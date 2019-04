Βλέποντας και τους 7 κύκλους πέραν της μίας φοράς, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι οι ωραίες γυναίκες που περνάνε μπροστά από τα μάτια μας υπερτερούν αριθμητικά κατά πολλοίς τους ωραίους άντρες.

Θέλετε οι πριγκίπισσες κορασίδες, θέλετε τα ομορφόκοριτσα των οίκων ανοχής, ας πούμε ότι μία δίαιτα την αρχίζαμε μετά από κάθε επεισόδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και οι γοητευτικοί (περισσότερο ή λιγότερο) νεανίες.

Αν τα γούστα βέβαια είναι λίγο πιο μπρουτάλ, οι Ντοθράκι συνολικά ήταν ένα θέαμα από μόνοι τους, αλλά ας δούμε πέντε από τους πιο ωραίους ή έστω γοητευτικούς της αγαπημένης μας σειράς.

Τώρα που παίζει στη Nova και καθημερινά το pop up κανάλι, ΝovaThronesHD (από 1/4 έως 31/5) με όλους τους προηγούμενους κύκλους, είναι εύκολο να τους θυμηθούμε.

Αυτούς και άλλους που έπαιξαν έναν μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο, λίγο πριν από την πρεμιέρα που επιτέλους θα προβληθεί στις 14 Απριλίου αποκλειστικά και ταυτόχρονα με την Αμερική στη Nova.

Nikolaj Coster-Waldau

Ξεκινάμε από το κολλεγιόπαιδο Jaime Lannister, γιο του Tywin και της Joanna, δίδυμο αδελφό της Cersei και πατέρα των παιδιών τους. Ένας από τους πιο διάσημους και ικανούς ιππότες του Westeros, ακόμα και που έχασε το χέρι του, περιμένει ένας άντρας που λόγω και καλού χαρακτήρα, θεωρείται ο πιο σέξι της σειράς.

Μερικές σημαντικές στιγμές του χαρακτήρα, η δολοφονία του βασιλιά Mad King Aerys που του έδωσε το προσωνύμιο "Kingslayer", η αδυναμία που έχει στη σατανική αδελφή του (αυτές είναι πολλές οι στιγμές) και η απόδραση του μικρόσωμου αδελφού του Tyrion μετά τη δολοφονία του πατέρα τους.



Ο γοητευτικός 49χρονος Δανός ηθοποιός Nikolaj Coster-Waldau σπούδασε στο Statens Teaterskole στην Κοπεγχάγη, ενώ στη φιλμογραφία του τον βρίσκουμε αρχικά το 1994 στη δανέζινη ταινία Nattevagten (Nightwatch). Στη συνέχεια τον είδαμε ως ντετέκτιβ John Amsterdam στη σειρά New Amsterdam και ως Frank Pike στη ταινία Virtuality.

Kit Harington

Είναι ίσως ο πιο συμπαθητικός χαρακτήρας, μακριά από ίντριγκες, ψέματα και πισώπλατα χτυπήματα. Όχι τίποτα άλλο, πέρασε όλη του τη ζωή ως μπάσταρδος για να μάθουμε στο τέλος του 7ου ότι είναι νόμιμος γιος του πολύ μεγαλύτερου αδελφού της Daenerys Rhaegar, δηλαδή είναι Targaryen, και της θείας των σταρκόπαιδων Lyanna, δηλαδή παραμένει να είναι και Stark.

Αυτό σημαίνει βασικά ότι είναι νόμιμος διεκδικητής του Σιδερένιου Θρόνου. Βέβαια ακόμα δεν το ξέρει, αλλά θα το μάθει... Που θα πάει...



Ο 32χρονος Άγγλος ηθοποιός από το Worcester σπούδασε υποκριτική στο Central School of Speech and Drama (ανήκει στο University of London) και εμφανίστηκε αρχικά στο Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου και στη συνέχεια στην ταινία Seventh Son.

Jason Momoa

Μακράν ο πιο μάτσο και σέξι χαρακτήρας, ο Khal Drogo, είναι ο αρχηγός των Ντοθράκι και φαίνεται. Παντρεύτηκε τη λιλιπούτεια ξανθιά θεά Daenerys Targaryen, αφού ουσιαστικά την πούλησε σε αυτόν ο αδελφός της. Αν και τον αποχαιρετίσαμε ήδη από τον πρώτο κύκλο, όλοι και όλες έχουμε και τον θυμόμαστε.

Ο 40χρονος Χαβανέζος ηθοποιός είναι γνωστός από διάφορες σειρές και ταινίες όπως τα Baywatch, Κόναν ο Βάρβαρος, Justice League, Aquaman και άλλα.

Jacob Anderson

Αν και ευνούχος, ο Grey Worm, αρχηγός των Άσπιλων, είναι μια γλυκόφατσα με πολλές κατακτήσεις. Δεν είναι λίγο να σε θέλει η πανέμορφη σύμβουλος της Καλίσι.

Ο 26χρονος ηθοποιός από το Μπρίστολ είναι γνωστός ως Raleigh Richie και κατά βάση είναι μουσικός.

Pedro Pascal

Ο φιλήδονος και bisexual Πρίγκιπας Oberyn δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Γοητευτικός, σέξι και μποέμ στεναχώρησε το ευρύ κοινό όταν έγινε το κεφάλι του κιμάς δια χειρός Του Βουνού.

Ο 44χρονος Χιλιανός ηθοποιός μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Πέρα από το Game Of Thrones, τον είδαμε και στο Narcos (Netflix), στον ρόλο του Pena.

Επειδή κάποια από αυτά τα ομορφόπαιδα δεν θα τα ξαναδούμε, καλό θα ήταν να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, τώρα που για άλλη μία φορά μας δίνεται η δυνατότητα.

To Game Of Thrones είναι εδώ και επιτέλους η πρεμιέρα του 8ου κύκλου μετράει αντίστροφα.