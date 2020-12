Artificialis: Ένα υπνωτικό βίντεο γιορτάζει το άνοιγμα του Μουσείου d'Orsay στο Παρίσι

Με αφορμή το άνοιγμα των πολιτιστικών χώρων σε όλη τη Γαλλία στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το Musée d'Orsay κυκλοφόρησε αυτό το υπνωτικό βίντεο για να παρουσιάζει την τελευταία του έκθεση, The Invention of Nature in the 19th Century. Ο Γάλλος καλλιτέχνης Laurent Grasso δημιούργησε μια νέα ταινία για την έκθεση, που θα προβληθεί στο μουσείο.

Το Artificialis καλεί το κοινό να επισκεφθεί τον οριακό χώρο μεταξύ του υλικού και του φαινομενολογικού κόσμου. «Η ιδέα της εικονικής πραγματικότητας απασχολεί τη δουλειά μου εδώ και καιρό» λέει ο καλλιτέχνης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αναχρονισμό και την υβριδικότητα για να αλλάξει τις καταστάσεις συνείδησής μας.

Η ταινία δείχνει μια διφορούμενη, φασματική περιοχή σε πλήρη μετάλλαξη, όπου η πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα διασταυρώνονται και τα ορόσημα διαλύονται σε έναν φανταστικό χώρο. «Προσπάθησα να συλλάβω στιγμές όπου τα όρια ανάμεσα στο τεχνητό και το φυσικό είναι ασαφή» λέει ο Grasso. «Το Artificialis είναι το όνομα αυτής της υβριδικής, μετα-ανθρωποκεντρικής περιοχής, στην οποία τα σημεία αναφοράς έχουν διαλυθεί εντελώς».

©Nowness