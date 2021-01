ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΙΣΜΟΥ

Θα κέρδιζε ο Ντ. Τραμπ τις εκλογές, αν δεν ενέσκηπτε η πανδημία του κορονοϊού; Δεν θα το μάθουμε ποτέ.



Ουδείς ηγέτης επιλέγει τι θα συμβεί στη θητεία του. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αντιμετωπίσει με επάρκεια ό,τι συμβεί. Η πανδημία ενέσκηψε, και η διαχείρισή της από τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν κάκιστη¸και ήταν κάκιστη, εξαιτίας της άθλιας άποψής του για την επιστήμη και τους ανθρώπους. Η επί μήνες σκόπιμη καλλιέργεια του μύθου της νοθείας, με αποκορύφωμα την υποκίνηση εξέγερσης απέδειξαν επιπλέον ότι τίποτα δεν τον σταματά προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.



Το ερώτημα, βεβαίως, που απασχολεί είναι το μέλλον του τραμπισμού και του ίδιου του Τραμπ. Είναι αδύνατον να προσπεράσεις το γεγονός ότι τον ψήφισαν 74 εκατομμύρια Αμερικανοί. Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι χοντρικά από τα 26,5 επιπλέον ψηφοφόρους το 2020 σε σχέση με το 2016, ο μεν Μπάιντεν πήρε το 58% και ο Τραμπ το 42%, ήτοι αντιστοίχως 7% περισσότερες ψήφους και 5% λιγότερες από το εθνικό ποσοστό τους.



Η κοινή λογική λέει ότι ξεκινώντας από τέτοια αφετηρία, το μέλλον του τραμπισμού δεν είναι άσχημο. Η άποψή μου είναι πιο αισιόδοξη, ιδίως μετά την εισβολή των ακροδεξιών οπαδών του στο Καπιτώλιο.



Η εισβολή αυτή, που αποτέλεσε την κορύφωση της παρανοϊκής και σκόπιμης επιμονής του για εκλογική νοθεία, υποκινήθηκε αναμφίβολα από τον ίδιο. Το πρωτοφανές αυτό γεγονός για την αμερικανική δημοκρατία συντάραξε τις ΗΠΑ και όλες τις χώρες.

Η αντίδραση στην εξέγερση υπήρξε άμεση και σαρωτική.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος άρχισε να ξηλώνεται το πουλόβερ. Μεγαλοστελέχη αφοσιωμένα στον Τραμπ πήραν τις αποστάσεις τους, με κορυφαίο παράδειγμα τον αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς. Είναι αδιάφορο αν το έκαναν από ίδιον συμφέρον ή όχι. Σημασία έχει ότι το έκαναν και το κάνουν.



Ακόμη μεγαλύτερο, ίσως, ενδιαφέρον έχει η καταδίκη της εισβολής (και εμμέσως του Τραμπ) από ακροδεξιούς ανά τον κόσμο, για τους οποίους ο αμερικανός πρόεδρος αποτελούσε σταθερή αναφορά (Νίγκελ Φάρατζ, Ματέο Σαλβίνι, Γκέερτ Βίλντερς, Μαρίν Λεπέν), με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Σλοβένο πρωθυπουργό, Γιάνεζ Γιάνσα, ο οποίος μάλιστα τον είχε συγχαρεί (!) για την ξεκάθαρη νίκη του στις 4 Νοεμβρίου. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή το ίδιο: σημασία έχει ότι το έκαναν.



Ενδεικτική του νέου κλίματος είναι η ακύρωση από την Ένωση Επαγγελματιών του Γκολφ του πρωταθλήματος 2022 σε κλαμπ του Τραμπ που είχε αποφασιστεί τον περασμένο Μάιο.

Ουδείς μπορεί να απαντήσει πειστικά στο ερώτημα αν ο τραμπισμός θα επιβιώσει ή όχι και υπό ποια μορφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συγκεφαλαίωσε, στις 6 Ιανουαρίου, την κατάσταση στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα και το τι πρόκειται να δούμε προσεχώς στο εσωτερικό του: «Αυτή η συγκέντρωση θα στείλει ένα μήνυμα σ΄αυτούς. Αυτό δεν είναι πλέον το Ρεπουμπλικανικό τους κόμμα. Αυτό είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ».



Ωστόσο, ήδη βλέπουμε να αναπτύσσονται φυγόκεντρες δυνάμεις, και θα δούμε περισσότερες μετά την 20η Ιανουαρίου. Η ήττα είναι κακό πράγμα, και ήττα που επισφραγίστηκε με τέτοια αθλιότητα δεν αφήνει πολλά περιθώρια δράσης στον Τραμπ. Αν τελικώς γίνει η παραπομπή δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τους τραμπικούς, και σίγουρα για τον Τραμπ. Και, όπως είπε κάποιος, «τι είναι ο Τραμπ χωρίς το Twitter;».

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ Ο ΤΡΑΜΠ;

Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν έχει νόημα να καθαιρέσεις έναν πρόεδρο λίγες μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του. Κάποιοι προχωρούν περισσότερο, ισχυριζόμενοι ότι αυτό θα διχάσει ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ.



Μια ξεκάθαρη απάντηση έδωσε ο Μπέρνι Σάντερς:



«Κάποιοι ρωτούν: Γιατί θα πρέπει να παραπέμψεις και να καταδικάσεις έναν πρόεδρο που του έμειναν μόνον λίγες μέρες στην προεδρία;

Απάντηση: Το δεδικασμένο. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι κανένας πρόεδρος, τώρα ή στο μέλλον, δεν μπορεί να στασιάζει εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ».



Το αμερικανικό Σύνταγμα δεν καθορίζει απολύτως τίποτα όσον αφορά τον χρόνο της παραπομπής και της εκδίκασης της καθαίρεσης του προέδρου. Κατά τον καθηγητή Μάικλ Γκέρχαρντ μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε, διότι «οι πρόεδροι δεν είναι υπεράνω του νόμου, είτε όταν έχουν είτε όταν δεν έχουν το αξίωμα».



Το επόμενο βίντεο διαλύει και την παραμικρή αμφιβολία ότι η εισβολή μεθοδεύτηκε από τον Ντ. Τραμπ.

NEW! #AnatomyofCapitolAttack TURN SOUND ON!



I submit this video as evidence in the Impeachment of Donald Trump.



Donald Trump engaged in "violent, deadly and seditious acts" which betrayed his trust as President and endangered the security of the United States. pic.twitter.com/j9nJ1McTIo