Με νωπές ακόμα τις μνήμες από την περασμένη άνοιξη, όταν η τηλεόραση (μαζί με το διάβασμα) αναδείχτηκε σε μία από τις ελάχιστες διεξόδους διασκέδασης για σύσσωμη την κοινωνία, η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά με καλούς οιωνούς για τις streaming και τις συνδρομητικές πλατφόρμες, ενώ τα εγχώρια κανάλια επιθυμούν, όπως όλα δείχνουν, να αφήσουν πίσω τους μια μουδιασμένη δεκαετία και να επενδύσουν ξανά στη μυθοπλασία.

Η επιτυχία που σημείωσαν πέρσι οι «Άγριες Μέλισσες», αλλά και η επαναφορά του «Καφέ της Χαράς», που συνεχίζεται με νέα επεισόδια, φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για νέες, φιλόδοξες παραγωγές, αρχής γενομένης από την κωμική «Φαμίλια», που βασίζεται σε ξένο φορμά, το «Παρουσιάστε!», που έχει για σκηνικό του τον ελληνικό στρατό, και τη νέα καθημερινή σειρά «Ήλιος» στο κανάλι του ΑΝΤ1. Ο Alpha προτείνει τη δραματική «Αγγελική», ενώ γερό (και πολύ ενδιαφέρον, κατά τα φαινόμενα) «μπάσιμο» ετοιμάζει και η ΕΡΤ με μεγάλες παραγωγές: «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Το τυχερό μας», «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και «Η τούρτα της μαμάς» (η τελευταία σηματοδοτεί την τηλεοπτική επιστροφή του διδύμου Ρήγας-Αποστόλου).

Tο πολυπόθητο «δυναμικό κοινό» προσεγγίζεται πλέον με hashtags και λογαριασμούς στα social, τα περισσότερα επεισόδια των σειρών διατίθενται και διαδικτυακά, σχεδόν αμέσως μετά την τηλεοπτική προβολή τους, ενώ για τα τηλεπαιχνίδια και τις λοιπές ψυχαγωγικές εκπομπές επιστρατεύονται πλέον και σταρ του YouTube.

Φέτος, όμως, θα δούμε μυθοπλασία και στο STAR, με τη ρομαντική κομεντί «Έρωτας με διαφορά», αλλά και στο Mega, με τη δραματική «Έξαψη», την αστυνομική «Απαγωγή» και τη νέα σειρά της Μυρτώς Κοντοβά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτυχημένο πείραμα των «Μελισσών», που τοποθέτησε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ηθοποιούς άγνωστους στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό (ή, έστω, όχι ιδιαίτερα προβεβλημένους), αλλά με σημαντική θεατρική πορεία και ήδη αγαπητούς από τους θεατρόφιλους, φαίνεται να επαναλαμβάνουν κι άλλες σειρές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Μιχάλη Σαράντη στη «Φαμίλια», Μαίρη Μηνά στην «Αγγελική», Ελένη Ουζουνίδου στο «Παρουσιάστε!» και Γιωργή Τσουρή στο «Χαιρέτα μου τον πλάτανο»).

Όπως πάντα, το διακύβευμα για το τι ενδιαφέρει το νεανικό κοινό φαίνεται να καθορίζεται εν πολλοίς από το wording και, φυσικά, από τα social media. Είναι, ας πούμε, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το «Cobra Kai», το αρκούντως καλοφτιαγμένο και διασκεδαστικό τηλεοπτικό reboot του θρυλικού «Karate Kid», μια σειρά παραγωγής 2018-2019 του (πρώην YouTube Red και νυν) YouTube Premium, βρίσκεται εδώ και πάνω από 15 μέρες σταθερά στην πρώτη θέση δημοτικότητας του ελληνικού Netflix, έχοντας αποκτήσει τρελό παγκόσμιο buzz από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στην πλατφόρμα, ενώ το Netflix ετοιμάζει ήδη τον τρίτο της κύκλο, ως Netflix Original πλέον – θυμηθείτε το buzz που έκαναν σειρές όπως το «Unorthodox» και το «Χαλιφάτο» την περασμένη άνοιξη.

Κάπως έτσι συμβαίνει και στα καθ' ημάς, με το πολυπόθητο «δυναμικό κοινό» να προσεγγίζεται πλέον με hashtags και λογαριασμούς στα social, τα περισσότερα επεισόδια των σειρών να διατίθενται και διαδικτυακά, σχεδόν αμέσως μετά την τηλεοπτική προβολή τους, ενώ για τα τηλεπαιχνίδια και τις λοιπές ψυχαγωγικές εκπομπές να επιστρατεύονται πλέον και σταρ του YouTube (βλέπε Αλέξανδρος Τσουβέλας, που αναβιώνει το «Ταξί» στον ΑΝΤ1).

Εν τω μεταξύ, στον πόλεμο της πλατφόρμας στην Ελλάδα έχει μπει πλέον και το AppleTV+, ενώ περιμένουμε ακόμα πότε θα γίνει επίσημα διαθέσιμο το Disney+. Παράλληλα, αίσθηση έχει προκαλέσει στους κινηματογραφόφιλους το Cinobo με τις εξαιρετικές σινεφίλ επιλογές του – αν και, προς το παρόν, περιορίζεται αυστηρά και μόνο στο κινηματογραφικό φορμά.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση του ERTFLIX, της εξαιρετικής υβριδικής πλατφόρμας της ΕΡΤ, που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες και μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να απογειωθεί, φέρνοντας τη δημόσια τηλεόραση πιο κοντά στις νέες ηλικίες. Ενδιαφέρουσες επιλογές σε επίπεδο ξένων σειρών και ταινιών, υλικό αρχειακής αξίας, αλλά κυρίως η δυνατότητα on demand προβολής των 2.000 βίντεο που περιλαμβάνει αυτήν τη στιγμή. Εξάλλου, τη λογική του binge watching φαίνεται να υιοθετούν και οι συνδρομητικές πλατφόρμες. Το κανάλι COSMOTE Series Marathon, για παράδειγμα, προβάλλει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ολόκληρους κύκλους αγαπημένων αλλά και νέων σειρών, με όλα τα επεισόδια back to back.



Ακολουθούν 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε φέτος το φθινόπωρο.

Ratched

(Netflix, 18/9)

Η δημιουργική φαντασία του Ράιαν Μέρφι έχει δώσει μερικά από τα καλύτερα δείγματα τηλεόρασης των τελευταίων ετών («Pose», «Hollywood» και «The Politician»). Εδώ ο σκηνοθέτης/σεναριογράφος/executive συνεργάζεται εκ νέου με την αγαπημένη του Σάρα Πόλσον, η οποία υποδύεται την εμβληματική σαδίστρια νοσοκόμα Mildred Ratched από τη Φωλιά του Κούκου (Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου στη Λουίζ Φλέτσερ, το 1975) σε μια μίνι σειρά που αποτελεί ουσιαστικά πρίκουελ της ταινίας και την ακολουθεί στα πρώτα της χρόνια στο ψυχιατρικό ίδρυμα. Το καστ συμπληρώνουν οι Σίνθια Νίξον, Τζούντι Ντέιβις και Σάρον Στόουν.

Tehran

(Apple TV+, 25/9)

Πέρσι τον χειμώνα η Αθήνα μετατράπηκε σε Τεχεράνη για τις ανάγκες αυτού του ισραηλινού κατασκοπικού θρίλερ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην πόλη μας, με την CosmoteTV να συμμετέχει στην παραγωγή και την Apple TV+ να την αγοράζει για διεθνή διανομή. Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων, που είναι γυρισμένη από το team του «Fauda» (και, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στο Ιράν), ακολουθεί μια νεαρή πράκτορα της Μοσάντ, που γεννήθηκε στο Ιράν αλλά μεγάλωσε στο Ισραήλ, σε μια επικίνδυνη αποστολή.

Raised by wolves

(HBO Max/Vodafone TV, προβάλλεται ήδη)

Ο πολύς Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει ως σκηνοθέτης στην τηλεόραση για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια και, φυσικά, το κάνει με το είδος στο οποίο έχει διαπρέψει στο σινεμά: το sci-fi (βλέπε Alien και Blade Runner). Δύο ανδροειδή είναι υπεύθυνα για την ανατροφή μιας ομάδας παιδιών σε έναν μυστηριώδη πλανήτη που απειλείται από εξωγήινα πλάσματα. Οι πρώτες εικόνες, εικαστικά, είναι τουλάχιστον μαγικές.

Fargo

(FX/COSMOTE TV, από 28/9, οι τρεις πρώτοι κύκλοι είναι διαθέσιμοι στο Netflix, o δεύτερος και στο ERTFLIX)

Τρία χρόνια μετά τον τρίτο κύκλο, η ανθολογία που πατά δημιουργικά στην ομώνυμη θρυλική ταινία των αδερφών Κοέν επιστρέφει με νέα ιστορία και χαρακτήρες και μεταφέρεται στο Κάνσας Σίτι των '50s. Κρις Ροκ, Μπεν Γουίσο, Τζέισον Σουόρτζμαν και Τίμοθι Όλιφαντ είναι μέλη δύο φατριών μαφιόζων που αγωνίζονται για ένα κομμάτι του αμερικανικού ονείρου μέσα από την παραοικονομία και το εμπόριο ναρκωτικών.

Emily in Paris

(Netflix, 2/10)

Η επιστροφή του Ντάρεν Σταρ στο Παρίσι, μετά τα τελευταία επεισόδια του «Sex & The City», έρχεται με αυτήν τη ρομαντική κομεντί για μια νεαρή Αμερικανή marketing executive, που στέλνεται από την εταιρεία της για δουλειά στην πόλη του φωτός. Πόσο εύκολα μπορεί όμως να προσαρμοστεί κοινωνικά στην ελιτίστικη γαλλική πρωτεύουσα; Τα κοστούμια υπογράφει η Πατρίσια Φιλντ (The Devil wears Prada), οπότε, αν μη τι άλλο, ξέρουμε ότι η σειρά θα είναι εκθαμβωτική από ενδυματολογική άποψη: λάμψη, μόδα και η Λίλι Κόλινς να εκπροσωπεί τη γενιά των workaholic millennials.

We are who we are

(HBO/Vodafone TV, προβάλλεται ήδη)

Το τηλεοπτικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Λούκα Γκουαντανίνο (Call me by your name, Suspiria) έρχεται με αυτήν τη μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων για την πορεία ενηλικίωσης ενός εφήβου (Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ) που ζει σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιταλία. Τη διοικήτρια μητέρα του υποδύεται η Κλόι Σεβινί και τη γιατρό σύζυγό της η Άλις Μπράγκα.

Gangs of London

(COSMOTE TV, ήδη διαθέσιμο)

O κόσμος της μαφίας του σύγχρονου Λονδίνου, οι αντιπαλότητες των συμμοριών και τα βίαια εγκλήματα είναι το σκηνικό αυτής της υπερ-επιτυχημένης βρετανικής σειράς που ενθουσίασε τον περασμένο Απρίλιο τους θεατές του βρετανικού δικτύου Sky Atlantic και έχει πάρει ήδη το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν. Δέκα επεισόδια στο νέο κανάλι COSMOΤΕ Series Μarathοn HD (και on demand, μέσω του COSMOTE TV Plus).

The Haunting of Bly Manor

(Netflix, 9/10)

To Netflix δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την προ διετίας αναπάντεχη επιτυχία του «Haunting of Hill House», όμως ο δημιουργός Μάικ Φλάναγκαν, αντί να συνεχίσει (και να «ξεχειλώσει») την ιστορία, τη μετατρέπει σε ανθολογία, στα πρότυπα του American Horror Story, με νέο σπίτι, νέους χαρακτήρες και νέα φαντάσματα, αντλώντας μάλιστα υλικό από το κλασικό γοτθικό μυθιστόρημα Το στρίψιμο της βίδας του Χένρι Τζέιμς.

The Undoing

(HBO/Vofafone TV, 25/10)

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Big Little Lies», ο σεναριογράφος Ντέιβιντ Κέλι συνεργάζεται ξανά με τη Νικόλ Κίντμαν σε αυτήν τη μίνι σειρά έξι επεισοδίων για μια ψυχίατρο του Μανχάταν και τον ογκολόγο σύζυγό της (που υποδύεται ο Χιου Γκραντ), των οποίων η τέλεια καθημερινότητα θα διακοπεί βίαια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Δανή Σουζάνε Μπίερ (In a better world).

Τα καλύτερά μας χρόνια

(ΕΡΤ, Οκτώβριος)

Αυτή η φροντισμένη παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης χτυπάει διάνα στη νοσταλγία ήδη από το εξαιρετικό τρέιλερ που μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στην κοσμοϊστορική αλλαγή που συντελέστηκε στην πυρηνική ελληνική οικογένεια με την έλευση της τηλεόρασης. Σενάριο από τον Νίκο Απειρανθείτη και την Κατερίνα Μπέη, σκηνοθεσία από την Όλγα Μαλέα, με τον Μελέτη Ηλία και την Κατερίνα Παπουτσάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

