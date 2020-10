ΑΠΟ ΗΡΩΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΕ 6 ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΗΝΕΣ

Ο Γεώργιος Τσολάκογλου και ο Χαρ. Κατσιμήτρος (και άλλοι) ― στους οποίους πιστώνονται κορυφαίες νίκες εναντίον των Ιταλών ― με ποια λογική δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση;



Τα πράγματα τότε ήταν εξαιρετικά απλά: Θα ήσουν είτε με τους Συμμάχους είτε με τους Γερμανούς. Αν αρνιόντουσαν, τι θα πάθαιναν; Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας άφηναν να «σωθεί η Ελλάδα» από άλλους ― υπήρχαν διαθέσιμοι, οι οποίοι βρέθηκαν εύκολα μετά την κυβέρνηση Τσολάκογλου.



Ήταν υπερβολικά φιλόδοξοι «καραβανάδες» που δεν έβλεπαν πέρα από τη μύτη τους; Πίστευαν πως τους «χρωστούσε» η χώρα; Ήταν τόσο στενόμυαλοι που δεν είδαν ότι νομιμοποιούσαν τη γερμανική κατοχή, επειδή ακριβώς ήταν ήρωες του αλβανικού μετώπου; Πίστευαν ότι οι Γερμανοί θα επικρατούσαν;



Απάντηση δεν έχω, και πιθανόν είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί. Ενίοτε, όμως, μου περνάει από το μυαλό και η σκέψη της μεγάλης πολιτικής αφέλειάς τους.



Πάντως, η θεωρία περί αγνών κινήτρων και μεγάλου προβληματισμού μάλλον πάσχει (αντιγράφω από κείμενο του Ι. Σ. Κολιόπουλου): «Η επόμενη πράξη του Έλληνα στρατηγού ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης υπό την προεδρία του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν επιδίωξε το σχηματισμό κυβέρνησης και ότι αναγκάστηκε από τα πράγματα να το πράξει. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν τόσο διστακτικός όσο ισχυρίζεται. Σε συνομιλία που είχε με τον Έλληνα διπλωμάτη Ιωάννη Πολίτη το Μάιο του 1941, ο Τσολάκογλου αναφέρεται ότι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έπρεπε να ταχθεί με το μέρος της Γερμανίας και ακόμη να προβεί σε παραχωρήσεις προς την Βουλγαρία. Εξέφρασε επίσης τη γνώμη ότι οι Έλληνες είχαν κάθε συμφέρον να εξευμενίσουν τους Γερμανούς, και ακόμη να προσανατολιστούν στο κοινωνικό τους σύστημα.» (Σημειώσεις συνομιλίας του Πολίτη με τον Τσολάκογλου, Μάιος 1941, Προσωπικό Αρχείο Ιωάννη Πολίτη, Αρχείο Βενιζέλου, Μουσείο Μπενάκη.).

• • •



ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΡΧΕΣΤΕ ΔΕΥΤΕΡΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της Γαλλίας να υπερασπιστεί τις αξίες της, αλλά θεωρώ ότι οι απεικονίσεις στα δημόσια κτίρια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Δεν είναι ένας πόλεμος με το Ισλάμ, αλλά με τα ριζοσπαστικά και επικίνδυνα στοιχεία του».



Μόνο που οι απεικονίσεις αφορούσαν και άλλες θρησκείες, όχι μόνο το Ισλάμ.



Μόνο, επίσης και κυρίως, που πολύ πριν από εσάς οριοθέτησε σαφέστατα τον «πόλεμο» ο ίδιος ο Εμ. Μακρόν.

• • •



ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ

Ονομάζεται Mahathir bin Mohamad, διετέλεσε 4ος (1981-2003) και 7ος (2018-2020) πρωθυπουργός της Μαλαισίας, και είναι γνωστός για τις ακραίες αντισημιτικές και ομοφοβικές απόψεις του.



Ο υπερσυντηρητικός αυτός μουσουλμάνος έγραψε στο Twitter: "οι μουσουλμάνοι έχουν δικαίωμα να τιμωρήσουν τους Γάλλους", το μποϊκοτάζ δεν αρκεί να αντισταθμίσει ό,τι έκαναν οι Γάλλοι στους μουσουλμάνους όλα αυτά τα χρόνια.

13. Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French. The boycott cannot compensate the wrongs committed by the French all these years.https://t.co/ysZeXDrQ09