O David Beckham, είναι το μοντέλο-σύζυγος-επιχειρηματίας αλλά και ο γαλαζοαίματος της βρετανικής showbiz που κατάφερε να κάνει τα πάντα να υποταχθούν μπροστά του. Ένας άνδρας με πολύπλευρη προσωπικότητα, ο οποίος πάντα ξεχωρίζει για το τολμηρά εκλεπτυσμένο γούστο του, με τόσα πρόσωπα όσα και τα τατουάζ που στολίζουν το σώμα του. Ένας από τους πιο αγαπητούς, ταλαντούχους και επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία του σύγχρονου ποδοσφαίρου, φιλάνθρωπος και διεθνές style icon, ο David Beckham έχει πρόσφατα αποκτήσει έναν ακόμη ρόλο στη ζωή του: αυτόν του πρεσβευτή της ελβετικής ωρολογοποιίας Tudor. Ο διασημότερος ίσως Βρετανός του πλανήτη είναι ο πρωταγωνιστής της διαφημιστικής καμπάνιας της μάρκας Tudor που φέρει τον τίτλο «Born to Dare» (Γεννημένος για να τολμά).

Το ταξίδι της ζωής του διάσημου άνδρα είναι η απόλυτη έκφραση της αξίας του να μπορεί κανείς να τολμά. Η ίδια αυτή αξία είναι που έκτισε τη μάρκα Tudor. Εδώ και πολλά χρόνια είναι πρεσβευτής καλής θελήσεως της Unicef και δραστηριοποιείται έντονα στον αγώνα για την εξάλειψη της ελονοσίας αλλά και για την υγεία και εκπαίδευση των παιδιών της Αφρικής. «Ένας Άγγλος, όπως εγώ, εκτιμά πάντα ένα κομψό κοστούμι και ένα κομψό ρολόι. Ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους» δηλώνει.

Λάτρης των ρολογιών από παλιά, γνώρισε την Tudor από την αδελφή της εταιρεία ROLEX, της οποίας πολλά μοντέλα έχει στη συλλογή του. «Αυτό που με τράβηξε στην Tudor ήταν η εμμονή με τη λεπτομέρεια που έβλεπα στα ρολόγια της. Και μετά έμαθα την ιστορία της μάρκας. Για τις περιπέτειες, την πρωτοπορία στις καταδύσεις και τις τολμηρές αποστολές. Με κέρδισε αμέσως».

H Βασίλισσα Ελισάβετ της Μεγάλης Βρετανίας του απένειμε τον τίτλο ευγενείας ΟΒΕ-Οfficer of the Most Excellent Order of the British Empire.