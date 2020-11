ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Βρίσκεται η χώρα σε ομαλή, κανονική περίοδο; Φυσικά, τα τελευταία 100 χρόνια όλοι κυκλοφορούσαν με μάσκες και το θέμα των συζητήσεων ήταν οι ΜΕΘ.



Συνεπώς, μπορείς να κάνεις ό,τι έκανες κάθε χρόνο αυτόν τον μήνα. Μπορείς, λόγου χάριν, να αποφασίσεις απεργία σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.



Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι στη φύση εξαφανίζονται τα είδη που δεν προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Υπάρχει κάποιο επιχείρημα ότι αυτό δεν ισχύει για τους συνδικαλιστές που περιφρονούν τους πολλαπλά δοκιμαζόμενους πολίτες;

Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ

Με μια χθεσινή του δήλωση, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, οι οποίες τον ανάγκασαν να προβεί σε διευκρινίσεις.



Δεν μπαίνω στην ουσία της δήλωσής του, ούτως ή άλλως είναι μικρής σημασίας πλέον. Δύο σημεία, ωστόσο, πρέπει να επισημανθούν.



Πρώτον, τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα από το lockdown, τις αντιφατικές καθημερινές δηλώσεις αρμόδιων και αναρμόδιων προσώπων, και την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις στην προσωπική ζωή εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας. Υπάρχει θυμός που ψάχνει ευκαιρία να εκτονωθεί.



Δεύτερον, όταν αρχίζουν οι ερμηνείες δύο-τριών προτάσεων, το παιχνίδι των εντυπώσεων έχει ήδη χαθεί. Μικρή σημασία έχει η ορθότητα ή μη μιας δήλωσης: σημασία έχει ποια ήταν η πρόσληψή της από τους πολλούς.



Αν συνδυαστούν οι δύο αυτές παρατηρήσεις, το αβίαστο συμπέρασμα είναι σαφήνεια στο τι θες να πεις· και, επειδή ουδείς είναι αλάνθαστος, οι λιγότερες εμφανίσεις περιορίζουν δραστικά την πιθανότητα σφαλμάτων.

ΘΑ ΑΠΟΝΕΙΜΕΙ ΧΑΡΗ Ο ΤΡΑΜΠ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ;

Σύμφωνα με πηγές του Axios, o Ντ. Τραμπ σχεδιάζει να δώσει χάρη στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας, Μάικλ Φλιν, που είχε δηλώσει ένοχος τον Δεκέμβριο του 2017 για τα ψεύδη του στο FBI όσον αφορά τις επαφές του με Ρώσους.



Πολλοί θεωρούν βέβαιο ότι μαζί με τη μετάβαση προς τη νέα προεδρία, ξεκίνησε και η φάση της χάριτος στη διαφθορά.



Το μόνο που αγνοούν είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα απονείμει χάρη στον εαυτόν του.

ΑΜΑΧΟΙ, ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΘΥΜΑΤΑ

Από τη μια μεριά, η «αποτρόπαιη σφαγή» τουλάχιστον 600 ανθρώπων, η οποία διαπράχθηκε από πολιτοφύλακες του Τιγκράι.



Από την άλλη, τα ομοσπονδιακά στρατεύματα προειδοποιούν ότι μετά την εκπνοή του τριήμερου τελεσιγράφου θα είναι «ανηλεή».



Και στη μέση 40.000 πρόσφυγες δίχως ρούχα, δίχως σπίτι, δίχως χρήματα», που δηλώνουν ότι «τουλάχιστον εδώ είμαστε ασφαλείς».

"They took our clothes, our home, our money."



Around 40,000 refugees have escaped from Ethiopia to Sudan, to avoid tensions in the Tigray region. pic.twitter.com/dI4X0FmSTL