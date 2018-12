Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα που να μη θυμηθώ το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του James Joyce στους Δουβλινέζους. Και ειδικά, αυτό το τραγούδι:







The Lass of Aughrim



If you'll be the lass of Aughrim

As I am taking you mean to be

Tell me the first token

That passed between you and me

O don't you remember

That night on yon lean hill

When we both met together

Which I am sorry now to tell

The rain falls on my heavy locks

And the dew wets my skin;

My babe lies cold within my arms;

But none will let me in

______

Η σκηνή που η Γκρέτα θυμάμαι τον Μichael Furey που την είχε ερωτευτεί και πέθανε στην παλιά Ιρλανδία, όταν ήταν παιδιά.

Όταν η Γκρέτα αποφάσισε να φύγει από το χωριό τους και αυτός συνειδητοποίησε ότι δεν θα την βλέπει πια, στάθηκε όλη νύχτα στη βροχή κάτω από το σπίτι της― αρρώστησε και πέθανε...

"He used to sing that song. He was very delicate..."...

Όσες φορές κι αν δώ αυτή την ταινία, όσες φορές κι αν διαβάσω αυτό το βιβλίο, θα βρώ μια νέα χροιά στη μουσική της, στις λέξεις του.



Επίσης θα δω εκφρασμένο αυτό που μένει από τα γιορτινά τραπέζια, αυτό που μένει από τόσες ζωές.

Ένα τραγούδι από τον πάνω όροφο.

Χιόνι πάνω στο χιόνι.

Και του χρόνου.