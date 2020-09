Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ

Το κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, περιείχε τον χαρακτηρισμό «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο οποίος αργότερα απαλείφθηκε.



Πριν τη διόρθωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε με ειρωνεία το «ιστορική», και το ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για «ιστορική υποκρισία και λαϊκισμό».



Μετά τη διόρθωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «διασυρμό» άνευ προηγουμένου της ΝΔ και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη, και το ΚΙΝΑΛ επεσήμανε πως «Μετά την αντίδρασή μας η Κυβέρνηση έσπευσε να αλλάξει... Η ιστορική υποκρισία και η διπροσωπία και στα εθνικά θέματα, τους χαρακτηρίζει».



Συνοψίζοντας, η αντιπολίτευση θα μιλούσε για υποκρισία και διπροσωπία είτε υπήρχε είτε όχι το «ιστορική», διότι ούτως ή άλλως το κοινό ανακοινωθέν υπογράμμιζε τη «σημασία της συνεπούς εφαρμογής της συμφωνίας [των Πρεσπών] με καλή πίστη».



Βεβαίως, υπάρχει ένα ερώτημα πώς παρεισέφρησε το «ιστορική» στο ανακοινωθέν. Ο Στέλιος Πέτσας το απέδωσε σε «αβλεψία» που διορθώθηκε. Αβλεψία ή μη, έκανε δύσκολη τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσπαθούσε να ισορροπήσει όσον αφορά τις Πρέσπες ανάμεσα στη λογική και σε υστερικές, αλλά ισχυρές, κραυγές.



Εν πάση περιπτώσει, λίγο χρόνο χρειάζεται ακόμη η χώρα για να αφήσει οριστικά πίσω της μια ιστορία που την ταλαιπώρησε πολύ και αδικαιολόγητα.

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου κήρυξε ανεπιθύμητο τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην Κρήτη, την οποία προφανώς θεωρεί ιδιοκτησία της.



Πάντως, είναι παρήγορο ότι τα πολιτικά ήθη στη χώρα μας εξομαλύνονται χρόνο με τον χρόνο. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια θα περνούσαμε τον Πομπέο από δίκη στο Σύνταγμα, και θα ευλογούσε τον Θεό που η θανατική ποινή είχε καταργηθεί στη χώρα μας.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΟΛΕΘΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ενέκρινε μια γνωμοδότηση στη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η οποία στηρίχθηκε σε διαδικτυακή έρευνα που διεξήγαγε το καλοκαίρι. Στην έρευνα συμμετείχαν 175 οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου 3.500.000 μέλη από τον τουριστικό κλάδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο της ΕΟΚΕ αναδίδουν εικόνα επικείμενου ολέθρου:



– Το 88,2% απάντησε ότι η κρίση COVID-19 τους επηρέασε «πολύ αρνητικά».



– Το 80,6% δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι ακόμα σοβαρότερες μακροπρόθεσμα απ' ό,τι βραχυπρόθεσμα.



– Το 45% θεωρεί μάλλον απίθανη την επιβίωσή του κατά το 2021.



«Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην περιμένει να βυθιστεί ο τουριστικός κλάδος έως τον λαιμό στα προβλήματα. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό διάσωσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων πάραυτα. Σε έξι μήνες θα είναι πολύ αργά, καθώς οι επιχειρήσεις θα έχουν πτωχεύσει έως τότε», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ, Παναγιώτης Γκόφας.



Πρόσφατη απόδειξη των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τουρισμός αποτελούν τα κρούσματα κορονοϊού στο κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 6 — αποθαρρυντικό γεγονός για τις κρουαζιέρες, αν αναλογιστούμε ότι πρόκειται για την πρώτη στην ελληνική επικράτεια μετά την καραντίνα.

Η ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Μετά τις αποκαλύψεις για τους φόρους που (δεν) πλήρωσε ο Ντ. Τραμπ, επανήλθε στο προσκήνιο το οξύτατο πρόβλημα των φορολογικών ελαφρύνσεων των πλουσιότερων Αμερικανών.



Το επόμενο κινούμενο διάγραμμα δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη το διάστημα 1950 – 2018 των φορολογικών συντελεστών στις ΗΠΑ. Με φορολογικό συντελεστή το 1950 περίπου 70%, έφθασαν το 2018 να έχουν μικρότερο φορολογικό συντελεστή από τους φτωχότερους Αμερικανούς. Με όση καλή διάθεση να το δει κάποιος, αυτό δεν λέγεται προοδευτική φορολόγηση.



Πηγή του διαγράμματος είναι τουίτ του Γάλλου καθηγητή Γκαμπριέλ Ζουκμάν, συν-συγγραφέα με τον συνάδελφό του καθηγητή στο Μπέρκλεϊ και επίσης Γάλλο, Εμανουέλ Σαέζ, του βιβλίου, «Ο θρίαμβος της αδικίας. Πώς οι πλούσιοι αποφεύγουν τους φόρους και πώς θα τους κάνουμε να πληρώσουν» (Εκδόσεις Πόλις).

