Λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής εκδοχής της «Ζώνης του Λυκόφωτος», ο νέος μετρ του τρόμου Τζόρνταν Πιλ προτείνει τρία κλασικά επεισόδια από την αρχική περίοδο της σειράς

Ανήμερα της Πρωταπριλιάς ξεκινά η νέα σειρά επεισοδίων της «Ζώνης του Λυκόφωτος» υπό τις ευλογίες του Τζόρνταν Πιλ, σκηνοθέτη εξαιρετικών ταινιών σύγχρονου αστικού τρόμου, όπως του περσινού «Τρέξε!» (Get Out) και του φετινού «Εμείς» (Us) που προβάλλεται αυτές τις μέρες στις ελληνικές αίθουσες.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Τζόρνταν Πιλ επέλεξε τα τρία επεισόδια της «αυθεντικής» σειράς που έχουν στοιχειώσει περισσότερο τη φαντασία του.

«To Serve Man»: Ένα ανεπτυγμένο είδος εξωγήινων εισβάλλει στη Γη με στόχο να... κάνει τη ζωή στον πλανήτη μας καλύτερη;

«Νομίζω ότι είναι το απόλυτο επεισόδιο Twilight Zone. Είναι τέλειο. Τα έχει όλα, και επιπλέον μια από τις πιο εμπνευσμένες ανατροπές στην ιστορία της σειράς».

«Living Doll», a.k.a. «Talky Tina»: Ένα κοριτσάκι με βίαιο πατριό (τον υποδύεται ο Τέλι Σαβάλας) αποκτά την κούκλα που ήθελε και τη λένε Τίνα – η Τίνα όμως έχει δική της ζωή.

«Ένα από τα αγαπημένα μου. Με είχε κατατρομάξει όταν το είχα δει παιδί. Και μπορεί κανείς να πει ότι αποτελεί και μια παραβολή για τον καταναλωτισμό. Επί της ουσίας, όμως, είναι μια σπουδαία ιστορία τρόμου».

«Mirror Image»: Μια γυναίκα (Βέρα Μάιλς) σε μια στάση λεωφορείου στοιχειώνεται από την εμφάνιση ενός μυστηριώδους «ειδώλου» της στον καθρέφτη.

Αυτό το επεισόδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ίσως και ως προθέρμανση για το «Εμείς», το νέο θρίλερ του Πιλ όπου κυριαρχεί η ιδέα τέτοιων doppelgänger.

Με στοιχεία από το EW