και κρεμώδη ranch sauce, και το French Toast, με φέτες χειροποίητου ψωμιού με χτυπητό αυγό, τηγανισμένες σε βούτυρο με maple syrup, μπέικον και τυρί mascarpone είναι κάποιες από τις must επιλογές των πιάτων που φτιάχνονται όλα à la minute με χειροποίητα υλικά.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να συνδυάσουν τις γεύσεις του μενού με κάποιο από τα aperitivos του καταλόγου, αλλάζοντας την εμπειρία brunch. Μια εμπειρία που έχει τη φόρα και τη διάθεση της Κόκκινης Σβούρας.

Κόκκινη Σβούρα, Αγ. Γεωργίου 17, Χαλάνδρι, 211 0125454, www.kokkinisvoura.gr, Facebook, Instagram

Novak

Νεοφερμένο και μοναδικό.

Κάποιες φορές πρέπει να αναζητήσεις το καινούργιο για να ζήσεις κάτι διαφορετικό. Το Novak (που στα σέρβικα σημαίνει «αυτό που μόλις ήρθε») είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση του νεοφερμένου που θα ανακαλύψεις στην άκρη μια στοάς του Πύργου Αθηνών και θα σε κάνει να νιώσεις ότι μόλις βρήκες έναν πολύτιμο θησαυρό στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας χώρος όπου επικρατεί το βιομηχανικό design, δημιουργώντας την αίσθηση της urban πολυτέλειας, με μια εντυπωσιακή μπάρα και γωνιές με τη δική τους ατμόσφαιρα αποτελεί το all day spot που θα σε εντυπωσιάσει με τις γεύσεις του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Εδώ το brunch σερβίρεται καθημερινά και μπορεί να γίνει συνήθεια για όλους, αφού οι τιμές του είναι άκρως προσιτές. Avocado toast με ντομάτα, αυγό ποσέ και mini σαλάτα, Croque Madame με ζαμπόν, τυρί, μπεσαμέλ και αυγό σοτέ ή bagel με αυγά σκραμπλ, tartufo και prosciutto είναι κάποιες από τις επιλογές του καταλόγου που κυμαίνονται από 4,50 έως 9 ευρώ.

Στις εκπλήξεις του Novak είναι το brunch της Κυριακής που παίρνει μια jazzy μορφή, αφού οι γεύσεις ντύνονται με τις μελωδίες των Talk of two.

Αλλά, ακόμα και όταν κλείσει η κουζίνα, το πάρτι συνεχίζεται με το live της Στεφανίας Ρίζου, η οποία μετά τις 6 το απόγευμα μας φτιάχνει τη διάθεση για την εβδομάδα που θα ξεκινήσει.

Γεύσεις για όλους, μουσικά events και, φυσικά, αισθητική που μας κάνει να ξεχνάμε την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης είναι αυτά που κάνουν το Novak το πιο hot «νεοφερμένο» στέκι της Αθήνας.

Novak, Άγγελου Πύρρη 5, Αθήνα, 210 7481446, Facebook, Instagram

Estrella Athens

Το στέκι όπoυ μπορείς να απολαύσεις brunch όλη την ημέρα αλλά και το διάσημο μπουγατσάν.

Το θεσσαλονικιώτικο brand που έκανε απόβαση στο κέντρο της Αθήνας είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον χώρο της εστίασης.

Στο μενού, πέρα από το περίφημο μπουγατσάν, που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει κανείς, αν θέλει να θεωρείται λάτρης της γαστρονομίας, περιλαμβάνονται πάρα πολλά πιάτα, φτιαγμένα με φαντασία, μεράκι και τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ακόμα και τα πιο συνηθισμένα πιάτα θα έχουν μια ιδιαίτερη πινελιά που θα τα κάνει να ξεχωρίσουν.

Δοκιμάστε, λοιπόν, απίθανα pancakes σε αλμυρές και γλυκές επιλογές, αυγά μαγειρεμένα με όλους τους τρόπους αλλά και ζουμερά μπέργκερ, με «βασιλιά» το φημισμένο πια Ottoman με μοσχαρίσιο και αρνίσιο κιμά και μια πικάντικη κόκκινη σάλτσα.

Μια ξεχωριστή γευστική πρόταση είναι η υπέροχη μαύρη βάφλα με καπνιστό σολομό αλλά και το λαχταριστό πεϊνιρλί με ζεστό φοντί τυριών, λουκάνικο και αυγό μάτι που θα σας «κολάσει», ενώ το κλαμπ σάντουιτς με μπέικον, γραβιέρα, σπιτική μαγιονέζα και τηγανητό αυγό θα σας μείνει αξέχαστο.

Οι γλυκατζήδες της παρέας θα κολλήσουν με την εξαίσια βάφλα banoffee με μπανάνα και καραμέλα γάλακτος!

Estrella Athens, Ρόμβης 24Α, Αθήνα, 210 3218000, Instagram, Facebook

λάιμ bistro

Η γαστρονομία του θρεπτικού φαγητού.

Αν ισχύει το «είμαστε ό,τι τρώμε», τότε στο λάιμ bistro γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, αφού όλη η φιλοσοφία του είναι plant based και το «ακραία ποιοτικό» γίνεται τρόπος διατροφής.

Με ένα brunch μενού αποκλειστικά gluten και sugar free, όπου όλα τα συστατικά είναι χειροποίητα και ο τρόπος παρασκευής είναι το κενό αέρος, η αφύγρανση και το τηγάνισμα σε λάδι καρύδας, το λάιμ bistro πασπαλίζει την καθημερινή μας διατροφή με την προσωπική φροντίδα της Άλκηστης και της Ντέμης που βρίσκονται πίσω από το όλο concept και πάνω από κάθε πιάτο που ετοιμάζεται στην κουζίνα.

Τα αλμυρά pancakes σε εκδοχή ντονέρ με λαχανικά και μανιτάρια και οι χειροποίητες πιτούλες από ρεβιθάλευρο με τζατζίκι από γιαούρτι αμυγδάλου και κέτσαπ από χουρμάδες και ντομάτες είναι κάποιες από τις γεύσεις του καταλόγου που δημιουργούνται με σεβασμό στις διατροφικές ανάγκες αλλά και στις τροφικές αλλεργίες, προσφέροντας συγκλονιστικά πιάτα που δεν μοιάζουν με οτιδήποτε έχεις γευτεί.

λάιμ, Δεκελέων 23, Αθήνα, 210 3474423, 6980 083866, Facebook, Instagram

Zampanό

Γαστρονομικά αριστουργήματα με jazz ήχους.

Αν είσαι λάτρης του Φελίνι, είναι σίγουρο ότι δεν θα αναρωτηθείς για το όνομα του Zampanό, αφού είναι εμπνευσμένο από τον ήρωα του La Strada, αυτού του αριστουργήματος του ιταλικού σινεμά. Άλλωστε, και το Zampanό είναι ένα μικρό αριστούργημα που βρίσκεται στο ισόγειο του City Circus Hostel και εντυπωσιάζει με τον σχεδιασμό αλλά και τις γεύσεις του.

Σε έναν χώρο που συνδυάζει τη vintage αισθητική με τις βιομηχανικές αναφορές μπορείς να απολαύσεις πιάτα με ελληνική ταυτότητα σε μια σύγχρονη εκδοχή που παραμένει πιστή στην ποιότητα των υλικών.

Το καθημερινό brunch που σερβίρεται στο Zampanό περιλαμβάνει προτάσεις όπως τα αυγά Benedict με σολομό σε μπριός ψωμάκι με πέστο βασιλικού και σπανάκι, το ιδιαίτερο sandwich Saltimbanco με χειροποίητο ψωμί, παστράμι, πίκλες κρεμμυδιού και πιπεριές jalapeno και, φυσικά, τα Zampanό αυγά ποσέ σε φύλλο σφολιάτας, με μπεσαμέλ, προσούτο και σπαράγγια.

Όσο για το brunch της Κυριακής, αυτό συνοδεύεται από live gipsy jazz που αλλάζει όλη την εμπειρία του brunch και σε παρασύρει σε μια ατμόσφαιρα όπου οι γεύσεις ζωντανεύουν από τους ήχους της μουσικής.

Εξάλλου, στο Zampanό κάθε στιγμή είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Το εστιατόριο με το πλούσιο μενού, που η σεφ Xρύσα Κατάκη εμπνέεται από την ελληνική κουζίνα, και τoν εκλεκτό κατάλογο με κρασιά του ελληνικού και ξένου αμπελώνα που επιμελείται sommelier αποτελεί μια ιδιαίτερη επιλογή για δείπνο σε ένα περιβάλλον όπου κάθε λεπτομέρεια είναι μια ολόκληρη αφήγηση.

Όπως έχει πει και ο Φελίνι, «είναι πιο εύκολο να είσαι πιστός σε ένα εστιατόριο παρά σε μια γυναίκα» και στο Zampanό αυτό είναι γεγονός.

Zampanό, Σαρρή 18, Ψυρρή, 213 0233244, www.zampano.gr, Facebook, Instagram

Rey Pablo

Το brunch έχει καταγωγή απ' όλα τα μέρη του κόσμου.

To Rey Pablo ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου και μας παίρνει μαζί του με όχημα τις γεύσεις. Μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, όπου το μέταλλο και το ξύλο επικρατούν, μπορείς να απολαύσεις ένα από τα καλύτερα brunches της Αθήνας με πιάτα που αντλούν έμπνευση από παντού.

Oι χώρες της Ευρώπης με τη δική τους γαστρονομία και κουλτούρα συναντούν την ελληνική γευστική αναζήτηση σε συνταγές που μετατρέπονται σε δημιουργικά σε πιάτα, ενώ κάθε Σαββατοκύριακο ο κατάλογος ανανεώνεται με επιπλέον προτάσεις που διαφέρουν ανάλογα με την εποχή.

Τα τηγανητά αυγά σε bagel με μαρμελάδα, μπέικον και αβοκάντο, τα αλμυρά pancakes με πιπεριά Φλωρίνης, γαλοπούλα, τσένταρ και χειροποίητη μαγιονέζα, αλλά και τα γλυκά banana pancakes είναι κάποιες από τις προτάσεις που δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η αποκλειστική ποικιλία καφέ που φτιάχνεται ειδικά για το Rey Pablo συνοδεύει τις γεύσεις σου, ενώ οι πιο τολμηροί μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε έναν κατάλογο από signature cocktails που συνδυάζονται ιδανικά με τα πιάτα του μενού.

Ένα concept που περιλαμβάνει αισθητική, άποψη και ιδιαίτερες γεύσεις σε περιμένει σε δύο σημεία της Αθήνας ή σε βρίσκει στον χώρο σου με delivery brunch που λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή. Γίνε μέρος της δικής του international φιλοσοφίας

Rey Pablo, Βούλα: λεωφ. Βασιλέως Παύλου 89-91, 210 8992068, Facebook // Μαρούσι: Άγ. Κωνσταντίνου 59-61, Green Plaza, 210 6147229, Facebook, Instagram, www.reypablo.gr, Brunch: καθημερινά 8:30-18:00