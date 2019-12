Όχι ακόμη μια έκθεση φωτογραφίας. Μια έκθεση με τις ίδιες τις φωτογραφικές μηχανές.

Από τη στιγμή που εφευρέθηκαν οι φωτογραφικές μηχανές, περίπου πριν από διακόσια χρόνια, είναι γεγονός ότι οι αλλαγές που έχουν υποστεί τόσο σε επίπεδο ντιζάιν όσο και σε τεχνικές προδιαγραφές είναι σαρωτικές. Ως πρώτη φωτογραφική «μηχανή» μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί (camera obscura) που στη μία άκρη διέθετε μια γυαλιστερή επιφάνεια και στην απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή.

Αν και οι πρώτες μηχανές ήταν ουσιαστικά μεγάλα ξύλινα κουτιά με «πρωτόγονους» φακούς κι ένα κάλυμμα από πάνω για τον έλεγχο του φωτός, σήμερα έχουν εξελιχθεί σε πραγματικά κομψοτεχνήματα, με τις δυνατότητές τους ασφαλώς να μην έχουν καμία σχέση συγκριτικά με αυτές του προηγούμενου αιώνα. Ωστόσο, οι τελευταίες είναι αυτές που βασικά πρωταγωνιστούν στην έκθεση «In Focus: The Camera», μια έκθεση με πραγματικά ιστορικές φωτογραφικές μηχανές που γίνεται στο J. Paul Getty Museum.

Βέβαια, πέρα από τις θρυλικές μηχανές, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν και μοναδικές λήψεις (πορτρέτα και αυτοπροσωπογραφίες) εξαιρετικά σημαντικών φωτογράφων, όπως οι Imogen Cunningham, Dorothea Lange, Lisette Model, Helmut Newton, Edward Steichen, Andy Warhol και Edward Weston.

Camera obscura (ξύλο, μπρούτζος και γυαλί περ. 1750-1800) Φωτο: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Gloria and Stanley Fishfader

Daguerreotype/Wet-plate Camera (ξύλο, μπρούτζος και γυαλί, περ. 1851). Φωτο: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Gloria and Stanley Fishfader

Camera box (ξύλο, γυαλί και μέταλλο 1860). Φωτο: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Gloria and Stanley Fishfader

August Semmendinger - Mammoth Plate Wet-Collodion Camera (ξύλο, μέταλλο, ύφασμα και γυαλί, 1874-1885). Φωτο: The J. Paul Getty Museum, gift in memory of Beaumont Newhall

Η πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak - The Kodak (ξύλο, δέρμα, μπρούτζος και γυαλί, 1888). Φωτο: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Gift of Gloria and Stanley Fishfader

John F. Collins - Kodak Ektra Camera (περ. 1930). Φωτο: J. Paul Getty Museum Gift of Nina and Leo Pircher

Eastman Kodak Company - Kodak Bantam Special (1936). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Eastman Kodak Company - World War II “Matchbox” Spy Camera (μέταλλο και γυαλί, 1944). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Polaroid Corporation - Polaroid Land Camera Model 95 (δέρμα και ατσάλι, περ. 1948-1949). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Steineck Kamerawerk - Steineck ABC Wristwatch Camera (1949). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Hasselblad AB - Hasselblad wide angle camera (μέταλλο, τεχνητό δέρμα και γυαλί, 1954-1959). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Nippon Kogaku K.K. - Nikon “Reporter” large load 35mm camera (μετά το 1959). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Canon Inc. - Canon S 35mm camera with rare F2 lens (μέταλλο και γυαλί, 1946). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Polaroid Corporation - Polaroid SX-70 (μέταλλο, πλαστικό, δέρμα και γυαλί, 1972). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Capt. Horatio Ross [αυτοπορτρέτο] (1856-1859). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Underwood & Underwood - Φωτογραφίζοντας τη Νέα Υόρκη. Φωτο: J. Paul Getty Museum

Edward Weston - Αυτοπορτρέτο (1908). Φωτο: J. Paul Getty Museum

George Watson - Κάμερα σε τρίποδο (1920s). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Man Ray [Αυτοπορτρέτο] (1932). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Alma Lavenson [Αυτοπορτρέτο] (1932). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Πορτρέτο της Dorothea Lange (1937). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Walker Evans (1941). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Weegee (Arthur Fellig) (1940-1945). Φωτο: J. Paul Getty Museum

Weegee, New York, 1945, Lisette Model (Αμερικανίδα φωτογράφος, γεννημένη στην Αυστρία, 1901-1983). Φωτο: J. Paul Getty Museum © Estate of Lisette Model, courtesy Baudoin Lebon/Keitelman

Andreas Feininger - Ο φωτορεπόρτερ (1951), Φωτο: J. Paul Getty Museum

Imogen Cunningham - Αυτοπορτρέτο με τα εγγόνια (1955), Φωτο: J. Paul Getty Museum

Anthony Friedkin (1996), Φωτο: J. Paul Getty Museum

Η έκθεση θα βρίσκεται στο J. Paul Getty Museum μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου του 2020.

Με πληροφορίες από Art Blart