ΣΥΝΟΨΗ ΜΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπάρχουν δύο εργαλειοθήκες: «μία για μια απευκταία κατάσταση, δηλαδή την περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει πάλι σε μονομερείς ενέργειες», ενώ η δεύτερη αφορά μια θετική ατζέντα, εξηγώντας ότι η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη βούληση να κάνει εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ.



Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένη από την τελική συμφωνία. Ασφαλώς, θα ήθελε περισσότερα, αλλά έτσι προχωράει η ΕΕ, και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.



Όσον αφορά τη Λευκορωσία, αποφασίστηκε η άμεση επιβολή κυρώσεων σε βάρος 40 προσώπων, αλλά ο Λουκασένκο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

• • •

ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΡΑΜΠ

Ειλικρινείς ευχές για ταχεία ανάρρωση αμφοτέρων.



Οι ευχές δεν είναι fake news. Όπως δεν είναι hoax ο κορονοϊός, όπως πιστεύουν ουκ ολίγοι οπαδοί του του Τραμπ.



Πάντως, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική εκστρατεία, και πώς θα επηρεάσει το γεγονός αυτό τους οπαδούς του. Στο χρηματιστήριο, πάντως, αναμένεται μεγάλη πτώση.

• • •



ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΗΠΑ;

Μετά το άθλιο ντιμπέιτ Τραμπ – Μπάιντεν αναζωπυρώθηκε η φιλολογία περί παρακμής των ΗΠΑ. Αυτή η εκτίμηση δεν είναι νέα, μετράει κάμποσες δεκαετίες, αλλά βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης νέων χωρών, κυρίως της Κίνας· της μη ελκυστικότητας διεθνώς λόγω Τραμπ· και του μεγάλου διχασμού που διαπερνά την αμερικανική κοινωνία.



Πρόκειται για πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε λίγες γραμμές. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, πρώτον, τη δεκαετία του ΄70, οι ΗΠΑ βρέθηκαν σε παρόμοια κατάσταση: ήττα στο Βιετνάμ, πετρελαϊκά σοκ, στασιμοπληθωρισμός, Γουότεργκεϊτ, φιάσκο της απελευθέρωσης των ομήρων στην πρεσβεία τους στην Τεχεράνη, κ.λπ. Σύντομα, θα αναρρώσουν και θα δεσπόζουν πάλι επί μια 30-ετία.



Δεύτερον, απομένει ένας μήνας μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Είναι σώφρον να περιμένει κανείς τα αποτελέσματα, και μετά να στήσει την όποια θεωρία περί παρακμής ή μη των ΗΠΑ.

• • •



ΤΟ ΞΕΚΟΙΛΙΑΣΜΑ ΕΝΟΣ CEO

Με υπερχειλίζουσα αυτοπεποίθηση, το πρώην αφεντικό της φαρμακευτικής εταιρείας Celgene, Μαρκ Άλες, κάθησε προχθές απέναντι από μια επιτροπή του Κογκρέσου, προκειμένου να καταθέσει για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Σε ένα λεπτό η βουλευτής των Δημοκρατικών, Κέιτι Πόρτερ, θα αρχίσει να τον ξεκοιλιάζει.



Καταρχάς, η Πόρτερ θυμίζει στον Άλες ότι ένα χάπι του αντικαρκινικού φαρμάκου Revlimid κόστιζε 215 δολάρια το 2005. Κατόπιν, του ξαναθυμίζει πως όταν το 2017 εγκατέλειψε την Celgene, μετά την πώλησή της στην Bristol-Myers Squibb, ένα χάπι του Revlimid κόστιζε 763 δολάρια. «Βελτιώθηκε το φάρμακο όλα αυτά τα χρόνια;», τον ρωτάει, και ο Άλες αρχίζει να τραυλίζει.



Και μετά τον αποτελειώνει. Το 2017 ως CEO, ο Άλες είχε απολαβές 13 εκατομμύρια δολάρια, ήτοι «200 φορές το εισόδημα του μέσου Αμερικανού» επισημαίνει η Πόρτερ. Και συμπληρώνει ότι ο Άλες έλαβε 500.000 δολάρια μπόνους, ακριβώς επειδή τριπλασίασε την τιμή του φαρμάκου.



«Το φάρμακο δεν έγινε καλύτερο, οι καρκινοπαθείς δεν βελτίωσαν την υγεία τους, εσείς τα καταφέρατε καλύτερα βγάζοντας λεφτά», καταλήγει η Πόρτερ.



Η δημοκρατία στα καλύτερά της, και το ανώτερο εισοδηματικά 10% στα χειρότερά του.

TODAY >> I asked a Big Pharma CEO to justify why his company raised the price of a lifesaving cancer drug by over $500 *per pill* since it first hit the market. He couldn’t answer.



This same CEO made $13 MILLION in 2017— including a $500,000 bonus for this price hike. https://t.co/3KWm6tcXC0