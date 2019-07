Πόσες φορές έχεις ξενυχτήσει παρακολουθώντας σε μαραθώνιο την αγαπημένη σου σειρά; Και πόσες φορές έχεις πει την αλήθεια για το τι έκανες το προηγούμενο βράδυ σε φίλους και συναδέλφους;

Η αλήθεια είναι πως μόνο οι series lovers μπορούν να κατανοήσουν ένα τέτοιο ξενύχτι και να ανταλλάξουν εμπειρίες για σειρές, ξενύχτια και αγωνία μέχρι τον επόμενο κύκλο. Αυτό τον κύκλο που μόλις ανακοινώνεται σε κάνει να μετράς τις μέρες περιμένοντας την πρεμιέρα που θα σου λύσει τις απορίες από το φινάλε της προηγούμενης σεζόν. Αυτή την πόρωση των σειρών δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με κάτι άλλο. Άσε που έχει μέσα και μια αίσθηση παιδικής ανυπομονησίας που σε πηγαίνει χρόνια πίσω.



Αυτή την ανυπομονησία ενισχύει το Vodafone TV μέσα από μια πρωτοποριακή ενέργεια που αποκλείεται να σε αφήσει αδιάφορο. Ποιος μέχρι τώρα είχε τη διάθεση όχι απλώς να καταλάβει το κόλλημά σου με τις σειρές, αλλά και να σου προσφέρει δωρεάν περιεχόμενο από νέες παραγωγές που θα σε κρατήσουν καρφωμένο μπροστά στην οθόνη;

Το Vodafone TV ως κρυφός σύμμαχος των series lovers τους κλείνει το μάτι συνωμοτικά με την πιο exciting κίνηση, προβάλλοντας δωρεάν για όλους το πρώτο επεισόδιο από τις νέες σειρές της πλατφόρμας. Τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο vodafone.gr και θα μπορούν να τα απολαύσουν όλοι, χωρίς καμία δέσμευση! Σειρές για όλα τα γούστα και τις διαθέσεις που θα σε συγκινήσουν, ενθουσιάσουν, προκαλέσουν το επόμενο διάστημα και τις οποίες θα γνωρίσεις καλύτερα από την προβολή της πρεμιέρας που θα σε κρατήσει σε αγωνία μέχρι να ανακαλύψεις τη συνέχεια.

Κι όμως η τηλεοπτική πλατφόρμα της Vodafone δημιουργεί νέα δεδομένα με την προβολή δωρεάν περιεχομένου μέσα από τις σειρές που προβάλλει και τις οποίες θα μπορείς να παρακολουθήσεις live αλλά και on demand, σε οποιαδήποτε συσκευή, όπου και να βρίσκεσαι, όποιο κι αν είναι το δίκτυό σου.

Γιατί εδώ δεν γίνονται διακρίσεις και όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι διαθέσιμο προς όλους εμάς που καρφωνόμαστε μπροστά στην οθόνη για κάθε επεισόδιο, ψάχνουμε τα insta stories που αφορούν τη σειρά (και κρυφά κάνουμε follow στους πρωταγωνιστές), ενώ η δική μας version της ιστορίας γίνεται θέμα συζήτησης σε κάθε συνάντηση. Επιτέλους κάποιος μπορεί να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα των content and series fun και να μας χτυπήσει φιλικά στην πλάτη με ένα δώρο που θα σου αποκαλύψει την αρχή του νέου σου κολλήματος.

Αυτό το κόλλημα έχει τον τίτλο Το «El Embarcadero» και είναι η νέα νουάρ σειρά μυστηρίου του Alex Pina (τον γνωρίζεις σίγουρα από το La Casa De Papel), που εκτυλίσσεται σε μια πανέμορφη αλλά μυστηριώδη λιμνοθάλασσα της Ισπανίας. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από την έρευνα και την εξιχνίαση αυτοκτονίας του Oscar. Ενός ανθρώπου που όπως ανακαλύπτει η γυναίκα του ζούσε με «διπλή ταυτότητα». Ο «El Professor» πρωταγωνιστεί και συναρπάζει σε μια σειρά που θα μπορούμε να απολαύσουμε live αλλά και on demand ακόμα και χωρίς σύνδεση (για να μην τρέχεις σπίτι την ώρα της προβολής). Ακούγεται too good to be true; Κι όμως κάποιες φορές αυτό που εύχεσαι μπορεί να συμβεί και μάλιστα χωρίς να κάνεις τίποτα.

Γιατί με το Vodafone TV έχεις πρόσβαση όποια στιγμή θέλεις σε ένα πλούσιο περιεχόμενο με τις πιο hot σειρές παγκοσμίως, πρεμιέρες αλλά και box sets που θα σε κρατήσουν κολλημένο για να δεις. Το «El Embarcadero» είναι απλώς η αρχή μια σειράς content που θα σε συναρπάσει και θα σε κάνει να περιμένεις με αυτή τη γλυκιά αγωνία το επόμενο επεισόδιο. Άλλωστε ολόκληρος ο πρώτος κύκλος είναι ήδη διαθέσιμος, ενώ ο δεύτερος αναμένεται τον Ιανουάριο. Μείνε συντονισμένος με το Vodafone TV και γίνε μέρος των διαδοχικών εκπλήξεων που σε περιμένουν μέσα από τα δωρεάν επεισόδια που θα σε κάνουν serious series lover.

Δείτε το τρέιλερ: