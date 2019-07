fly me to the moon~

H Λέσλι (Leslie Bianchini), η Ρέγκαν (Reagan Wilson), η Σύνθια (Cynthia Myers), η Άντζελα (Angela Dorian) και η Ντιντί (DeDe Lind) δεν χρειάστηκε να εκπαιδευτούν στα σκληρά διαστημικά προγράμματα της ΝΑΣΑ, να αποδείξουν ότι μπορούν να οδηγήσουν σεληνάκατο ή να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Και τα πέντε χαϊδεμένα κουνελάκια του Χιου Χέφνερ κατάφεραν να ταξιδέψουν στη σελήνη χωρίς να κάνουν ούτε ένα βήμα από το λίβινγκ ρουμ τους.



Στις 19 Νοέμβρη 1969 εκτοξεύεται το «Απόλλων 12», το δεύτερο διαστημόπλοιο που προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια της Σελήνης, με πλήρωμα τον Κόνραντ Τσαρλς (Conrad Charles) ως κυβερνήτη, τον Μπην Άλλαν (Bean Alan) ως πιλότο της σεληνακάτου και τον Γκόρντον Ρίτσαρντ (Gordon Richard) ως μέλος. Ο Ρίτσαρντ παρέμεινε στο διαστημόπλοιο και διέγραφε τροχιές αναμονής γύρω από τη Σελήνη, ενώ οι άλλοι δυο προσεδαφίστηκαν εξερευνώντας την επιφάνειά της. Ο πρώτος τους περίπατος στον Ωκεανό των Καταιγίδων κράτησε τέσσερις ώρες και έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις.



Είχαν συμπληρώσει ήδη δύο ώρες αφοσιωμένοι στη συλλογή πετρωμάτων και στις μετρήσεις ρουτίνας, όταν ο Τσαρλς άρχισε να κουνιέται περίεργα. Σε λίγα δευτερόλεπτα τον ακολούθησε ο Άλλαν. Το περίεργο κούνημα δεν ήταν τίποτε άλλο από δονήσεις γέλιου όταν κι οι δύο, σχεδόν ταυτόχρονα, έφτασαν στις επίμαχες σελίδες του μικρού βιβλίου με οδηγίες που βρισκότανε γαντζωμένο στο μανίκι της στολής τους.



Ο Τσαρλς πρώτος είδε την Μις Δεκέμβριο 1969 του Playboy να του χαμογελά γυμνή, 400.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γη θυμίζοντας του να «μην ξεχάσεις να περιγράψεις τα εξογκώματα» ("Don't forget – Describe the protuberances'') και τη Μις Iανουάριο 1969 να του κλείνει το μάτι με τη λεζάντα "Survey – her activity."



Ο Κόνραντ στο δικό του μάνιουαλ βρήκε τη Μις Σεπτέμβριο 1967 να τον ρωτά «αν είδε τίποτε ενδιαφέροντες λόφους και πεδιάδες» ("Seen any interesting hills and valleys?") - και τη Μις Οκτώβριο 1967 να του υπενθυμίζει να μην ξεχάσει το σχοινί ("Preferred tether partner"). Την ίδια στιγμή ο τρίτος αστροναύτης, ο Ρίτσαρντ πάθαινε το δικό του σοκ όταν ανοίγοντας το μεταλλικό του ντουλαπάκι είδε το έγχρωμο ολόσωμο πόστερ της καυτής Ντιντί Ληντ, να ποζάρει αισθησιακά κρατώντας μια στέκα του μπόουλινγκ και τη λεζάντα "Map of a Heavenly Body'' - χάρτης ενός θεϊκού κορμιού.

Τα κουνελάκια του Playboy επιλέχτηκαν από την ομάδα εδάφους που είχε χρεωθεί τις προμήθειες του σκάφους ως φάρσα μεταξύ συναδέλφων, θέλοντας να χαλαρώσουν τους τρεις αστροναύτες και να δώσουν μια πικάντικη νότα στην σκληρή ρουτίνα του ταξιδιού. Δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε μεταξύ των τριών όταν επανενώθηκαν στην κεντρική άτρακτο. Ούτε την αντίδρασή τους όταν μετά την επιστροφή τους συναντήθηκαν με τους φαρσέρ.

Για χρόνια πάντως το ταξίδι των playmates στο φεγγάρι, ήταν άγνωστο στην κοινή γνώμη. Πρωτοακούστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, για να επιβεβαιωθεί επίσημα κι από τη ΝΑΣΑ που αποφάσισε να εκθέσει τις καυτές σελίδες του μάνιουαλ προσελήνωσης στο Διαστημικό της Μουσείο.



Μόνο η έγχρωμη αφίσα με την Ντιντί δεν πέρασε στην κρατική διακαιοδοσία. Για χρόνια ανήκε στον Ρίτσαρντς, ο οποίος το 2011 αποφάσισε να την πουλήσει σε δημοπρασία, επιβεβαιώνοντας ενυπόγραφα την αυθεντικότητά της.



(Όσο για τα πέντε κουνελάκια που έφτασαν μέχρι το φεγγάρι είναι σε γενικές γραμμές καλά: η Λέσλι και η Ρέγκαν εξακολουθούν να ποζάρουν για καταλόγους εσωρούχων στα εβδομηνταφεύγα τους, η Σύνθια πέθανε, η Άντζελα είναι στη φυλακή για τη δολοφονία του άντρα της και η Ντιντί είναι κάτι σαν την δικιά μας Ζωζώ στις λέσχες βετεράνων του Βιετνάμ.)