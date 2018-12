Πιο ‘80s, πεθαίνεις : Η πλούσια ποπ εικονογραφία της πιο παρεξηγημένης δεκαετίας

Soft Cell, Eurythmics, Everything But The Girl, Visage, Blancmange, The The, Frankie Goes to Hollywood, Adam Ant, Julian Cope, The Clash... Με τις λαμπερά στυλάτες φωτογραφίες που τράβηξε από τους πρωταγωνιστές της βρετανικής κυρίως ποπ σκηνής, με όλη την πολύχρωμη πανσπερμία ειδών και φυλών (pop, blitz/new romantics, post-punk, new wave) που την χαρακτήριζε στο πρώτο μισό ειδικά της δεκαετίας του '80, ο Peter Ashworth δημιούργησε εμβληματικές εικόνες των ειδώλων της εποχής.

Εικόνες που κατέληγαν στα εξώφυλλα περιοδικών και δίσκων σε μια περίοδο που ακόμα το περιοδικό και πολύ περισσότερο ο δίσκος γινόταν αντικείμενο – φετίχ που το «μελετούσε» και το θαύμαζε ξανά και ξανά ο κάτοχός του. Ήταν ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο στον τρόπο πρόσληψης του γκρουπ ή του καλλιτέχνη από το κοινό (του). Ήταν συνώνυμο του 'image'. Τυπικό παράδειγμα η φωτογραφία που τράβηξε στην Annie Lennox ο Ashworth για το εξώφυλλο του άλμπουμ 'Touch' των Eurythmics.

O Ashworth κατάφερνε να συλλάβει τον χαρακτήρα και την περσόνα των μουσικών που φωτογράφιζε ασχέτως – ή ίσως εξαιτίας – των πλούσιων, πολύχρωμων, φλουό, νέον, ελεκτρίκ σκηνικών στα οποία τους φωτογράφιζε. Ήταν όμως το ιδανικό αισθητικό background εκείνης της στιγμής, και ο ίδιος το γνώριζε καλά αφού βρισκόταν στο κέντρο της σκηνής της ποπ κουλτούρας αλλά και της μόδας στο Λονδίνο.

«Το Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του '80 ήταν το τέλειο μέρος για κάποιον σαν κι εμένα{ θυμάται σήμερα ο φωτογράφος. « Ήταν ένα τεράστιο και πολυποίκιλο δημιουργικό background σε καθημερινή βάση. Υπήρχαν άδεια σπίτια για να ζήσεις και πλήθος μεγάλες, ερειπωμένες παλιές αποθήκες που μπορούσες να μετατρέψεις σε ό,τι είδους σκηνικό ήθελες. Μπορούσα να καταφέρω τα πάντα αρκεί να μην με απασχολούσε το γεγονός ότι σπαταλούσα τα μισά μου λεφτά στις φωτογραφήσεις».

Τις περισσότερες από τις φωτογραφίες του Ashworth από την χρυσή (και με μπόλικο γκλίτερ) εποχή της φανταιζί βρετανικής ποπ (και ροκ) της δεκαετίας του '80 μπορεί κανείς να τις δει στην έκθεση "Mavericks - a photographic show by Peter Ashworth" που θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην Lever Gallery του Λονδίνου.

Οι Frankie Goes to Hollywood φωτογραφημένοι από τον Peter Ashworth.

Η φωτογραφία των Associates που κατέληξε στο εξώφυλλο του σπουδαίου άλμπουμ τους. "Sulk" (1982)

Οι Everything But The Girl το 1984.

Ο Joe Strummer και ο Paul Simonon στις τελευταίες μέρες των Clash

Η Annie Lennox στο εξώφυλλο του άλμπουμ "Touch" των Eurythmics.

Οι Soft Cell το 1983.

Ο Bryan Ferry προερχόταν από τα '70s αλλά ταίριαζε απόλυτα στο κομψό νουάρ ελεκτρίκ ύφος της "νέας δεκαετίας"

Οι Cult to 1983 πριν το hard rock ίματζ που καλλιέργησαν αργότερα

