Οι εκπληκτικές φωτογραφίες του Φράνσις Μπέντφορντ από τη βασιλική περιοδεία του 1862 στην Ανατολή

Ο Φράνσις Μπέντφορντ τράβηξε μια σειρά φωτογραφιών το 1862, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 20χρονου τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας (και μετέπειτα βασιλιά Εδουάρδου Ζ') στη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνουν ιστορικές προσωπικότητες και τοποθεσίες. Ο Μπέντφορντ, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος που συνόδευσε ποτέ μια βασιλική περιοδεία, τράβηξε 200 φωτογραφίες τις οποίες παρέδωσε στον πρίγκιπα στο τέλος του ταξιδιού.

Οι φωτογραφίες καταγράφουν την πορεία τους σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καθώς ταξίδεψαν από το Λονδίνο στη Βενετία με τρένο, και από εκεί στην Αλεξάνδρεια, πλέοντας με το Royal Yacht Osbourne, και αμέσως μετά στην Αιγύπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, τον Λίβανο, την Τουρκία και την Ελλάδα με άλογο.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση.

Dome of the Rock, Ιερουσαλήμ, 1 Απριλίου 1862. Ο Μπέντφορντ ήταν ένας από τους πρώτους φωτογράφους που είχαν τη δυνατότητα να τραβήξουν φωτογραφίες του Dome of the Rock.