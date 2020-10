Ο ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΙΚΟΣ ΝΑΖΙΣΜΟΣ

Όποια κι αν είναι σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, είναι βέβαιο ότι το ξερίζωμά της από την κοινωνία θα πάρει χρόνο.



Μια αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, συνθήκη για την αντιμετώπιση του ναζιστικού ζόφου είναι να καταλάβουν οι δημοσιολογούντες στη χώρα μας την απόλυτη ιδιαιτερότητά του, η οποία συχνά-πυκνά εξαχνώνεται όταν χρησιμοποιείται υπό την ετικέτα του ολοκληρωτισμού.



Έχω δημοσιεύσει αρκετές φορές αυτό το απόσπασμα, ελπίζοντας να γίνει κατανοητή η ουσία και η μοναδικότητα της ναζιστικής φρίκης:



Ο αριθμός των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από την τυραννία του Στάλιν ξεπερνά κατά πολύ όσους εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα των Ναζί. Ο αριθμός των θυμάτων του Μάο είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο Πολ Ποτ εξολόθρευσε μακράν μεγαλύτερη αναλογία του πληθυσμού από εκείνη του Χίτλερ. Ωστόσο, ακόμη και αν έχουμε σκεφθεί τον Στάλιν, τον Μάο και τον Πολ Ποτ, όταν στραφούμε προς τον Χίτλερ εξακολουθεί να φαίνεται σαν να κοιτάζουμε στο βαθύτερο σκότος όλων. Εάν ελπίζουμε σε έναν ανθρώπινο κόσμο, ο Ναζισμός είναι ό,τι ο Νίτσε θα είχε ονομάσει ο αντίποδας μας [...]



Εάν ο Σταλινισμός δείχνει τι μπορεί να πάει στραβά όταν ιδέες του Διαφωτισμού εφαρμόζονται εσφαλμένα, ο Ναζισμός δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν σκοτεινές ιδέες εφαρμόζονται σωστά.

ΕΠΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ CLOUNDS

Η Microsoft παρουσίασε προχθές την εκατοντάδων εκατομμυρίων επένδυσή της στην Ελλάδα, που αφορά την κατασκευή data center, προσθέτοντας τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη των cloud (ελληνιστί «υπολογιστικό νέφος») υποδομών της.



Εξ όσων διάβασα μόνο το ΚΚΕ γκρίνιαξε για την επένδυση: «Πίσω τελικά απ' τις βαρύγδουπες κορώνες της κυβέρνησης για την "ψηφιακή εποχή", το "τέλος της γραφειοκρατίας" και τη "μείωση των ανισοτήτων", βρίσκεται η αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανθρώπινης εργασίας για ανάγκες του αστικού κράτους και των μεγάλων ομίλων, σε βάρος των αναγκών του λαού, τη στιγμή που, πράγματι όλα αυτά θα μπορούσαν να λύσουν λαϊκά προβλήματα σε συνθήκες μιας νέας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας».



Έπεσα από τα clouds. Ουδέποτε το ΚΚΕ υποστήριξε ότι τα δεινά μας θα θεραπευτούν μόνον όταν θα επικρατήσει μια νέα ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, γνωστή ευρύτερα ως «κομμουνιστική», λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

«Πρέπει να ξαναζωντανέψουμε το πνεύμα του διακομματισμού σε τούτη τη χώρα. Αγωνίζομαι ως περήφανος Δημοκρατικός, αλλά θα κυβερνήσω ως Αμερικανός πρόεδρος».



Χθες στο Γκέτισμπουργκ — την τοποθεσία μιας από τις πλέον αιματηρές μάχες του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου — ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι ο διχασμός υπονομεύει τους κεντρικούς πυλώνες της αμερικανικής δημοκρατίας.



Αυτή πρέπει να ήταν η καλύτερη ομιλία μέχρι σήμερα του Μπάιντεν, η οποία εξέπεμψε τη ρεαλιστική προοπτική μιας ριζικά διαφορετικής διακυβέρνησης των ΗΠΑ.

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

Μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες στο Κιργιστάν, οργισμένοι διαδηλωτές ανέτρεψαν τα εκλογικά αποτελέσματα της 4ης Οκτωβρίου, εισέβαλαν στο κοινοβούλιο, αποφυλάκισαν πολιτικούς κρατούμενους.



Στη χώρα υπάρχει κενό εξουσίας. Ενδεικτική της χαοτικής κατάστασης: η ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων ανακοινώθηκε με χθεσινή ανάρτηση στο Facebook του μέλους της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Gulnura Jurabaeva. Την ακύρωση επιβεβαίωσε αργότερα η εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής.



Η ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση αυξάνει τον πονοκέφαλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Από τα έξι μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας της Ρωσίας, Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, η μεν Αρμενία βρίσκεται σε πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν, οι δε Λευκορωσία και Κιργιστάν αντιμετωπίζουν μεγάλες εσωτερικές αναταραχές. Μόνο στη Ρωσία (με εξαίρεση το Χαμπάροφσκ), το Καζακστάν και το Τατζικιστάν υπάρχει σταθερότητα.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ

«Η μάσκα είναι όπως το σλιπ: πρέπει να τα βάλετε όλα μέσα».

— Αγνώστου

ΠΗΓΑΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Υπήρξε παιδί-θαύμα, θεωρείται ο σημαντικότερος ερμηνευτής του Μπαχ από την εποχή του Γκλεν Γκουλντ, έπαιξε με τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου.



Τουρίστας στη Βουλγαρία το 1995, ο Βραζιλιάνος πιανίστας Ζοάο Κάρλος Μαρτέν τραυματίστηκε στο κεφάλι από έναν αλήτη, και έχασε την ικανότητα να ελέγχει το δεξί του χέρι.



Ύστερα από πολλές ανεπιτυχείς επεμβάσεις, χάρη σε ένα ζευγάρι βιονικών γαντιών κάθεται πάλι στο πιάνο, και αρχίζει να παίζει το «Αντάτζιο» από το κονσέρτο in D minor του Μπαχ.



Ο 80-χρονος πιανίστας ξαναβρίσκει τα εργαλεία του — τα χέρια του — και δακρύζει.





