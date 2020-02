ADVERTORIAL

Μετά από ένα ιδιαίτερο red carpet, ένα ξεχωριστό performance από τη Billie Eilish, μερικούς ευχαριστήριους λόγους που έδωσαν το έναυσμα για διάφορες συζητήσεις και μία πολύ σημαντική νίκη, η μεγαλύτερη βραδιά του Hollywood έφτασε στο τέλος της.

Τα 92α Oscars πραγματοποιήθηκαν και φέτος, χαρίζοντας το χρυσό αγαλματίδιο στις καλύτερες παραγωγές και ερμηνείες. Πολλές από τις ταινίες που πήραν το Oscar είχαν ήδη διακριθεί και στις προηγούμενες τελετές βραβείων της φετινής χρονιάς, με τον Joaquin Phoenix να συνεχίζει μία μεγάλη σειρά από επιτυχίες για τον ρόλο του στη ταινία Joker.

Με το award season να έχει φτάσει στο τέλος του, είναι μία καλή στιγμή να δούμε όλες τις ταινίες που βραβεύτηκαν στα φετινά Oscars.

Με δύο βραβεία Oscars (ένα Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Joaquin Phoenix και για Καλύτερη Μουσική) το Joker βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες για τη φετινή χρονιά. Ως ένας αποτυχημένος stand-up comedian, ο Joaquin Phoenix ως Arthrur Fleck παλεύει με ψυχικές διαταραχές και ένα κοινωνικό σύστημα που τον βγάζει στο περιθώριο.

Με τέσσερα Oscars για Φωτογραφία, Ήχο, Μιξάζ και Ειδικά Εφέ, το πολεμικό δράμα του Sam Mendes, 1917, ακολουθεί δύο Βρετανούς στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που διασχίζουν το Δυτικό Μέτωπο σε μία απελπισμένη αποστολή διάσωσης. Η ταινία φαίνεται σαν να είναι γυρισμένη σε μονοπλάνο - μία τεχνική που κέρδισε το κοινό.

Με το Oscar Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Brad Pitt, η ταινία του Quentin Tarantino διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 1969, με τον Leonardo DiCaprio στον ρόλο ενός ξεχασμένου ηθοποιού και τον Brad Pitt ως τον πιστό "σωσία" του. Η ταινία επισκέπτεται το Hollywood των 60s και την star της εποχής Sharon Tate (Margot Robbie) λίγο πριν η οικογένεια του Manson εισβάλλει στο Cielo Drive.

Η Renée Zellweger πήρε το Oscar Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Judy, αφιερωμένη στην θρυλική Judy Garland. Η ταινία ακολουθεί τη ζωή της Garland τριάντα χρόνια μετά την επιτυχία της στο Wizard of Oz, όταν επιστρέφει στις σκηνές του Λονδίνου, λίγους μήνες πριν τον θάνατό της.

Το Ford v. Ferrari έλαβε το βραβείο για καλύτερο Μοντάζ στα φετινά Oscars, με τον Matt Damon και τον Christian Bale στους ρόλους των Carroll Shelby και Ken Miles, σε μία αληθινή ιστορία. Ο σχεδιαστής αυτοκινήτων και ο ατρόμητος οδηγός αψηφούν τους νόμους της φυσικής και τις προσωπικές τους δυσκολίες για να φτιάξουν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που θα άλλαζε τα δεδομένα.

To καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο πήγε στο Jojo Rabbit και στην ελπιδοφόρα σάτιρα του σκηνοθέτη Taika Waititi, ο οποίος μετά από σκηνοθεσίες για ταινίες της Marvel, αποφάσισε να κάνει στροφή προς τα "dramedies" για τα οποία έγινε γνωστός. Ο Waititi επέλεξε το μυθιστόρημα της Christine Leunens, Caging Skies, που ακολουθεί ένα μοναχικό αγόρι ονόματι Jojo (Roman Griffin Davis) που ζει στη Γερμανία των Ναζί και ανακαλύπτει πως η μητέρα του κρύβει μία νεαρή Εβραία στη σοφίτα τους.

Μπορεί η Greta Gerwig να μην βρέθηκε ανάμεσα στις υποψηφιότητες για σκηνοθεσία, ωστόσο το Little Women κέρδισε το Oscar για Κοστούμια. Η ταινία είναι βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα της Louisa May Alcott και διαδραματίζεται με βάση τις φανταστικές εμπειρίες του alter ego της συγγραφέα, ως Jo March. Η ματιά της Gerwig ακολουθεί τις τέσσερις νεαρές γυναίκες της οικογένειας March (Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen), που έχουν αποφασίσει να ζουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους.

Με Oscar για Μεϊκάπ & Κομμώσεις, η ταινία Bombshell επικεντρώνεται στο αληθινό σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που συγκλόνισε το Fox News, το 2016. Με cast που περιλαμβάνει τις Charlize Theron, Margot Robbie και Nicole Kidman, η πλοκή αφορά τις γυναίκες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και παλεύουν για δικαιοσύνη.