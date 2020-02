Η ατμόσφαιρα του εγκλήματος στις μοναδικές φωτογραφίες του Gordon Parks

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέα Υόρκης απέκτησε πρόσφατα πενήντα έξι έργα του Αφροαμερικανικού φωτογράφου Gordon Parks, προσθέτοντας μία ακόμα σημαντική φωτογραφική σειρά στη συλλογή του.

Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος της πρωτοποριακής σειράς «The Atmosphere of Crime (Η ατμόσφαιρα του εγκλήματος)», ενός φωτογραφικού δοκιμίου του 1957 για το περιοδικό Life, με το οποίο ο Parks είχε σταθερή συνεργασία, όντας ο πρώτος μαύρος συνεργάτης του, από το 1948.

Οι φωτογραφίες που απεικόνιζαν σκηνές εγκλήματος, αστυνομικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία και νεκροτομεία σε μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, εστίαζαν κριτικά σε θέματα φυλετικών σχέσεων και διακρίσεων, φτώχειας, αστικής ζωής και βέβαια στο ποινικό σύστημα δικαιοσύνης.

Ο Gordon Parks απέρριψε τα κλισέ της εγκληματικότητας, της χρήσης ναρκωτικών και της διαφθοράς, επιχειρώντας μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που συνδέονται με την εγκληματική συμπεριφορά, ενώ έριξε φως στην αθέατη επαγγελματική ζωή των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη και τη δίωξή τους.

Η σειρά ήταν πρωτοποριακή όχι μόνο για την τολμηρή αισθητική της πολυπλοκότητα –σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του ήταν έγχρωμη– αλλά και για το πώς αμφισβήτησε τα στερεότυπα σχετικά με την εγκληματικότητα που επικρατούσαν τότε στα mainstream media. Παρείχε μια πλούσια, κινηματογραφική απεικόνιση ενός σε μεγάλο βαθμό κρυμμένου κόσμου: αυτού της βίας, της αστυνομικής δραστηριότητας και της παρανομίας, δοσμένου με ενσυναίσθηση και ειλικρίνεια.

Ο Gordon Parks απέρριψε τα ερμηνευτικά κλισέ της εγκληματικότητας, της χρήσης ναρκωτικών και της διαφθοράς, επιχειρώντας μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που συνδέονται με την εγκληματική συμπεριφορά, ενώ έριξε φως στην αθέατη επαγγελματική ζωή των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη και τη δίωξή της.

«Ο Parks γνώριζε ότι η κάμερά του θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό όπλο, πιο ισχυρό από τη βία, και ότι οι εικόνες και οι λέξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κοινωνικές αλλαγές. Η σειρά "Η ατμόσφαιρα του εγκλήματος" παραμένει επίκαιρη ακόμα και σήμερα –ούτε το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης έχει υποστεί ουσιαστικές αλλαγές ούτε η αστυνομική βία έχει εξαλειφθεί– ακόμα κι αν οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν πριν από πενήντα χρόνια» δήλωσε ο Peter W. Kunhardt Jr, εκτελεστικός διευθυντής του Gordon Parks Foundation.

Μια επιλογή των έργων θα παρουσιαστεί στο MOMA, στην έκθεση Gordon Parks and the Atmosphere of Crime τον Μάιο.

Gordon Parks (American, 1912-2006). Raiding Detectives, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Drug Search, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Wrong Place at the Wrong Time”, Σαν Κουεντίν, Καλιφόρνια, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Wrong Place at the Wrong Time”, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Άτιτλο, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Detectives Grilling a Suspect,, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation Gordon Parks (American, 1912-2006). Knifing Victim I, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Narcotics Addict,, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Police Bring in Victim,, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Shooting Victim in Cook County Morgue,, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Άτιτλο, Σικάγο, Ιλινόι, 1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Άτιτλο, Νέα Υόρκη,1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Gordon Parks (American, 1912-2006). Άτιτλο, Νέα Υόρκη,1957. The Museum of Modern Art, New York. The Family of Man Fund © The Gordon Parks Foundation

Η δημοσίευση του The Atmosphere of Crime στο περιοδικό Life. 9 Σεπτεμβρίου 1957.

