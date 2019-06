Μέσα στο γεωργιανού ρυθμού σπίτι της Florence Welch

«Δεν νομίζω ότι νιώθω βολικά σε μινιμαλιστικούς χώρους» εξηγεί η Florence Welch, η αέρινη frontwoman των πολυπλατινένιων Florence + The Machine. «Αυτό είναι το πρώτο σπίτι στο οποίο μετακόμισα, όταν έφυγα από τη μαμά μου, η οποία μου επέτρεψε να μετακομίσω μέχρι δέκα λεπτά από εκείνη» αναφέρει καθώς παρουσιάζει το υπέροχα ακατάστατο λονδρέζικο σπίτι της στη στήλη My First Apartamento που αποτελεί συνεργασία του NOWNESS με το περιοδικό διακόσμησης Apartamento.

Με ρίζες στο νότιο Λονδίνο, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και φοίτησε σε σχολή τέχνης, η μουσικός δημιούργησε μια ώριμη εκδοχή του παιδικού της υπνοδωματίου καθώς και έναν χώρο γεμάτο παραδοξότητες. «Στην πραγματικότητα δεν άλλαξα ιδιαίτερα τον χώρο. Μόνο το χρώμα και τα πόμολα στις πόρτες, επειδή οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πάντα ήμουν σαν αυτοδίδακτη διακοσμήτρια». Οι πίνακες της μητέρας της κρέμονται δίπλα σε ένα ζευγάρι από δερμάτινους πνεύμονες που δημιουργήθηκαν για το εξώφυλλο του ντεμπούτου άλμπουμ της, ενώ στο σπίτι δεσπόζουν αναρίθμητες κάρτ-ποστάλ και βιβλία που έχει συλλέξει από τα ταξίδια της.

«Αυτές οι στοίβες βιβλίων ξετρυπώνουν παντού σαν σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Το να μαζεύεις πολλά αντικείμενα και να έχεις χάος γύρω σου είναι σαν ένας τρόπος για να κρύβεσαι» καταλήγει η Florence. «Νιώθω την ανάγκη να βρίσκομαι μόνη με τις σκέψεις μου, να ακούω μουσική, να διαβάζω και να γράφω. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο».

