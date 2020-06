Η εύθραυστη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ομορφιά των Άλπεων

Ακραίες καιρικές συνθήκες, μεταβατικές εποχές, μέρα και νύχτα, τήξη και πάγωμα, χιονοστιβάδες: Οι Άλπεις είναι ένας τόπος συνεχούς αλλαγής, όπως και ένας τόπος ηρεμίας και ιστορίας. Καθώς η υψηλότερη οροσειρά της Κεντρικής Ευρώπης αλλάζει, δημιουργούνται νέα συναρπαστικά τοπία, σχήματα και χρώματα.

Ο φωτογράφος Lorenz Andreas Fischer ταξιδεύει στις Άλπεις για χρόνια, από τις υψηλότερες κορυφές στα δυτικά έως τους τελευταίους ανατολικούς πρόποδες. Αυτό το άλμπουμ φωτογραφιών συγκεντρώνει τις εντυπώσεις του, δείχνοντάς μας την εκπληκτική ομορφιά των Άλπεων.

Καθώς η κλιματική αλλαγή διαταράσσει όλο και περισσότερο τους φυσικούς κύκλους και το οικοσύστημα της περιοχής, οι φωτογραφίες του Fischer μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό τοπίο.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που καταφέρνει να συλλάβει κάθε πτυχή των Άλπεων και που περιλαμβάνει καθοδηγητικά δοκίμια από αλπινιστές, ειδικούς και λάτρεις αυτού του μοναδικού ορεινού όγκου.

Ο Lorenz Andreas Fischer είναι ανεξάρτητος φωτογράφος και ειδικεύεται στη φύση, την άγρια ζωή, τα τοπία και την ύπαιθρο. Τα πολλά βραβεία του Fischer περιλαμβάνουν αυτό του Φωτογράφου Άγριας Ζωής της Χρονιάς και του Καλύτερου Φωτογράφου Ευρωπαϊκής Φύσης.

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο εδώ.

© The Alps - High Mountains in Motion by Lorenz Andreas Fischer, published by teNeues, € 35, www.teneues.com