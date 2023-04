«Χακάραμε» τη φωτοσύνθεση; Ο Tomi Baikie από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ απαντά

Θέματα / Greek Sayings: Η σελίδα με τις πιο αστείες μεταφράσεις ελληνικών εκφράσεων

Η αλησμόνητη φράση «We ate the camel, we left the queue» ενέπνευσε τον Τάσο να εξερευνήσει τις δυνατότητες της κατά λέξη μετάφρασης ελληνικών φράσεων στα αγγλικά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ