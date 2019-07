Κι ο Θάνατος δε θάχει πια εξουσία

Από το ποίημα του Ντύλαν Τόμας



Κι ο θάνατος δεν θάχει πια εξουσία.

Γυμνοί οι νεκροί θα γίνουν ένα

Game of Lynching, 1947 Photography by Vivian Cherry

Με τον άνθρωπο του ανέμου και του δυτικού φεγγαριού

Όταν ασπρίσουν τα κόκκαλά τους και τριφτούν τ' άσπρα κόκκαλα

θάχουν αστέρια στον αγκώνα και στο πόδι

Game of Lynching, 1947 Photography by Vivian Cherry

Αν τρελλάθηκαν η γνώση τους θα ξαναρθεί,

Αν βούλιαξαν στο πέλαγος θ' αναδυθούν

Αν χάθηκαν οι εραστές δεν θα χαθεί η αγάπη

Κι ο θάνατος δεν θαχει πια εξουσία.

Game of Lynching, 1947 Photography by Vivian Cherry

Κι ο θάνατος δεν θάχει πια εξουσία

Όσους βαθειά σκεπάζουν οι στροφάδες των νερών

Δεν θ' αφανίσει ανεμοστρόβιλος

Butterfly Boy 1949 Photography by Jerome Leibling

Κι αν στρίβει ο τροχαλίας κι οι κλειδώσεις ξεφτίζουν

Στον τροχό αν τους παιδεύουν δεν θα τους συντρίψουν

Στα σπασμένα τα χέρια τους θαναι η πίστη διπλή

Chalk Games, Prospect Place, Brooklyn Photography by Arthur Leipzig

Κι οι μονόκεροι δαίμονες ας τρυπούν το κορμί

Χίλια κομμάτια θρύψαλα κι αράγιστοι θα μείνουν

Κι ο θάνατος δεν θάχει πια εξουσία.

Ideal Laundry, 1946 Photography by Arthur Leipzig

Κι ο θάνατος δεν θάχει πια εξουσία

Ας μη φωνάζουν πια στο αυτί τους γλάροι

Ας μην σπάζει μ' ορμή στο γιαλό τους το κύμα

Εκεί που εν' άνθι φούντωνε δεν έχει τώρα ανθό

Boy on the Roof, Pitt Street, New York, 1938 Photography by Walter Rosenblum

Να υψώσει την κορφή του στης βροχής το φούντωμα

Τρελλοί, μπορεί, και ξόδια, ψόφια καρφιά, μα ιδές

Halloween South Side Photography by Marvin E Newman

Φύτρα των σημαδιών τους, να, σφυριές οι μαργαρίτες

Ορμούν στον ήλιο ωσότου ο ήλιος να καταλυθεί,

Κι ο θάνατος δεν θάχει πια εξουσία

Girl With Polio, Rivington Street, 1938 Photography by Walter Rosenblum

Σκόρπιοι στίχοι από το ομώνυμο ποίημα του Ντύλαν Τόμας. Μετάφραση: Λύντια Στεφάνου