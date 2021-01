Δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση που η Νότια Κορέα πρόσφατα ανέδειξε τα «Παράσιτα» ως μία από τις σημαντικότερες ταινίες των τελευταίων ετών. Αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς στην πληθώρα των νοτιοκορεάτικων τηλεοπτικών σειρών που προβάλλει το Netflix. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ίσως οι καλύτερες διεθνείς παραγωγές στο πρόγραμμά του.

Τα K-dramas, όπως είναι γνωστά έξω, ορισμένα από τα οποία δεν είναι καθόλου δράματα ‒αν και στα περισσότερα δεν αποφεύγεται το κλάμα‒, χρονολογούνται στη δεκαετία του '60. Συνήθως πρωταγωνιστούν σε αυτά γνωστά idols από k-pop μπάντες αλλά και γνωστοί στο δυτικό κοινό ηθοποιοί.

Υπάρχουν πάνω από 30 τίτλοι στο Netflix με ελληνικούς υπότιτλους και διαρκώς προστίθενται καινούργιοι. Τα επεισόδια διαρκούν κάτι περισσότερο από μια ώρα, ποτέ λιγότερο, ενώ τα περισσότερα K-dramas ολοκληρώνονται σε μία σεζόν. Κάθε σεζόν μετράει 16 επεισόδια συνολικά, με διάφορες εξαιρέσεις. Αυτά ισχύουν σε όλα και είναι τα στοιχεία που τα κάνουν ιδανικά για binge-watching. Σπάνια, επίσης, γίνονται βαρετά. Οι υποθέσεις των πιο πολυσυζητημένων ποτέ δεν είναι αυτό που φαίνονται. Αντίθετα, είναι πολυεπίπεδες και συχνά αφορούν σοβαρά κοινωνικά θέματα.

Τέλος, θα δεις να παίζουν μερικοί από τους ομορφότερους ανθρώπους στον κόσμο, καθώς και γερές δόσεις κίμτσι, την εθνική σπεσιαλιτέ τους από λάχανο, που δεν λείπει από κανένα τραπέζι και γεύμα τους και που μετά ψάχνεις αγωνιωδώς να βρεις και να παραγγείλεις στα ασιατικά μάρκετ της Αθήνας. Διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε από αυτά.

O Μυστηριώδης Κατήγορος

(Stranger, 2017)

Ένας αντικοινωνικός και ανέκφραστος –στην αρχή εντελώς αντιπαθητικός‒ εισαγγελέας μπλέκεται σε μια ιστορία συνωμοσίας, όταν ένας άνδρας που είχε στενούς δεσμούς με υψηλά στελέχη του τμήματός του βρίσκεται δολοφονημένος. Η μόνη του σύμμαχος είναι μια καλόκαρδη και πονόψυχη αστυνομικός σε αυτό το αστυνομικό θρίλερ, του οποίου κάθε επεισόδιο κρύβει ολοένα και περισσότερες ίντριγκες και ανατροπές. Μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπαθείς να μαντέψεις, μαζί με τους ήρωες, τον ένοχο, ακόμη κι αν σου προσφέρονται όλα τα στοιχεία στο πιάτο.

Ήταν ανάμεσα στις καλύτερες σειρές για το 2017, σύμφωνα με τους «New York Times», ενώ λίγο πριν κλείσει το 2020 εμφανίστηκε και η δεύτερη σεζόν. Ξεχωρίζει επειδή απουσιάζει εντελώς το ρομάντζο από την υπόθεση –κάτι σπάνιο έως απίθανο για κορεάτικη σειρά– κι ας έχει δύο από τους πιο γοητευτικούς πρωταγωνιστές που μπορείς να πετύχεις, με απίστευτη χημεία μεταξύ τους. Στον ρόλο της νεαρής αστυνομικού η εξαιρετική Bae Doo-Na, που φυσικά στο δυτικό κοινό έχει γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στα «Cloud Atlas» και «Sense8».

To Βασίλειο

(Kingdom, 2019-2020)

Η κορεάτικη απάντηση στο «The Walking Dead» είναι ένα σπλάτερ εποχής με ζόμπι. Δέκα ημέρες μετά από μια μυστηριώδη λιποθυμία του βασιλιά αρχίζουν να διαδίδονται φήμες ότι είναι νεκρός. Ο γιος του και διάδοχος του θρόνου φεύγει από το παλάτι για να βρει τα αίτια της κατάρρευσής του. Ανακαλύπτει ότι μια πανούκλα που μετατρέπει τους ανθρώπους σε νεκροζώντανους απειλεί όλη τη χώρα. Παράλληλα με τα ζόμπι, έρχεται αντιμέτωπος με όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κενό εξουσίας που υπάρχει για να πάρουν τον θρόνο.

Είναι η πρώτη κορεάτικη παραγωγή του Netflix, γι' αυτό τα επεισόδια της σεζόν είναι μόνο έξι, αντί για δεκαέξι. Η σειρά ολοκληρώνεται σε δύο σεζόν, αλλά μάλλον θα υπάρξει και τρίτη κάποια στιγμή μέσα στο 2021, που θα βασιστεί σε έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα. Δυστυχώς, την έχει χτυπήσει δύο φορές η τραγωδία, με δύο μέλη της παραγωγής να έχουν βρει τον θάνατο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Βασίζεται σε ένα webcomic, το «The Kingdom of the Gods», με την υπογραφή της Kim Eun-hee, η οποία επιμελείται τη σειρά και το σχέδιο του Yang Kyung-il.

Mr. Sunshine

(2018)

Πρόκειται για ένα ιστορικό ρομάντζο που διαδραματίζεται λίγα χρόνια πριν από την κατοχή της Κορέας από την Ιαπωνία, μετά το τέλος του Ρωσοϊαπωνικού Πολέμου, που έληξε το 1905 και άλλαξε τη χώρα για πάντα. Εκτός από την ταχεία εκβιομηχάνισή της, έφερε και τον διαχωρισμό της, με τη λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

Ένα αγόρι που γεννιέται μέσα στη σκλαβιά βλέπει τους γονείς του να δολοφονούνται από αριστοκράτες και καταφέρνει να το σκάσει με ένα πολεμικό πλοίο με προορισμό την Αμερική, το 1871. Μετά από δεκαετίες επιστρέφει στην πατρίδα του ως αρχηγός του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, σε μια πολιτική αποστολή. Κατά τη διάρκειά της ερωτεύεται μια αριστοκράτισσα που διατηρεί στα κρυφά σχέσεις με αντάρτες της κορεάτικης ανεξαρτησίας.

Η ευαίσθητη ιστορικά θεματολογία της και κάποιες ανακρίβειες ενόχλησαν ορισμένους, που την κατηγόρησαν για προπαγάνδα υπέρ των Γιαπωνέζων. Πάντως, παραμένει η έκτη πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά στη χώρα της, ενώ συναντάμε σε αυτήν δύο από τους πιο δυναμικούς χαρακτήρες στον κόσμο του κορεάτικου δράματος. Στον ρόλο της αριστοκράτισσας-αντάρτισσας δεν είναι άλλη από την Kim Tae-ri, γνωστή από το «Handmaiden». Η σειρά ολοκληρώνεται σε 24 επεισόδια.

Προσγείωση στον έρωτα

(Crash landing on you, 2019)

Μια πλούσια κληρονόμος κάνει αλεξίπτωτο όταν ένας ξαφνικός τυφώνας την προσγειώνει πάνω σε ένα δέντρο μέσα στην κορεάτικη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα. Εκεί την ανακαλύπτει ένας Βορειοκορεάτης αξιωματικός και προσπαθεί να την κρύψει στη χώρα του για να μη συλληφθεί ως κατάσκοπος. Φυσικά, ερωτεύονται.

Ένα ξεκαρδιστικό rom-com που, αν και τραβηγμένο από τα μαλλιά, κρύβει πολύ περισσότερα απ' όσα περιμένει κανείς αρχικά. Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι πιο κοντινές εικόνες που μπορεί να πετύχει κανείς από την καθημερινή ζωή στη Βόρεια Κορέα, από ένα μικρό χωριό μέχρι τους δρόμους της Πιονγιάνγκ.

Αν και αφορά ένα ευαίσθητο θέμα, δεν την εμπόδισε να γίνει η τρίτη πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά στη χώρα. Οι δημιουργοί του βασίστηκαν σε αφηγήσεις Βορειοκορεατών που αυτομόλησαν στον Νότο για να απεικονίσουν όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά τη γειτονική τους χώρα, αν και κάποιες προφανείς αναφορές σε πρόσωπα και υπηρεσίες αποφεύγονται. Στον Βορρά δεν τους άρεσε, βέβαια, εξαιτίας του αφελούς τρόπου με τον οποίο απεικονίζουν τον στρατό τους και την ευκολία με την οποία μπορεί να περάσει κανείς τα σύνορα.

Είναι ΟΚ, Να Μην Είσαι ΟΚ

It's Okay to Not Be Okay (2020)

Μια συγγραφέας παιδικών βιβλίων, που πάσχει από οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, συναντά έναν κούκλο –κυριολεκτικά‒ νοσοκόμο της ψυχιατρικής πτέρυγας, που η ζωή του μοιράζεται ανάμεσα στη δουλειά του και τη φροντίδα του μεγαλύτερου αυτιστικού αδερφού του (μια υποδειγματική ερμηνεία από τον Oh Jung-se – αν ήταν στο Χόλιγουντ, θα έπρεπε να πάρει Emmy) και εξαιτίας ενός παιδικού τραύματος αναγκάζονται να μετακομίζουν συχνά από πόλη σε πόλη.

Ό,τι καλύτερο μπορείς να δεις στο Netflix αυτήν τη στιγμή. Οι «New York Times» το είχαν στη λίστα τους με τις σημαντικότερες σειρές διεθνώς για το 2020. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μπλέκει τη φαντασία με την πραγματικότητα με τρόπο που θυμίζει έντονα τον Τιμ Μπάρτον (η επιρροή του είναι διάχυτη στα παραμύθια που διηγείται η ηρωίδα), αλλά πραγματεύεται και ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της Κορέας, αυτό της ψυχικής ασθένειας, με ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο.

Σπάνια βλέπεις να συμβαίνει κάτι ανάλογο στην τηλεόραση γενικότερα. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδραματίζεται σε μια ψυχιατρική κλινική. Επιπλέον, λειτουργεί και ως ιστορία μυστηρίου. Βέβαια, μεγαλύτερο μυστήριο αποτελεί ο λόγος που η πανέμορφη πρωταγωνίστρια κοιμάται με τα σκουλαρίκια της, ντυμένη και βαμμένη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.