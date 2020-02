Δείτε τους νικητές του διαγωνισμού «The International Landscape Photographer of the Year»

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι απ' όλο τον κόσμο πήραν μέρος στον έκτο διεθνή διαγωνισμό Landscape Photographer of the Year έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάποιο από τα έπαθλα, συμπεριλαμβανομένων των 10.000 δολαρίων σε μετρητά.

Μεταξύ 3.400 συμμετοχών από σχεδόν 1.000 φωτογράφους από όλο τον κόσμο, νικητής στην κατηγορία των φωτογράφων που κατέθεσαν portfolio τουλάχιστον τεσσάρων εικόνων, αναδείχθηκε ο Oleg Ershov από τη Ρωσία. Οι καλύτερες 101 εικόνες που επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή θα κυκλοφορήσουν σε ένα βιβλίο.

Τη δεύτερη θέση κέρδισε ο Yang Guang από την Κίνα και την τρίτη θέση ο Blake Randall από τον Καναδά.

Στην κατηγορία των φωτογράφων που κατέθεσαν μόνο μία φωτογραφία, νικήτρια αναδείχθηκε η Magali Chesnel από τη Γαλλία. Η ίδια δήλωσε ότι οι αλυκές είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Η νικήτρια φωτογραφία της, με τίτλο The Harvest of Salt Road, απεικονίζει το Salin de l'île Saint Martin στο Gruissan τα οχήματα μοιάζουν μικροσκοπικά ενώ κάνουν τη συγκομιδή του αλατιού.

«Είχα καταλάβει πως το αποτέλεσμα θα ήταν μια εκπληκτική αφηρημένη αεροφωτογραφία, με το άσπρο του αλατιού να αντιπαραβάλλεται με τα λαμπερά ροζ χρώματα του εδάφους. Από χαμηλά, αυτή η εικόνα δεν φαίνεται εντυπωσιακή, αλλά από ψηλά γίνεται απροσδόκητα όμορφη και μοιάζει με ζωγραφιά». Ενώ είναι κάτοικος της Βρετάνης, η Magali εργάζεται στη Γενεύη και λέει πως είναι αυτοδίδακτη φωτογράφος και ζωγράφος.

Η δεύτερη θέση στην κατηγορία αυτή πήγε στον Sander Grefte από την Ολλανδία και η τρίτη θέση στον Adam Hoszang από την Ουγγαρία.

Πρώτο βραβείο για τον Oleg Ershov από τη Ρωσία που φωτογράφησε το Fleswick Bay στην Αγγλία. Φωτο: OLEG ERSHOV/THE INTERNATIONAL LANDSCAPE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

The Harvest of Salt Road. Φωτο: MAGALI CHESNEL/THE INTERNATIONAL LANDSCAPE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR