Αίφνης στον ΣΥΡΙΖΑ πρέκυψε η ανάγκη υπεράσπισης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας που θα έθετε ζήτημα ανατροπής του σήμερα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ορισμένοι αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του δείχνει ότι υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα διαμορφωθεί το μπλοκ εξουσίας μέσα στο κόμμα.



Διανθισμένα με ολίγον ποδόσφαιρο, τα επιχειρήματα που ελέχθησαν είναι τα κλασικά που λέγονται για τους ηγέτες, με πρώτο και καλύτερο ότι είναι για το ορατό μέλλον αναντικατάστατος.



Η ουσία, όμως, είναι μία και μόνον μία. Ο Αλέξης Τσίπρας (και οι πέριξ αυτού) πρέπει να αποδείξει, και δεν το έχει αποδείξει από τις εκλογές μέχρι σήμερα, ότι μπορεί να παραγάγει πολιτική στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Πολιτική για τη χώρα, βεβαίως, όχι για το κόμμα. Ειδάλλως, δεν θα είναι η λύση, αλλά το πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή, αναπόφευκτα, πολλοί θα αρχίσουν να μουρμουρίζουν τη γνωστή κοινοτοπία ότι τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ GREAT BARRINGTON

Αρχικά με τρεις «βαριές» υπογραφές καθηγητών της Οξφόρδης, του Χάρβαρντ και του Στάνφορντ, η «διακήρυξη του Great Barrington» για τη διαχείριση της πανδημίας επανέφερε στο προσκήνιο την ήδη από την περασμένη Άνοιξη αναξιόπιστη θεωρία της αγέλης.



Δεν πρόκειται να επαναλάβω επιχειρήματα των ειδικών και πολύ περισσότερο να μπω στα χωράφια τους. Αναφέρω απλώς ότι το βρετανικό ιατρικό περιοδικό Lancet έγραψε στις 15 Οκτωβρίου: η πολιτική της ανοσίας της αγέλης είναι «μια επιστημονική πλάνη, που δεν στηρίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις».



Υπάρχει, όμως, μια δεύτερη, εξίσου ενδιαφέρουσα πολιτική διάσταση στην νέα αυτή επανεμφάνιση της ανοσίας της αγέλης. Η διακήρυξη χρηματοδοτήθηκε, προωθείται, και παρουσιάστηκε στην έδρα του American Institute for Economic Research (AIER). Το AIER είναι ένας libertarian οργανισμός — «υπερφιλελεύθερος» για να μην μπλέξουμε με ορισμούς — που ο βαθύς πόθος του είναι το κράτος-νυχτοφύλακας.



Ο άμεσος στόχος της διακήρυξης είναι οι αμερικανικές εκλογές. Τέσσερις μέρες μετά, αφού τη συνυπέγραψαν και άλλοι, η διακήρυξη υιοθετήθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Υγείας, Άλεξ Αζάρ, και τον ιατρικό σύμβουλο του Τραμπ, Σκοτ Άτλας, ως επιβεβαίωση της πολιτικής του Αμερικανού προέδρου για την πανδημία. Ο μη επιδημιολόγος γιατρός Άτλας, που λύνει και δένει στον Λευκό Οίκο σε θέματα covid-19 μετά τον παραγκωνισμό του Άντονι Φάουτσι, λέγεται ότι βρίσκεται πίσω από τη διακήρυξη.



Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του AIER είναι παλαιόθεν γνωστή. Καταρχάς, κινητοποιούνται επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, χρηματοδοτούμενοι γενναία από επιχειρήσεις που θίγονται τα συμφέροντά τους. Αυτοί οι «έμποροι της αμφιβολίας» επιδιώκουν το θέμα να κρατηθεί σε εκκρεμότητα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ρύθμιση. Παράλληλα, «ιδεολογικοί επιχειρηματίες» αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις αμφισημίες στις δημόσιες διαμάχες. Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε στο DDT, στην απαγόρευση του καπνίσματος, και χρησιμοποιείται από τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής, ένας από τους σημαντικότερους των οποίων είναι το AIER.

ΑΤΑΞΙΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΛΙΒΙΑ

Πολύ πιο άνετα από όσο αναμενόταν επικράτησε ο υποψήφιος του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) στη Βολιβία. Μολονότι δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση των ψήφων, οι αντίπαλοί του και οι ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι ο 57-χρονος πρώην υπουργός Οικονομίας επί Έβο Μοράλες, Λουίς Άρσε, εκλέγεται πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή.



Τερματίζεται έτσι μια ανωμαλία διάρκειας ενός έτους και αποκαθίσταται η δημοκρατία ομαλά και ξεκάθαρα. Ο Μοράλες αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη χώρα.

ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΧΙΛΗ

Έναν χρόνο μετά τις περσινές αιματηρές διαδηλώσεις και μια βδομάδα πριν το δημοψήφισμα για την έγκριση του νέου συντάγματος στη Χιλή, μια ειρηνική διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ατόμων κατέληξε σε βίαια επεισόδια και στην πυρπόληση δύο εκκλησιών από ομάδα διαδηλωτών όταν έπεσε το σκοτάδι. Οι Χιλιανοί θα ψηφίσουν την ερχόμενη Κυριακή για την κατάργηση του συντάγματος της δικτατορίας, που ήταν ένα από τα αιτήματα των περσινών κινητοποιήσεων.



Τα σκάνδαλα παιδοφιλίας στην Καθολική εκκλησία της Χιλής, και η διαχείρισή τους από τους επισκόπους, είχαν εξοργίσει την κοινή γνώμη της χώρας. Από το γεγονός αυτό, όμως, μέχρι τον βανδαλισμό και το κάψιμο εκκλησιών η απόσταση είναι μεν τεράστια, αλλά μικρόνοες τη διανύουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

