ΜΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, εξέδωσε απόφαση με την οποία απαγορεύονται όλες οι συναθροίσεις σε όλη την Ελλάδα, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.



Χθες βράδυ. δημοσιεύτηκε κείμενο, που συνυπογράφουν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, με το οποίο ζητείται να ανακληθεί η απαγόρευση των συναθροίσεων. Δύο αξιοσημείωτα γεγονότα. Για πρώτη φορά, το ΚΚΕ αφήνει την παραδοσιακή του μοναξιά, και συμπορεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και, δεύτερον, το ΚΙΝΑΛ πήρε τις αποστάσεις του και δεν το συνυπέγραψε, προκαλώντας την οργή του γενικού γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.



Είναι νωρίς για εκτιμήσεις όσον αφορά τη σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ. Το ανησυχητικό, όμως, είναι ότι προκρίνεται η μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, που ουδείς γνωρίζει αν θα συγκεκριμενοποιηθεί αύριο.



Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να επικρατήσει σύνεση και αυτοσυγκράτηση από όλους. Και αν χρειαστεί, η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της επαγγελματικά, και πρωτίστως έξυπνα. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλους «ήρωες», κι άλλα «ζει». Περνάμε καμιά 50αρια χρόνια με αυτούς που έχουμε.

• • •

ΤΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Όποιος θέλει να κατανοήσει το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να ξεκινήσει από τα εξής:



(1) Ο αριθμός όσων συμμετείχαν ενεργά μέχρι την κατάληψη του Πολυτεχνείου ήταν (απελπιστικά) μικρός.



(2) Η χρονική διάρκεια από τη γέννησή του μέχρι την είσοδο των τανκς στο Πολυτεχνείο ήταν (απελπιστικά) μικρή.



(3) Μετά το Πολυτεχνείο και μέχρι τη μεταπολίτευση, το φοιτητικό κίνημα ήταν (απελπιστικά) ανύπαρκτο.



Μετά, μπορεί να αρχίσει η συζήτηση για τη «γενιά του Πολυτεχνείου» και τις «ευθύνες» της, τα πρώτα και τα μετέπειτα χρόνια της μεταπολίτευσης κ.ο.κ.

• • •



Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΘΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πραγματοποιήθηκε η λεγόμενη «Million MAGA March» πορεία των οπαδών του Ντ. Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στην οποία συμμετείχαν και ακροδεξιές οργανώσεις (Proud Boys, Oath Keepers and QAnon), για να καταγγελθεί η «κλοπή» της νίκης του Τραμπ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιλι ΜακΕνάνι, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, προφανώς επειδή πολλαπλασίαζε το ένα κεφάλι επί πενήντα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ξεπερνούσαν τις λίγες δεκάδες χιλιάδες. Εξαιρώντας κάποιες αψιμαχίες, πάντως, δεν συνέβησαν έκτροπα.



Παρά τους φόβους πολλών πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν άνοιξε ρουθούνι στις ΗΠΑ.



Φαίνεται πως λειτούργησαν συνδυαστικά μια σειρά παράγοντες. Με 306 εκλέκτορες και τουλάχιστον 5.600.000 ψήφους διαφορά, η νίκη του Μπάιντεν είναι αδιαμφισβήτητη, και μόνον φανατικοί μικρονοϊκοί μπορούν να την αμφισβητήσουν. Ελάχιστοι ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι, λόγου χάριν, βγήκαν να υποστηρίξουν δημοσίως τις τρέλες του Τραμπ για νοθεία δίχως να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία. Πιθανόν, επίσης, η ήρεμη, διόλου προκλητική σιγουριά του Μπάιντεν, σε αντίθεση με τον πανικό του Τραμπ, εκτόνωσε τις εντάσεις.



Επιπλέον, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μαρκ Μίλι, φρόντισε να το ξεκόψει σε όσους φαντασιώνονταν κάποιου τύπου στρατιωτικό πραξικόπημα δηλώνοντας: «Δεν ορκιστήκαμε σε βασιλιά ή βασίλισσα, τύραννο ή δικτάτορα. Δεν ορκιστήκαμε σε άτομο».

Gen. Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff: "We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual." pic.twitter.com/dfqGxobZJD