Όλοι οι νικητές του φωτογραφικού διαγωνισμού National Geographic 2019

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο φωτογραφικός διαγωνισμός του National Geographic πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μας άφησε ως "παρακαταθήκη" υπέροχα κλικς από ιδιαίτερα ταλαντούχους φωτογράφους. Ύστερα από μια επιλογή ανάμεσα σε πολλά φωτογραφικά κλικς, το περιοδικό μόλις ανακοίνωσε τα ονόματα των νικητών, μαζί φυσικά με τις απίστευτες λήψεις τους.

Αν, λοιπόν, ονειρεύεστε να δείτε ένα πανέμορφο τοπίο από τον χειμώνα της Γροιλανδίας, ένα ποτάμι στο Κολοράντο, το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο ή αν απλώς σχεδιάζετε το επόμενο ταξίδι σας, τότε οι εικόνες που ακολουθούν είναι οι πλέον κατάλληλες για να σας εμπνεύσουν.

To μεγάλο βραβείο του φετινού διαγωνισμού, το οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετέχοντες, απονεμήθηκε στον Weimin Chu για τη φωτογραφία του με τίτλο "Winter in Greenland". Η συγκεκριμένη λήψη τραβήχτηκε σε ένα περιβάλλον αρκετά παγερό και χιονισμένο σε ένα ψαροχώρι του Upernavik.

«Όλο το έδαφος ήταν καλυμμένο από λευκό, ψυχρό χιόνι, ενώ η απόχρωση του λυκόφωτος το έκανε να μοιάζει ακόμη πιο παγερό. Η λάμψη από τα παράθυρα, τα φώτα του δρόμου και τους τρεις ανθρώπους που αχνοφαίνονται, "ζεσταίνουν" κάπως την κατά τα λοιπά ψυχρή ατμόσφαιρα», εξηγεί ο Weimin Chu.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες, όπως "Φύση", "Άνθρωποι" και "Πόλεις". Πέρα από τον Weimin Chu, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Πόλεις", στην κατηγορία "Φύση" πρώτη βρέθηκε η Tamara Blazquez Haik, ενώ στην κατηγορία "Πρόσωπα" ο Huaifeng Li.

"In The Age of Aviation" (2η θέση στην κατηγορία "Cities")/ Φώτο: Jassen Todorov/National Geographic