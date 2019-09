Πώς ήταν το κολατσιό για το σχολείο το 1996;

To ημερολόγιο δείχνει το έτος 1996. Στην Αμερική, πρόεδρος είναι ο Μπιλ Κλίντον, ενώ το τραγούδι της Σελίν Ντιόν "Because You Love Me" βρίσκεται για πέμπτη χρονιά στην κορυφή του Billboard. Πώς ήταν, όμως, εκείνη την χρονιά το κολατσιό των παιδιών για το σχολείο;

Κεντρικό πρόσωπο στην όλη υπόθεση φαίνεται πως είναι ο τηλεοπτικός ηθοποιός John Cameron Mitchell, ο οποίος θεωρείται ως ο δημιουργός των lunchables, αυτών των πολύχρωμων δοχείων φαγητού που με μεγάλη λαχτάρα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά για να φυλάξουν το κολατσιό της ημέρας.

Πηγή: Great Big Story