ADVERTORIAL

Το περασμένο διάστημα, η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με μία μεγάλη πρόκληση, την οποία διαχειρίστηκε με σύνεση και υπευθυνότητα. Η υγειονομική κρίση του COVID-19 έφερε στο προσκήνιο βασικές αξίες, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, φανέρωσε και τη δύναμη των Ελλήνων πολιτών να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες, ιδίως όταν είναι ενωμένοι και δρουν συλλογικά.



Οι μικρές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca.) επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία, με αποτέλεσμα, σήμερα, να αντιμετωπίζουν πολλαπλά ζητήματα. Παράλληλα, καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε καινούριες απαιτήσεις, υιοθετώντας μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και δημιουργώντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες και κανάλια αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές.



Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-Cola στην Ελλάδα, με στρατηγικό συνεργάτη το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνέχεια της συνεισφοράς τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σχεδίασαν και πραγματοποιούν μία κοινωνική, συνεργατική πρωτοβουλία για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο. Με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζουν τον κλάδο Ho.Re.Ca., ο οποίος ανέκαθεν ήταν και παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρίας, βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, και ένα κύτταρο ζωτικής σημασίας της κοινωνίας μας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με γνώμονα ένα νέο πολυσυμμετοχικό και συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης και έχει ως στόχο την προαγωγή της βιωσιμότητας και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος, για όλους.



Έτσι η Coca-Cola στην Ελλάδα ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Future Loading». Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ και έχει ως στόχο τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca), προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους, να ενταχθούν στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, να προσελκύσουν πελάτες και να ενσωματώσουν τις αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην επιχείρησή τους.



Μέσω του προγράμματος «Future Loading», η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς - υποστηρικτές, προσφέρουν σε μικρές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία, αλλά και δωρεάν εκπαίδευση στα στελέχη των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.



Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται:

Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα μέσα από:



-Τον έλεγχο της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών πρόληψης και των ενδεδειγμένων από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικών για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, με την σφραγίδα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield, από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas.



-Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών στη νέα κανονικότητα από την Avocado Learning Experiences, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και ομάδων, και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition



-Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας μέσω του πρακτικού εφαρμοσμένου Οδηγού από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)



-Προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out και εκπαίδευση μικρών ξενοδοχείων στη χρήση της λειτουργίας από τον Όμιλο Hotelbrain, που εξειδικεύεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων



-Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο από την Google, για τις τάσεις του τουρισμού στη νέα περίοδο



Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από:

-Εκπαίδευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακού marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου και εργαλείων συνεργασίας, από τo Found.ation και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition



-Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca εταιρεία με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Customer eXperience (CX) και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition



-Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο με τίτλο «Digital Marketing & Marketplaces in the new world» από το efood

Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελάτων μέσα από:



-Παροχή on-line διαφημιστικού χώρου, από το Αθηνόραμα, μέσω ειδικής ενότητας στο www.athinorama.gr και υποστήριξη μέσω της πρωτοβουλίας «Restaurants back for good»



-Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το branding και την ανάλυση ανταγωνισμού, από τον οργανισμό The People's Trust, που ειδικεύεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη



-Συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο για τις επιχειρήσεις - δικαιούχους από την Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily)

Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, μέσα από:



-Παροχή του Zero Waste Future οδηγού της Coca-Cola

-Παροχή κάδων οργανικών απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού

-Online workshops & σεμινάρια για τη διαχείριση απορριμμάτων στις επιχειρήσεις

-Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και καταχώρησης επιδόσεων

-Πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa μετά από ένα έτος παρακολούθησης

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα «Future Loading», οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα:



-Να ανήκουν στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια

-Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ

-Να διαθέτουν προσωπικό 2 έως 25 άτομα

-Να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (να μην ανήκουν σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών)

-Να έχουν τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις

-Να τηρούν το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Ο αρχικός σχεδιασμός είναι να λάβουν υποστήριξη 300 μικρές επιχειρήσεις Ho.Re.Ca., ενώ η Coca-Cola στην Ελλάδα και το Ίδρυμα Μποδοσάκη απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε εταιρίες, φορείς και Ιδρύματα να συμβάλλουν στην υποστήριξη του προγράμματος, με στόχο τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου κεφαλαίου και την αύξηση του αριθμού των επωφελούμενων επιχειρήσεων.



Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Future Loading, οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου χρειάζεται να επισκεφτούν τη ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται στη σελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη: www.bodossaki.gr/futureloading, και με ένα κλικ στην επιλογή «Δήλωσε Συμμετοχή» να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.



Παράλληλα, όσοι πολύτιμοι εταίροι επιθυμούν να στηρίξουν την πρωτοβουλία, έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν με το ποσό που επιθυμούν, με ένα κλικ στην επιλογή «Κάνε τη Δωρεά σου» και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Με τον κλάδο Ho.Re.Ca να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την οικονομία της χώρας μας, η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες του σήμερα και αποδεικνύει στην πράξη πως μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη, μπορούν να γεννηθούν σπουδαίες ενέργειες με θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία.

Με τον κλάδο Ho.Re.Ca να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την οικονομία της χώρας μας, η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες του σήμερα και αποδεικνύει στην πράξη πως μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη, μπορούν να γεννηθούν σπουδαίες ενέργειες με θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία.