Μοναδικά στιγμιότυπα στο μεταπολεμικό Παρίσι από τον θρυλικό φωτορεπόρτερ Paul Almasy

Η μεταπολεμική περίοδος στο Παρίσι έφερε μια άνθηση στην κουλτούρα και τη σκέψη. Το κίνημα της nouvelle vague μεταμόρφωσε τον γαλλικό κινηματογράφο, νέοι σχεδιαστές αναζωπύρωσαν τη γαλλική μόδα, ο υπαρξισμός άκμασε στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία και η πόλη ζούσε στον ρυθμό μιας πολύ δυναμικής τζαζ και ροκ εν ρολ σκηνής.

Στο επίκεντρο όλων αυτών βρέθηκε ο Paul Almasy. Ο πολυταξιδεμένος φωτορεπόρτερ, γεννημένος στην Ουγγαρία, είχε κάνει πατρίδα του το Παρίσι και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του περιπλανώμενος στα δρομάκια, τις λεωφόρους και τα μπαρ της πόλης. Μέσα από τις φωτογραφίες του επισκεπτόμαστε τις όχθες του Σηκουάνα και τις παλιές αγορές, τα μουσικά στέκια και τις λαμπερές καφετέριες αλλά και κρυμμένες αυλές και στούντιο καλλιτεχνών.

Ισότιμος του Henri Cartier-Bresson και του Robert Doisneau, ο Almasy είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρονικογράφους της δεκαετίας του 1950 και του 1960 στο Παρίσι. Αυτό το μαγευτικό βιβλίο φωτογραφιών είναι ένα ζωντανό και υποβλητικό πορτρέτο της πόλης σε όλη της τη ζωντάνια και την αλλαγή που υπέστη στα μέσα του αιώνα.

