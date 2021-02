ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ο θυμός διαδέχθηκε την αρχική έκπληξη, όταν μαθεύτηκε ότι μη ασήμαντος αριθμός γιατρών και υγειονομικού προσωπικού, σε ορισμένα τουλάχιστον νοσοκομεία, απέφυγαν να εμβολιαστούν. Τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν λίαν επιθετικά, και έγιναν ακόμη πιο σκληρά, εξαιτίας της άρνησης να δοθούν εξηγήσεις ή εντελώς ανεπαρκών δικαιολογιών.



Αυτόματα τέθηκε το ερώτημα κατά πόσον ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός σε ορισμένες τουλάχιστον επαγγελματικές ομάδες, με πρώτη ασφαλώς το υγειονομικό προσωπικό. Υποχρεωτικός δεν σημαίνει ότι κάποιος εμβολιάζεται με τη βία, αλλά ότι εξαναγκάζεται λόγω κυρώσεων. Πιστεύω ότι υπάρχει ευρύτατη σύγκλιση απόψεων σε αυτό.



Η σύγκλιση απόψεων δεν σημαίνει ότι είναι πρακτικά εύκολη και η εφαρμογή του. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον λόγοι για αυτή τη δυσκολία. Καταρχάς, θα πρέπει να αποφασιστούν οι κυρώσεις και κυρίως πόσο βαριές θα είναι. Επιπλέον, είναι άγνωστος ο αριθμός όσων θα αρνηθούν να εμβολιαστούν και, συνεπώς. αν οι κυρώσεις θα προκαλέσουν δυσλειτουργίες στον οργανισμό στον οποίον απασχολούνται.



Τέλος, ένα ερώτημα είναι γιατί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων και όχι στο σύνολο των εργαζομένων που έρχονται καθημερινά σε επαφή με σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων. Με ποια λογική δεν θα πρέπει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να επεκταθεί σε δασκάλους και καθηγητές, σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς, σε εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, σε δημόσιες υπηρεσίες, κ.ο.κ.;



Υπ' αυτό το πρίσμα, θεωρώ συνετή τη στάση της κυβέρνησης που αποφεύγει να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα σε μια ήδη βεβαρημένη κατάσταση, καθώς η χώρα βρίσκεται στο τρίτο κύμα της πανδημίας.



Αν δεν είναι επιθυμητός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, το μόνο που απομένει είναι η κοινωνική υπευθυνότητα, δηλαδή να πειστούν τα άτομα ότι με τις πράξεις τους συμβάλλουν στο καλό της κοινότητας, της κοινωνίας με την ευρεία έννοια, μέσα στην οποία ζουν. Ένας νοσηλευτής μπορεί να είναι ατομικά υπεύθυνο άτομο αν εκτελεί την εργασία που του ανατέθηκε με συνέπεια, αλλά κοινωνικά ανεύθυνο αν δεν έχει εμβολιαστεί. Η δυσκολία με την κοινωνική υπευθυνότητα έγκειται στο ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι πιστεύει και υποστηρίζει καθένας, από το ιδεοσύστημά του και τις αξίες του. Αλλά κι αυτά αλλάζουν, σε άλλες περιπτώσεις γρήγορα και σε άλλες απελπιστικά αργά.

• • •

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Μελέτη του ερευνητικού ινστιτούτου του Οργανισμού Προστασίας της Υγείας Clalit του Ισραήλ, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το εμβόλιο της Pfizer για την covid-19 οδήγησε σε 94% λιγότερες συμπτωματικές περιπτώσεις και 92% λιγότερες περιπτώσεις σοβαρής νόσησης.



Καλύπτοντας πάνω από τους μισούς Ισραηλινούς, ο Clalit είναι είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υγείας στη χώρα. Η μελέτη ανέλυσε 1,2 εκατομμύρια μέλη της Clalit — 600.000 που είχαν εμβολιαστεί και 600.000 που δεν είχαν.



Βάσει των ευρημάτων, το εμβόλιο απεδείχθη εξίσου αποτελεσματικό για όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης των άνω των 70 ετών. Σημειωτέον, οι κλινικές δοκιμές της Pfizer δεν είχαν οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα, καθώς είχαν συμμετάσχει σχετικά λίγοι.

Η μελέτη «έδειξε αδιαμφισβήτητα ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στον πραγματικό κόσμο μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση, όπως είχαν δείξει οι κλινικές μελέτες», σύμφωνα με τον επικεφαλής καινοτομίας της Clalit, Ran Balicer. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό δύο ή περισσότερες εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση.



Πηγή: Haaretz, Reuters





Ένας νεαρός εμβολιάζεται στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Φωτ.: Tomer Appelbaum

• • •

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Τζέραλντ Νταρμαρέν, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξάρθρωσης της ακροδεξιάς ομάδας Génération Identitaire (Ταυτοτική Γενιά), δίνοντας ένα 10-ήμερο προθεσμία στην ακροδεξιά νεολαία να αντικρούσει τις κατηγορίες.



Μετά από αρκετές προκλήσεις, το ποτήρι ξεχείλισε στις 19 Ιανουαρίου, όταν γύρω στα 30 άτομα εγκαταστάθηκαν στο πέρασμα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας στα Πυρηναία με σκοπό να εμποδίσουν πρόσφυγες να εισέλθουν στη χώρα. Εκλεγμένοι εκπρόσωποι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν στην κυβέρνηση, ενώ η SOS-Racisme κατέθεσε μήνυση.



Πολλές ενώσεις πολιτών και πολιτικά κόμματα έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να ληφθούν μέτρα εναντίον της ακροδεξιάς οργάνωσης, της οποίας οι ενέργειες εμπίπτουν στις διατάξεις του κώδικα εσωτερικής ασφάλειας περί «διέγερσης διακρίσεων, μίσους ή βίας εναντίον ενός προσώπου ή ομάδας προσώπων εξαιτίας της καταγωγής τους».



Σημειωτέον, μετά από αίτημα του Εμ. Μακρόν, το 2019 εξαρθρώθηκαν πολλά ακροδεξιά γκρουπούσκουλα (Κοινωνικό Φρούριο, Αίμα και Τιμή, Αγώνας 18, κ.ά.).





Απόπειρα υποκατάστασης του κράτους από την ακροδεξιά ομάδα στα Πυρηναία.

• • •

ΣΚΥΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Σκύλοι για την ανίχνευση κορωνοϊού εκπαιδεύονται εδώ και μήνες στη Γαλλία, Βρετανία Αυστραλία και αλλού. Η πρώτη χώρα που τους χρησιμοποίησε στην Ευρώπη ήταν η Φιλανδία.



Υπάρχει ζήτηση σκύλων ανίχνευσης προκειμένου να εντοπίζουν τον κορωνοϊό σε μαζικές εκδηλώσεις, λόγου χάριν σε συναυλίες, και φυσικά σε αεροδρόμια που ήταν τα πρώτα που τους χρησιμοποίησαν (Φιλανδία, Χιλή).



Η πιο πρόσφατη επιτυχία στην εκπαίδευση τέτοιων σκύλων ανακοινώθηκε στη Γερμανία. Μια κτηνιατρική κλινική εκπαίδευσε σκύλους οι οποίοι ανιχνεύουν την «οσμή του κορωνοϊού» με ακρίβεια 94%.





Γερμανός στρατιώτης με έναν σκύλο που ανιχνεύει τον κορωνοϊό.

• • •



ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

All you need is love. 24 ολόκληρες ώρες, υπεραρκετές είναι.



Ο έρωτας δεν είναι ξεσάλωμα. Γιορτή της γονιμότητας, τα ρωμαϊκά Λουπερκάλια λέγεται ότι είναι πρόγονος της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου. Η γιορτή είχε φτάσει σε ακρότητες, ώστε ο Αύγουστος αναγκάστηκε να πάρει μέτρα. Απαγορεύτηκαν το 494 μ.Χ. από τον Πάπα. Αυτό λέγεται υπερκανονικοποίηση.



Ο έρωτας απαιτεί θυσίες. Ο Άγιος Βαλεντίνος αποκεφαλίστηκε, επειδή πάντρευε παράνομα Χριστιανούς.



Ο έρωτας σκοτώνει. Σικάγο, 14 Φεβρουαρίου 1929: επτά μέλη της συμμορίας του Τζωρτζ Μοράν θύματα του Αλ Καπόνε. Έμεινε στην Ιστορία ως η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου. Δικαίως.





Ο άγγελος και ο διάβολος συζητούν (διαπραγματεύονται;) τη μοίρα των ερωτευμένων. Bartholomaeus Anglicus, «De proprietatibus rerum», μετάφραση στα γαλλικά: Jean Corbechon, 1482, British Library, Royal 15 E II.

• • •

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΕΣΔΗΣ

Ο βομβαρδισμός της Δρέσδης, το τριήμερο 13-15 Φεβρουαρίου 1945, είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα του Β'ΠΠ.

«Η Φλωρεντία του Έλβα» καταστράφηκε και δεκάδες χιλιάδες άμαχοι βρήκαν τραγικό θάνατο — οι περισσότεροι κάηκαν στη γιγάντια πυρκαγιά που τη σάρωσε — όταν ο πόλεμος ήταν ολοφάνερο ότι έφθανε σύντομα στο τέλος του. Σημειωτέον, η διάσκεψη της Γιάλτας είχε ήδη ολοκληρωθεί.



Στην ανύπαρκτης αντιαεροπορικής άμυνας πόλη έπεσαν τουλάχιστον 3.300 τόνοι βομβών από τρία κύματα βομβαρδιστικών της RAF και της αμερικανικής αεροπορίας. Μεγάλη ποσότητα βομβών ήταν εμπρηστικές, εκτιμάται δε ότι η θερμοκρασία άγγιξε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.



Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 20.000 έως 100.000, ίσως και περισσότεροι. Η δυσκολία στους υπολογισμούς απορρέει και από το γεγονός ότι στην πόλη είχαν εισρεύσει πολλοί πρόσφυγες εξ ανατολών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους φοβούμενοι τα αντίποινα των σοβιετικών στρατευμάτων που προέλαυναν.



Προσπερνώ τις αναλύσεις για το πώς η έννοια του «δίκαιου πολέμου» έφθασε να συμπεριλαμβάνει μαζικό σφαγιασμό αμάχων. Ο βομβαρδισμός των γερμανικών πόλεων όταν ο πόλεμος είχε ήδη κριθεί δεν ήταν αναποτελεσματικός. Οι υπολογισμοί του κυριότερου Άγγλου υποστηρικτή του βομβαρδισμού πόλεων, Λόρδου Cherwell, ότι θα κατέστρεφαν τις κατοικίες 20 – 40 εκατομμυρίων Γερμανών αποδείχθηκαν εντελώς εσφαλμένοι. Απεναντίας, ο υπουργός Εξοπλισμών των Ναζί, Άλμπερτ Σπέερ, φαίνεται πως είχε δίκιο, όταν υποστήριζε, στις ανακρίσεις του μετά τον πόλεμο, ότι οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί δεν έκαμπταν τη θέληση των Γερμανών να εργαστούν· και ότι αν οι Σύμμαχοι εστιάζονταν σε οικονομικούς στόχους θα ήταν πιο αποτελεσματικοί.





Άποψη της κατεστραμμένης Δρέσδης από το Δημαρχείο.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Περιεχόμενο δίχως μέθοδο οδηγεί στη φαντασιοπληξία· μέθοδος δίχως περιεχόμενο σε κενή σοφιστεία.

— Γκαίτε, Maxims and Reflections