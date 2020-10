Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΝΤΟΝΗ

Οι επισημάνσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή, για «σοβαρά και ανεπίτρεπτα λάθη» στον νέο Ποινικό Κώδικα, δημιούργησαν πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μικρότερο από ό,τι πιστεύεται.



Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λιγότερο ή περισσότερο αφελώς, πίστευε ότι θα μονοπωλούσε εύκολα ως δική του νίκη την ετυμηγορία του δικαστηρίου, θαρρείς και τα άλλα κόμματα περίμεναν τον Κοντονή για να βρουν επιχειρήματα.



Η ουσία της παραίτησης Κοντονή από τα όργανα ήταν πρωτίστως καταγγελία για μια εσωκομματική σύγκρουση «δίχως αρχές», σύμφωνα με την κομματική αργκό, εν όψει του συνεδρίου· ή, σε απλά ελληνικά, για τη λογική του όλα επιτρέπονται όταν πρόκειται το ποιος θα πάρει το κόμμα που θέλει πλέον να είναι αρχηγικό.



Και η ουσία της διαγραφής Κοντονή από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρωτίστως ωμή επίδειξη για το ποιος ελέγχει το κόμμα και για το πώς θέλει να το διοικεί.

• • •



ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΤΕ

Η σωματική και λεκτική βία τριών ατόμων (μουσουλμάνων) προς την Ελιζαμπέτ (το επώνυμο δεν ανακοινώθηκε), μια 22-χρονη φοιτήτρια, στο Στρασβούργο στις 22 Σεπτεμβρίου, επειδή φορούσε κοντή κόκκινη φούστα, προκάλεσε την παρέμβαση της γαλλικής κυβέρνησης, πολλές αντιδράσεις διεθνώς, και παθιασμένες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.



Τώρα, η αστυνομία ανακοινώνει ότι δεν βρήκε το παραμικρό στοιχείο για να επιβεβαιώσει το περιστατικό: δεν εμφανίστηκε κανένας από τους υποτιθέμενους 15 παρόντες στο περιστατικό, οι κάμερες στον τόπο της επίθεσης δεν έδειξαν απολύτως τίποτα (26 κάμερες, 40 ώρες βίντο), η δε φοιτήτρια έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Όλα δείχνουν σαν να μην υπήρξε ποτέ η επίθεση.



Επιπλέον, η νεαρή φοιτήτρια συμμετέχει ενεργά στη Stras Défense, μια ομάδα στο Facebook που αγωνίζεται εναντίον των παρενοχλήσεων και επιθέσεων στην περιοχή του Στρασβούργου. Η ομάδα είναι ακροδεξιών αντιλήψεων, πράγμα που βάζει σε σκέψεις τις ανακριτικές αρχές.

• • •

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Ντ. Τραμπ απάντησε προχθές 7/10 σε τουίτ ενός λογαριασμού ονόματι «GirlBot», δημοσιευμένο πριν από 2,5 χρόνια,

με κεφαλαία,

με 12 θαυμαστικά, και

με ασυναρτησίες.

Wow!!! NOW DO SOMETHING ABOUT THIS, THE BIGGEST OF ALL POLITICAL SCANDALS (IN HISTORY)!!! BIDEN, OBAMA AND CROOKED HILLARY LED THIS TREASONOUS PLOT!!! BIDEN SHOULDN’T BE ALLOWED TO RUN - GOT CAUGHT!!! https://t.co/hf7zjqZYQ4