O σαξοφωνίστας σκεϊτάς

Ο Sasha Protsenko είναι σαξοφωνίστας και ένας από τους κορυφαίους αθλητές skateboard της Ουκρανίας. Η ταινία Born To ακολουθεί το ταξίδι του στη Βαρκελώνη, όπου τα χαλαρά πρωινά συνηθίζει να παίζει σαξόφωνο, περνώντας μέσα από τα στενά σοκάκια του Gothic Quarter και κινούμενος στην πόλη μέσα από το περίπλοκο μετρό...Και αυτό το κάνει καθημερινά, σαν συνεχόμενη λούπα!

"Αυτό που ουσιαστικά προσπάθησα να δείξω ήταν ότι η τζαζ μουσική μπορεί πράγματι να συνυπάρξει με την κουλτούρα του skateboarding" λέει ο σκηνοθέτης και παραγωγός Pavel Buryak. "Το σαξόφωνο είναι ένα μουσικό όργανο διαλογισμού και σε βοηθάει να ταξιδέψεις στο υποσυνείδητο. Από την άλλη το skateboarding, ως τέχνη του δρόμου, παραπέμπει άμεσα στην αυτο-ανακάλυψη και την προσπάθεια να βρεις κουράγιο για να συνεχίσεις τη ζωή."

"Με τον Sasha ντυμένο με ρούχα από το Ουκρανικό streetwear brand Support by Poustovit, η ταινία Born To κέρδισε το βραβείο του Best Fashion Film στο Fashion Film Festival του Κιέβου. Ο σκηνοθέτης, μάλιστα, προσθέτει ότι "Στόχος μου ήταν να βυθιστώ στην πραγματικότητα του Sasha και να δείξω ότι η ζωή είναι ευκολότερη απ'ό,τι φαίνεται συνήθως."

